Опыт двойного погружения в Вакатоби

Это может быть идеальным отпуском для дайвинга: начните с посещения одного из самых известных в мире курортов для дайвинга, где вы исследуете нетронутые коралловые рифы, наслаждаясь безупречным обслуживанием, первоклассной кухней и первоклассными номерами. Затем вы садитесь на роскошную яхту для дайвинга, путешествующую по морю Банда, посещая подводные ландшафты, известные лишь немногим, и наслаждаясь тем же образцовым уровнем обслуживания и удобств, что и на суше. Это двойное погружение с исключительными подводными впечатлениями и релаксацией на поверхности доступно исключительно для гостей Вакатоби Дайв Резорт.

В Вакатоби все внимание сосредоточено на рифах и способах погружения на них.

«Очень высокие стандарты – это норма для Пелагиана. Дайвинг был захватывающий, команда просто потрясающая, еда и сервис на «Пелагиане» каждый раз превосходят ожидания. Я обязательно забронирую еще одну поездку очень скоро!” ~ Саймон Боуэн, октябрь 2022 г.

ЭТО НАЧИНАЕТСЯ НА БАЛИ

Рисовые поля, разбросанные по Бали, интересны своей красотой. Обычно построенные на склоне холма в форме террас, метод ведения сельского хозяйства, которому почти 2000 лет, большинство этих полей были вырезаны вручную.

Вакатоби — это воплощение «вдали от всего». Этот идиллический пляжный курорт находится на небольшом острове в водах индонезийского моря Банда, вдали от повседневной жизни. Но, несмотря на удаленность, до него на удивление легко добраться по прямые чартерные рейсы курорта и услуги консьержа-трансфера.

Когда гости приземляются в Международный аэропорт Бали, их встречают представители Wakatobi, которые заботятся обо всех деталях прибытия, трансфера и ночных остановок. Команда Wakatobi также может запланировать размещение и экскурсии для гостей, которые хотят провести несколько дополнительных дней на Бали, прежде чем отправиться на Wakatobi. Утром в день вылета в Wakatobi гости ждут в VIP-зале, прежде чем сесть на большой самолет местных авиалиний для комфортного перелета на частный аэродром Wakatobi.

КУРОРТНЫЙ ОТДЫХ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДАЙВИНГ

Опыт двойного погружения Вакатоби 13

Вакатоби Дайв Резорт расположен в частном морском заповеднике, где находятся одни из самых нетронутых и биологически разнообразных коралловых рифов на планете. Прямо у пляжа находится риф Хаус, который был назван лучшим в мире местом для дайвинга с берега. Дайверы и любители снорклинга могут исследовать этот огромный подводный сад днем ​​и ночью. Каждый день флот просторных, специально построенных лодок для дайвинга обеспечивает эксклюзивный доступ к более чем трем десяткам исключительных мест для дайвинга и снорклинга. Внимательные гиды по дайвингу предоставляют услуги уровня консьержа как на лодках, так и под водой.

Рифовая жизнь в Вакатоби. Фото Марко Фиерли

«Дайвинг в Вакатоби не может быть лучше. Нетронутые рифы и множество жизни повсюду. Эта поездка не могла быть лучше». ~ Майкл и Барбара Мэйфилд, сентябрь 2022 г.

На берегу гости могут отдохнуть в бунгало в традиционном стиле, расположенных в кокосовой роще на берегу моря, или полюбоваться видом на закат с террасы виллы на набережной. В номерах сочетаются вневременной индонезийский шарм и современные удобства, что обеспечивает расслабляющий отдых. Мероприятия наверху включают водные виды спорта, спа-услуги и такие мероприятия, как туры по острову и уроки индонезийской кулинарии.

Ужин на море в Вакатоби

Wakatobi известен предоставлением высочайшего уровня персонального обслуживания и своей кухней. Талантливая кулинарная команда курорта поднимает обеденный опыт до уровня гурманов, предлагая соблазнительное сочетание международных любимых блюд и региональных предложений, а также индивидуальные меню для людей с особыми диетическими запросами. Персонал может организовать частный ужин при свечах на пляже или приготовить особый пикник. Курорт предлагает ряд дополнительных специальных услуг, таких как частные гиды по дайвингу и сноркелингу или чартеры на целый день на частной лодке.

Три больших и просторных катера для дайвинга курорта Wakatobi Dive Resort причалили у причала.

ДРУГОЙ ВИД СПАСАБОРАДА

Роскошная дайвинг-яхта Pelagian компании Wakatobi проходит мимо курорта, который также обслуживает его домашний порт.

Идеальным дополнением к пребыванию в Wakatobi Resort является поездка на борту Пелагианская дайв-яхта. Издалека это сверкающе-белое 36-метровое судно может показаться одним из частных прогулочных судов, которые выстраиваются вдоль причалов гламурных портов, таких как Сан-Тропе или Ньюпорт. И в отличие от большинства лодок для дайвинга с проживанием на борту, Pelagian не рассчитан на массы и рассчитан на размещение максимум десяти гостей. Это позволяет разместиться в комфортабельных яхтенных номерах, больше похожих на гостиничный номер, чем на тесную каюту. Экипаж из двенадцати человек включает шеф-повара и стюардов, что позволяет насладиться изысканной едой и пятизвездочным обслуживанием.

Часть маршрута Pelagian включает посещение залива Пасарвахо на острове Бутон, где на дайв-сайте Magic Pier погружение в сумерках дает прекрасную возможность сфотографировать спаривание мандаринок (Synchiropus splendidus). Фото Уолт Стернс

«Очень высокие стандарты – это норма для Пелагиана. Дайвинг был захватывающий, команда просто потрясающая, еда и сервис на «Пелагиане» каждый раз превосходят ожидания. Я обязательно забронирую еще одну поездку очень скоро!” ~ Саймон Боуэн, октябрь 2022 г.

Но хотя его просторные каюты и общественные зоны демонстрируют высококлассный интерьер яхты, Pelagian — это, по сути, дайвинг-бот. Судно курсирует по широкой полосе архипелага Вакатоби и отправляется в южную часть острова Бутон. Семидневные маршруты и сезонные 10-дневные поездки охватывают разнообразные подводные среды, от стен Каранг Каледупы и Каранг Капоты до исключительных возможностей для дайвинга в заливе Пасарваджо острова Бутон. Маршрут Pelagian также огибает юго-западные края островов Ванги Ванги и Каледупы, обеспечивая еще один круг великолепных рифов, драматических вертикальных обрывов и вершин, каждая из которых открывает калейдоскопический зверинец морской жизни.

Салон яхты Pelagian Dive Пелагианская мастер-каюта Пелагианская камбуз (Кухня) Водолазы готовят один из двух надувных тендеров Pelagian с жестким корпусом длиной 18 футов (5.5 м).

Водолазные работы проводятся с пары специально изготовленных дайв-тендеров, при этом экипаж берет на себя все управление снаряжением. Погружения проводит один из опытных гидов Вакатоби, который при необходимости оказывает поддержку в воде и является экспертом в поиске редких морских объектов. Поскольку погружения проводятся либо на мелководных грязных участках, либо на сооружениях со значительными вертикальными рельефами, которые идеально подходят для многоуровневых профилей, время на дне обычно превышает 70 минут, а график позволяет совершать до четырех погружений в день, включая ночные.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку все пелагические круизы начинаются и заканчиваются на курорте Вакатоби, соединить сухопутные и морские маршруты очень просто. Рейсы с Бали обычно прибывают на курорт до полудня., что дает гостям курорта достаточно времени, чтобы насладиться обедом, расположиться и совершить первое погружение в поездке перед ужином. Дайверы, которые должны подняться прямо на борт «Пелагиана», также имеют возможность расслабиться и пообедать в столовой на берегу моря, пока персонал осуществляет трансфер. багаж и снаряжение для дайвинга в каюты и шкафчики. К полудню все уже готово, и «Пелагиан» отправляется к местному рифу, где гости могут совершить контрольное погружение, чтобы убедиться, что все в порядке. Но даже это первое погружение часто растягивается на 70 минут и более, задавая тон на предстоящую неделю.

Когда Pelagian возвращается в док Вакатоби в конце каждого круиза, отбывающие гости могут расслабиться и насладиться удобствами курорта перед тем, как сесть на дневной рейс. Гости, переезжающие на курорт, могут продолжать накапливать время на дне, запрыгивая на лодку поздним утром или днем ​​или совершая погружение на домашнем рифе. Для всех этих трансферов гостям никогда не нужно беспокоиться о трансфере багаж или оборудования, так как сотрудники Wakatobi берут на себя все детали, избавляя вас от хлопот, связанных с поездкой, и оставляя только отдых.

Хотите провести свой собственный отпуск в Вакатоби Double Dip? Посетите wakatobi.com, где вы можете заполнить быстрый запрос о поездке, чтобы начать планирование поездки.

Чтобы перейти непосредственно на страницу запроса для бронирования в Вакатоби. Кликните сюда