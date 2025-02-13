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U-352 - кораблекрушение во время Второй мировой войны в Северной Каролине

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U-352 — кораблекрушение во время Второй мировой войны в Северной Каролине
U-352 — кораблекрушение во время Второй мировой войны в Северной Каролине

В водах у побережья Северной Каролины находится множество затонувших кораблей, напоминающих о сражениях, которые велись у нашего побережья во время последней мировой войны.

Одним из самых известных является U-352, немецкая подводная лодка, которая до сих пор практически не повреждена на глубине 110 футов.

Как известно большинству дайверов, затонувших в Атлантическом океане, многие места затонувших кораблей на Внешнем берегу Северной Каролины были результатом «Битва за Атлантику». На ранних этапах Второй мировой войны немецкие подводные лодки, совершавшие мародерские набеги, доставили свою разрушительную кампанию прямо к нашему порогу, и они оказались одним из самых грозных и эффективных видов оружия в истории морской войны.

Под командованием адмирала Карла Дёница немецкие U-bootwaffe (по-немецки лодочный флот) в последние дни 1941 года нанесли первую серию ударов по американскому судоходству. IX класса, лодки дальнего плавания.

Немецкая подводная лодка U-352 сегодня стоит у побережья Северной Каролины.
Немецкая подводная лодка U-352 сегодня стоит у побережья Северной Каролины.

С момента прибытия в территориальные воды США 27 декабря 1941 года по 6 февраля 1942 года «барабанщики» потопили 25 кораблей. К концу того же года операции подводных лодок на континентальном шельфе США превратились в, казалось бы, неудержимую силу, которая буйствовала от штата Мэн до самого Мексиканского залива. Мой отец, будучи мальчиком, выросшим недалеко от Внешних берегов, наблюдал, как горит огонь их жертв, а затем растворяется в черной пелене ночи. За год число погибших подводных лодок достигло почти 100, а собственные потери составили лишь 21.

В ответ на эту скрытую угрозу союзные войска организовали конвои с военно-морским эскортом. Силы национальной обороны задействовали патрульные самолеты дальнего действия и крейсеры, вооруженные глубинными бомбами, и в то же время усердно работали над разработкой более совершенных мер по поиску подводных лодок. Эти меры включали в себя все: от совершенствования активных гидролокационных систем до радиотриангуляции и взлома закодированных перехваченных сообщений.

Именно взлом кода-загадки в конечном итоге сделал службу на борту подводных лодок почти самоубийственной. К концу 1942 года количество уничтоженных подводных лодок достигло 64. В первые месяцы следующего года было потоплено 94 лодки, что достигло кульминации в самое мрачное время флота, Черный май, когда 41 подводная лодка была убита и еще 37 повреждена. в один месяц. Одной из жертв этого натиска стала U-352.

Кормовая часть немецкой подводной лодки U-352 у побережья Северной Каролины.
Кормовая часть немецкой подводной лодки U-352 у побережья Северной Каролины.

Длина U-218 составляла 352 футов, она была проектом VIIC, который включал 88-мм палубное орудие, установленное впереди боевой рубки. Удивительно, но на счету этого судна не было ни одного убитого корабля. Хуже того, 9 мая 1942 года вторым — и вскоре последним — кораблем, по которому она открыла огонь, был катер береговой охраны США Icarus. Уклоняясь от торпед U-352, Icarus совершил свой собственный атакующий заход, сбросив пять глубинных бомб, которые серьезно повредили подводную лодку изнутри, разрушив боевую рубку и взорвав палубное орудие.

Еще две атаки глубинными бомбами вынудили U-352 всплыть на поверхность, где ее командир К. Л. Ратке приказал своему экипажу затопить и покинуть корабль. В итоге 17 членов ее экипажа погибли, а остальные были отправлены в Чарльстон в качестве военнопленных.

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Десятилетие поиска

Поскольку битва была так хорошо записана, никто не знал точного местонахождения U-352 до капитана Джорджа Пьюрифоя (человека, который начал Дайвинг-центр Олимп в Морхед-Сити, Северная Каролина), вместе с Родом Гроссом, Дейлом Маккалоу и Клодом Холлом (группой, которая начала поиск путем обширного исследования военно-морских архивов времен Второй мировой войны) решили найти сбитую подлодку. Их охота продолжалась 10 лет, прежде чем он был найден в апреле 1975 года, в миле с четвертью от первоначальных координат, зарегистрированных «Икаром».

Водолазы исследуют немецкую подводную лодку U-352 у побережья Северной Каролины.
Водолазы исследуют немецкую подводную лодку U-352 у побережья Северной Каролины.

Сегодня U-352 является одним из знаковых мест крушения в Северной Каролине. Для дайверов, отправляющихся в Морхед-Сити, он стоит в верхней части списка. Даже если инструктаж по погружению еще свеж в вашей памяти, увидеть, как U-352 материализуется над дном и сидит с креном на 45 градусов по правому борту, является потрясающим зрелищем. Расположенная примерно в 35 милях от берега, U-352 находится в непосредственной близости от Гольфстрима, что часто награждает дайверов видимостью выше 100 футов.

Два водолаза, один на ребризере, другой на открытом контуре, погружаются на немецкую подводную лодку.
Два водолаза, один на ребризере, другой на открытом контуре, погружаются на немецкую подводную лодку.

Следуя по линии спуска ко дну, моим первым впечатлением от затонувшего корабля было крайнее удивление по поводу его относительно небольшого диаметра. Жилые помещения на большинстве военных кораблей среднего штурмового класса той эпохи были далеко не роскошными. Жизнь на подводной лодке шириной всего 20 футов показалась мне необъяснимой клаустрофобией – даже если никто не стрелял и не сбрасывал в тебя взрывчатку.

Хотя лодка в целом осталась целой, большая часть того, что вы видите на дне, представляет собой остатки прочного корпуса, поскольку большая часть внешней обшивки подводной лодки проржавела.

Шноркель U-352, лежащий на песке после падения с боевой рубки немецкой подводной лодки во время ее затопления.
Шноркель U-352, лежащий на песке после падения с боевой рубки немецкой подводной лодки во время ее затопления.

Пока я работал над несколькими избранными изображениями, нефотограф внутри меня пошел по другому пути. За прошедшие годы у меня была возможность погрузиться на большое количество затонувших кораблей, большинство из которых стали жертвами штормов, столкновений с рифами и даже несколько затонувших немецких подводных лодок. Но возможность впервые положить руку на одного из этих искусственных хищников была мощной вещью.

Спускаемся на U-352

Водолазы держатся за систему спускаемых тросов, которая также включает в себя два троса, идущих параллельно дайв-боту, для водолазов, рассредоточенных во время остановки безопасности в конце погружения.
Водолазы держатся за систему спускаемых тросов, которая также включает в себя два троса, идущих параллельно дайв-боту, для водолазов, рассредоточенных во время остановки безопасности в конце погружения.

Даже для опытных дайверов Аутер-Бэнкс самой большой проблемой при погружении U-352, как и в случае с большинством затонувших кораблей на глубине более 70 футов, является ожидание, пока дайв-лодка зацепится за затонувший корабль и установит тросы. Процедура требует, чтобы член экипажа нес веревку и физически привязывался к месту крушения. В случае U-352 это заплыв на дно на 120 футов, прежде чем кто-либо еще сможет войти в воду.

В зависимости от условий тренировка может занять от 15 до 20 минут. Чтобы ускорить этот процесс, дайверы дайвинг-центра «Олимп» оснащены средствами подводной связи. Снизу дайвер может посоветовать капитану, нужно ли ему переместить лодку или доплатить линь, а также дать подробный отчет об условиях сверху вниз.

Условия дайвинга в Северной Каролине

Контролирующей переменной при погружении к затонувшим кораблям Внешних берегов Северной Каролины является погода. В один день погода может быть отличной, со спокойным морем и голубой водой, а на следующий день может стать совершенно отвратительным, либо с сильным ветром и бурным морем, либо с просто мрачной видимостью в диапазоне от 10 до 30 футов.

Самая влиятельная сила природы вызвана Гольфстримом, который касается восточного выступа Банкса по мере своего движения на север. В результате течения средняя температура воды летом может достигать 70 градусов, иногда поднимаясь до 80 градусов, с подводной видимостью более 100 футов. На многих местах кораблекрушений в этом районе часто бывает достаточно сильное течение, чтобы сделать использование нисходящего троса обязательным.

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@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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