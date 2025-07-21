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Технические дайверы нашли последний пропавший крейсер Королевских ВМС времён Первой мировой войны

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Водолазы у одного из 6-дюймовых орудий (Штеффен Шольц)
Водолазы у одного из 6-дюймовых орудий (Штеффен Шольц)

Последний необнаруженный крейсер Королевского флота времен Первой мировой войны был найден «на удивление неповрежденным» в Северном море и поднят на дно международной группой ProjectXplore.

Технические водолазы из Великобритании, Германии, Нидерландов, Польши и Испании смогли точно идентифицировать HMS Ноттингем Почти в 100 км от северо-восточного побережья Англии на глубине 82 м. Это стало результатом обширного исследования архивных материалов Великобритании и Германии.

Окончание названия судна на корме (Штеффен Шольц)
Часть названия корабля на корме (Steffen Scholz)

Останки крейсера повёрнуты на 45° влево, носом на север, местами возвышаясь над морским дном на 8–10 м. Орудия и большая часть надстройки остаются на месте, а общее состояние сохранности оценивается как «отличное», за исключением повреждённой носовой части. 

Этот военный корабль был одним из нескольких легких крейсеров класса «Таун» Королевского флота, предназначенных для дальних самостоятельных операций и часто выступавших в качестве разведчиков перед линкорами Великого флота. 

Крейсер-близнец HMS Lowestoft, демонстрирующий характерную конфигурацию дымовой трубы класса Town.
Однотипный крейсер HMS Lowestoft, демонстрирующий характерную для класса Town конфигурацию дымовой трубы.

Ветеран ключевых сражений Первой мировой войны в Гельголандской бухте, Доггер-Банке и Ютландии, HMS Ноттингем был торпедирован и потоплен подводной лодкой U-52 19 августа 1916 года во время последней попытки немецкого флота открытого моря прорваться через Северное море в Англию.

В ходе столкновения погибло 20 моряков. Капитан, 357 офицеров и XNUMX членов экипажа были спасены эсминцами.

Содержание
Содержание

Месяцы подготовки

ProjectXplore сообщает, что за последнее столетие было предпринято множество безуспешных попыток найти обломки корабля.

После восьми месяцев подготовки команда, используя чартерное судно, Джейкоб Джордж под управлением Иэна Изингвуда из MarineQuest Из Аймута, 22 апреля этого года, обнаружили место крушения и через два дня приступили к повторному обследованию. Они использовали гидролокаторы переднего и бокового обзора, а также однолучевой эхолот. 

Сканирование 1
Сканирование HMS Nottingham (ProjectXplore)
Сканирование HMS Nottingham (ProjectXplore)
Сканирование HMS Nottingham (ProjectXplore)

Размеры корабля можно было увидеть совпадающими НоттингемДлина судна составляла 139 м, а ширина — 15 м. Перед мостиком был виден отчётливый пролом, на котором были видны четыре дымовые трубы и кормовая стрела, а также девять 7-метровых 6-дюймовых орудий.

Обломки лежали гораздо ближе к месту гибели, о котором сообщалось U-52 чем в британских отчетах о состоянии судна. 

Погружение с ребризером

16 июля команда из 10 человек погрузилась на дно затонувшего судна, чтобы задокументировать его с помощью фотография, фотограмметрия, видеосъёмка и линейная съёмка. Водолазы использовали ребризеры JJ-CCR конфигурации GUE и DPV.

Они обнаружили название корабля, выбитое в верхней части кормы, рядом с иллюминатором, выходящим в дневную каюту капитана.

В поисках названия корабля (Рогир Виссер)
Деревянный настил (Steffen Scholz)
Деревянный настил (Steffen Scholz)
Деревянный настил (Steffen Scholz)
Деревянный настил (Steffen Scholz)

Деревянный настил оставался на месте на корме и в средней части судна, шлюпбалки лежали поперёк палубы, а кабестаны и цепи всё ещё были на месте. Можно было видеть 6-дюймовые орудия, рядом с которыми были сложены неиспользованные боеприпасы. 

Одно из орудий (Штеффен Шольц)
Одно из орудий (Штеффен Шольц)
Рядом с ружьём (Штеффен Шольц)
Водолазы у ружья (Штеффен Шольц)
Джо Коллс-Бернетт измеряет ствол ружья (Штеффен Шольц)
Джо Коллс-Бернетт измеряет одно из орудий (Штеффен Шольц)

На корме были видны три клюза, а на дне лежал якорь-кенгурятник с вытянутой цепью. С левого борта, за мостиком, водолазы обнаружили белые пластины с эмблемой королевского флота в виде синей короны, а также изображениями кормы и парусов. 

Кедж-якорь в клюзе (Штеффен Шольц)
Кедж-якорь в клюзе (Штеффен Шольц)
Якорь Кедж на морском дне (Штеффен Шольц)
Якорь Кедж на морском дне (Штеффен Шольц)

Мост упал вперёд и на левый борт, и команде удалось обнаружить в этом районе телеграф, отслеживающий вращение двигателя. Также были обнаружены четыре дымовые трубы характерной «городской» конфигурации.

Мостик и котел упали на левый борт затонувшего судна (Штеффен Шольц)
Мостик и котел упали на левый борт затонувшего судна (Штеффен Шольц)
Телеграф вращения двигателя (Штеффен Шольц)
Двигательно-революционный телеграф (Штеффен Шольц)

Три торпеды

Явный прорыв мостика в передней части судна совпал с сообщениями о двух первых взрывах на левом борту между водонепроницаемыми переборками, в результате которых на судне отключилось все электропитание.

Капитан Чарльз Миллер поспешил укрепить одну из переборок, чтобы удержать корабль на плаву и выиграть время для эвакуации большей части экипажа.

Иллюминатор (Штеффен Шольц)
Иллюминатор (Штеффен Шольц)

Третья торпеда попала в левый борт через 25 минут после первых двух попаданий, в результате чего судно сильно накренилось на левый борт и затонуло кормой вперед. НоттингемАртиллеристы, как сообщается, продолжали вести огонь по U-52 пока она не затонула.

«HMS Ноттингем «Это, без сомнения, наиболее сохранившийся крейсер класса «Таун» в мире», — говорится в отчёте водолазов. Большинство других судов этого класса были проданы и разобраны к 1940-м годам.

«Ее сохранность свидетельствует о прочной конструкции и том факте, что торпеды попали примерно в одинаковую местность, а также об относительной глубине и нетронутости этого места». 

Международная команда технических дайверов ProjectXplore (Доминик Уиллис)
Международная команда технических дайверов ProjectXplore и шкипер Иэн Изингвуд (Доминик Уиллис)

Водолазами проекта были Дэн Макмаллен и Лео Филдинг, которые координировали проект, Доминик Уиллис, Джо Коллс-Бернетт, Штеффен Шольц, Джо Робинсон, Александра Пищина, Рогир Виссер, Джеймс Сандерсон и Анджей Сидоров. 

Филдинг и Макмаллен подготовили подробный отчет Об обнаружении уведомлен Королевский флот. Следите за ProjectXplore на Instagram or Facebook.

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00: 00 Введение
02:14 Миф 1
03:50 Миф 2
05:15 Миф 3
06:16 Миф 4
07:45 Миф 5
09:06 Миф 6
10:02 Миф 7
11:19 Миф 8
12:35 Миф 9
14:10 Миф 10

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
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🧼 Как правильно стирать и сушить гидрокостюм | Продлите срок службы гидрокостюма и сохраните свежесть 🌊 Хотите, чтобы ваш гидрокостюм прослужил дольше и оставался комфортным при каждом занятии? В этом видео мы покажем вам шаг за шагом, как правильно чистить, ополаскивать и сушить гидрокостюм — независимо от того, занимаетесь ли вы серфингом, подводным плаванием или греблей на доске с веслом. Избегайте распространенных ошибок, которые портят неопрен, и узнайте лучшие советы по сохранению свежести, эластичности и отсутствия запаха вашего гидрокостюма. Что вы узнаете: Как часто стирать гидрокостюм 🗓️ Что использовать (и чего избегать) при чистке 🧴 Как правильно смывать соль, песок и пот 🚿 Как сушить гидрокостюм, чтобы избежать трещин и неприятных запахов 🌬️ Профессиональные советы по продлению срока службы и повышению производительности гидрокостюма ⚙️ Идеально подходит для серферов, дайверов, фридайверов и всех, кто любит воду. 👉 Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик 🔔, чтобы получать больше советов по выбору гидрокостюма, уходу за снаряжением и рекомендациям по водным видам спорта! #УходЗаГидрокостюмом #ЧисткаГидрокостюма #СоветыПоСерфингу #ДайвингСкуба #ОбслуживаниеСнаряжения #КакОчистить #ВодныеВодныеСпорты Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о дайвинге, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ ДЛЯ подводного плавания 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

🧼 Как правильно стирать и сушить гидрокостюм | Продлите срок службы гидрокостюма и оставайтесь свежими 🌊

Хотите, чтобы ваш гидрокостюм прослужил дольше и оставался комфортным при каждом занятии? В этом видео мы покажем вам пошагово, как правильно чистить, промывать и сушить гидрокостюм — независимо от того, занимаетесь ли вы сёрфингом, дайвингом или греблей на байдарке. Избегайте распространённых ошибок, которые портят неопрен, и узнайте лучшие советы по поддержанию свежести, эластичности и отсутствию запахов.

Что вы узнаете:

Как часто стирать гидрокостюм 🗓️

Что использовать (и чего избегать) при уборке 🧴

Правильный способ смыть соль, песок и пот 🚿

Как высушить гидрокостюм, чтобы избежать трещин и неприятного запаха 🌬️

Советы профессионалов по продлению срока службы и повышению эффективности вашего гидрокостюма ⚙️

Идеально подходит для серферов, дайверов, фридайверов и всех, кто любит воду.

👉 Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик 🔔, чтобы получать больше советов по выбору гидрокостюма, уходу за снаряжением и рекомендациям по водным видам спорта!

#УходЗаГидрокостюмом #ЧисткаГидрокостюма #СоветыПоСерфингу #Дайвинг #УходЗаСнаряжением #КакЧистить #ВодныеВидыСпорта

Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

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Уход за гидрокостюмом: чистка, ополаскивание и сушка как профессионал

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Стивен Кёрл
Стивен Кёрл
1 час назад

Нет, нам ещё предстоит найти броненосные крейсеры, принимавшие участие в битве при Коронеле. Это HMS Good Hope и Monmouth.

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