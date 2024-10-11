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Китовые акулы на пути к столкновению

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Китовая акула (MarAlliance2018)

Потепление морей может вынудить китовых акул выйти на судоходные пути, согласно новому исследованию ФРЕИ УОМЕРСЛИ из Морской биологической ассоциации и ДЭВИДА СИМСА из Университета Саутгемптона.

Глобальное потепление может перетасовать пространства, используемые жизнью на Земле, во всех экосистемах. И наши новые исследования показывает, что китовые акулы — крупнейшие рыбы в мире — могут оказаться под угрозой, поскольку потепление океанов может вынудить их занять оживленные судоходные пути.

Более 12,000 XNUMX морских видов Ожидается, что в будущем по мере потепления морей они перераспределятся. Те животные, которые не могут передвигаться, чтобы оставаться в подходящей среде, рискуют полностью исчезнуть.

Но все по-другому для более крупных и высокомобильных животных, которые могут свободно перемещаться в поисках условий, соответствующих их потребностям. Для них изменение условий океана может не быть такой большой угрозой в изоляции, поскольку они могут мигрировать в более прохладные моря.

Скорее, меняющиеся условия могут вынудить виды перебраться в новые и более опасные районы, где они вступят в контакт с винтами кораблей и другими прямыми угрозами со стороны человека.

Мы опасаемся, что это произойдет с китовыми акулами. Эти огромные акулы могут достигать 18 м — около четырех автомобилей в длину — но, несмотря на их размер и крепкий вид, их численность уже отказался более чем на 50% за последние 75 лет.

Китовая акула в Андаманском море (Абе Као Лак)
Китовая акула в Андаманском море (Абе Као Лак)

In предыдущие исследования мы обнаружили, что это снижение может быть частично вызвано столкновениями с большими судами. Китовые акулы особенно уязвимы, поскольку они плавают вокруг, питаясь планктоном и другими крошечными организмами, и им редко приходится плыть быстрее, чем скорость ходьбы человека. Проводя долгие периоды, медленно двигаясь у поверхности, они часто попадают под удары кораблей и гибнут.

Наше новое исследование основывается на этой предыдущей работе. Мы обнаружили, что изменение климата подвергнет этих послушных гигантов еще большей опасности, поскольку их излюбленные места обитания перемещаются в новые районы с интенсивным движением судов.

Неопределенное будущее

Исследование было проведено международной группой из более чем 50 ученых из 18 стран, участвующих в проекте. Глобальный проект движения акул, используя данные спутникового слежения за 15 годами почти 350 индивидуально помеченных китовых акул.

Траектории движения сопоставлялись с температурой, соленостью и другими условиями окружающей среды в то время, чтобы определить, какую среду обитания предпочитали акулы.

Затем эти взаимосвязи были спроецированы на будущее с помощью климатических моделей (мощных компьютерных программ, имитирующих климат), чтобы выявить, в каких частях океана в будущем могут существовать условия, похожие на те, которые используются этим видом сегодня.

Наш передовой подход открыл совершенно новые районы, которые в будущем могут стать средой обитания китовых акул, такие как воды США в Тихом океане в районе Калифорнийского залива, японские воды в восточно-китайском море и атлантические воды многих стран Западной Африки.

Мы быстро поняли, что в этих регионах расположены некоторые из самых загруженных в мире морских портов и судоходных магистралей, поэтому мы наложили наши карты предпочитаемых мест обитания на карты мирового судоходства, чтобы определить, где акулы, скорее всего, будут сталкиваться с судами.

аннотированная карта мира
Основные судоходные пути мира, самые загруженные пути обозначены желтым цветом. Ожидается, что районы C (западное побережье США), D (западная Африка) и E (восточная Азия) станут более подходящими для китовых акул по мере потепления океанов (Уомерсли и др. / Природа Изменение климата, CC BY-SA)

Благодаря этому мы прогнозируем, что к концу этого столетия совместная встреча акул и кораблей увеличится в 15,000 20 раз, если мы продолжим активно использовать ископаемое топливо, по сравнению с XNUMX-кратным увеличением, если мы будем следовать сценарию устойчивого развития.

Это не означает, что количество столкновений увеличится в 15,000 20 раз или даже в XNUMX раз, поскольку мы можем только предсказать, где в будущем будут находиться китовые акулы, а точное количество судов будет варьироваться. Однако если акулы действительно переместятся в эти новые районы и на их оживленные судоходные пути, увеличение смертности вполне реально.

Мы уже зафиксировали, как прикрепленные к акулам спутниковые метки резко прекращали передачу данных на судоходных путях, а метки, регистрирующие глубину, показывали, что акулы медленно погружались на морское дно, вероятно, погибая.

Изменение тактики

Наши результаты тревожны, но подчеркивают, что у нас есть возможность изменить траекторию популяции китовых акул. В этом случае, смягчая последствия изменения климата, мы также можем косвенно гарантировать, что океан станет более безопасным местом для некоторых из его крупнейших обитателей.

Мы уже знаем, какие стратегии следует попробовать для ограничения столкновений между судами и акулами. В феврале 2024 года на встрече стран, подписавших конвенцию ООН о сохранении мигрирующих видов, было выдвинуто предложение серия рекомендаций с особым акцентом на китовых акулах.

К ним относятся снижение скорости и изменение маршрута. ключевые сайтыи создание сети сообщений о столкновениях. Теперь дело за отдельными правительствами, которые должны принять меры.

Возможно, что другие виды испытают схожее давление в результате изменения климата. Например, волны тепла в океанах могут заставить других акул переместиться в более прохладные поверхностные воды, которые используются для ярусного лова, или на более глубокие глубины, где меньше кислорода.

Пришло время переключить наше внимание на эти взаимодействующие факторы стресса в будущем, чтобы мы могли начать количественно оценивать мозаику угроз, с которыми придется сталкиваться морским животным в океанах будущего, и защищать тех, кто находится в наибольшей опасности.

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ФРЕЙЯ УОМЕРСЛИ является научным сотрудником-постдокторантом в Морская Биологическая Ассоциация и ДЭВИД СИМС является профессором морской экологии в Университет Саутгемптона. Эта статья переиздана The Conversation по лицензии Creative Commons. Прочтите здесь.

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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