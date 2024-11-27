Турецкий пляж Вакатоби – место для дайвинга №1

Если дайв-сайт Turkey Beach в Вакатоби посвящен не индейкам, то о чем он?

Некоторые из достопримечательностей, которые вы увидите на пляже Турции, включают большую белопятнистую рыбу-фугу (Arothron hispidus), золотую лопату (Platax boersii) и, конечно же, зеленых морских черепах (Chelonia mydas).

Посмотрите на карту г. ВакатобиРифы и вы заметите, что место для дайвинга, известное как Turkey Beach, указано под номером 1. Это имеет смысл, потому что — за исключением Домашний риф — это одно из двух ближайших названных мест к причалу курорта. Насколько близко это? Если бы вы сидели с утренним кофе в ресторане на берегу океана в Вакатоби, глядя на воду, вы бы увидели ее начало.

Гости, остановившиеся в новых бунгало Turtle Beach в Вакатоби, также смогут увидеть этот участок со своей веранды, поскольку он расположен на южной окраине территории курорта. Как следует из названия, вдоль берега расположен пляж с белым песком, и это излюбленное место семей, которые ищут подходящее для молодежи место для купания или подводного плавания.

Дайв-сайт Вакатоби Turkey Beach является продолжением той же системы рифов, которая образует склоны и вертикальные стены Домашнего рифа, покрытые кораллами.

С точки зрения дайвинга и сноркелинга, Турция-Бич на самом деле является продолжением той же системы рифов, которая составляет Домашний риф. В прибрежной зоне, которая намного больше Домашнего рифа, преобладает обширное пространство зарослей морских водорослей глубиной от 1 до 3 метров. Снаружи плато меняет состав на богатый и живой коралловый риф, который так же круто обрывается в глубину, но с некоторыми тонкими отличиями в топографии.

Вместо того, чтобы иметь почти вертикальный профиль, непрерывный, поверхность рифа периодически меняет темп от стены к крутому склону и обратно. Двигаясь вдоль его поверхности, вы обнаружите страну чудес твердых и мягких кораллов и губок, начиная с вершины рифа (на глубине от 2 до 3 метров) и заканчивая отметкой 50 метров.

School of large-spined glassfish taking refuge underneath a table coral.

Когда течения достигают зенита, стаи рыб собираются, чтобы кормиться возле гребня рифа. Между красочными антиасами и стрелками суетятся в попытках поймать еду, не становясь ею сами. В любой момент вы можете встретить пролетающего мимо ската-орляка или бродячую стаю горбатых рыб-попугаев. Если присмотреться к складкам и расщелинам рифа, можно увидеть широкий спектр ракообразных и других беспозвоночных.

Пляж Турции известен как одно из лучших мест морского заповедника Вакатоби, где можно найти черепах.

Зеленая морская черепаха (Chelonia mydas) устроилась на рифе на пляже Турции, чтобы вздремнуть.

В дополнение к этому разнообразию морской жизни, большая часть местности пронизана неглубокими выступами и подрезами, которые предоставляют многочисленным местным зеленым черепахам уютные места для сна. Фактически, пляж Turkey Beach известен как одно из лучших мест в морском заповеднике Вакатоби для поиска черепах. Днем или ночью дайверы могут столкнуться с большой популяцией зеленых морских черепах. Во время прилива они выходят на мелководье, чтобы пощипать водоросли, а на более глубоких склонах к ним могут присоединиться несколько черепах бисса, поедающих губки.

Учитывая количество черепах, найденных на этом месте, вы можете задаться вопросом, почему его не назвали Turtle Beach? Ответ кроется в многоязычной природе клиентов Wakatobi. Еще в первые дни существования курорта гость из Германии был очарован множеством морских черепах, встреченных во время погружения, но также имел некоторые трудности с пониманием того, как сказать «черепаха» по-английски, и ошибочно назвал их «индейками». С этого момента название Turkey Beach закрепилось.

Diver cruising along one the more vertical profiles at Wakatobi dive site Turkey Beach.

Как и в случае с Домашним рифом, течения на Турция-Бич могут меняться по силе и направлению, текая как на север, так и на юг в зависимости от цикла приливов. В результате на этом участке нет причального буя, и все погружения проводятся в дрифте. В зависимости от силы течения планы погружений могут включать пологий дрейф или стать более захватывающими.

В дополнение к регулярным запланированным визитам дайвинг-ботов курорта, Turkey Beach обслуживается такси-лодками Wakatobi. Когда течения направлены на север, дайверы могут совершить пятиминутную поездку на такси-лодке до места, а затем насладиться длительным дрейфовым погружением, которое доставит их обратно к причалу курорта.

Благодаря своей близости к курорту и тому, что он может предложить, Turkey Beach является одним из популярных мест для ночного дайвинга в Вакатоби. После наступления темноты вы, скорее всего, обнаружите черепах, спящих под выступом. Вы также найдете обычный набор ночных существ, включая крылаток на охоте, осьминог скользящие среди кораллов кальмары на патрулировании, рыбы-попугаи, завернутые в свои слизистые коконы, и всевозможные крабы, снующие вокруг.

Днем или ночью погружение на пляже Турции — это незабываемый опыт, и он остается одним из самых любимых мест для дайвинга в Вакатоби.

Вы можете узнать больше о Вакатоби, посетив их блог – Вакатоби Флоу

Задать вопрос о поездке можно на сайте страница бронирования-поездки-запроса здесь