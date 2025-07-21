Технические дайверы нашли последний пропавший крейсер Королевских ВМС времён Первой мировой войны

Последний необнаруженный крейсер Королевского флота времен Первой мировой войны был найден «на удивление неповрежденным» в Северном море и поднят на дно международной группой ProjectXplore.

Технические водолазы из Великобритании, Германии, Нидерландов, Польши и Испании смогли точно идентифицировать HMS Ноттингем Почти в 100 км от северо-восточного побережья Англии на глубине 82 м. Это стало результатом обширного исследования архивных материалов Великобритании и Германии.

Часть названия корабля на корме (Steffen Scholz)

Останки крейсера повёрнуты на 45° влево, носом на север, местами возвышаясь над морским дном на 8–10 м. Орудия и большая часть надстройки остаются на месте, а общее состояние сохранности оценивается как «отличное», за исключением повреждённой носовой части.

Этот военный корабль был одним из нескольких легких крейсеров класса «Таун» Королевского флота, предназначенных для дальних самостоятельных операций и часто выступавших в качестве разведчиков перед линкорами Великого флота.

Однотипный крейсер HMS Lowestoft, демонстрирующий характерную для класса Town конфигурацию дымовой трубы.

Ветеран ключевых сражений Первой мировой войны в Гельголандской бухте, Доггер-Банке и Ютландии, HMS Ноттингем был торпедирован и потоплен подводной лодкой U-52 19 августа 1916 года во время последней попытки немецкого флота открытого моря прорваться через Северное море в Англию.

В ходе столкновения погибло 20 моряков. Капитан, 357 офицеров и XNUMX членов экипажа были спасены эсминцами.

Месяцы подготовки

ProjectXplore сообщает, что за последнее столетие было предпринято множество безуспешных попыток найти обломки корабля.

После восьми месяцев подготовки команда, используя чартерное судно, Джейкоб Джордж под управлением Иэна Изингвуда из MarineQuest Из Аймута, 22 апреля этого года, обнаружили место крушения и через два дня приступили к повторному обследованию. Они использовали гидролокаторы переднего и бокового обзора, а также однолучевой эхолот.

Сканирование HMS Nottingham (ProjectXplore)

Сканирование HMS Nottingham (ProjectXplore)

Размеры корабля можно было увидеть совпадающими НоттингемДлина судна составляла 139 м, а ширина — 15 м. Перед мостиком был виден отчётливый пролом, на котором были видны четыре дымовые трубы и кормовая стрела, а также девять 7-метровых 6-дюймовых орудий.

Обломки лежали гораздо ближе к месту гибели, о котором сообщалось U-52 чем в британских отчетах о состоянии судна.

Погружение с ребризером

16 июля команда из 10 человек погрузилась на дно затонувшего судна, чтобы задокументировать его с помощью фотография, фотограмметрия, видеосъёмка и линейная съёмка. Водолазы использовали ребризеры JJ-CCR конфигурации GUE и DPV.

Они обнаружили название корабля, выбитое в верхней части кормы, рядом с иллюминатором, выходящим в дневную каюту капитана.

В поисках названия корабля (Рогир Виссер)

Деревянный настил (Steffen Scholz)

Деревянный настил (Steffen Scholz)

Деревянный настил оставался на месте на корме и в средней части судна, шлюпбалки лежали поперёк палубы, а кабестаны и цепи всё ещё были на месте. Можно было видеть 6-дюймовые орудия, рядом с которыми были сложены неиспользованные боеприпасы.

Одно из орудий (Штеффен Шольц)

Водолазы у ружья (Штеффен Шольц)

Джо Коллс-Бернетт измеряет одно из орудий (Штеффен Шольц)

На корме были видны три клюза, а на дне лежал якорь-кенгурятник с вытянутой цепью. С левого борта, за мостиком, водолазы обнаружили белые пластины с эмблемой королевского флота в виде синей короны, а также изображениями кормы и парусов.

Кедж-якорь в клюзе (Штеффен Шольц)

Якорь Кедж на морском дне (Штеффен Шольц)

Мост упал вперёд и на левый борт, и команде удалось обнаружить в этом районе телеграф, отслеживающий вращение двигателя. Также были обнаружены четыре дымовые трубы характерной «городской» конфигурации.

Мостик и котел упали на левый борт затонувшего судна (Штеффен Шольц)

Двигательно-революционный телеграф (Штеффен Шольц)

Три торпеды

Явный прорыв мостика в передней части судна совпал с сообщениями о двух первых взрывах на левом борту между водонепроницаемыми переборками, в результате которых на судне отключилось все электропитание.

Капитан Чарльз Миллер поспешил укрепить одну из переборок, чтобы удержать корабль на плаву и выиграть время для эвакуации большей части экипажа.

Иллюминатор (Штеффен Шольц)

Третья торпеда попала в левый борт через 25 минут после первых двух попаданий, в результате чего судно сильно накренилось на левый борт и затонуло кормой вперед. НоттингемАртиллеристы, как сообщается, продолжали вести огонь по U-52 пока она не затонула.

«HMS Ноттингем «Это, без сомнения, наиболее сохранившийся крейсер класса «Таун» в мире», — говорится в отчёте водолазов. Большинство других судов этого класса были проданы и разобраны к 1940-м годам.

«Ее сохранность свидетельствует о прочной конструкции и том факте, что торпеды попали примерно в одинаковую местность, а также об относительной глубине и нетронутости этого места».

Международная команда технических дайверов ProjectXplore и шкипер Иэн Изингвуд (Доминик Уиллис)

Водолазами проекта были Дэн Макмаллен и Лео Филдинг, которые координировали проект, Доминик Уиллис, Джо Коллс-Бернетт, Штеффен Шольц, Джо Робинсон, Александра Пищина, Рогир Виссер, Джеймс Сандерсон и Анджей Сидоров.

Филдинг и Макмаллен подготовили подробный отчет Об обнаружении уведомлен Королевский флот. Следите за ProjectXplore на Instagram or Facebook.

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