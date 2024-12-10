Дуния Бару из Вакатоби

Дуния Бару, номер 35 на Вакатоби Дайв РезортСписок дайв-сайтов компании гордо входит в «десятку лучших», потому что те, кто знаком с ним, видят в нем риф, почти равный другому любимцу фанатов. Команда Зоопарк. Это потому, что этот участок похож в непосредственной близости от курорта, а также имеет топографию, аналогичную топографии зоопарка: покрытый твердыми кораллами наклонный профиль ведет к песчаной платформе, а затем снова скатывается на высоте 20 метров (70 футов). вниз по стене. В Дунии Бару царит атмосфера «ааа», где дайверы могут наслаждаться длинными многоуровневыми профилями на средних глубинах, одновременно отыскивая разнообразную и интригующую коллекцию морских обитателей.

В нескольких минутах от пристани Wakatobi Dive Resort, Дуния Бару предлагает великолепный твердый коралловый риф с покатым профилем, ведущим к песчаной платформе, а затем снова скатывается вниз по стене на глубине 20 метров (70 футов).

Погружения начинаются со спуска причала на глубину 12 метров (40 футов), где песчаное дно перемежается коралловыми головками среднего рельефа. Склон над причалом переходит в покрытые кораллами скалы, а в верховьях преобладает оленерогий и пальчиковый коралловый лес, поднимающийся до глубины для подводного плавания. Большинство дайверов оставляют вершину склона для выделения газов в конце погружения, но фотографы иногда направляются к оленям, чтобы разыскать многочисленные виды кардиналов, скрывающихся среди ветвей, включая самого популярного - пижамного. Кардинал.

Эта пара кардиналов-пижам (Sphaeramia nematoptera) — один из многих видов рифовых рыб, которых можно увидеть в Дунии-Бару.

Пижамный кардинал – фаворит фотографов, поскольку у него один из самых ярких и необычных цветовых узоров среди всех рыб на рифе. Яркие красно-оранжевые глаза рыбы выделяются на зеленовато-желтой морде, которая резко переходит в середине тела в серебристую заднюю часть, украшенную темно-малиновыми пятнами. Этот необычный цветовой узор создает впечатление спящего человека с затуманенными глазами в пижамных штанах в горошек — что является подходящей аналогией, учитывая, что эти рыбы ведут ночной образ жизни.

Дайверы, следуя по склону вниз от причала, найдут множество дополнительных предметов, достойных внимания. Песчаные участки усеяны норами бычков-креветок и их сожительствующих партнеров-ракообразных. Приятно наблюдать за этими занятыми маленькими креветками, занимающимися раскопками общей норы.

Бычки-креветки со своим сожительствующим партнером-ракообразным доставляют хорошее развлечение: занятые маленькие креветки выполняют всю работу по раскопкам их общей норы, в то время как бычок-креветка практически ничего не делает, кроме как следить за опасностью.

Обход к грудам щебня, обнаруженным на северной окраине участка на глубине до 20 метров, дает возможность поохотиться на губана-мигалку. Эти блестяще украшенные рыбки, которые часто считаются одним из «Святых Граалей» макрофотографии, могут представлять собой серьезную проблему для подводных фотографов, поскольку они редко удерживаются на месте достаточно долго, чтобы сделать портрет.

Мимо регулярно проплывают губаны-шишки и рыбы-попугаи, а также время от времени ястреб или зеленая черепаха. В Дунии-Бару также обитает множество разноцветных голожаберников, и это одно из лучших мест в морском заповеднике Вакатоби для поиска радужных плоских червей.

Также на этом участке обитают креветки-богомолы, которые строят в песке сложные подземные камеры. Хотя эти потусторонние существа иногда появляются в светлое время суток, чаще всего их можно увидеть во время ночных погружений. А Дуния-Бару — популярное место для дайвинга после наступления темноты, так как оно расположено всего в нескольких минутах езды на лодке от курорта и имеет минимальные течения. После захода солнца появляется совершенно новый состав персонажей, которые радуют дайверов тем, что многие из тех, кто посетил это место, называют одним из своих новых фаворитов.

В целом, Дуния-Бару — это отличное место для погружения среди такого великолепного сочетания красивых твердых кораллов, глубокого обрыва и уникальных объектов морской жизни. Но не забывайте, что в Вакатоби есть более 50 других названных мест для погружения, которые стоит посетить, что делает его раем для фотографов, где можно делать все, оттачивать свои навыки или добавлять новые и захватывающие изображения — будь то широкоугольные, макро или и то, и другое — в свою фототеку.

Чтобы узнать больше о Вакатоби, посетите Веб-сайт Вакатоби или дайв-курорта Вакатоби сайт блога, Вакатоби Поток.

Фото предоставлены: Уолт Стернс