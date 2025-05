Увлекательные завсегдатаи домашнего рифа Вакатоби

Вот лишь небольшая выборка того, что можно найти на домашнем рифе Вакатоби. И как могут подтвердить многие дайверы и любители снорклинга, которые познакомились с этим подводным зверинцем морской жизни, он действительно заслуживает звания лучшего в мире берегового погружения.

Домашний риф Вакатоби encompasses a vast area of seagrass meadows and shallow coral formations that lie between the beach and a precipitous coral rampart that plunges into the depths. Underwater photographers and critter watchers have been known to devote days and even weeks to exploring this expansive site, as it is home to a plethora of marine life. A complete listing of finds could fill a book, but for the sake of brevity, here are seven House Reef regulars that make for fascinating viewing and good photo ops.

Странная парочка Вакатоби

Бычок-креветкохвост Рэндалла (Amblyeleotris randalli) обычно живет в паре с креветкой Alpheus randalli.

Тщательный поиск песчаных или щебнистых участков на домашнем рифе может обнаружить собственную «странную пару» Вакатоби. Бычок-креветка Рэндалла (Amblyeleotris randalli) — это рыба, живущая в норах, которая не слишком любит заниматься домашними делами. В отличие от челюстей и других видов, которые роют себе жилища на морском дне, эта умная маленькая рыбка позволяет своему соседу по комнате выполнять работу. Когда вы случайно натолкнетесь на одну из этих отчетливо полосатых рыб, вы, скорее всего, увидите рядом с ней маленькую креветку. Именно это ракообразное берет на себя ответственность за строительство и поддержание их общего подземного жилища. В обмен на обслуживание почти слепая креветка пользуется бдительной защитой зоркого бычка, который постоянно осматривает окрестности, пока креветка трудится над удалением мусора.

Заключенный Труд

Некоторые дайверы называют их каторжными собачками (Pholidichthys leucotaenia), другие – инженерными бычками. Скорее всего, вы встретите молодь этого вида, поскольку они образуют стаи, насчитывающие сотни людей, и заполоняют рифы, питаясь водорослями.

Convict Blennies (Pholidichthys leucotaenia), Family Pholidichthyidae

Этих детенышей можно ошибочно принять за полосатых сомов, поскольку они имитируют окраску этого высокотоксичного вида, чтобы обмануть потенциальных хищников. Взрослые особи гораздо более скрытны, проводя большую часть дня, выглядывая из устья туннелей, которые они выкапывают в песке, — отсюда и инженерная отсылка. Если вам случится увидеть, как вылезает взрослая особь, вы поймете, почему ее называют каторжником, поскольку зрелые рыбы приобретают угревидные профили с характерными белыми полосами на черном фоне, что очень похоже на классическую тюремную одежду.

Уборка

A pair of bluestreak cleaner wrasses (Labroides dimidiatus) picking parasites off a goatfish.

Верхние просторы Домашнего рифа Вакатоби покрыты станциями очистки, где чистильщики-губаны танцуют и мечутся, привлекая клиентов. Существует встроенная степень доверия, когда рифовый хищник останавливается с раскрытой пастью, позволяя фаланге мелких рыб и креветок роиться по его телу и в рот, чтобы удалить паразитов, омертвевшую кожу и беспокоящие инфекции.

Но есть один коварный обитатель рифов, который использует дух очистительной станции.

Синеполосый клыкастый (Plagiotremus rhinorhynchos)

Голубополосый клыкастый губан (Plagiotremus rhinorhynchos) имитирует внешний вид и поведение молоди синеполосого губана-чистильщика. Но вместо того, чтобы собирать паразитов, этот клыкастый откусывает кусок мяса. Клыки, одноименные с этой рыбой, могут выделять обезболивающий яд, содержащий морфиноподобные опиоиды, которые не позволяют жертве почувствовать укус.

A Star Is Born

Голливуд сделал звезду из маленькой ярко-синей рыбки по имени Дори. Вы можете найти ее реального аналога на домашнем рифе Вакатоби, хотя вы можете быть так же смущены, как и персонаж мультфильма, когда дело доходит до названий. Палитра хирург-рыба (Paracanthurus hepatus), известная под именами королевский голубой хирург, флагохвостый хирург и рыба-шесть — это лишь некоторые из почти дюжины известных названий этой рыбы.

Как бы их ни называли, нельзя ошибиться в отличительном индигово-синем цвете, который носят взрослые особи этого вида. Столь же знаковыми, как и окраска, являются заостренный, похожий на морду нос, маленький рот и изящные зубы этой рыбы-хирурга. Эта крошечная зубная работа используется для удаления небольших кусочков водорослей с кораллов и камней, что дает настоящим родственникам Дори важную роль в защите кораллов от чрезмерного роста водорослей.

Когти ярости

Their alien-like visage and iridescent stalk-set eyes make mantis shrimp a macro photo favorite. Most famous is the colorful peacock mantis, which can strike its prey with hammer blows that pack a punch equivalent to a 22-caliber bullet. But these lethal smashers aren't the only stomatopods prowling the House Reef. There's another member of the mantis clan that attacks with equal ferocity, and it's a slasher. Rather than smash open hard-shelled prey, the spearing mantis shrimp impales fish and other soft-bodied creatures with a lightning-fast deployment of its barb-tipped appendages.

Прятаться на виду

Octopus cyanea, also known as the big blue octopus or day octopus.

The big blue octopus (Octopus cyanea), also known as the day octopus for their diurnal (daytime) behavior is a fan favorite among snorkelers and divers. And while exposing its soft and unprotected flesh to the light of day might seem a risky practice, this octopus has a plan: you can't eat what you can't see. While most all have a talent for visual deception, the day octopus is particularly adept at camouflage, able to change both the color and texture of it's skin in short order in a near-perfect match of its surroundings. This ability serves both to foil would-be predators and to conceal the octopus from its own victims. Observers have recorded day octopuses changing their appearance more than 100 times over the course of a few hours.

Пастухи и пожиратели

Наблюдение за черепахами на домашнем рифе Вакатоби практически гарантировано, и есть два вида, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь. Молодые зеленые черепахи ищут корм в травяных зарослях у берега, гоняясь за медузами и используя свои клювы для углубления дна в поисках мелких ракообразных и беспозвоночных.

Большая зеленая черепаха обедает на морских травах на мелководье

Позже они перейдут на вегетарианскую диету и будут сами питаться морскими водорослями. Зеленые морские черепахи играют важную роль в здоровье экосистемы морских водорослей, поскольку они объедают верхние части трав, не повреждая корни растений, что способствует улучшению здоровья и роста водорослевых зарослей.

Черепаха бисса смотрит в купольный порт камеры фотографа.

Двигаясь по склону рифа, вы с большей вероятностью натолкнетесь на бисс. Биссы питаются более разнообразно, чем их вегетарианские собратья, и будут питаться смешанным меню из губок, анемонов, водорослей, кальмаров и креветок. Они часто добывают пропитание вокруг груд камней, используя свои узкие головы и клювообразные челюсти, чтобы проникать в укромные уголки и щели.

Дартфиш Трехцветный

Рыба-дротик, окрашенная в ослепительную гамму радужных оттенков, является одной из самых ярких находок на рифах Вакатоби. Но рыбные водоемы и фотографы, которые подходят слишком агрессивно, вскоре обнаружат одноименную черту этих легко пугаемых донных обитателей. При первом же намеке на неприятности рыба-дротик возвращается в норы, которые они выкапывают в песке или щебне морского дна.

У любителей дартсфиша в Вакатоби есть три варианта. Во-первых, двухцветная рыба-дротик (Ptereleotris evides) обычно встречается на мелководных рифах, что делает ее идеальной находкой для любителей подводного плавания. Эти рыбы являются одними из крупнейших видов рыб-дротиков, их длина достигает 6 дюймов.

Двухцветный дротик (Ptereleotris evides)

Дайверы, погружающиеся на средние глубины от 6 до 15 метров, могут найти огненного дротика (Nemateleotris magnifica), который часто встречается парами и имеет характерную огненную окраску от средней части до хвоста.

Pair of Fire dartfish (Nemateleotris magnifica)

Еще глубже обитает украшенный дартик (Nemateleotris Decora), который предпочитает засыпанные песком шельфы и овраги на склонах рифов на глубине от 15 до 30 метров.

A pair of Decorated Dartfish (Nemateleotris decora)

Роскошные ресницы

Плоскоголовка Де Бофорта (Cymbacephalus beauforti), в народе называемая рыбой-крокодилом.

На рифах Вакатоби живет скрытный охотник, но большинство дайверов проплывут мимо этой рыбы, не заметив ее присутствия. Как и их одноименная рептилия, крокодиловая рыба — засадный хищник, который проводит большую часть времени, неподвижно лежа на выступе рифа, терпеливо ожидая, когда добыча подплывет в пределах досягаемости своевременного броска. Эти рыбы — мастера камуфляжа и могут адаптировать окраску и узор своего тела к окружающей среде.

Глаз рыбы-крокодила

Рыба-крокодил также преодолевает один из наиболее распространенных признаков, которые досаждают охотникам-невидимкам — глаза. Чтобы скрыть свою пронзительную морду, эти рыбы отращивают длинные, похожие на ресницы наросты, известные как лепеты. Неправильные, кружевные формы этих лепетов помогают разбить темные, отражающие контуры глаз, которые в противном случае могли бы предупредить потенциальную добычу о присутствии этого хищника.

Я правда не кусаюсь

Хотя их часто можно увидеть на некоторых дайв-сайтах в Вакатоби, один из самых смертоносных охотников в воде на самом деле не является обитателем рифа. Полосатые морские крайты на самом деле являются дышащими воздухом рептилиями, которые живут на берегу и охотятся на задержке дыхания среди кораллов и водорослей. Морской крайт может оставаться под водой до получаса, когда у него достаточно времени, чтобы обнаружить добычу и нанести смертельный парализующий укус.

Banded Sea Krait (Laticauda colubrina) most recognizable by their distinctive black bands running the entire lenggth of their body..

Яд морского крайта в десять раз сильнее яда кобры, но дайверам нечего бояться. Эти змеи не агрессивны — хотя было бы крайне неразумно тыкать пальцем слишком близко в угрожающей манере. Вакатоби также является домом для самозванца. Полосатые змееголовые угри демонстрируют те же отчетливые бело-черные полосы морского крайта, рассчитывая на это визуальное отвлечение внимания, чтобы обмануть потенциальных хищников. При более близком рассмотрении можно заметить тонкие различия, поскольку тело крайта более округлое, а голова у него маленькая, притупленная.

