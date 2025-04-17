Эти кальмары не просто большие: они колоссальные!

Хотя с тех пор, как этому виду дали название, прошло ровно 100 лет, только сейчас были сняты видеокадры живого гигантского кальмара в его естественной среде обитания — глубоком океане.

Прорыв произошел благодаря международной научной группе на борту исследовательского судна Института океана имени Шмидта. Фалькор (тоже), исследуя отдаленные Южные Сандвичевы острова в Южной Атлантике.

Взрослые особи этого вида, которых в прошлом видели только мертвыми или умирающими в сетях, оправдывают свое общее название и, по оценкам, достигают длины 7 м. При весе в 500 кг они считаются самыми тяжелыми беспозвоночными на планете.

Эти кальмары не просто большие: они колоссальные! 4

Если все хорошо, то образец Mesonychoteuthis Hamiltoni Пойманный на камеру, достигнет этого размера, но пока это 30-сантиметровый мальок. Он плавал на глубине 600 м, когда его заметил ROV института Субастиан.

Только что обнаруженное наблюдение произошло 9 марта, в то время как Фалькор (тоже) был на 35-дневном Перепись океана Флагманская экспедиция по поиску новых морских обитателей, организованная Nippon Foundation и Nekton.

Семейство стеклянных кальмаров

Колоссальные кальмары относятся к стеклянным кальмарам (Cranchiidae) семьи, и значительное наблюдение уже было сделано в предыдущей экспедиции Ocean Census 25 января. Это были первые подтвержденные кадры еще одного живого Cranchiidae вид, ледниковый стеклянный кальмар (Galiteuthis glacialis), снято с Фалькор (тоже) Глубина 687 м в море Беллинсгаузена близ Антарктиды.

Прозрачный G. glacialis свободно располагает свои конечности над головой в «позе какаду», часто наблюдаемой у других стеклянных кальмаров (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)

Последняя экспедиция стала результатом сотрудничества Института океана имени Шмидта, Nippon Foundation-Nekton Ocean Census и GoSouth — совместного проекта Плимутского университета (Великобритания), Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR в Германии и Британской антарктической службы.

«Волнующе видеть первое на месте «Кадры с молодым колоссом и унизительно думать, что они понятия не имеют о существовании людей», — сказала доктор Кэт Болстад из Оклендского технологического университета, один из независимых экспертов, которые помогли проверить кадры. «В течение 100 лет мы в основном сталкивались с ними как с остатками добычи в желудках китов и морских птиц, а также как с хищниками, питающимися выловленным клыкачом».

Мало что известно о жизненном цикле стеклянного кальмара, но молодые гигантские кальмары имеют прозрачный вид, который они позже потеряют. Вид можно отличить от G ледниковый крючками на середине восьми конечностей, но в юном возрасте у обоих видов на концах двух более длинных щупалец имеются острые крючки.

Фалькор (тоже) и айсберги в Южном океане (Институт океана имени Шмидта)

Последовательный успех

«Первое обнаружение двух разных кальмаров в ходе двух последовательных экспедиций является примечательным и показывает, как мало мы видели великолепных обитателей Южного океана», — сказал Институт океана Шмидта исполнительный директор доктор Джотика Вирмани.

«К счастью, нам удалось сделать достаточно снимков этих существ в высоком разрешении, чтобы позволить мировым экспертам, которые не были на судне, идентифицировать оба вида».

Гигантский кальмар (ROV SuBastian / Институт океана имени Шмидта)

Субастиан ранее сделал первые подтвержденные кадры по крайней мере четырех видов кальмаров в дикой природе, включая Спирула спирула (кальмар бараний рог) в 2020 году и Промахотеутис в 2024 году оба сообщили о Диверне, и есть еще одно первое наблюдение, ожидающее подтверждения.

«Эти незабываемые моменты продолжают напоминать нам, что океан полон тайн, которые еще предстоит разгадать», — сказал Вирмани.

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