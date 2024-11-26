Фантастические звери Вакатоби и где они обитают

Дайверы спускаются на один из многочисленных дайв-сайтов в Вакатоби.

В Вакатоби маленькие вещи привлекают большое внимание.

Нетронутые рифы Вакатоби являются домом для поразительной коллекции миниатюрных и красочных форм морской жизни, к большому удовольствию наблюдателей за животными и макросъемки. фотография энтузиастов.

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Гиды-дайверы Вакатоби — настоящие эксперты в поиске и указании мест обитания этих крошечных сокровищ, но вы можете провести довольно продуктивное наблюдение за этими созданиями самостоятельно — нужно просто знать, где искать.

Соседи Немо по комнате

Рыба-клоун-анемон с ее хозяином-актинией.

Найдите актинию, и вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми из сожительствующих кузенов Немо. После того, как вы сделаете несколько необходимых портретов этих красочных рыб-клоунов, задержитесь немного и присмотритесь к извивающимся щупальцам.

Пара фарфоровых крабов (семейство Porcellanidae) на актинии.

Хотя вы, скорее всего, встретите одного или двух фарфоровых крабов (семейство Porcellanidae), вы также можете случайно наткнуться на краба-арлекина (Lissocarcinus laevis), который ищет остатки еды с обеда своего хозяина.

В обмен на бесплатную еду и защиту, которую обеспечивают щупальца анемона, эти крабы также оказывают ценную услугу по удалению излишков слизи и омертвевших тканей из тела анемона.

А еще есть креветки. Анемоны являются домом для красочной коллекции загадочных ракообразных. У вас есть креветка-анемон с белыми точками (Periclimenes brevicarpalis), которая также известна как великолепная креветка-анемон, креветка-павлин и креветка-клоун, а также прекрасная, но, к сожалению, названная алой скунсовой креветкой-чистильщиком (Lysmata amboinensis), и это лишь некоторые из них.

Креветка-анемона с белыми пятнами ( Periclimenes brevicarpalis ), также называемая креветкой-анемоной с павлиньим хвостом.

Креветка-чистильщик алого скунса (Lysmata amboinensis), также называемая алой леди, и креветка-чистильщик с алыми полосками.

Приземистая креветка (Thor amboinensis) также называется сексуальной креветкой, поскольку она часто машет хвостом.

Любимой находкой является сексуальная анемоновая креветка (Thor amboinensis), названная так за соблазнительное покачивание хвоста, имитирующее волнообразные движения щупалец анемона.

Избранное вентилятора

Морские веера — повсеместное зрелище на стенах Вакатоби и внешних склонах рифа. Эти сплющенные мягкие кораллы расширяют разветвленные сети полипов, чтобы собирать шведский стол из планктона, переносимого течением. И они не единственные, кто ждет, чтобы насладиться этим движущимся пиршеством крошечных закусок. Морские веера — это место, где можно найти некоторых из самых великолепных миниатюр Вакатоби — карликовых морских коньков. Эти малыши так хорошо прячутся, что оставались неизвестными науке до всего лишь нескольких лет назад.

Карликовый морской конек Баргибант (Hippocampus bargibanti)

Карликовый морской конёк Понто (Hippocampus pontohi)

На сегодняшний день в океане известно семь видов карликовых морских коньков, пять из которых можно встретить на морских веерах Вакатоби. Чтобы обнаружить пигмея, нужен острый глаз: они часто вырастают не больше человеческого ногтя и обладают превосходным камуфляжем, который помогает им сливаться со своим хозяином. Хорошая новость заключается в том, что пигмеи живут недалеко от дома и могут провести всю свою жизнь на одном и том же морском веере. Просто попросите помощи у дайв-гида, и он, скорее всего, направит вас в нужное отделение.

Хищники вечного движения

Скопления морских вееров — излюбленное место обитания длинноносого ястреба (Oxycirrites typus). Характерный красно-белый рисунок этого зоркого маленького хищника делает его любимым объектом подводных фотографов. Хотя они могут вырасти до размеров от трех до четырех дюймов, рыб-ястребов бывает трудно обнаружить, поскольку их цветовой рисунок идеально сочетается с переплетающимися ветвями красной или оранжевой горгонии. Продолжайте искать, потому что ястребу не понадобится много времени, чтобы выдать свое местоположение.

Длинноносого ястреба (Oxycirrhites typus) можно встретить на морских веерах и черных коралловых деревьях.

В отличие от большинства хищников, нападающих из засады, рыба-ястреб — это охотник, который постоянно находится в движении, часто останавливаясь на короткий промежуток времени, прежде чем переместиться на следующее место в постоянном поиске добычи. Одна из успешных стратегий для наблюдения и фотографирования рыбы-ястреба — это засечь последнее известное местоположение рыбы и ждать. У рыбы-ястреба есть привычка регулярно возвращаться в любимые места засады, и именно тогда вы можете сделать снимок. Только не пытайтесь подобраться слишком близко, иначе она исчезнет в одно мгновение.

Проводной вход

Возможно, вам придется нырнуть немного глубже, чтобы увидеть морского бычка-хлыста (род: Bryaninops), поскольку они обитают почти исключительно на черном проволочном коралле, который предпочитает небольшую глубину. Таким образом, вы не только будете искать при слабом освещении, но и будете искать маленькую и часто неподвижную рыбу, которая почти невидима. У бычков-кнутов полупрозрачные тела, которые фильтруют окружающий свет, чтобы он соответствовал цвету окружающей среды, а на их туловище имеются горизонтальные полосы, имитирующие выступающие полипы их кораллового окуня. Дополнительные приспособления включают жабры, расположенные низко на нижней стороне тела для минимальной видимости, тазовые плавников имеют форму присосок, чтобы держаться за хозяина, и большие глаза, чтобы заметить любую проплывающую мимо потенциальную еду.

Морской бычок-кнут (род: Bryaninops насчитывает около 16 различных видов).

Как только вы обнаружите морского бычка-хлыста, вы можете оказаться в игре в прятки. Их острое зрение предупредит их о вашем приближении, после чего они, вероятно, отойдут на дальнюю сторону своей ветки, чтобы избежать обнаружения. Эта игра может продолжаться некоторое время, пока они стремятся удержать ветку между собой и любым злоумышленником, замедляющим пузырь. Возможно, вам повезет больше во время ночного погружения, поскольку после наступления темноты они, как правило, немного меньше передвигаются. Найдя одного бычка, ищите другого, ведь эти рыбы часто образуют спаривающиеся пары. Когда эти рыбы находятся в режиме воспитания, они откладывают кладку икры на мертвую часть коралла, а один из родителей будет стоять на страже. Найдите яйца, и вы, вероятно, найдете и бычков.

Бочки с волосами

Одна небольшая находка в Вакатоби, которая не потребует много внимания, — это розовый волосатый приземистый омар (Lauriea siagiani), он же краб-фея. Это небольшое ракообразное — которое технически не является ни омаром, ни крабом — обустраивает дом в гигантской бочкообразной губке. Найдите губку, посмотрите на ее нижнюю часть, и вы, скорее всего, обнаружите одно из этих изящных созданий. Просто двигайтесь медленно, так как они могут спрятаться при наличии предполагаемой угрозы.

Фиолетовые волосатые приземистые омары (Lauriea siagiani) являются обычными обитателями крупных бочкообразных губок.

На самом деле в Вакатоби можно найти несколько видов приземистых омаров, но фотогеничными фаворитами являются розовые волосатые омары. Их полупрозрачные доспехи приобретают жемчужное сияние на свету, а нежная природа их тела еще больше подчеркивается слоем тонких белых волос, которые являются более чем декоративными. Розовые волосатые приземистые омары питаются планктоном, и их волосяной покров собирает дрейфующие кусочки, которые затем отделяются от торчащих нитей и готовят еду.

Близкий родственник волосатого приземистого омара, криноидный краб на самом деле является еще одной разновидностью приземистого лобстера, принадлежащей гениальной Аллогалатее.

Отыскивая бочковые губки в поисках волосатых приземистых омаров, не забудьте проверить, что криноидеи часто сидят наверху. Внизу, там, где криноидей прикрепляется к губке, обитает близкий родственник волосатых криноидей, который представляет собой еще одну разновидность приземистого омара, принадлежащую гениальной Аллогалатее. Удивительной особенностью этих маленьких ракообразных является то, что окраска их тела часто очень похожа на окраску тела хозяина, что позволяет им сливаться с толпой.

Это всего лишь пример фантастической и захватывающей морской жизни, которую вы можете обнаружить в Вакатоби, где дайверы и любители сноркелинга наслаждаются эксклюзивным доступом к одной из наиболее защищенных и биологически разнообразных экосистем коралловых рифов в мире. Узнайте больше о фантастических тварях Вакатоби в их блоге. Вакатоби Флоу

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