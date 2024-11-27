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Турецкий пляж Вакатоби – место для дайвинга №1

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Турция пляж
Зеленая черепаха на пляже Турции

Если дайв-сайт Turkey Beach в Вакатоби посвящен не индейкам, то о чем он?

Some of the sights you will see at Turkey Beach include large white-spotted pufferfish (Arothron hispidus), golden spadefish (Platax boersii) and of course green sea turtles (Chelonia mydas).
Некоторые из достопримечательностей, которые вы увидите на пляже Турции, включают большую белопятнистую рыбу-фугу (Arothron hispidus), золотую лопату (Platax boersii) и, конечно же, зеленых морских черепах (Chelonia mydas).

Посмотрите на карту г. ВакатобиРифы и вы заметите, что место для дайвинга, известное как Turkey Beach, указано под номером 1. Это имеет смысл, потому что — за исключением Домашний риф — это одно из двух ближайших названных мест к причалу курорта. Насколько близко это? Если бы вы сидели с утренним кофе в ресторане на берегу океана в Вакатоби, глядя на воду, вы бы увидели ее начало.  

Гости, остановившиеся в новых бунгало Turtle Beach в Вакатоби, также смогут увидеть этот участок со своей веранды, поскольку он расположен на южной окраине территории курорта. Как следует из названия, вдоль берега расположен пляж с белым песком, и это излюбленное место семей, которые ищут подходящее для молодежи место для купания или подводного плавания.

Дайв-сайт Turkey Beach в Вакатоби является продолжением той же рифовой системы, которая образует House Reef, с покрытыми кораллами склонами рифа и вертикальными стенами.
Дайв-сайт Вакатоби Turkey Beach является продолжением той же системы рифов, которая образует склоны и вертикальные стены Домашнего рифа, покрытые кораллами.

С точки зрения дайвинга и сноркелинга, Турция-Бич на самом деле является продолжением той же системы рифов, которая составляет Домашний риф. В прибрежной зоне, которая намного больше Домашнего рифа, преобладает обширное пространство зарослей морских водорослей глубиной от 1 до 3 метров. Снаружи плато меняет состав на богатый и живой коралловый риф, который так же круто обрывается в глубину, но с некоторыми тонкими отличиями в топографии.

Вместо того, чтобы иметь почти вертикальный профиль, непрерывный, поверхность рифа периодически меняет темп от стены к крутому склону и обратно. Двигаясь вдоль его поверхности, вы обнаружите страну чудес твердых и мягких кораллов и губок, начиная с вершины рифа (на глубине от 2 до 3 метров) и заканчивая отметкой 50 метров. 

Стая крупноиглых стеклянных рыб, укрывшихся под столовым кораллом на пляже Турции
School of large-spined glassfish taking refuge underneath a table coral.

Когда течения достигают зенита, стаи рыб собираются, чтобы кормиться возле гребня рифа. Между красочными антиасами и стрелками суетятся в попытках поймать еду, не становясь ею сами. В любой момент вы можете встретить пролетающего мимо ската-орляка или бродячую стаю горбатых рыб-попугаев. Если присмотреться к складкам и расщелинам рифа, можно увидеть широкий спектр ракообразных и других беспозвоночных.

Пляж Турции известен как одно из лучших мест морского заповедника Вакатоби, где можно найти черепах.

Green sea turtle (Chelonia mydas) settled on the reef at Turkey Beach for nap.
Зеленая морская черепаха (Chelonia mydas) устроилась на рифе на пляже Турции, чтобы вздремнуть.

В дополнение к этому разнообразию морской жизни, большая часть местности пронизана неглубокими выступами и подрезами, которые предоставляют многочисленным местным зеленым черепахам уютные места для сна. Фактически, пляж Turkey Beach известен как одно из лучших мест в морском заповеднике Вакатоби для поиска черепах. Днем или ночью дайверы могут столкнуться с большой популяцией зеленых морских черепах. Во время прилива они выходят на мелководье, чтобы пощипать водоросли, а на более глубоких склонах к ним могут присоединиться несколько черепах бисса, поедающих губки.

Учитывая количество черепах, найденных на этом месте, вы можете задаться вопросом, почему его не назвали Turtle Beach? Ответ кроется в многоязычной природе клиентов Wakatobi. Еще в первые дни существования курорта гость из Германии был очарован множеством морских черепах, встреченных во время погружения, но также имел некоторые трудности с пониманием того, как сказать «черепаха» по-английски, и ошибочно назвал их «индейками». С этого момента название Turkey Beach закрепилось.

Diver cruising along one the more vertical profiles at Wakatobi dive site Turkey Beach.
Diver cruising along one the more vertical profiles at Wakatobi dive site Turkey Beach.

Как и в случае с Домашним рифом, течения на Турция-Бич могут меняться по силе и направлению, текая как на север, так и на юг в зависимости от цикла приливов. В результате на этом участке нет причального буя, и все погружения проводятся в дрифте. В зависимости от силы течения планы погружений могут включать пологий дрейф или стать более захватывающими.

В дополнение к регулярным запланированным визитам дайвинг-ботов курорта, Turkey Beach обслуживается такси-лодками Wakatobi. Когда течения направлены на север, дайверы могут совершить пятиминутную поездку на такси-лодке до места, а затем насладиться длительным дрейфовым погружением, которое доставит их обратно к причалу курорта.

Благодаря своей близости к курорту и тому, что он может предложить, Turkey Beach является одним из популярных мест для ночного дайвинга в Вакатоби. После наступления темноты вы, скорее всего, обнаружите черепах, спящих под выступом. Вы также найдете обычный набор ночных существ, включая крылаток на охоте, осьминог скользящие среди кораллов кальмары на патрулировании, рыбы-попугаи, завернутые в свои слизистые коконы, и всевозможные крабы, снующие вокруг.

Днем или ночью погружение на пляже Турции — это незабываемый опыт, и он остается одним из самых любимых мест для дайвинга в Вакатоби.

Вы можете узнать больше о Вакатоби, посетив их блог – Вакатоби Флоу

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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Карен
Карен
1 год назад

Красивый и насыщенный сайт! Спасибо, что поделились этим!

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