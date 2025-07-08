Сверхпросторные лодки для дайвинга Wakatobi

Прокатитесь на знаменитых дайв-лодках курорта Вакатоби.

Дайвер исследует популярный дайв-сайт Вакатоби Zoo, расположенный в нескольких минутах езды на лодке от пристани курорта.

Большинство путешествий по дайвингу и сноркелингу начинаются с прогулки на лодке. Это верно для большинства направлений по всему миру, включая курорт Вакатоби. Да, есть Домашний риф, который является одним из самых известных мест для погружения с берега в мире. Но чтобы открыть для себя все возможности морского заповедника курорта, вам придется подняться на борт чего-то плавучего. Мы хотели бы познакомить вас с флотом Вакатоби и рассказать о некоторых причинах, по которым многие дайверы считают, что это идеальные лодки для комфорта, личного внимания и удовольствия от дайвинга.

Познакомьтесь с флотом

Курорт Wakatobi располагает парком из девяти специализированных лодок для дайвинга и сноркелинга. Здесь вы видите четверых, приплывших к пристани курорта и готовящихся к утреннему отплытию.

Вакатоби Дайв Резорт управляет флотом из девяти специализированных лодок для дайвинга и сноркелинга длиной около 20 метров/67 футов и шириной ширины 4.5 метра/14.7 футов. Поскольку каждое из них построено вручную мастерами-ремесленниками, нет двух одинаковых, но все они следуют схожий дизайн и планировка. Несмотря на традиционный дизайн, каждый из них оснащен современным оборудованием для обеспечения безопасности и навигации, таким как кислород, GPS и морские радиоприемники.

Одной из наиболее важных общих черт лодок Wakatobi являются крыши во всю длину. Защита от солнца — жизненно важный, но часто упускаемый из виду аспект дайвинга и подводного плавания в тропиках. Охлаждающее воздействие воды и ветра может помешать пассажирам ощутить весь эффект пребывания на солнце, но развитие изнурительных солнечных ожогов или обезвоживания не займет много времени. Вот почему лодки Вакатоби закрыты от носа до кормы, и пассажирам не требуется наносить солнцезащитный крем или надевать укрытия, чтобы не обжечься. А для желающих поймать скатов на носу есть вместительная открытая зона для отдыха.

«Я много занимался дайвингом с лодки и знаю, насколько это может быть неудобно, когда 12 или 14 человек на лодке меньшего размера пытаются подготовиться, не имея места для локтей. Я влюбился в лодки Вакатоби. Они открытые, просторные и очень удобные». ~ Гость Митчелл Беннетт

Еще одна особенность дизайна, которую очень ценят гости лодок Вакатоби, — это расположение ванной комнаты, или того, что моряки называют «головой». На борту многих лодок путешествие к голове предполагает спуск по лестнице в носовую каюту, а затем вход в замкнутое пространство, чтобы позаботиться о необходимых вещах, пока лодка подпрыгивает на волнах. Лодки для дайвинга Wakatobi имеют просторную головную часть с душем с горячей водой в более устойчивой кормовой части и на уровне палубы.

Личные пространства

Длинные профили лодок Wakatobi позволяют разместить достаточное количество сидячих мест и достаточно места для локтей, чтобы подготовиться и передвигаться. Теоретически каждая лодка могла бы с комфортом разместить большое количество дайверов, но вместительность — не в стиле Вакатоби. Например, самая большая лодка курорта вмещает максимум 16 дайверов, а лодки немного меньшего размера вмещают максимум 12 гостей.

Лодки для дайвинга Wakatobi отличаются простором и комфортом: каждая имеет длину около 20 м/67 футов и ширину 4.5 м/14.7 фута, что обеспечивает гостям достаточно места для локтей. Помимо того, что они очень устойчивы на воде, они оснащены крышей во всю длину, обеспечивающей надежное укрытие от солнца.

Такие предметы, как лицо ., плавников, ботинки и другие личные вещи уложены в корзины для хранения с индивидуальными номерами под скамейками у планширя. Каждому гостю присваивается пронумерованная корзина при первой регистрации в дайв-центре, и эти корзины затем переносятся на лодки и обратно дайв-персоналом на протяжении всего пребывания гостя.

Специальный стол для камеры и станция промывки расположены в кормовой части лодки, а выход в воду и обратно осуществляется через широкие боковые двери с обеих сторон лодки. Эти отверстия расположены посередине между столом для камеры и передними многоместными сиденьями, что позволяет фотографам собрать свое снаряжение, не мешая другим дайверам и любителям сноркелинга войти или выйти из воды.



«Боковые точки входа на лодках Вакатоби — это настоящий плюс. С ними очень легко заходить и выходить из воды, и вы не подвергаетесь воздействию выхлопных газов двигателя, что делает его намного более комфортным, чем большинство лодок для дайвинга, на которых я ездил во время своих путешествий.~ Гость Кен Глейзер

Вход в воду — это скорее шаг, чем гигантский шаг, с падением в полтора фута до воды. Дайверы, которым нужен более легкий вход по таким причинам, как проблемы с поясницей, могут просто сидеть и позволить палубной команде помочь им надеть и снять снаряжение. Вернуться в лодку также легко, поскольку здесь имеется очень прочная лестница с удобными ручками. Дополнительным преимуществом боковых точек входа является отделение от выхлопной системы двигателя лодки, которая находится далеко в корме.

Частные дела

Wakatobi VII, специализированное частное судно для дайвинга и сноркелинга, имеет очень просторную крытую палубу, которая включает в себя затененную обеденную зону, кухню, раздевалку с ванной комнатой и душем, набор шезлонгов на носовой палубе и полностью открытую палубу на крыше. для осмотра достопримечательностей или наблюдения за звездами вечером.

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Флот Вакатоби включает два судна, построенных специально для частных чартеров и предоставления отдельным лицам или небольшим группам по-настоящему личного опыта дайвинга. Вместо скамейки во всю длину, как на других лодках курорта, просторная крытая палуба включает в себя затененную обеденную зону, шезлонги в носовой части, кухонный уголок и раздевалку с полностью оборудованной ванной комнатой и душем. Особенностью является верхняя палуба, которую можно использовать для осмотра достопримечательностей, принятия солнечных ванн или ужина под звездами. Подробнее о частных лодках >здесь.

Местные практики

Вы можете задаться вопросом, почему ведущий курорт для дайвинга и сноркелинга, такой как Вакатоби, имеет флот, похожий на традиционные индонезийские паромы. Где гладкие катера из стекловолокна, оснащенные парой хрипловатых турбодизелей и блестящими металлическими направляющими?

Вакатоби VI подъезжает к пристани курорта.

Есть много причин, по которым они пошли традиционным путем, начиная с их приверженности принципам устойчивого развития и управления сообществом. В рамках миссии Вакатоби, направленной на получение экономической выгоды для местного сообщества, а не на импорт лодок для дайвинга заводской постройки, они поручили местным производителям лодок создать наши культовые лодки.

Строительство на местном уровне не только сохраняло доход внутри сообщества, но и приносило некоторые экологические выгоды. Выбор экологически чистой древесины вместо стекловолоконных смол снизил выбросы, связанные со строительством, в то время как строительство рядом с домом также уменьшило углеродный след, создаваемый импортом лодок из отдаленных мест.

Помимо приятных ощущений от строительства на местном уровне, выбор Вакатоби обусловлен множеством практических причин. Первое – это надежность. Поскольку лодки строятся местными мастерами, ремонт можно производить быстро и легко — не нужно ждать, пока запатентованная деталь будет доставлена ​​самолетом с завода, находящегося за тысячи миль. В результате их команда более оперативно решает механические проблемы и техническое обслуживание.

И еще есть эффективность. Длинная и относительно компактная форма их дайв-лодок позволяет им приводиться в движение одним двигателем, потребляя гораздо меньше топлива и создавая меньше выбросов, чем высокоскоростные турбодизельные катера. Лодки курорта плавно плывут со скоростью 17 км/11 миль в час, что вполне достаточно для нашего стиля дайвинга. В Вакатоби большинство объектов обычно находятся всего в 30–XNUMX минутах езды, и даже до самых отдаленных объектов можно добраться менее чем за час.

Это подводит нас к третьему преимуществу их традиционного дизайна — комфорту. На спокойной скорости наши лодки движутся, нет ударов и кренов, а шум двигателя снижается до тихого бормотания, что позволяет вести нормальный разговор. Конструкции корпуса чрезвычайно устойчивы как на ходу, так и во время стоянки на швартовке. Пассажиры могут расслабиться по дороге на площадку и передвигаться, не держась за поручни, чтобы сохранить равновесие. И хотя они редко сталкиваются с бурной водой, острые носы и крутые профили лодок Вакатоби позволяют им легким движением преодолевать волны и волны.

Человеческий элемент

Один из вечно улыбающихся экипажей дайв-ботов Вакатоби.

Одной из наиболее важных и ценных особенностей дайв-ботов Wakatobi является не физический элемент, а человеческий фактор. Наши лодочные экипажи и дайв-персонал гордятся тем, что обеспечивают высочайший уровень индивидуального обслуживания и внимания. Оно начинается еще до того, как гости ступят на борт. Сотрудники дайв-центра позаботятся о переносе всего снаряжения на лодку и обратно, а также о настройке вашего снаряжения. Если вы предпочитаете настроить собственное оборудование, это нормально, и мы всегда готовы помочь, если потребуется.

Вся команда дайверов превосходна. После брифингов у меня возникло ощущение, что я почти сам могу ориентироваться на сайтах, настолько детальны и персонализированы описания», — Джо Беннетт.

Перед каждым погружением гиды Вакатоби не только предоставляют подробный инструктаж о том, чего ожидать, но также обсуждают ожидания с каждым гостем и соответствующим образом адаптируют погружение. В воде наши дайв-гиды являются экспертами в обеспечении необходимого уровня внимания, независимо от того, помогают ли они менее опытным дайверам, позволяют более опытным дайверам задавать темп или выступают в качестве опытных наблюдателей за существами. Не меньшее внимание уделяется любителям подводного плавания, которые часто сопровождают дайверов на многочисленных участках морского заповедника Вакатоби с обширными мелководными рифами.

Комфорт и индивидуальное внимание являются главными принципами обслуживания Wakatobi, включая впечатления от погружения на лодке, поэтому ваши воспоминания об отпуске становятся еще более грандиозными.

После каждого погружения гостям дарят охлаждающее полотенце с ароматом мяты, а также закуски и напитки. Повара Вакатоби также учтут диетические требования или пожелания на лодках; Гостям нужно просто спросить, и они удостоверятся, что он есть, прежде чем лодка покинет пристань. Именно такие прикосновения превращают время на лодке Вакатоби в нечто большее, чем просто отдых на поверхности или необходимую прелюдию к погружению в воду. Фактически, многие гости считают расслабляющее время, проведенное в круизе к местам для дайвинга и обратно, очень приятной частью общего отдыха на курорте.

Если вы еще не испытали на себе, насколько приятным может быть погружение на лодке для дайвинга, посетите wakatobi.com, забронируйте визит и садитесь на борт.