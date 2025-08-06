«Безрассудное пренебрежение безопасностью»: отчет критикует пилота «Титана» Раша

Катастрофическая потеря Титан подводный аппарат и пять его пассажиров во время погружения на глубину 3.8 км Титанический Крушение судна в июне 2023 года можно было предотвратить, заявил во вторник Морской совет по расследованиям Береговой охраны США (MBI) в своем жестком отчете о причинах фатального инцидента.

События были подробно описаны в Диверне отчеты в то время и после инцидента«Исходным событием» стала потеря структурной целостности, которая привела к катастрофическому взрыву Титанкорпусе, вероятным местом разрушения является клеевое соединение между его титановым передним куполом и титановым сегментом или корпусом из углеродного волокна.

Недостатки в конструкции и строительстве подводного аппарата ослабили его структурную целостность, которая, вероятно, ухудшилась со временем. Согласно отчёту MBI, основными факторами, приведшими к взрыву, стали ненадлежащие процедуры проектирования, сертификации, обслуживания и проверки, применяемые оператором OceanGate. Титан.

Инженеры по безопасности на море осматривают восстановленную кормовую титановую крышку «Титана» (Национальный совет по безопасности на транспорте США)

Среди многих других деталей, Отчет 327-страницы относится к масштабу обмана, связанного с продажей Титанический экспедиции к «специалистам миссии» (термин, обозначающий оплату пассажирам, призванную обойти правила) на подводном аппарате, который совершил только 11 тестовых погружений и не превышал глубины, допустимой для подводного плавания, прежде чем начал спускать этих пассажиров на глубину Титанический.

Завышенные цифры

В отчете раскрывается «тревожная тенденция искажения информации и безрассудного пренебрежения безопасностью в работе OceanGate Титан подводного аппарата», — заявил генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, который, будучи пилотом, был одним из пяти пассажиров, погибших в результате инцидента, «по-видимому, используя завышенные цифры, чтобы повысить воспринимаемую безопасность и количество погружений в последнем Титан корпус.

«Эта преднамеренная манипуляция данными создала ложное впечатление о доказанной надежности и безопасности подводного аппарата, и, что особенно важно, это искажение информации создало у специалистов миссии преувеличенное чувство безопасности», — говорится в заявлении MBI. «Ограниченное количество испытаний финальной версии Титан Корпус прямо противоречит любым заявлениям о строгой проверке».

В качестве примера того, что Раш описывает как «пренебрежение традиционными протоколами безопасности подводных лодок», в отчете говорится, что в 2021 году он решил использовать только четыре болта вместо требуемых 18 для закрепления Титанпереднего купола к остальной части подводного аппарата, «потому что это заняло меньше времени».

Подводный аппарат «Титан» и его платформа (OceanGate)

Возражения директора по инжинирингу были отклонены, и хотя Титан Во время подъёма на материнский корабль болты были срезаны, в результате чего купол отделился и упал на подводную платформу. Это, как утверждается, подчёркивает «склонность OceanGate не проводить тщательную оценку эксплуатационных рисков, часто отдавая приоритет эксплуатационной эффективности над безопасностью».

Утверждается, что компания не смогла должным образом расследовать и устранить известные аномалии корпуса после 2022 года. Титанический экспедиция. ТитанСистема мониторинга в режиме реального времени OceanGate генерировала данные, которые следовало проанализировать и на основании которых следовало предпринять действия, но OceanGate не проводила профилактического обслуживания и не хранила их надлежащим образом. Титан во время длительного простоя перед экспедицией 2023 года.

«Взрыв почти неизбежен»

В MBI говорится о «токсичной корпоративной культуре» в OceanGate, где сотрудники, особенно на технических и операционных должностях, «отговариваются и унижаются за высказывание своих опасений, создавая среду, в которой безопасность отходит на второй план, а обеспокоенные сотрудники либо увольняются, либо подвергаются увольнению».

Многочисленные роли Раша в качестве соучредителя, генерального директора, секретаря совета директоров, главного пилота и основного инвестора «позволили ему постепенно укрепить свой централизованный и доминирующий контроль над всеми решениями и операциями OceanGate», говорится в отчете.

Стоктон-Раш: «Пренебрежение традиционными протоколами безопасности для подводных лодок»

«Эта корпоративная структура в сочетании с отсутствием значимого внешнего надзора и пренебрежительным отношением руководства к проблемам безопасности создала среду, которая позволила Титан продолжать действовать, несмотря на то, что угроза его окончательного краха становится почти неизбежной».

Четверо мужчин, погибших вместе с Рашем, были французскими ветеранами подводного плавания и Титанический Специалист Поль-Анри Наржоле и граждане Великобритании Хэмиш Хардинг и Шахзада Дауд с 19-летним сыном Сулеманом. Экспедиция 2023 года была анонсирована как пять отдельных 8-10-дневных миссий, и специалисты миссии, участвовавшей в обреченном «Погружении 88», заплатили 650,000 XNUMX фунтов стерлингов за погружение.

Сообщалось, что OceanGate столкнулся с растущим финансовым дефицитом, поскольку обеспокоенные спонсоры отказались от проекта.

Согласно отчёту, подписание документов об отказе от ответственности специалистами миссии обычно происходило непосредственно перед запланированными погружениями. К этому времени, несмотря на обещанный «74-часовой курс обучения внутри компании», уровень подготовки значительно различался, зачастую оказываясь совершенно недостаточным, а медицинский осмотр либо не проводился должным образом, либо вообще отсутствовал.

Гарантии будущего

В докладе говорится о неадекватности национальной и международной нормативно-правовой базы для подводных операций и «судов новой конструкции», а также о неэффективности процесса информирования о нарушениях в рамках Закона о защите моряков в США.

Поэтому в него включены 17 рекомендаций по безопасности, направленных на усиление надзора за подводными операциями, улучшение координации между федеральными агентствами США и устранение пробелов в международной морской политике.

Эти рекомендации включают ограничение определения «Океанографическое исследовательское судно» для подводных аппаратов; расширение федеральных и международных требований ко всем подводным аппаратам, осуществляющим научные или коммерческие погружения; и требование о наличии документации у Береговой охраны США для всех подводных аппаратов.

То, что произошло с «Титаном», может предвещать новый контроль над подводными аппаратами (OceanGate)

В отчете Береговой охраны по вопросам безопасности также рекомендуется усилить личный состав Береговой охраны для поддержки нового надзора за строительством подводных аппаратов и «судов новой конструкции», включая полевые проверки.

Дополнительные рекомендации включают требование к операторам подводных лодок представлять планы погружений и действий в чрезвычайных ситуациях местным офицерам береговой охраны; оценку возможностей береговой охраны по подводному поиску и спасанию; и сотрудничество с Международной морской организацией. (ИМО) дать определение пассажирским подводным аппаратам и расширить международные требования безопасности при их эксплуатации в открытом море.

Более строгий надзор

В отчете также содержится призыв к созданию нового Управления по охране труда и технике безопасности (OSHA) и Береговой охраной США достигнуто соглашение об уточнении протоколов расследования в отношении осведомителей и улучшении межведомственной координации в США.

«Двухлетнее расследование выявило множество факторов, способствовавших этой трагедии, и позволило извлечь ценные уроки, которые помогут предотвратить будущие события», — прокомментировал Титан Председатель MBI Джейсон Нойбауэр: «Необходим более строгий надзор и чёткие возможности для операторов, изучающих новые концепции за пределами существующей нормативно-правовой базы.

Нойбауэр выразил оптимизм относительно того, что выводы и рекомендации «помогут повысить осведомленность о рисках и важности надлежащего надзора, одновременно открывая путь для инноваций».

Теперь командир береговой охраны должен рассмотреть отчет, прежде чем будет выпущен «заключительный меморандум о действиях».