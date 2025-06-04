Рим — дайв-сайт Вакатоби № 42

Для подводного фотографа великолепная коллекция кораллов и уникальных рыб Ромы в Вакатоби может стать сложным выбором, какой способ съемки выбрать — макросъемку или широкоугольный.

Рома — одно из самых популярных и знаменитых мест для дайвинга, расположенных на территории частного морского заповедника, поддерживаемого Вакатоби Дайв Резорт. Многочисленные публикации, блоги и отзывы гостей назвали его одним из лучших в мире мест для дайвинга. Эта удлиненная морская гора, расположенная недалеко от берега северо-западного угла острова Томия, поднимается из глубокой воды на расстояние двух метров от поверхности во время отлива. Это место получило свое название от окаймляющего кольца картофельных кораллов, которое окружает гребень образования, образуя узор, напоминающий Колизей в Риме.

Рыбы-анемоны со своими шланговыми анемонами процветают среди колоний картофельных кораллов, которые доминируют в мелководной части вытянутой морской горы Рома.

Самая популярная платформа вершина Мелководный пик часто окутан кружащимися облаками стрелков, пирамидальных рыб-бабочек, сержант-майоров, луцианов и краснозубых спинорогов, что восхищает любителей подводного плавания, которые могут сопровождать дайверов при посещении этого места. Благодаря чистой воде и обилию солнечного света любители подводного плавания могут охотиться за морской жизнью среди многочисленных видов кораллов, которые процветают в Риме. Этот верхний уровень является домом для многочисленных колоний анемонов и обитающих на них рыб-клоунов, а это место известно своей популяцией полосатых морских крайтов, которых часто можно заметить, крадущимися по складкам и расщелинам морского дна.

На средней глубине в Роме дайвера встречает большая стая луцианов.

Спускаясь с вершины, дайверы могут погрузиться в большую стаю черноперых и большеглазых барракуд или погрузиться в кишащую массу окуней и джек-креваль.

Ландшафт морских гор Рима представляет собой плотную смесь твердых кораллов и губок, на вершинах многих из которых обитают криноидеи.

На высоте 20 метров обильные колонии кораллов делят пространство с рощей больших бочковых губок. Взглянув во внутренние ниши этих огромных фильтраторов, можно обнаружить множество крошечных ракообразных.

Огромные колонии Turbinaria mesenterina, широко известные как дисковые или спиральные кораллы, часто могут принимать форму, напоминающую гигантскую розу. В Роме есть два таких образования, самое большое из которых имеет диаметр около 6 метров (20 футов).

Ни один визит в Рим не будет полным без остановки, чтобы увидеть знаковое образование, известное как Роза. Эта круглая колония кораллов-турбинариев имеет диаметр около 6 метров (20 футов). При взгляде сверху скульптурные листообразные складки образования создают впечатление гигантского цветка розы. Судя по размеру этой коралловой колонии, ее возраст оценивается как минимум в 300 лет.

Когда дело доходит до чудесных сокровищ и лакомств, Рома носит их от больших до маленьких, вплоть до самых маленьких, таких как этот карликовый морской конёк Понто (Hippocampus pontohi).

После просмотра «Розы» дайверы обычно начинают медленное всплытие, которое позволяет просматривать многоуровневые профили продолжительностью более часа. Поднимаясь по хребту морской горы, они могут выбирать между двумя совершенно разными ландшафтами. Слева вершина становится почти вертикальной стеной, покрытой густой смесью твердых кораллов и губок. Морские лилии садятся на внешние края ветвящихся кораллов, вытягивая разноцветные щупальца с оборками, чтобы ловить проплывающие мимо кусочки, принесенные течением. При ближайшем рассмотрении можно обнаружить рыбу-крокодила, устроившую засаду на краю обнажения.

Для подводных фотографов Рома может стать трудным выбором, какой путь выбрать – макро или широкоугольный. Двигаясь широко, вы рискуете пропустить замечательные макрообъекты, такие как эта скорпена с пурпурными листьями.

Противоположная сторона горы предлагает более пологий склон, покрытый кораллами павона и скоплениями разноцветных губок, разбросанных между участками белого песка. Салатные рукава кораллов служат убежищем для множества мелких рифовых рыб. Каракатица и осьминог встречаются на этом сайте с предсказуемой регулярностью. При более внимательном рассмотрении можно увидеть разноцветных голожаберных моллюсков, медленно передвигающихся, креветки-богомолы на охоте и желтополосую челюсть, роющую норы на песчаных участках.

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