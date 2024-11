Дайв-яхта Вакатоби Pelagian

Каждый вечер перед закатом коралловые кучи камней вокруг основания Волшебного пирса оживают, когда десятки мандаринок вылезают из своих укрытий для своего ритуала в сумерках. Самки собираются в небольшие группы по 3-5 особей и ждут появления самцов. Когда появляется жених, он начинает сложный брачный танец, размахивая грудными плавников словно колибри, кружащий вокруг одной-двух самок чуть меньшего размера.

Как только исполнитель-мужчина успешно привлекает внимание желающей самки, пара начинает спиральный танец, поднимаясь на два-три фута над кораллом. Эта хореография требует точного расчета времени, поскольку рыбы-мандаринки являются нерестителями трансляций; и яйцеклетки, и сперма одновременно выбрасываются в толщу воды и уносятся течением.

Для достижения оптимального оплодотворения самка находится близко к тазовым костям самца. плавников как они кружатся. Затем, в пиковый момент их подъема, она выпустит свои яйца. Как только их миссия выполнена, двое порхают обратно на дно, где самец снова займется ухаживаниями и перейдет к следующей доступной партнерше. Возьмем, к примеру, некоторых парней, которым так везет.

Это ночное шоу — лишь одно из многих ярких событий круиза на борту дайв-яхты Pelagian.

Винтажная роскошь с пятизвездочным обслуживанием

Pelagian — это не просто среднестатистическая яхта для сафари. Длина Pelagian составляет 115 футов/36 метров, ширина — 24 фута/7.5 метра, а корма закругленная, с веерообразным хвостом. Pelagian начала свою жизнь как элегантная моторная яхта мирового класса, построенная на верфи Batservice Verft A/S в Мандале, Норвегия, в 1965 году.

В начале 1980-х годов новые владельцы переоборудовали главную палубу яхты для проведения водолазных работ и разместили судно в Красном море. Тогда яхта называлась Fantasea, затем несколько лет она плавала по Сейшельским островам и Индийскому океану, прежде чем обрела новый дом в Индонезии. После полного ремонта и обновления Fantasea переродилась в Pelagian и вскоре стала идеальным дополнением к наземным водолазным работам Вакатоби.

Хотя линии Pelagian винтажны, жилые помещения и общественные зоны столь же современны, как и любая роскошная яхта высокого класса. Вакатоби не пожалел средств, чтобы довести Пелагиан до тех же строгих стандартов, которыми так известен курорт. Яхта отличается высококлассным декором и предлагает все ожидаемые удобства, такие как кондиционер с индивидуальным контролем и современный медиа-центр с развлекательной системой с плоским экраном.

Для тех, кто ищет исключительный роскошный опыт, мастер-люкс Pelagian предлагает размещение, достойное роскошного отеля, и является одним из самых больших и хорошо оборудованных, которые можно найти на борту для дайвинга. Этот люкс занимает всю ширину судна и всю переднюю часть главной палубы, обеспечивая как уединение, так и легкий доступ ко всем частям яхты.

Особенности, которые действительно отличают Pelagian от большинства высококлассных дайв-сафари, — это сервис и эксклюзивность. Список пассажиров ограничен десятью гостями, размещенными в пяти просторных каютах. Экипаж из 12 человек гарантирует пассажирам высочайший уровень личного внимания, более подходящий для частной яхты. Каждый день команда кулинаров на борту готовит блюда, достойные ресторана, отмеченного звездой Мишлен, включая свежие местные вкусы в меню, в которое также входят блюда интернациональной кухни.

Ужин проходит в главном салоне или в фойе и сервируется на потрясающем фоне моря и неба. Яхта предлагает обеденную и гостиную зоны с климат-контролем, специальную камеру, а также крытые и открытые зоны отдыха на открытом воздухе, идеально подходящие для чтения или тихого отдыха.

Абсолютный принцип обслуживания Pelagian затрагивает все аспекты жизни на борту, от внимательного обслуживания кают и питания до подготовки к погружению и поддержки в воде. Дайвинг-мероприятия проводятся с пары специально изготовленных дайвинг-тендеров, а команда занимается всем управлением снаряжением.

Гиды по дайвингу оказывают поддержку в воде, когда это необходимо или требуется, и являются экспертами в поиске редких морских объектов. Поскольку погружения проводятся либо на мелководных грязевых участках, либо на сооружениях со значительными вертикальными рельефами, которые идеально подходят для многоуровневых профилей, время на дне обычно превышает 70 минут, а график позволяет совершать до четырех погружений в день, включая ночные.

После каждого погружения гостям выдают мятное полотенце и прохладительные напитки, и их снова приветствуют на борту, чтобы они могли расслабиться, пока команда готовит все для следующего погружения.

Готовься, готовься, ныряй

Семидневные круизы Pelagian по архипелагу Вакатоби открывают разнообразные подводные среды: от крутых стен, прорезанных выступами вдоль внешнего края атоллов Каранг Каледупа и Каранг Капота, до исключительных возможностей для дайвинга в заливе Пасар Ваджо на острове Бутон.

Пелагиан также огибает юго-западные края островов Ванги-Ванги и Каледупа, образуя еще один круг великолепных рифов, впечатляющих вертикальных обрывов и вершин, каждая из которых открывает калейдоскопический зверинец морской жизни. Склоны и стены, уходящие в глубину, покрыты большими мягкими кораллами ярких цветов и горгонариями красного, оранжевого, розового и желтого цветов. Благодаря резким перепадам высоты и видимости, которая обычно превышает 75 метров, эти места идеально подходят для просмотра общей картины и иногда служат местом обитания таких видов открытой воды, как черноперая барракуда, морские черепахи и орлиные скаты.

Помимо впечатляющих морских пейзажей, здесь имеется множество мелких находок. Изюминкой любого пелагийского круиза являются многочисленные возможности найти карликовых морских коньков, поскольку погружения совершаются в районах, где обитают три наиболее известных вида: Баргибант, Дениз и Понто.

Дайвинг в грязи

Знаковым элементом пелагианского путешествия является погружение в грязь на юго-восточной стороне острова Бутон. Места, которые олицетворяют опыт погружения в грязь, включают Cheeky Beach, Banana Beach и In Between. Эти места характеризуются постепенными спусками от береговой линии до 100 футов, с пустынным дном, состоящим в основном из песка и гравия, покрытым небольшим количеством легкого осадка, который может быть легко взболтан неправильно поставленным плавник.

Для новичка-дайвера в грязи вопрос может быть таким: «Почему я здесь?» — пока вы не начнете видеть, что там! Первым наблюдением может стать пятнистая красная морда рептильного змееголового угря, выступающего из песка. Или, возможно, Wonderpus осьминог, на прогулке. При более близком рассмотрении можно увидеть креветок Коулмана на огненных ежей и похожих на пришельцев павлиньих раков-богомолов, а также креветок-бычков, ведущих хозяйство вместе со своими соседями по квартире креветками-альфеями, которые, похоже, выполняют всю работу.

Дайвинг с пирсов

Любое уважающее себя место для дайвинга должно включать в себя погружение с пирса, а в заливе Пасар-Вахо у Pelagian есть три места, которые можно попробовать: Асфальтовый пирс, Новый пирс и Волшебный пирс. Каждый из них имеет свой характер и достопримечательности.

Среди фаворитов болельщиков – Асфальтовый пирс. Дайверы могут безопасно охотиться вокруг передней части пирса и свай, чтобы найти бычков-креветок, рыбу-лягушку, рыбу-скорпену, а также крепкого призрака, полосатую иглу и многое другое.

Сваи у Нового пирса — отличное место для поиска голубых ленточных угрей, кольчатых игл-рыб и скорпеновых рыб, а прилегающее к ним мусорное поле — хорошее место для охоты. осьминог и бычки, которые находят убежище в ракушках, банках и бутылках.

А еще есть Magic Pier. Хотя место может быть продуктивным днем, именно часы между закатом и рассветом по-настоящему волшебны. Помимо знаменитой мандаринки, на этом месте обитает целый зверинец беспозвоночных, от каракатицы до сине-кольчатой осьминог от голожаберных моллюсков до плоских червей, а также рыбы-лягушки и крылатки-рыбы.

Рифы, стены и вершины

Третий этап маршрута Pelagian нацелен на богатые кораллами мелководья, склоны и крутые обрывы, расположенные между островом Ванги-Ванги и Хогой. На многих участках профили рифов поднимаются на расстояние метра-двух от поверхности, что позволяет дайверам легко создавать многоуровневые профили, позволяющие максимально увеличить время погружения на дне до 70 минут и более.

Среди широкого списка достопримечательностей вокруг Ванги-Ванги есть риф Команг. Этот удлиненный морской холм изобилует яркими зарослями мягких кораллов и губок, питаемых течениями и кишащими множеством рыб, пик которых достигает пика при смене прилива. Другое место удачно названо «Рыбным рынком» из-за большого количества стайной рыбы, которую оно привлекает, в том числе довольно огромной стаи черноперых барракуд.

По пути к своей базе на курорте Вакатоби и обратно Пелагиан может останавливаться в местах на внешней границе диапазона дневных лодок, таких как подводные горы Блейд. Эта необычная структура состоит из ряда остроконечных вершин, идущих параллельно и соединенных нижним гребнем, что придает всей конструкции вид зазубренного лезвия ножа, поставленного на острие.

Это лишь некоторые из многих запоминающихся мест, которые дайверы смогут увидеть на борту «Пелагиана». А совместив круиз с пребыванием на курорте Wakatobi, гости смогут испытать лучшее, что может предложить Индонезия.

“As usual, the standards on Pelagian never disappoint. The diving was breathtaking, the crew are simply awesome, the food and service exceed expectations every time. Such an amazing team. I will certainly be booking another trip on Pelagian very soon! ” ~ Simon Bowen