Удушающие моря

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Кораллы в морской воде с низким содержанием кислорода могут не проявлять видимых признаков стресса
Кораллы в морской воде с низким содержанием кислорода могут не проявлять видимых признаков стресса

Низкий уровень кислорода возникает по мере того, как в третьих Основная угроза тропическим коралловым рифам из-за потепления и кислотности океана – таково мнение ДЖЕННИФЕР МАЛЛОН из Университета Нова-Саутистерн, АДРИАНА МАЙКЛА БАССА из Университета Глазго и МЭГГИ Д. ДЖОНСОН из Университета науки и технологий короля Абдаллы

Исследования коралловых рифов были сосредоточены на двойное зло вызванные рекордно высокими выбросами парниковых газов: потеплением океанов и повышением кислотности морской воды.

Эти глобальные угрозы вызваны тем, что морская вода поглощает избыточное тепло и углекислый газ, которые сжигание ископаемого топлива добавило в атмосферу. Но есть и другое последствие, которое редко обсуждается.

В глобальном масштабе океанический кислород истощается, поскольку морская вода удерживает меньше кислорода по мере нагревания. В теплых прибрежных водах, где растут тропические коралловые рифы, непосредственные последствия низкой концентрации кислорода могут быть катастрофическими.

Все чаще сообщается о кратковременных случаях гипоксии, при которых уровень растворенного кислорода резко падает. Часто это вызвано или усугублено химическим загрязнением, стекающим с суши, например, богатыми питательными веществами удобрениями. Это может привести к гибели целых коралловых сообществ и опустошению рифов за считанные дни.

Кораллы — это животные, и, как и другие водные животные, они дышат кислородом из воды, чтобы подпитывать свой метаболизм. Благодаря симбиотическим отношениям с микроскопическими водорослями, кораллы также превращают энергию Солнца в пищу — кислород является побочным продуктом.

Уровень кислорода на коралловых рифах естественным образом колеблется в суточном цикле, при этом растворенный кислород достигает пика около полудня и постепенно падает по мере того, как свет тускнеет. Ночью, когда фотосинтез прекращается, кораллы продолжают дышать (потреблять кислород), а кислород в морской воде истощается.

Этот циклический подъем и спад уровня кислорода означает, что некоторые кораллы уже выработали стратегии, позволяющие им противостоять изменениям уровня растворенного кислорода.

Когда количество кислорода, доступного кораллам, падает ниже этого естественного диапазона, кораллы могут подвергнуться стрессу, и их нормальные биологические процессы нарушатся, что во многих случаях приведет к гибели.

Как и нам, кораллам нужен кислород, чтобы выжить. Но я (Дженнифер Маллон) обнаружила, что последствия низкого содержания кислорода в кораллах не всегда очевидны невооруженным глазом, и что молодые кораллы могут быть особенно уязвимы.

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Содержание

Трудно различимые знаки

Чтобы понять влияние низкого уровня кислорода на кораллы, я отправился на Смитсоновскую морскую станцию ​​во Флориде в рамках исследовательского проекта под руководством Эндрю Алтьери из Университета Флориды и Мэгги Джонсон и Валери Пол из Смитсоновского института.

В Смитсоновском институте 24 резервуара с морской водой с контролируемым климатом имитируют различные уровни дезоксигенации, уже присутствующие на коралловых рифах по всему миру, начиная от серьезной дезоксигенации, которую мы наблюдали на Карибское побережье Панамы, к нормальным условиям, например, тем, которые воспроизводятся в аквариумах по всему миру.

Стеклянные контейнеры с фрагментами кораллов под лампами.
Исследователи воссоздали условия окружающей среды для кораллов в лабораторных условиях (Дженнифер Маллон)

В то время как некоторые кораллы, такие как карибский коралл «олень-рог» (Acropora cervicornis), погибли в течение нескольких дней из-за сильной деоксигенации, другие важные рифообразующие виды, такие как горные звездчатые кораллы (Орбицелла фавеолата) выжили, продемонстрировав, что переносимость низкого уровня кислорода различался между видами.

Когда мы изучали кораллы, пережившие деоксигенацию, мы обнаружили, что гипоксический стресс не всегда может быть видимым. Даже при двухнедельном воздействии деоксигенации некоторые кораллы не проявляли признаков обесцвечивания, когда красочные водоросли исчезают, а кораллы становятся призрачно-белыми.

Более подробные измерения выявили нечто тревожное: несмотря на внешние проявления, низкое воздействие кислорода нарушили метаболизм кораллов, что потенциально привело к остановке их роста и способности к строительству рифов.

Существующие методы измерения здоровья кораллов в полевых условиях в основном визуальные и включают оценки, проводимые обученными дайверами, которые ищут признаки бледнения или обесцвечивания кораллов. Реакции на гипоксический стресс, которые мы наблюдали в нашем эксперименте, могут остаться незамеченными.

Молодые кораллы под угрозой

Мы также хотели узнать, как деоксигенация влияет на способность кораллов к размножению.

Половое размножение кораллов само по себе является сложным делом. Нерест, когда кораллы выпускают в воду пучки яиц, происходит всего несколько ночей в году, и полученные личинки очень уязвимы. Немногие выживают после многодневного плавания к рифу, где они оседают и превращаются в молодых кораллов.

На современных карибских рифах дикие молодые кораллы редки. Люди, занимающиеся восстановлением рифов, помогают кораллам размножаться половым путем в лабораторных условиях и выращивать молодняк чтобы впоследствии пересадить их на риф.

Молодые кораллы часто поселяются в расщелинах рифов, где они подвергаются воздействию более низкого уровня кислорода в течение более длительного времени, чем в открытая вода, потому что по ним течет меньше воды.

Когда мы инкубированные личинки кораллов в обескислороженной воде на протяжении всего процесса заселения мы обнаружили, что начальные показатели выживаемости и заселения личинок существенно не изменились.

Все изменилось, когда личинки обосновались и начали формировать молодые кораллы. Молодые кораллы на ранней стадии, известные как первичные полипы, лишены симбиотических водорослей, которые помогли бы им удовлетворять свои потребности в питании посредством фотосинтеза, и поэтому они полагаются на дыхание для получения энергии.

Без достаточного количества кислорода они не могут нормально дышать и начинают умирать.

Нерест кораллов (Микаэла Нордборг / AIMS)
Нерест кораллов (Микаэла Нордборг / AIMS)

Сохранение кораллов в бездыханных водах

Наши исследования могут помочь тем, кто занимается восстановлением рифов, понять потребность кораллов в кислороде, а также выявить ранее не замеченную угрозу.

Даже кораллы, пережившие деоксигенацию, демонстрируют признаки ослабленного метаболизма, что усложнит сохранение здоровых рифов, поскольку восстановление зависит от роста здоровых кораллов для регенерации поврежденных участков.

В качестве следующего шага, полевые измерения метаболизма кораллов будут проводиться на барьерном рифе Флориды, когда, по прогнозам, уровень кислорода снизится в теплые летние месяцы, чтобы выявить реальное влияние деоксигенации на здоровье кораллов.

Данные о растворенном кислороде не всегда собирались в ходе мониторинга рифов, даже во время обесцвечивания в теплой воде, когда уровень кислорода низкий.

По мере ухудшения климатического кризиса будет крайне важно проводить больше такого мониторинга в тропических прибрежных водах. Дальнейшие исследования того, как различные виды кораллов реагируют на гипоксию, также имеют важное значение для целевых стратегий сохранения.

Противостоя скрытой угрозе деоксигенации, мы можем защитить будущее коралловых рифов и бесчисленных морских видов, которые от них зависят.

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ДЖЕННИФЕР МАЛЛОН является научным сотрудником-постдокторантом в Nova Southeastern University (Флорида); АДРИАН МАЙКЛ БАСС является доцентом кафедры биогеохимии в Университет Глазго и МЭГГИ Д. ДЖОНСОН является доцентом кафедры морских наук в Университет науки и технологий короля Абдаллы (Саудовская Аравия).

Эта статья перепечатана с сайта The Conversation по лицензии Creative Commons. Прочтите здесь.

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@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
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18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

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00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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