Уговорите босса профинансировать вашу поездку за мантами!

Manta Trust поощряет новый способ корпоративного тимбилдинга — прося дальновидных работодателей разрешить сотрудникам менять свои рабочие столы на популярные места для дайвинга по всему миру. Эти временные команды дайверов или сноркелингистов вносят вклад в сохранение морской среды, продолжая при этом получать свою зарплату.

Зарегистрированная в Великобритании благотворительная организация по сохранению морской среды утверждает, что ее программа Volunteer Time Off (VTO) предлагает компаниям возможность совмещать корпоративную социальную ответственность с повышением морального духа и получением опыта, который изменит жизнь сотрудников.

Тренинг по командообразованию на Мальдивах (Жасмин Корбетт)

Цель недельных поездок — превратить участников в граждан-ученых, способных внести непосредственный вклад в сохранение мант и дьявольских скатов, которые классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения или уязвимые из-за чрезмерного вылова рыбы, разрушения среды обитания и изменения климата.

Экспедиции VTO, проводимые учеными-океанологами Manta Trust, предлагают практические возможности для исследований: фотографирование скатов для баз данных идентификации, обследование мест обитания и сбор данных для информирования о стратегиях сохранения. Они также включают в себя уборку пляжей, работу с местными сообществами и семинары по сохранению морской среды.

Рифовые манты, питающиеся циклонами на Мальдивах (Саймон Хилборн)

К знаковым местам обитания мант, охваченным программой, относятся Мальдивы, индонезийские острова Раджа-Ампат и Комодо, эквадорский остров Исла-де-ла-Плата и мексиканский архипелаг Ревилья-Хихедо.

В 200 пилотных экспедициях уже приняли участие более 10 сотрудников, поэтому к работе привлекаются большие команды, в среднем по 20 человек, иногда включающие представителей высшего руководства.

Типичная модель финансирования предполагает, что сотрудники делают пожертвования на поездку, которые затем удваиваются их работодателем. Соответствие сохранению океана демонстрирует приверженность компании устойчивому развитию и ее чувство социальной ответственности, поддерживает доверие.

«Обратная связь была исключительно положительной», — сообщается в отчете. Участники описывают свой опыт как профессионально обогащающий и личностно преобразующий.

«Наша компания сотрудничает с Manta Trust, предлагая волонтерские экспедиции, в ходе которых наши сотрудники могут взять отпуск, чтобы поучаствовать в исследовании мант в местах реализации проектов по всему миру», — говорит исполнительный директор Рэйнбоу Чунг из компании-разработчика программного обеспечения Salesforce. «Эта уникальная возможность позволяет нам объединиться в команду и оказать значимое влияние на усилия по сохранению природы.

«В наших восьми экспедициях к нам присоединилось более ста сотрудников со всего мира, которые собрали ценные данные, а также внесли значительный финансовый вклад в Manta Trust».

Пролет над Мантой (Жасмин Корбетт)

Сотрудник Salesforce Хидеюки Комаки, присоединившись к групповой поездке Manta Trust VTO, говорит: «Участие в экспедициях по исследованию мант не только позволило нам освоить новые навыки и собрать важные данные, но и укрепило наши связи как коллег.

«Выход за рамки нашего офиса и совместные экспедиции стали для нас поистине преобразующим опытом».

Компании могут либо присоединиться к запланированной поездке, либо придумать индивидуальную экспедицию для своей команды, при этом сотрудники могут использовать дни VTO или день отдыха разрешить участвовать. Поездки рассчитаны на людей с любым уровнем опыта, говорят в трасте, и могут включать в себя возможность получения сертификата подводного плавания для новичков, если это необходимо.

Экспедиция ВТО на Раджу Ампат (Кен Чу)

«Плавание рядом с этими величественными созданиями — это не просто невероятный опыт, это шанс изменить мир к лучшему», — говорит он. Манта Траст Генеральный директор и соучредитель д-р Гай Стивенс. «Объединяя охрану природы с приключениями, наши экспедиции вдохновляют на более глубокое понимание проблем океана и силы коллективных действий».

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