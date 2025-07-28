Спутники/ИИ помещают «защищенные» объекты в морские охраняемые зоны

Первое в своем роде исследование показало, что морские охраняемые территории (МОР) успешно справляются с ограничением промышленного рыболовства, но только те из них, которые считаются одними из самых хорошо охраняемых в мире и в полной мере используют такие вспомогательные средства, как спутниковое слежение и искусственный интеллект.

Рецензируемое исследование уверенно носит название В полностью и строго охраняемых морских районах промышленный лов рыбы практически не ведетсяВ статье говорится, что спутниковые снимки в сочетании с технологиями искусственного интеллекта могут обнаружить ранее не отслеживаемые суда, ответственные за незаконный промысел, что поднимает вопрос о том, почему любая территория, обозначенная как морская охраняемая зона в XXI веке, должна оставаться «бумажным парком».

Согласно отчёту, на 78.5% из 1,380 морских охраняемых территорий, выбранных для исследования, не велась коммерческая рыболовная деятельность. Из тех морских охраняемых территорий, где спутниковые снимки выявили незаконный промысел, в 82% случаев промысел в среднем длился менее 24 часов в год.

Джек в Рока-Партида, острова Ревильяхихедо (Энрик Сала, National Geographic Pristine Seas)

В среднем на особо охраняемых морских охраняемых территориях на квадратный километр приходилось в девять раз меньше рыболовных судов, чем на незащищенных прибрежных территориях.

Морские охраняемые территории, обозначенные как строго охраняемые, но с существенной рыболовной деятельностью, включают в себя Морской заповедник Чагос, острова Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, а также Морской парк Большого Барьерного рифа (объединенный с Морским парком побережья Большого Барьерного рифа), на каждой из которых приходится около 900 часов рыболовства в год.

«Поскольку строго охраняемые морские зоны препятствуют незаконному вылову рыбы, в их пределах ее обитает гораздо больше рыб; они производят гораздо больше мальков и помогают восполнять запасы в прилегающих районах», — отмечает соавтор исследования Энрик Сала, исследователь National Geographic и основатель Нетронутые моря«Другими словами, рыбная промышленность выигрывает от соблюдения правил».

Колючие омары, Рока Партида, острова Ревиллахихедо (Энрик Сала, National Geographic Pristine Seas)

Разлив рыбы

Другие исследования показали, что вывоз рыбы и беспозвоночных из морских охраняемых территорий может увеличить уловы за их пределами на 12–18%.

«Незаконный промысел ведется в районах океана, отведенных под защиту, но с помощью спутников мы впервые обнаружили, что уровень защиты определяет, насколько рискованно промышленные рыбаки готовы себя брать на себя», — говорит Сала.

Согласно исследованию, незаконный промысел ставит под угрозу как здоровье океанических экосистем, так и экономическую стабильность рыболовной отрасли. Строго охраняемые морские охраняемые территории восстанавливают морскую жизнь в пределах своих границ, улучшают местное рыболовство, создают рабочие места и экономические выгоды, а также повышают устойчивость к потеплению океана.

В тех морских охраняемых зонах, которые защищены лишь в минимальной или слабой степени, преимущества фактически исчезают.

Рыбы и коралловый риф в Пуло-Анна, Палау (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

«Океан больше не слишком большой для наблюдения. Благодаря современным спутникам и искусственному интеллекту мы делаем незаконный промысел видимым и доказываем эффективность мер по защите морской среды», — говорит соавтор исследования и учёный из организации Pristine Seas Хуан Майорга.

Чтобы прийти к своим выводам, исследователи проанализировали пять миллиардов позиций судов, полученных с помощью автоматической идентификационной системы (АИС) — сигнала безопасности на основе GPS, передаваемого многими промышленными рыболовными судами.

Они сопоставили эти данные со спутниковыми снимками, полученными с помощью радара с синтезированной апертурой (SAR), который может обнаруживать суда независимо от погодных и световых условий.

Объединение наборов данных с использованием моделей ИИ, разработанных Global Fishing Watch позволил исследователям обнаружить большинство рыболовных судов длиной более 15 м, включая «темные» суда, которые не выдают свое местоположение.

Барракуда на атолле Бикар на Маршалловых островах (Энрик Сала, National Geographic Pristine Seas)

Полная картина

«Ни один набор данных не может решить задачу мониторинга рыболовной активности в море; у каждого есть свои «слепые зоны», — говорит Майорга. «Но когда мы их объединяем, их мощь раскрывается».

«Объединяя данные слежения AIS со спутниковыми радиолокационными снимками и искусственным интеллектом, мы теперь гораздо ближе к полной картине человеческой деятельности по ту сторону океана.

«Это особенно важно в жемчужинах океана — самых охраняемых территориях мира, где ставки в плане соблюдения законодательства и сохранения биоразнообразия наиболее высоки».

Рыба-ангел, Сан-Бенедикто, острова Ревиллахихедо (Энрик Сала, National Geographic Pristine Seas)

По словам авторов, данные АИС не учитывали почти 90% рыболовных судов, обнаруженных с помощью поисково-спасательных систем в пределах морских охраняемых зон, тогда как новая методология предлагает эффективный способ оценки соблюдения правил рыболовства и устранения слепых пятен в существующих методах мониторинга.

«Используя спутники для отслеживания рыболовных судов, страны могут предсказывать места незаконной деятельности и нацеливать патрулирование, экономя как рабочую силу, так и деньги», — заключает ведущий автор исследования, профессор Дженнифер Рейнор из Висконсинского университета в Мадисоне. Научная статья опубликована В журнале Наука.

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