Подписки на журналы
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Вход

Список акул и скатов CITES расширяется

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Черноперая акула-меч, обитающая в глубоких водах, ценится за свой печеночный жир (© Энди Марч)
Черноперая акула-меч, обитающая в глубоких водах, ценится за свой печеночный жир (© Энди Марч)

Согласно новому независимому исследованию, включение акул и скатов в списки СИТЕС, находящихся под угрозой исчезновения, улучшает управление торговлей и рыболовством «в невиданных ранее темпах и масштабах».

Исследование, проведенное под руководством Международного университета Флориды, Общества охраны дикой природы (WCS) и партнеров, опубликовано в Морская Политика демонстрирует обнадеживающий прогресс в реализации мер защиты международной торговли в рамках СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), хотя также подчеркивает области, требующие срочного улучшения для защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения. 

Чернопёрая рифовая акула (© Кимберли Джеффрис)
Чернопёрая рифовая акула (© Кимберли Джеффрис)

Утверждается, что усиление мер по защите видов особенно заметно в регионах с высоким биоразнообразием, таких как тропики. Было установлено, что 48% стран, присоединившихся к СИТЕС, провели реформы нормативно-правовой базы для реализации положений Конвенции. Эти реформы варьировались от полного запрета на добычу и торговлю всеми видами до национальной защиты отдельных видов и установления научно обоснованных квот. 

Продолжающим вызывать беспокойство является мобула, внесённая в Приложение II СИТЕС в 2016 году и до сих пор широко используемая в торговле из-за жаберных пластин. Многие страны, экспортирующие продукцию из мобулы, до сих пор не имеют научно обоснованных оценок, требуемых СИТЕС, что вызывает опасения по поводу её устойчивости. 

Согласно исследованию, китовые акулы теперь находятся под более надежной защитой, хотя в некоторых странах сохраняются пробелы в контроле за отловом и продажей живых акул для аквариумов. А длиннокрылые акулы, хотя и относятся к наиболее охраняемым видам, по-прежнему имеют свои плавников торгуются незаконно и на неустойчивых уровнях.  

Защита CITES: китовая акула на Филиппинах (© Стив Де Ниф / Tubbataha Reefs Expedition Shark 2015)
Китовая акула на Филиппинах (© Стив Де Ниф / Tubbataha Reef Expedition Shark 2015)

Постоянные проблемы

Исследователи проанализировали реализацию положений СИТЕС на национальном уровне в 183 странах. Индонезия, один из крупнейших экспортеров продукции из акул, вложила значительные средства в инструменты идентификации видов и нормативно-правовую базу, в то время как Мозамбик также стал лидером, внедрив национальное законодательство, укрепив правоприменительные механизмы и предприняв конкретные шаги по сокращению незаконной торговли.

До включения в списки СИТЕС в таких новых «светлых пятнах», как Бангладеш, Колумбия, САР Гонконг, Индия и Перу, как утверждается, практически не осуществлялось управление популяциями акул, в то время как Габон, как утверждается, продемонстрировал сильную политическую волю к проведению законодательных реформ.

Однако другие страны, включая Мавританию, Мексику, Намибию, Оман и Тринидад и Тобаго, которые взяли на себя официальные обязательства СИТЕС, «сталкиваются с постоянными проблемами» в области обеспечения соблюдения и отслеживания.

«Хорошая новость заключается в том, что мы знаем, какие дальнейшие шаги нам необходимо предпринять сейчас», — прокомментировал Люк Уорвик, директор по сохранению акул и скатов Общества охраны дикой природы.

«Это исследование показывает, что включение акул и скатов в списки СИТЕС создало настоящий импульс, и при должной поддержке мы можем гарантировать, что эти международные правила приведут к мерам, которые нам необходимы на национальном уровне для надлежащей защиты некоторых из самых знаковых и находящихся под угрозой исчезновения видов океана».

Однако исполнительный директор Фонда сохранения акул Ли Крокетт предупредил, что «последние научные данные показывают, что 37% всех видов акул и скатов находятся под угрозой исчезновения, а для видов, обычно являющихся объектом международной торговли, эта цифра достигает более 70%. 

«Учитывая, что за последние полвека популяция пелагических акул сократилась более чем на 70%, а рифовые акулы функционально вымерли на каждом пятом исследованном коралловом рифе, переломный момент близок», — сказал он.

Длинноплавниковая акула (WCS)
Длинноплавниковая акула (© WCS)

Следующие важные шаги включают расширение использования инструментов идентификации видов в портах, повышение уровня подготовки таможенников, совершенствование сбора данных об объемах и источниках торговли, а также содействие трансграничному сотрудничеству между рыболовными и дикими ведомствами. 

Предложения КС 20

Тем временем CITES опубликовала предложения по дальнейшей защите наиболее уязвимых видов акул и скатов, описывая некоторые из них, включая китовых акул, длиннокрылых акул, клиновидных акул и мант, как «находящихся на грани вымирания». 

Предложения отражают тот факт, что устойчивая торговля такими видами не считается целесообразной, поскольку их уникальные биологические характеристики требуют такой же высокой степени защиты, которая сейчас предоставляется китам и черепахам. 

Страны, встречающиеся в СИТЕС CoP20 На мероприятии в Самарканде (Узбекистан), которое состоится в ноябре, будет предложено рассмотреть вопрос о включении китовых акул, длиннокрылых акул, мант и скатов в Приложение I СИТЕС, которое обеспечивает самую надежную защиту, запрещая коммерческую торговлю. 

Также рассматриваются предложения о временном запрете торговли посредством введения нулевых квот для находящихся под угрозой исчезновения клиновидных рыб и скатов-гитар. По словам WCS, это будет иметь те же последствия, что и включение в Приложение I.

Новые списки помогут устранить пробелы в правоприменении, остановить незаконную торговлю и позволят правительствам и общинам защитить ключевые морские виды от чрезмерной эксплуатации и экспорта. 

Гигантская рыба-гитара (Ocean Image Bank © Jake Wilton)
Гигантская рыба-гитара (Ocean Image Bank © Jake Wilton)

Два дополнительных предложения направлены на обеспечение защиты на уровне Приложения II к Конвенции СИТЕС для видов акул и скатов, которые теперь стали объектом все меньшей торговли. плавников чем на масло и мясо. 

«За последнее десятилетие действия СИТЕС были сосредоточены на акулах.плавник «С учетом того, что 90% этой торговли теперь регулируется, необходимо сосредоточить внимание на других факторах, способствующих чрезмерному вылову акул», — настаивает WCS, которая высоко оценила лидерство Панамы, Эквадора, Бразилии, Сенегала, Бенина, ЕС и Великобритании в разработке новых предложений.

Эти предложения предусматривают усиление защиты медленно растущих глубоководных большеротых акул, чтобы гарантировать, что дальнейшая торговля их ценным печеночным жиром, используемым в высококачественной косметике, является законной и устойчивой, а также защиты гладкошерстных акул, мясо которых подвергается чрезмерному вылову и продается на международных рынках.

В общей сложности более 70 видов акул и скатов предложено включить в список СИТЕС на 20-й Конференции сторон, при этом более 50 правительств добавили свои названия к семи предложениям о включении в список.

Также в Дивернете: КИТАЙ ПЛЫВАЕТ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ, ЧТОБЫ ОГРАНИЧИТЬ БОЛЬШИНСТВО КОСАТОК, РИФОВЫЕ АКУЛЫ В БОЛЬШЕЙ ОПАСНОСТИ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ, ПРОРЫВ МАКО: ЕЩЕ БОЛЬШЕ ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ ДЛЯ АКУЛ, ДАВЛЕНИЕ ДАЙВЕРА ПОМОГАЕТ АКУЛЕ ДОСТИЧЬ «ПОВОРОТНОЙ ТОЧКИ»

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Обновленный партнерский проект Gear: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и не могу найти понятный пример того, как крепить баки. Я знаю, что это будет рассмотрено на занятиях, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина с сайдмаунтом. Можете ли вы показать, как монтируются сайдмаунт-баллоны и деко/стейдж-баллоны? Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@jaketarren
#askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и мне сложно найти понятный пример того, как оснащать баки. Я знаю, что это будет рассмотрено в обучении, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина сайдмаунта.

Можете ли вы показать, как монтируются сайдмаунт-баллоны и деко/стейдж-баллоны?

Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/

✅ Важные партнерские ссылки для перехода

🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 Оставайтесь с нами на связи.

Фейсбук: https://www.facebook.com/DivernetUK/
Инстаграм: https://www.instagram.com/diver_magazine/
Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine
Твиттер (X): https://x.com/DiverNetUK/
ТикТок: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

Сайт: https://divernet.com/
Сайт: https://godivingshow.com/
Сайт: https://rorkmedia.com/

📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com

=============================

🎬Рекомендуемые видео для вас:

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4wMUIwQkI1NEQ1RTFBNTND

Как установить цилиндр Sidemount?

Обновленный Gear Affiliate: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @martink72 #askmark Как прикрепить мигающий фонарь к моему двух- или одноцилиндровому баллону, чтобы мой напарник мог видеть/находить меня даже в условиях плохой видимости или ночью? Типичный шнурок на таких вещах всегда позволяет свету падать вниз и затенять его. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительных новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания с аквалангом вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание с аквалангом? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

@martink72
#askmark Как прикрепить мигающий фонарь к моему двух- или однобаллонному фонарю, чтобы мой приятель мог видеть/находить меня даже в условиях плохой видимости или ночью? Типичный шнурок на таких штуках всегда позволяет свету падать вниз и загораживать его.
Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/

✅ Важные партнерские ссылки для перехода

🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 Оставайтесь с нами на связи.

Фейсбук: https://www.facebook.com/DivernetUK/
Инстаграм: https://www.instagram.com/diver_magazine/
Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine
Твиттер (X): https://x.com/DiverNetUK/
ТикТок: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

Сайт: https://divernet.com/
Сайт: https://godivingshow.com/
Сайт: https://rorkmedia.com/

📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com

=============================

🎬Рекомендуемые видео для вас:

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42MzYyQ0E2MUE4ODAzQkU5

Как прикрепить к себе мигающий световой маячок, чтобы мой напарник мог меня видеть? #askmark #scubadiving

Обновленный партнер по снаряжению: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link Посетите курорт для дайвинга Wakatobi: https://divernet.com/go/wakatobi-dive-resort #scuba #scubadiving #scubadiver Скидка 15% на международное предложение eSIM Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКИ СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, путешествия Reports Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Посетите веб-сайт курорта Вакатоби:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Скидка 15% на международное предложение eSIM. Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

Это лучший дайвинг-центр? W\@wakatobidiveresort

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.
Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
стог: 100 ЛУЧШИХ ПОГРУЖЕНИЙ В Великобритании
Рон: Косатки приглашают людей на обед и делают массаж
Мисс Терри: Дайвер всех континентов побил рекорд на неделю
Шон Моран: Реакция ДАН на неудачи
Роберт Уоттс: Дайвер всех континентов побил рекорд на неделю
Cвежие новости
В Корнуолле стартует фестиваль фридайвинга В Корнуолле стартует фестиваль фридайвинга
На Соломоновых островах найден нос легендарного крейсера времен Второй мировой войны На Соломоновых островах найден нос легендарного крейсера времен Второй мировой войны
Полиция Багамских островов арестовала пару после того, как водитель скрылся с места ДТП на катере Полиция Багамских островов арестовала пару после того, как водитель скрылся с места ДТП на катере 
Английские морские коньки появляются в толпе Английские морские коньки появляются в толпе
Британский инструктор по подводному плаванию получил награду за спасение Британский инструктор по подводному плаванию получил награду за спасение 
Музеи RN и Scapa поднимают артефакты Vanguard Музеи RN и Scapa поднимают артефакты Vanguard
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Copyright 2025 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц