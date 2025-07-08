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Сверхпросторные лодки для дайвинга Wakatobi

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Два гигантских дайвинг/сноркелинг катера Вакатоби. Хотя традиционный дизайн
Два гигантских дайвинг/сноркелинг катера Вакатоби. Хотя традиционный дизайн

Прокатитесь на знаменитых дайв-лодках курорта Вакатоби.

Дайвер в зоопарке дайв-сайта Вакатоби. За некоторыми исключениями, большинство поездок по дайвингу и сноркелингу начинаются и заканчиваются прогулкой на лодке. Но если эта поездка окажется неприятной, то и ваше погружение, скорее всего, тоже. Комфорт и личное внимание являются главным приоритетом Вакатоби, поэтому ваши воспоминания об этом дайв-отпуске станут еще более яркими.
Дайвер исследует популярный дайв-сайт Вакатоби Zoo, расположенный в нескольких минутах езды на лодке от пристани курорта.

Большинство путешествий по дайвингу и сноркелингу начинаются с прогулки на лодке. Это верно для большинства направлений по всему миру, включая курорт Вакатоби. Да, есть Домашний риф, который является одним из самых известных мест для погружения с берега в мире. Но чтобы открыть для себя все возможности морского заповедника курорта, вам придется подняться на борт чего-то плавучего. Мы хотели бы познакомить вас с флотом Вакатоби и рассказать о некоторых причинах, по которым многие дайверы считают, что это идеальные лодки для комфорта, личного внимания и удовольствия от дайвинга.

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Содержание

Познакомьтесь с флотом

Дайвер в зоопарке дайв-сайта Вакатоби. За некоторыми исключениями, большинство поездок по дайвингу и сноркелингу начинаются и заканчиваются прогулкой на лодке. Но если эта поездка окажется неприятной, то и ваше погружение, скорее всего, тоже. Комфорт и личное внимание являются главным приоритетом Вакатоби, поэтому ваши воспоминания об этом дайв-отпуске станут еще более яркими.
Курорт Wakatobi располагает парком из девяти специализированных лодок для дайвинга и сноркелинга. Здесь вы видите четверых, приплывших к пристани курорта и готовящихся к утреннему отплытию.

Вакатоби Дайв Резорт управляет флотом из девяти специализированных лодок для дайвинга и сноркелинга длиной около 20 метров/67 футов и шириной ширины 4.5 метра/14.7 футов. Поскольку каждое из них построено вручную мастерами-ремесленниками, нет двух одинаковых, но все они следуют схожий дизайн и планировка. Несмотря на традиционный дизайн, каждый из них оснащен современным оборудованием для обеспечения безопасности и навигации, таким как кислород, GPS и морские радиоприемники.

Одной из наиболее важных общих черт лодок Wakatobi являются крыши во всю длину. Защита от солнца — жизненно важный, но часто упускаемый из виду аспект дайвинга и подводного плавания в тропиках. Охлаждающее воздействие воды и ветра может помешать пассажирам ощутить весь эффект пребывания на солнце, но развитие изнурительных солнечных ожогов или обезвоживания не займет много времени. Вот почему лодки Вакатоби закрыты от носа до кормы, и пассажирам не требуется наносить солнцезащитный крем или надевать укрытия, чтобы не обжечься. А для желающих поймать скатов на носу есть вместительная открытая зона для отдыха.

«Я много занимался дайвингом с лодки и знаю, насколько это может быть неудобно, когда 12 или 14 человек на лодке меньшего размера пытаются подготовиться, не имея места для локтей. Я влюбился в лодки Вакатоби. Они открытые, просторные и очень удобные». ~ Гость Митчелл Беннетт

Еще одна особенность дизайна, которую очень ценят гости лодок Вакатоби, — это расположение ванной комнаты, или того, что моряки называют «головой». На борту многих лодок путешествие к голове предполагает спуск по лестнице в носовую каюту, а затем вход в замкнутое пространство, чтобы позаботиться о необходимых вещах, пока лодка подпрыгивает на волнах. Лодки для дайвинга Wakatobi имеют просторную головную часть с душем с горячей водой в более устойчивой кормовой части и на уровне палубы. 

Личные пространства

Длинные профили лодок Wakatobi позволяют разместить достаточное количество сидячих мест и достаточно места для локтей, чтобы подготовиться и передвигаться. Теоретически каждая лодка могла бы с комфортом разместить большое количество дайверов, но вместительность — не в стиле Вакатоби. Например, самая большая лодка курорта вмещает максимум 16 дайверов, а лодки немного меньшего размера вмещают максимум 12 гостей.

Лодки для дайвинга Wakatobi отличаются простором и комфортом: каждая имеет длину около 20 м/67 футов и ширину 4.5 м/14.7 фута, что обеспечивает гостям достаточно места для локтей. Помимо того, что они очень устойчивы на воде, они оснащены крышей во всю длину, обеспечивающей надежное укрытие от солнца.
Лодки для дайвинга Wakatobi отличаются простором и комфортом: каждая имеет длину около 20 м/67 футов и ширину 4.5 м/14.7 фута, что обеспечивает гостям достаточно места для локтей. Помимо того, что они очень устойчивы на воде, они оснащены крышей во всю длину, обеспечивающей надежное укрытие от солнца.

Такие предметы, как лицо ., плавников, ботинки и другие личные вещи уложены в корзины для хранения с индивидуальными номерами под скамейками у планширя. Каждому гостю присваивается пронумерованная корзина при первой регистрации в дайв-центре, и эти корзины затем переносятся на лодки и обратно дайв-персоналом на протяжении всего пребывания гостя.

Специальный стол для камеры и станция промывки расположены в кормовой части лодки, а выход в воду и обратно осуществляется через широкие боковые двери с обеих сторон лодки. Эти отверстия расположены посередине между столом для камеры и передними многоместными сиденьями, что позволяет фотографам собрать свое снаряжение, не мешая другим дайверам и любителям сноркелинга войти или выйти из воды.

«Боковые точки входа на лодках Вакатоби — это настоящий плюс. С ними очень легко заходить и выходить из воды, и вы не подвергаетесь воздействию выхлопных газов двигателя, что делает его намного более комфортным, чем большинство лодок для дайвинга, на которых я ездил во время своих путешествий.~ Гость Кен Глейзер

Вход в воду — это скорее шаг, чем гигантский шаг, с падением в полтора фута до воды. Дайверы, которым нужен более легкий вход по таким причинам, как проблемы с поясницей, могут просто сидеть и позволить палубной команде помочь им надеть и снять снаряжение. Вернуться в лодку также легко, поскольку здесь имеется очень прочная лестница с удобными ручками. Дополнительным преимуществом боковых точек входа является отделение от выхлопной системы двигателя лодки, которая находится далеко в корме. 

Частные дела

Специальный частный катер для дайвинга и сноркелинга Wakatobi - Wakatobi VII с очень просторной крытой палубой, которая включает в себя затененную обеденную зону и несколько шезлонгов на носовой части.
Wakatobi VII, специализированное частное судно для дайвинга и сноркелинга, имеет очень просторную крытую палубу, которая включает в себя затененную обеденную зону, кухню, раздевалку с ванной комнатой и душем, набор шезлонгов на носовой палубе и полностью открытую палубу на крыше. для осмотра достопримечательностей или наблюдения за звездами вечером.
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Флот Вакатоби включает два судна, построенных специально для частных чартеров и предоставления отдельным лицам или небольшим группам по-настоящему личного опыта дайвинга. Вместо скамейки во всю длину, как на других лодках курорта, просторная крытая палуба включает в себя затененную обеденную зону, шезлонги в носовой части, кухонный уголок и раздевалку с полностью оборудованной ванной комнатой и душем. Особенностью является верхняя палуба, которую можно использовать для осмотра достопримечательностей, принятия солнечных ванн или ужина под звездами. Подробнее о частных лодках >здесь.

Местные практики

Вы можете задаться вопросом, почему ведущий курорт для дайвинга и сноркелинга, такой как Вакатоби, имеет флот, похожий на традиционные индонезийские паромы. Где гладкие катера из стекловолокна, оснащенные парой хрипловатых турбодизелей и блестящими металлическими направляющими?

Вакатоби VI подъезжает к пристани курорта.
Вакатоби VI подъезжает к пристани курорта.

Есть много причин, по которым они пошли традиционным путем, начиная с их приверженности принципам устойчивого развития и управления сообществом. В рамках миссии Вакатоби, направленной на получение экономической выгоды для местного сообщества, а не на импорт лодок для дайвинга заводской постройки, они поручили местным производителям лодок создать наши культовые лодки. 

Строительство на местном уровне не только сохраняло доход внутри сообщества, но и приносило некоторые экологические выгоды. Выбор экологически чистой древесины вместо стекловолоконных смол снизил выбросы, связанные со строительством, в то время как строительство рядом с домом также уменьшило углеродный след, создаваемый импортом лодок из отдаленных мест.

Помимо приятных ощущений от строительства на местном уровне, выбор Вакатоби обусловлен множеством практических причин. Первое – это надежность. Поскольку лодки строятся местными мастерами, ремонт можно производить быстро и легко — не нужно ждать, пока запатентованная деталь будет доставлена ​​самолетом с завода, находящегося за тысячи миль. В результате их команда более оперативно решает механические проблемы и техническое обслуживание.

И еще есть эффективность. Длинная и относительно компактная форма их дайв-лодок позволяет им приводиться в движение одним двигателем, потребляя гораздо меньше топлива и создавая меньше выбросов, чем высокоскоростные турбодизельные катера. Лодки курорта плавно плывут со скоростью 17 км/11 миль в час, что вполне достаточно для нашего стиля дайвинга. В Вакатоби большинство объектов обычно находятся всего в 30–XNUMX минутах езды, и даже до самых отдаленных объектов можно добраться менее чем за час. 

Это подводит нас к третьему преимуществу их традиционного дизайна — комфорту. На спокойной скорости наши лодки движутся, нет ударов и кренов, а шум двигателя снижается до тихого бормотания, что позволяет вести нормальный разговор. Конструкции корпуса чрезвычайно устойчивы как на ходу, так и во время стоянки на швартовке. Пассажиры могут расслабиться по дороге на площадку и передвигаться, не держась за поручни, чтобы сохранить равновесие. И хотя они редко сталкиваются с бурной водой, острые носы и крутые профили лодок Вакатоби позволяют им легким движением преодолевать волны и волны.

Человеческий элемент

Один из вечно улыбающихся экипажей дайв-ботов Вакатоби.
Один из вечно улыбающихся экипажей дайв-ботов Вакатоби.

Одной из наиболее важных и ценных особенностей дайв-ботов Wakatobi является не физический элемент, а человеческий фактор. Наши лодочные экипажи и дайв-персонал гордятся тем, что обеспечивают высочайший уровень индивидуального обслуживания и внимания. Оно начинается еще до того, как гости ступят на борт. Сотрудники дайв-центра позаботятся о переносе всего снаряжения на лодку и обратно, а также о настройке вашего снаряжения. Если вы предпочитаете настроить собственное оборудование, это нормально, и мы всегда готовы помочь, если потребуется. 

Вся команда дайверов превосходна. После брифингов у меня возникло ощущение, что я почти сам могу ориентироваться на сайтах, настолько детальны и персонализированы описания», — Джо Беннетт.

Перед каждым погружением гиды Вакатоби не только предоставляют подробный инструктаж о том, чего ожидать, но также обсуждают ожидания с каждым гостем и соответствующим образом адаптируют погружение. В воде наши дайв-гиды являются экспертами в обеспечении необходимого уровня внимания, независимо от того, помогают ли они менее опытным дайверам, позволяют более опытным дайверам задавать темп или выступают в качестве опытных наблюдателей за существами. Не меньшее внимание уделяется любителям подводного плавания, которые часто сопровождают дайверов на многочисленных участках морского заповедника Вакатоби с обширными мелководными рифами.

Комфорт и индивидуальное внимание являются главными принципами обслуживания Wakatobi, включая впечатления от погружения на лодке, поэтому ваши воспоминания об отпуске становятся еще более грандиозными.
Комфорт и индивидуальное внимание являются главными принципами обслуживания Wakatobi, включая впечатления от погружения на лодке, поэтому ваши воспоминания об отпуске становятся еще более грандиозными.

После каждого погружения гостям дарят охлаждающее полотенце с ароматом мяты, а также закуски и напитки. Повара Вакатоби также учтут диетические требования или пожелания на лодках; Гостям нужно просто спросить, и они удостоверятся, что он есть, прежде чем лодка покинет пристань. Именно такие прикосновения превращают время на лодке Вакатоби в нечто большее, чем просто отдых на поверхности или необходимую прелюдию к погружению в воду. Фактически, многие гости считают расслабляющее время, проведенное в круизе к местам для дайвинга и обратно, очень приятной частью общего отдыха на курорте.

Если вы еще не испытали на себе, насколько приятным может быть погружение на лодке для дайвинга, посетите wakatobi.com, забронируйте визит и садитесь на борт.  

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Обновленный партнерский проект Gear: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и не могу найти понятный пример того, как крепить баки. Я знаю, что это будет рассмотрено на занятиях, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина с сайдмаунтом. Можете ли вы показать, как монтируются сайдмаунт-баллоны и деко/стейдж-баллоны? Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@jaketarren
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Как установить цилиндр Sidemount?

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
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Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

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Как прикрепить к себе мигающий световой маячок, чтобы мой напарник мог меня видеть? #askmark #scubadiving

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

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Карен
Карен
2 лет назад

Лодки для дайвинга в Вакатоби — самые просторные и удобные, на которых я когда-либо плавал за все годы своих погружений по всему миру. Они много думали над созданием лодок, которые снабдят дайверов и любителей подводного плавания всем необходимым, а также дополнительными преимуществами — много места, полноценный душ, укрытие от солнца и боковой вход, что облегчает работу любому, включая тех, кто в этом нуждается. помощь при входе в воду. Лодки великолепны – ура, Вакатоби.

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