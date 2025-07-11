3D-модель Endurance «To-the-mm» на Фестивале скорости

Первая напечатанная на 3D-принтере модель затонувшего корабля сэра Эрнеста Шеклтона Выносливость и ее Интернет аналоги были представлены на выставке Future Labs на Фестивале скорости в Гудвуде в Западном Суссексе, который открылся вчера (11 июля) и продлится до следующих выходных.

Выставка демонстрирует, как «новейшие технологии сканирования, искусственного интеллекта и визуализации кардинально меняют доступ к некоторым из самых отдаленных и уязвимых объектов культурного наследия в мире», — говорит Елена Левендон, главный операционный директор Фонда морского наследия Фолклендских островов (ФМХТ), зарегистрированная в Великобритании благотворительная организация, которая стоит за тем, что она называет «знаковой выставкой» затонувшего в Антарктике корабля.

Выносливость был раздавлен льдом и затонул в 1915 году, а через 100 лет после смерти Шеклтона был обнаружен на глубине 3 км в море Уэдделла исследователями FMHT Endurance22 экспедиция, ставшая кульминацией десятилетних поисков.

Фотограмметрия на выносливость (FMHT)

Фотограмметрия на выносливость (FMHT)

3D-печать Выносливость Модель считается выполненной с точностью до миллиметра и одной из самых подробных моделей затонувшего судна из когда-либо созданных. Она была создана с использованием сверхточных данных сканирования, полученных во время экспедиции, и посетители также могут увидеть процесс её создания.

Наряду с этим интерактивные сенсорные экраны приглашают публику самостоятельно исследовать затонувшее судно, перемещаясь по палубе и морскому дну корабля в поисках артефактов, застывших во времени.

Сшиты вместе

Работа по изготовлению моделей была выполнена Войс Визуализация и Глубокий океанский поиск. Более 25,000 XNUMX фотографий высокого разрешения были сшиты вместе с помощью фотограмметрии и объединены с данными лазерного сканирования, чтобы показать обломки корабля такими, какими они были, вплоть до волокон в древесине корабля.

Лазерное сканирование (FMHB)

Были использованы специальные методы цветокоррекции, чтобы показать, как Выносливость выглядели бы при дневном свете и подчеркивали бы детали, которые в противном случае затерялись бы в кромешной тьме.

«Этот новый стандарт Интернет реконструкция открывает такие обломки, как Выносливость «Этот проект будет доступен широкой публике, ученым и студентам по всему миру, предлагая новый эффективный способ исследования, изучения и сохранения хрупкого подводного наследия», — говорит председатель FMHT Саул Питалуга.

Кормовая часть судна Endurance после нанесения окраски (Voyis / FMHT)

Future Labs, захватывающая выставка Фестиваля скорости, демонстрирует передовые технологии в области робототехники, мобильности и космоса, а экспонаты разработаны таким образом, чтобы дать возможность людям всех возрастов принять участие.

Говорят, что новые технологии, используемые на Endurance22, найдут прямое применение в картографировании морского дна, морской биологии, морской энергетике, обороне и охране природы, хотя это, вероятно, снизит спрос на услуги водолазов на глубинах, пригодных для погружений человека, особенно в ситуациях повышенного риска.

Частью проекта Future Labs 2025 является также проект «Морское дно 2030: картографирование невидимых океанов Земли», который отражает проект Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 по картографированию всего морского дна в течение следующих пяти лет с использованием комбинации глубоководных автономных подводных аппаратов, многолучевого сонара, дистанционных датчиков, искусственного интеллекта и краудсорсинговых данных.

Команда Фестиваль скорости Говорят, что Гудвуд-хаус недалеко от Чичестера, Западный Суссекс, ежегодно привлекает более 200,000 75 посетителей. Вход стоит XNUMX фунтов стерлингов для взрослых, для детей — бесплатно.

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