Сверхпросторные лодки для дайвинга Wakatobi

Прокатитесь на знаменитых дайв-лодках курорта Вакатоби.
Большинство путешествий по дайвингу и сноркелингу начинаются с прогулки на лодке. Это верно для большинства направлений по всему миру, включая курорт Вакатоби. Да, есть Домашний риф, который является одним из самых известных мест для погружения с берега в мире. Но чтобы открыть для себя все возможности морского заповедника курорта, вам придется подняться на борт чего-то плавучего. Мы хотели бы познакомить вас с флотом Вакатоби и рассказать о некоторых причинах, по которым многие дайверы считают, что это идеальные лодки для комфорта, личного внимания и удовольствия от дайвинга.
Познакомьтесь с флотом
Вакатоби Дайв Резорт управляет флотом из девяти специализированных лодок для дайвинга и сноркелинга длиной около 20 метров/67 футов и шириной ширины 4.5 метра/14.7 футов. Поскольку каждое из них построено вручную мастерами-ремесленниками, нет двух одинаковых, но все они следуют схожий дизайн и планировка. Несмотря на традиционный дизайн, каждый из них оснащен современным оборудованием для обеспечения безопасности и навигации, таким как кислород, GPS и морские радиоприемники.
Одной из наиболее важных общих черт лодок Wakatobi являются крыши во всю длину. Защита от солнца — жизненно важный, но часто упускаемый из виду аспект дайвинга и подводного плавания в тропиках. Охлаждающее воздействие воды и ветра может помешать пассажирам ощутить весь эффект пребывания на солнце, но развитие изнурительных солнечных ожогов или обезвоживания не займет много времени. Вот почему лодки Вакатоби закрыты от носа до кормы, и пассажирам не требуется наносить солнцезащитный крем или надевать укрытия, чтобы не обжечься. А для желающих поймать скатов на носу есть вместительная открытая зона для отдыха.
«Я много занимался дайвингом с лодки и знаю, насколько это может быть неудобно, когда 12 или 14 человек на лодке меньшего размера пытаются подготовиться, не имея места для локтей. Я влюбился в лодки Вакатоби. Они открытые, просторные и очень удобные». ~ Гость Митчелл Беннетт
Еще одна особенность дизайна, которую очень ценят гости лодок Вакатоби, — это расположение ванной комнаты, или того, что моряки называют «головой». На борту многих лодок путешествие к голове предполагает спуск по лестнице в носовую каюту, а затем вход в замкнутое пространство, чтобы позаботиться о необходимых вещах, пока лодка подпрыгивает на волнах. Лодки для дайвинга Wakatobi имеют просторную головную часть с душем с горячей водой в более устойчивой кормовой части и на уровне палубы.
Личные пространства
Длинные профили лодок Wakatobi позволяют разместить достаточное количество сидячих мест и достаточно места для локтей, чтобы подготовиться и передвигаться. Теоретически каждая лодка могла бы с комфортом разместить большое количество дайверов, но вместительность — не в стиле Вакатоби. Например, самая большая лодка курорта вмещает максимум 16 дайверов, а лодки немного меньшего размера вмещают максимум 12 гостей.
Такие предметы, как лицо ., плавников, ботинки и другие личные вещи уложены в корзины для хранения с индивидуальными номерами под скамейками у планширя. Каждому гостю присваивается пронумерованная корзина при первой регистрации в дайв-центре, и эти корзины затем переносятся на лодки и обратно дайв-персоналом на протяжении всего пребывания гостя.
Специальный стол для камеры и станция промывки расположены в кормовой части лодки, а выход в воду и обратно осуществляется через широкие боковые двери с обеих сторон лодки. Эти отверстия расположены посередине между столом для камеры и передними многоместными сиденьями, что позволяет фотографам собрать свое снаряжение, не мешая другим дайверам и любителям сноркелинга войти или выйти из воды.
«Боковые точки входа на лодках Вакатоби — это настоящий плюс. С ними очень легко заходить и выходить из воды, и вы не подвергаетесь воздействию выхлопных газов двигателя, что делает его намного более комфортным, чем большинство лодок для дайвинга, на которых я ездил во время своих путешествий.~ Гость Кен Глейзер
Вход в воду — это скорее шаг, чем гигантский шаг, с падением в полтора фута до воды. Дайверы, которым нужен более легкий вход по таким причинам, как проблемы с поясницей, могут просто сидеть и позволить палубной команде помочь им надеть и снять снаряжение. Вернуться в лодку также легко, поскольку здесь имеется очень прочная лестница с удобными ручками. Дополнительным преимуществом боковых точек входа является отделение от выхлопной системы двигателя лодки, которая находится далеко в корме.
Частные дела
Флот Вакатоби включает два судна, построенных специально для частных чартеров и предоставления отдельным лицам или небольшим группам по-настоящему личного опыта дайвинга. Вместо скамейки во всю длину, как на других лодках курорта, просторная крытая палуба включает в себя затененную обеденную зону, шезлонги в носовой части, кухонный уголок и раздевалку с полностью оборудованной ванной комнатой и душем. Особенностью является верхняя палуба, которую можно использовать для осмотра достопримечательностей, принятия солнечных ванн или ужина под звездами. Подробнее о частных лодках >здесь.
Местные практики
Вы можете задаться вопросом, почему ведущий курорт для дайвинга и сноркелинга, такой как Вакатоби, имеет флот, похожий на традиционные индонезийские паромы. Где гладкие катера из стекловолокна, оснащенные парой хрипловатых турбодизелей и блестящими металлическими направляющими?
Есть много причин, по которым они пошли традиционным путем, начиная с их приверженности принципам устойчивого развития и управления сообществом. В рамках миссии Вакатоби, направленной на получение экономической выгоды для местного сообщества, а не на импорт лодок для дайвинга заводской постройки, они поручили местным производителям лодок создать наши культовые лодки.
Строительство на местном уровне не только сохраняло доход внутри сообщества, но и приносило некоторые экологические выгоды. Выбор экологически чистой древесины вместо стекловолоконных смол снизил выбросы, связанные со строительством, в то время как строительство рядом с домом также уменьшило углеродный след, создаваемый импортом лодок из отдаленных мест.
Помимо приятных ощущений от строительства на местном уровне, выбор Вакатоби обусловлен множеством практических причин. Первое – это надежность. Поскольку лодки строятся местными мастерами, ремонт можно производить быстро и легко — не нужно ждать, пока запатентованная деталь будет доставлена самолетом с завода, находящегося за тысячи миль. В результате их команда более оперативно решает механические проблемы и техническое обслуживание.
И еще есть эффективность. Длинная и относительно компактная форма их дайв-лодок позволяет им приводиться в движение одним двигателем, потребляя гораздо меньше топлива и создавая меньше выбросов, чем высокоскоростные турбодизельные катера. Лодки курорта плавно плывут со скоростью 17 км/11 миль в час, что вполне достаточно для нашего стиля дайвинга. В Вакатоби большинство объектов обычно находятся всего в 30–XNUMX минутах езды, и даже до самых отдаленных объектов можно добраться менее чем за час.
Это подводит нас к третьему преимуществу их традиционного дизайна — комфорту. На спокойной скорости наши лодки движутся, нет ударов и кренов, а шум двигателя снижается до тихого бормотания, что позволяет вести нормальный разговор. Конструкции корпуса чрезвычайно устойчивы как на ходу, так и во время стоянки на швартовке. Пассажиры могут расслабиться по дороге на площадку и передвигаться, не держась за поручни, чтобы сохранить равновесие. И хотя они редко сталкиваются с бурной водой, острые носы и крутые профили лодок Вакатоби позволяют им легким движением преодолевать волны и волны.
Человеческий элемент
Одной из наиболее важных и ценных особенностей дайв-ботов Wakatobi является не физический элемент, а человеческий фактор. Наши лодочные экипажи и дайв-персонал гордятся тем, что обеспечивают высочайший уровень индивидуального обслуживания и внимания. Оно начинается еще до того, как гости ступят на борт. Сотрудники дайв-центра позаботятся о переносе всего снаряжения на лодку и обратно, а также о настройке вашего снаряжения. Если вы предпочитаете настроить собственное оборудование, это нормально, и мы всегда готовы помочь, если потребуется.
Вся команда дайверов превосходна. После брифингов у меня возникло ощущение, что я почти сам могу ориентироваться на сайтах, настолько детальны и персонализированы описания», — Джо Беннетт.
Перед каждым погружением гиды Вакатоби не только предоставляют подробный инструктаж о том, чего ожидать, но также обсуждают ожидания с каждым гостем и соответствующим образом адаптируют погружение. В воде наши дайв-гиды являются экспертами в обеспечении необходимого уровня внимания, независимо от того, помогают ли они менее опытным дайверам, позволяют более опытным дайверам задавать темп или выступают в качестве опытных наблюдателей за существами. Не меньшее внимание уделяется любителям подводного плавания, которые часто сопровождают дайверов на многочисленных участках морского заповедника Вакатоби с обширными мелководными рифами.
После каждого погружения гостям дарят охлаждающее полотенце с ароматом мяты, а также закуски и напитки. Повара Вакатоби также учтут диетические требования или пожелания на лодках; Гостям нужно просто спросить, и они удостоверятся, что он есть, прежде чем лодка покинет пристань. Именно такие прикосновения превращают время на лодке Вакатоби в нечто большее, чем просто отдых на поверхности или необходимую прелюдию к погружению в воду. Фактически, многие гости считают расслабляющее время, проведенное в круизе к местам для дайвинга и обратно, очень приятной частью общего отдыха на курорте.
Если вы еще не испытали на себе, насколько приятным может быть погружение на лодке для дайвинга, посетите wakatobi.com, забронируйте визит и садитесь на борт.
Лодки для дайвинга в Вакатоби — самые просторные и удобные, на которых я когда-либо плавал за все годы своих погружений по всему миру. Они много думали над созданием лодок, которые снабдят дайверов и любителей подводного плавания всем необходимым, а также дополнительными преимуществами — много места, полноценный душ, укрытие от солнца и боковой вход, что облегчает работу любому, включая тех, кто в этом нуждается. помощь при входе в воду. Лодки великолепны – ура, Вакатоби.