Крупнейший онлайн-ресурс для дайверов
Поиск
Закройте это окно поиска.

Фантастические звери Вакатоби и где они обитают

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Фиолетовый волосатый приземистый омар (Lauriea siagiani)|Ныряние со стены в Вакатоби|||||||||||||||||
Фиолетовый волосатый приземистый омар (Lauriea siagiani) | Дайверы погружаются на одном из многочисленных мест для дайвинга у стены в Вакатоби. | Рыба-клоун-клоун с анемоном-хозяином. | Пара фарфоровых крабов (семейство Porcellanidae). | Краб-арлекин (Lissocarcinus laevis) | Белопятнистая анемоновая креветка (Periclimenes brevicarpalis), также называемая павлиньехвостом анемоновой креветкой. | Алая скунсовая креветка-чистильщик (Lysmata amboinensis)
Дайверы спускаются на один из многочисленных дайв-сайтов в Вакатоби.
Дайверы спускаются на один из многочисленных дайв-сайтов в Вакатоби.

В Вакатоби маленькие вещи привлекают большое внимание.

Нетронутые рифы Вакатоби являются домом для поразительной коллекции миниатюрных и красочных форм морской жизни, к большому удовольствию наблюдателей за животными и макросъемки. фотография энтузиастов.

Кликните сюда чтобы узнать больше о некоторых лучших местах для дайвинга в Вакатоби

Гиды-дайверы Вакатоби — настоящие эксперты в поиске и указании мест обитания этих крошечных сокровищ, но вы можете провести довольно продуктивное наблюдение за этими созданиями самостоятельно — нужно просто знать, где искать.

Соседи Немо по комнате

Ложная рыба-клоун с актинией-хозяином.
Рыба-клоун-анемон с ее хозяином-актинией.

Найдите актинию, и вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми из сожительствующих кузенов Немо. После того, как вы сделаете несколько необходимых портретов этих красочных рыб-клоунов, задержитесь немного и присмотритесь к извивающимся щупальцам.

Пара фарфоровых крабов (семейство Porcellanidae) на одной актинии.
Пара фарфоровых крабов (семейство Porcellanidae) на актинии.

Хотя вы, скорее всего, встретите одного или двух фарфоровых крабов (семейство Porcellanidae), вы также можете случайно наткнуться на краба-арлекина (Lissocarcinus laevis), который ищет остатки еды с обеда своего хозяина.

Краб-арлекин (Lissocarcinus laevis)
Краб-арлекин (Lissocarcinus laevis)

В обмен на бесплатную еду и защиту, которую обеспечивают щупальца анемона, эти крабы также оказывают ценную услугу по удалению излишков слизи и омертвевших тканей из тела анемона.

А еще есть креветки. Анемоны являются домом для красочной коллекции загадочных ракообразных. У вас есть креветка-анемон с белыми точками (Periclimenes brevicarpalis), которая также известна как великолепная креветка-анемон, креветка-павлин и креветка-клоун, а также прекрасная, но, к сожалению, названная алой скунсовой креветкой-чистильщиком (Lysmata amboinensis), и это лишь некоторые из них.

Креветка-анемона с белыми пятнами ( Periclimenes brevicarpalis ), также называемая креветкой-анемоной с павлиньим хвостом.
Креветка-анемона с белыми пятнами ( Periclimenes brevicarpalis ), также называемая креветкой-анемоной с павлиньим хвостом.
Креветка-чистильщик алого скунса (Lysmata amboinensis), также называемая алой леди, и креветка-чистильщик с алыми полосками.
Креветка-чистильщик алого скунса (Lysmata amboinensis), также называемая алой леди, и креветка-чистильщик с алыми полосками.
Приземистая креветка (Thor amboinensis)
Приземистая креветка (Thor amboinensis) также называется сексуальной креветкой, поскольку она часто машет хвостом.

Любимой находкой является сексуальная анемоновая креветка (Thor amboinensis), названная так за соблазнительное покачивание хвоста, имитирующее волнообразные движения щупалец анемона. 

Избранное вентилятора 

Морские веера — повсеместное зрелище на стенах Вакатоби и внешних склонах рифа. Эти сплющенные мягкие кораллы расширяют разветвленные сети полипов, чтобы собирать шведский стол из планктона, переносимого течением. И они не единственные, кто ждет, чтобы насладиться этим движущимся пиршеством крошечных закусок. Морские веера — это место, где можно найти некоторых из самых великолепных миниатюр Вакатоби — карликовых морских коньков. Эти малыши так хорошо прячутся, что оставались неизвестными науке до всего лишь нескольких лет назад.

Карликовый морской конек Баргибант (Hippocampus bargibanti)
Карликовый морской конек Баргибант (Hippocampus bargibanti)
Карликовый морской конёк Понто (Hippocampus pontohi)
Карликовый морской конёк Понто (Hippocampus pontohi)

На сегодняшний день в океане известно семь видов карликовых морских коньков, пять из которых можно встретить на морских веерах Вакатоби. Чтобы обнаружить пигмея, нужен острый глаз: они часто вырастают не больше человеческого ногтя и обладают превосходным камуфляжем, который помогает им сливаться со своим хозяином. Хорошая новость заключается в том, что пигмеи живут недалеко от дома и могут провести всю свою жизнь на одном и том же морском веере. Просто попросите помощи у дайв-гида, и он, скорее всего, направит вас в нужное отделение.

Хищники вечного движения

Скопления морских вееров — излюбленное место обитания длинноносого ястреба (Oxycirrites typus). Характерный красно-белый рисунок этого зоркого маленького хищника делает его любимым объектом подводных фотографов. Хотя они могут вырасти до размеров от трех до четырех дюймов, рыб-ястребов бывает трудно обнаружить, поскольку их цветовой рисунок идеально сочетается с переплетающимися ветвями красной или оранжевой горгонии. Продолжайте искать, потому что ястребу не понадобится много времени, чтобы выдать свое местоположение.

Длинноносого ястреба (Oxycirrhites typus) можно встретить на морских веерах и черных коралловых деревьях.
Длинноносого ястреба (Oxycirrhites typus) можно встретить на морских веерах и черных коралловых деревьях.

В отличие от большинства хищников, нападающих из засады, рыба-ястреб — это охотник, который постоянно находится в движении, часто останавливаясь на короткий промежуток времени, прежде чем переместиться на следующее место в постоянном поиске добычи. Одна из успешных стратегий для наблюдения и фотографирования рыбы-ястреба — это засечь последнее известное местоположение рыбы и ждать. У рыбы-ястреба есть привычка регулярно возвращаться в любимые места засады, и именно тогда вы можете сделать снимок. Только не пытайтесь подобраться слишком близко, иначе она исчезнет в одно мгновение. 

Проводной вход

Возможно, вам придется нырнуть немного глубже, чтобы увидеть морского бычка-хлыста (род: Bryaninops), поскольку они обитают почти исключительно на черном проволочном коралле, который предпочитает небольшую глубину. Таким образом, вы не только будете искать при слабом освещении, но и будете искать маленькую и часто неподвижную рыбу, которая почти невидима. У бычков-кнутов полупрозрачные тела, которые фильтруют окружающий свет, чтобы он соответствовал цвету окружающей среды, а на их туловище имеются горизонтальные полосы, имитирующие выступающие полипы их кораллового окуня. Дополнительные приспособления включают жабры, расположенные низко на нижней стороне тела для минимальной видимости, тазовые плавников имеют форму присосок, чтобы держаться за хозяина, и большие глаза, чтобы заметить любую проплывающую мимо потенциальную еду.

Морской бычок-кнут (род: Bryaninops насчитывает около 16 различных видов).
Морской бычок-кнут (род: Bryaninops насчитывает около 16 различных видов).

Как только вы обнаружите морского бычка-хлыста, вы можете оказаться в игре в прятки. Их острое зрение предупредит их о вашем приближении, после чего они, вероятно, отойдут на дальнюю сторону своей ветки, чтобы избежать обнаружения. Эта игра может продолжаться некоторое время, пока они стремятся удержать ветку между собой и любым злоумышленником, замедляющим пузырь. Возможно, вам повезет больше во время ночного погружения, поскольку после наступления темноты они, как правило, немного меньше передвигаются. Найдя одного бычка, ищите другого, ведь эти рыбы часто образуют спаривающиеся пары. Когда эти рыбы находятся в режиме воспитания, они откладывают кладку икры на мертвую часть коралла, а один из родителей будет стоять на страже. Найдите яйца, и вы, вероятно, найдете и бычков. 

Бочки с волосами

Одна небольшая находка в Вакатоби, которая не потребует много внимания, — это розовый волосатый приземистый омар (Lauriea siagiani), он же краб-фея. Это небольшое ракообразное — которое технически не является ни омаром, ни крабом — обустраивает дом в гигантской бочкообразной губке. Найдите губку, посмотрите на ее нижнюю часть, и вы, скорее всего, обнаружите одно из этих изящных созданий. Просто двигайтесь медленно, так как они могут спрятаться при наличии предполагаемой угрозы. 

Фиолетовые волосатые приземистые омары (Lauriea siagiani) являются обычными обитателями крупных бочкообразных губок.
Фиолетовые волосатые приземистые омары (Lauriea siagiani) являются обычными обитателями крупных бочкообразных губок.

На самом деле в Вакатоби можно найти несколько видов приземистых омаров, но фотогеничными фаворитами являются розовые волосатые омары. Их полупрозрачные доспехи приобретают жемчужное сияние на свету, а нежная природа их тела еще больше подчеркивается слоем тонких белых волос, которые являются более чем декоративными. Розовые волосатые приземистые омары питаются планктоном, и их волосяной покров собирает дрейфующие кусочки, которые затем отделяются от торчащих нитей и готовят еду. 

Близкий родственник волосатого приземистого омара, криноидный краб на самом деле является еще одной разновидностью приземистого лобстера, принадлежащей гениальной Аллогалатее.
Близкий родственник волосатого приземистого омара, криноидный краб на самом деле является еще одной разновидностью приземистого лобстера, принадлежащей гениальной Аллогалатее.

Отыскивая бочковые губки в поисках волосатых приземистых омаров, не забудьте проверить, что криноидеи часто сидят наверху. Внизу, там, где криноидей прикрепляется к губке, обитает близкий родственник волосатых криноидей, который представляет собой еще одну разновидность приземистого омара, принадлежащую гениальной Аллогалатее. Удивительной особенностью этих маленьких ракообразных является то, что окраска их тела часто очень похожа на окраску тела хозяина, что позволяет им сливаться с толпой. 

Это всего лишь пример фантастической и захватывающей морской жизни, которую вы можете обнаружить в Вакатоби, где дайверы и любители сноркелинга наслаждаются эксклюзивным доступом к одной из наиболее защищенных и биологически разнообразных экосистем коралловых рифов в мире. Узнайте больше о фантастических тварях Вакатоби в их блоге. Вакатоби Флоу

Кликните сюда Более подробную информацию о Вакатоби Дайв Резорт

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@adefrutos63 #askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@adefrutos63
#askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
ССЫЛКИ

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

Возвращаетесь в воду после неудачного погружения? #AskMark #scuba

Ссылка на сайт Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу. 00:00 Введение 01:19 Scuba.com 02:13 Распаковка 03:51 Характеристики 09:40 Обзор

Ссылка на сайт Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.

Подписаться
Уведомление о
гость

2 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Карен Линн Стернс
Карен Линн Стернс
1 год назад

Отлично!

0
Ответить
Пол Д Моликен
Пол Д Моликен
1 год назад

Никогда не видел краба-арлекина, но всех остальных я видел во время моего пребывания в Вакатоби.

0
Ответить
Недавние комментарии
Рафаэль Нови Сетия h: Как правильно перевозить акваланг
Евгений: Четверо дайверов погибли после того, как их засосало в трубу
Дэниел Пир: Есть ли у вас проблемы с ушами во время дайвинга? Возможно, в этом проблема.
Стив Фаррар: Черный флот Бена Франклина
Бад продает: Корабли-призраки Великих озер, часть 2
Cвежие новости
Тигр укусил дайвера за голову в Мальдивском аквариуме с акулами Тигр укусил дайвера за голову в Мальдивском аквариуме с акулами
8 человек до сих пор числятся пропавшими без вести после того, как «огромная волна» затопила судно для отдыха на воде в Красном море 8 человек до сих пор числятся пропавшими без вести после того, как «огромная волна» затопила судно для отдыха на воде в Красном море
Найдены выжившие на борту судна для дайвинга в Красном море Найдены выжившие на борту судна для дайвинга в Красном море
Британский дайвер погиб в Греции, инструкторы арестованы Британский дайвер погиб в Греции, инструкторы арестованы
Рыба, которая имеет вкус ног, голов и подбородков Рыба, которая имеет вкус ног, голов и подбородков
Школа дайвинга оштрафована за взрыв, стоивший инструктору ноги Школа дайвинга оштрафована за взрыв, стоивший инструктору ноги

Связаться с нами

Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Copyright 2024 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.