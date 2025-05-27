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Открытие водолазного колокола развеивает миф о кораблекрушении

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Колокол Трентониана на поверхности (Deep Wreck Diver / YouTube)
Колокол Трентониана на поверхности (Deep Wreck Diver / YouTube)

«Миф о колоколе» окружал корвет Королевского канадского флота Трентонский, который, по словам известного британского водолаза, занимающегося поиском затонувших кораблей, Дом Робинсон, был потоплен в проливе Ла-Манш немецкой подводной лодкой в ​​феврале 1945 года.

Ходили слухи, что артефакт был обнаружен, но не поднят много лет назад, во время первого погружения на 65-метровую глубину затонувшего судна. После этого его больше не видели, и считалось, что он навсегда затерялся в иле морского дна.

«Поэтому я никогда даже в самых смелых мечтах не верил, что действительно найду его, но иногда мифы оказываются правдой», — говорит Робинсон, которому недавно удалось вернуть колокол, и который поделился этим опытом в своем популярном блоге. Глубокий дайвер-любитель затонувших объектов YouTube канал (см. ниже).

Мало того, в течение двух недель после подъема колокола Робинсон заявил о нем Получателю крушения и вернул его представителям канадского флота. Теперь он будет восстановлен для показа в Военно-морском музее Галифакса.

HMCS Трентонский (K368)
HMCS Трентонский

ГМКС Трентониан (K368) был изменен Цветок-класса корвет, и последний, который был потерян во время Второй мировой войны. Она участвовала в битве за Атлантику и служила в качестве эскорта конвоя под командованием Плимута, когда ее торпедировала немецкая подводная лодка U-1004 недалеко от Фалмута. Корвет затонул менее чем за 10 минут, погибло шесть членов его экипажа.

В третий раз повезло

Робинсон уже нырнул Трентониан дважды, а в третий раз посетил его только потому, что другие дайверы в группе хотели увидеть останки 63-метрового военного корабля.

Возвращаемся на лодку для дайвинга — воодушевленный Дом Робинсон
Возвращаемся на дайв-бот – воодушевленный Дом Робинсон (глубоководный ныряльщик затонувших объектов / YouTube)

Обломки судна сильно разбиты и слегка наклонены на левый борт, и видео Робинсона ведет зрителей мимо котлов Yarrow к взорванному огнетушителю на корме. Есть остатки иллюминатора и трубопровода, а также то, что может быть сломанной глубинной бомбой.

Ближе к носу Робинсон описывает «комнату из бронзы» или другого неметаллического материала, которая, как полагают, была комнатой компаса. Дальше впереди находится масса кабелей, распределительных коробок и трубопроводов, но когда он замечает край колокола и пытается его вытащить, ил извергается.

Поскольку его GoPro в любом случае разрядилась, подводный фотограф Рик Айртон, к счастью, оказался поблизости и взял на себя обязанности по съемке.

Колокол в руках Дома Робинсона (Рик Айртон) в желтых перчатках
Колокол в руках Дома Робинсона (Рик Айртон) в желтых перчатках

Останки не охраняются, и военно-морской историк Роджер Литвиллер отреагировал на новость об открытии, заявив канадскому телеканалу CTV News, что, по его мнению, Трентониан с ним следует обращаться как с военным захоронением, оставляя на месте «предметы наследия», такие как латунные артефакты.

Литвиллер сказал, что многие артефакты уже были извлечены из затонувшего судна водолазами в предыдущие годы. «Если бы сотрудники одного из кладбищ в Нормандии пришли на работу утром и обнаружили бы ямы, вырытые по всему кладбищу, и снятые латунные ручки с гробов, какой была бы реакция? Это был бы международный скандал», — сказал он телеканалу.

Правильная вещь

Робинсон соглашается, что к затонувшему судну «часто погружались, по крайней мере, с начала 2000-х годов», а что касается колокола, то «многие дайверы безуспешно пытались его найти, включая меня, — до этого погружения».

«Я немного нервничал, когда встречался со всеми этими канадскими офицерами, потому что чувствовал, что они будут немного расстроены тем, что мы сняли колокол с места кораблекрушения, где, очевидно, погибли члены канадского военно-морского флота», — говорит он.

Встреча с канадцами (Эйдан Дэвис Уэбб)
Встреча с канадцами в Великобритании (Эйдан Дэвис Уэбб)
Член Королевского канадского военно-морского флота осматривает колокол во время передачи (Эйдан Дэвис Уэбб)
Член Королевского канадского военно-морского флота осматривает колокол во время передачи (Эйдан Дэвис Уэбб)

Однако все эти опасения быстро развеялись, когда один из офицеров сказал ему: «Послушай, то, что ты сделал, было абсолютно правильно. Через короткий промежуток времени там ничего не останется. Эти вещи просто разлагаются и падают, и в конечном итоге они станут частью морского дна».

Канадский офицер сказал Робинсону: «Гораздо лучше, если этот колокол будет на поверхности, в музее, куда множество людей смогут прийти и увидеть его, и где будут чтить память тех, кто погиб и служил».

YouTube видео

«Я невероятно рад, не только потому, что нашел колокол, хотя это, несомненно, удивительно, но и потому, что он возвращается в Канаду на борту другого канадского военного корабля», — говорит Робинсон. «И как только он прибудет туда, его выставят в музее, чтобы почтить память тех, кто погиб, но также и тех, кто служил.

«Это было абсолютно эпическое погружение, это был великолепный опыт, и, знаете, я думаю, что я поступил правильно». Смотреть Трентониан дайвинг и прочее видео погружений к затонувшим кораблям at Глубокий дайвер-любитель затонувших объектов.

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

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