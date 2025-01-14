Рай от стены до стены Вакатоби

Если вы увлекаетесь дайвингом со стен, вы окажетесь в раю от стены до стены в Вакатоби.

Независимо от того, сколько раз вы это испытывали, этот первый момент, когда вы достигаете края отвесной подводной стены, всегда будет захватывающим. В одну секунду вы плывете по мелководному коралловому рифу, в следующую — зависаете над краем пропасти. Этот топографический контраст особенно заметен на курорте Wakatobi Dive Resort, где многие места для погружения включают в себя обрывистые стены, которые начинаются на очень небольшой глубине — некоторые менее 10 футов глубиной и погружаются по вертикальной траектории на глубины, значительно превышающие принятые пределы спортивного дайвинга. Присоединяйтесь к нам в этом виртуальном приключении с полетом по стене, которое идет вертикально.

За вершиной рифа знаменитого Домашнего рифа в Вакатоби отвесная стена покрыта разноцветными твердыми и мягкими кораллами, морскими веерами, губками и оболочниками.

По Краю

Дайвинг-бот у края стены Это потрясающее зрелище, когда дайвинг-бот приближается к одной из стен Вакатоби, а его нос проплывает над коралловым рифом, который, кажется, находится так близко, что до него можно дотронуться. Фото Диди Лотце

Капитан дайв-бота осторожно маневрирует недалеко от края рифа. Утренний солнечный свет проникает в спокойную поверхность воды, позволяя увидеть, что находится под водой. Контраст между глубоким гипнотическим синим океаном и внезапным подъемом гребня рифа, выглядящего достаточно мелким, чтобы стоять на нем, потрясающий. Посмотрев за борт, вы можете проследить за большой частью отвесной стены, проходящей через кристально чистую воду.

Последняя проверка снаряжения и гигантский шаг позже, и вы сталкиваетесь с мелкой областью вверху и глубокой внизу, когда вы начинаете спускаться с тонким выпуском вашего BCD. По пути ваше внимание привлекает большая, красочная нефритово-зеленая анемон с стаей рыб-клоунов у края стены, но они могут подождать. А сейчас самое время посетить подвал. В сопровождении вашего напарника и вашего гида по дайвингу вы трое спускаетесь строем, как парашютисты, свободно падающие в замедленной съемке. Путешествуя в неторопливом темпе, вы подводный компьютерПоказания глубины начинают достигать трехзначных цифр, в то время как ландшафт претерпел некоторые драматические изменения.

Губки проникают в этот призрачный мир и принимают чудесный облик.

Здесь, внизу, защищенном от воздействия поверхностных волн и штормовых нагонов, все становится больше. Лицо стены усеяно рощами огромных мягких коралловых деревьев и морскими веерами, ширина которых в два раза превышает ширину ваших вытянутых рук. Губки в этом более темном мире начинают принимать более диковинные размеры, как бочковые губки, которые вырастают намного больше, чем настоящая бочка. Вам хотелось бы сегодня утром заняться широкоугольной съемкой, но опять же, стен больше, чем вы можете сосчитать, и, конечно же, среди расщелин стены будут укрываться загадочные существа.

Дайвер с веером Красного моря и кораллами. Стена Пинки, расположенная на западной стороне системы рифов Сава, украшена огромными бочкообразными губками и большими морскими веерами-горгониями, растущими на уступах, и все они служат убежищем для множества существ.

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Есть также несколько видов рыб, которых вы не заметили во время некоторых более мелких погружений, например, антиа и баслеты с полосатыми отметинами или пятнистыми цветными узорами ярких оттенков, которые выглядят почти наэлектризованными. Взрыв движения и цвета бросается в глаза. Это небольшая оранжево-розовая рыбка, которая держится возле стены, а затем периодически бросается в нее. открытая вода, разжигая его плавников и, кажется, приобрел еще более яркий оттенок оранжевого, розового и фиолетового. Вспоминая инструктаж перед погружением, вы узнаете в нем самца губана-светилки, намеревающегося привлечь внимание потенциального партнера.

Дайв-гид в Вакатоби привлекает ваше внимание движением «подойди». Она плывет рядом с большой горгонарийей, указывая на что-то, похожее на ветки горгонарии. Ты выглядишь. Тогда посмотрите поближе. Ничего. И наконец, вы видите его: крошечного морского конька, достаточно маленького, чтобы положить его на ноготь, цвет и текстура которого идеально имитируют его хозяина-горгонию. Вас можно извинить за то, что вы не видели этого крошечного существа. Камуфляж карликового морского конька настолько совершенен, что ученые открыли большинство видов только после 2000 года.

Увидеть прекрасно замаскированного карликового морского конька — зрелище, которое редко забывают. Этот малыш был сфотографирован на Fan 38 East, знаменитой стене Вакатоби, известной своими многочисленными поклонниками моря.

Ваши фотографические попытки запечатлеть маленького человечка начинают брать над вами верх, поскольку вы пытаетесь оставаться устойчивым, когда под вами, казалось бы, ничего нет. Но прежде чем наступит какое-либо разочарование, ваш гид вступит в роль человеческого штатива. Если одну руку крепко держать за кусок безжизненного камня, а другую держать под мышкой или за верхнюю часть резервуара, задача внезапно становится легкой. Щелчок затвора, и он у вас. Хотя вы считаете, что вам повезло увидеть одного из них, не забудьте поблагодарить своего дайв-гида за ее острый взгляд и постоянную помощь.

Средняя часть: посещение древнего побережья Вакатоби

Кажется, что время остановилось, пока вы неподвижно стоите рядом с возвышающейся стеной. Но азотные часы идут, и нам еще многое предстоит увидеть. Ваш гид ведет вас по медленному восходящему траверсу к более средним глубинам, где поверхность стены испещрена обширной сетью заполненных тенями подрезов и пещер. На вечерней презентации в Лонгхаусе пару дней назад менеджер дайв-центра объяснил, что участки стены в этом диапазоне глубин были сформированы воздействием волн тысячи лет назад, когда уровень моря был ниже.

На глубине около 100 футов (30.5 метров) дайверы часто сталкиваются с выступами и выступами на боковой стороне стены, которые образовались под воздействием волн тысячи лет назад, когда уровень моря был ниже.

Эти древние эрозии теперь служат убежищем для множества существ-затворников, которых можно обнаружить при осторожном подходе и разумном использовании небольшого дайверского фонаря. Характерные усики лобстеров выступают из расщелины, в другом углублении виднеется зеленая черепаха.

Долив, если выключен

Продвигаясь на глубину до глубины, на которой большинство людей остановилось бы для остановки безопасности, погружение еще далеко от завершения. Быстрый взгляд на свой компьютерНа дисплее показано, что оставшееся время без остановок еще даже не начало выражаться однозначными цифрами. Ваш манометр показывает, что у вас все еще есть комфортный запас, чтобы продолжать движение и максимально эффективно использовать фирменные 70-минутные профили Вакатоби.

Подъем на меньшую глубину означает больше солнечного света, поскольку риф начинает приобретать другой вид. Фото Уолт Стернс

Итак, вы используете последние десять-пятнадцать минут, исследуя мелкое плато рифа, покрытое кораллами. Наверху риф приобретает другой вид под ярким солнечным светом. Большие красные и оранжевые горгонарии и морские вееры сменяются пятнами кожаных кораллов и замысловатыми образованиями пластинчатых и настольных кораллов. Во время прилива, близкого к мертвому, кораллы поднимаются почти на поверхность, и их отражения отражаются на спокойных мелководьях воды, создавая сюрреалистическую двойную экспозицию рифа.

После восхищения общей картиной ваше внимание возвращается к деталям, когда вы начинаете охоту по вершинам и долинам кораллового гребня. Стая черных спинорогов, обычно называемых черными дургонами, проходит мимо, их грудные и спинные мышцы плавников волнообразные взмахивающие движения, больше похожие на полет, чем на плавание.

Мимо проплывает стая спинорогов, их грудные и спинные плавники плавников волнообразные взмахивающие движения, больше похожие на полет, чем на плавание.

Глядя на гида, вы предлагаете вам двоим подняться и отойти от рифа, чтобы лодка могла вас подобрать. Твой компьютер говорит, что во время погружения прошло 74 минуты. Вернувшись на борт, когда вы смотрите за борт в поисках каракатиц, которые прощаются с вами, ваш гид широко улыбается и спрашивает: «Готовы к новому погружению?» Затем вы понимаете, что у вас будет еще много возможностей обнаружить этих скрытных охотников и многих других удивительных существ, которые называют стены Вакатоби своим домом.

Для получения дополнительной информации о дайвинг-курорте Wakatobi посетите https://www.wakatobi.com