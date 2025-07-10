Список акул и скатов CITES расширяется

Согласно новому независимому исследованию, включение акул и скатов в списки СИТЕС, находящихся под угрозой исчезновения, улучшает управление торговлей и рыболовством «в невиданных ранее темпах и масштабах».

Исследование, проведенное под руководством Международного университета Флориды, Общества охраны дикой природы (WCS) и партнеров, опубликовано в Морская Политика демонстрирует обнадеживающий прогресс в реализации мер защиты международной торговли в рамках СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), хотя также подчеркивает области, требующие срочного улучшения для защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Чернопёрая рифовая акула (© Кимберли Джеффрис)

Утверждается, что усиление мер по защите видов особенно заметно в регионах с высоким биоразнообразием, таких как тропики. Было установлено, что 48% стран, присоединившихся к СИТЕС, провели реформы нормативно-правовой базы для реализации положений Конвенции. Эти реформы варьировались от полного запрета на добычу и торговлю всеми видами до национальной защиты отдельных видов и установления научно обоснованных квот.

Продолжающим вызывать беспокойство является мобула, внесённая в Приложение II СИТЕС в 2016 году и до сих пор широко используемая в торговле из-за жаберных пластин. Многие страны, экспортирующие продукцию из мобулы, до сих пор не имеют научно обоснованных оценок, требуемых СИТЕС, что вызывает опасения по поводу её устойчивости.

Согласно исследованию, китовые акулы теперь находятся под более надежной защитой, хотя в некоторых странах сохраняются пробелы в контроле за отловом и продажей живых акул для аквариумов. А длиннокрылые акулы, хотя и относятся к наиболее охраняемым видам, по-прежнему имеют свои плавников торгуются незаконно и на неустойчивых уровнях.

Китовая акула на Филиппинах (© Стив Де Ниф / Tubbataha Reef Expedition Shark 2015)

Постоянные проблемы

Исследователи проанализировали реализацию положений СИТЕС на национальном уровне в 183 странах. Индонезия, один из крупнейших экспортеров продукции из акул, вложила значительные средства в инструменты идентификации видов и нормативно-правовую базу, в то время как Мозамбик также стал лидером, внедрив национальное законодательство, укрепив правоприменительные механизмы и предприняв конкретные шаги по сокращению незаконной торговли.

До включения в списки СИТЕС в таких новых «светлых пятнах», как Бангладеш, Колумбия, САР Гонконг, Индия и Перу, как утверждается, практически не осуществлялось управление популяциями акул, в то время как Габон, как утверждается, продемонстрировал сильную политическую волю к проведению законодательных реформ.

Однако другие страны, включая Мавританию, Мексику, Намибию, Оман и Тринидад и Тобаго, которые взяли на себя официальные обязательства СИТЕС, «сталкиваются с постоянными проблемами» в области обеспечения соблюдения и отслеживания.

«Хорошая новость заключается в том, что мы знаем, какие дальнейшие шаги нам необходимо предпринять сейчас», — прокомментировал Люк Уорвик, директор по сохранению акул и скатов Общества охраны дикой природы.

«Это исследование показывает, что включение акул и скатов в списки СИТЕС создало настоящий импульс, и при должной поддержке мы можем гарантировать, что эти международные правила приведут к мерам, которые нам необходимы на национальном уровне для надлежащей защиты некоторых из самых знаковых и находящихся под угрозой исчезновения видов океана».

Однако исполнительный директор Фонда сохранения акул Ли Крокетт предупредил, что «последние научные данные показывают, что 37% всех видов акул и скатов находятся под угрозой исчезновения, а для видов, обычно являющихся объектом международной торговли, эта цифра достигает более 70%.

«Учитывая, что за последние полвека популяция пелагических акул сократилась более чем на 70%, а рифовые акулы функционально вымерли на каждом пятом исследованном коралловом рифе, переломный момент близок», — сказал он.

Длинноплавниковая акула (© WCS)

Следующие важные шаги включают расширение использования инструментов идентификации видов в портах, повышение уровня подготовки таможенников, совершенствование сбора данных об объемах и источниках торговли, а также содействие трансграничному сотрудничеству между рыболовными и дикими ведомствами.

Предложения КС 20

Тем временем CITES опубликовала предложения по дальнейшей защите наиболее уязвимых видов акул и скатов, описывая некоторые из них, включая китовых акул, длиннокрылых акул, клиновидных акул и мант, как «находящихся на грани вымирания».

Предложения отражают тот факт, что устойчивая торговля такими видами не считается целесообразной, поскольку их уникальные биологические характеристики требуют такой же высокой степени защиты, которая сейчас предоставляется китам и черепахам.

Страны, встречающиеся в СИТЕС CoP20 На мероприятии в Самарканде (Узбекистан), которое состоится в ноябре, будет предложено рассмотреть вопрос о включении китовых акул, длиннокрылых акул, мант и скатов в Приложение I СИТЕС, которое обеспечивает самую надежную защиту, запрещая коммерческую торговлю.

Также рассматриваются предложения о временном запрете торговли посредством введения нулевых квот для находящихся под угрозой исчезновения клиновидных рыб и скатов-гитар. По словам WCS, это будет иметь те же последствия, что и включение в Приложение I.

Новые списки помогут устранить пробелы в правоприменении, остановить незаконную торговлю и позволят правительствам и общинам защитить ключевые морские виды от чрезмерной эксплуатации и экспорта.

Гигантская рыба-гитара (Ocean Image Bank © Jake Wilton)

Два дополнительных предложения направлены на обеспечение защиты на уровне Приложения II к Конвенции СИТЕС для видов акул и скатов, которые теперь стали объектом все меньшей торговли. плавников чем на масло и мясо.

«За последнее десятилетие действия СИТЕС были сосредоточены на акулах.плавник «С учетом того, что 90% этой торговли теперь регулируется, необходимо сосредоточить внимание на других факторах, способствующих чрезмерному вылову акул», — настаивает WCS, которая высоко оценила лидерство Панамы, Эквадора, Бразилии, Сенегала, Бенина, ЕС и Великобритании в разработке новых предложений.

Эти предложения предусматривают усиление защиты медленно растущих глубоководных большеротых акул, чтобы гарантировать, что дальнейшая торговля их ценным печеночным жиром, используемым в высококачественной косметике, является законной и устойчивой, а также защиты гладкошерстных акул, мясо которых подвергается чрезмерному вылову и продается на международных рынках.

В общей сложности более 70 видов акул и скатов предложено включить в список СИТЕС на 20-й Конференции сторон, при этом более 50 правительств добавили свои названия к семи предложениям о включении в список.

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