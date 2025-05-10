Проверка реальности: восстановление кораллов не спасет рифы мира

Это не то сообщение, которое хотел бы услышать любой дайвер, но независимые исследования проектов по восстановлению кораллов по всему миру привели КОРИ ДЖА БРЭДШОУ из Университета Флиндерса, КЛЕЛИЮ МУЛУ из Университета Западной Австралии, ДЖОВАННИ СТРОНУ из Университета Хельсинки и их команду к сложному выводу.

Коралловые рифы — это не просто красивое место для посещения. Они входят в число самых богатых экосистем в мире, вмещая около треть всех морских видов.

Эти рифы также приносят прямую пользу более миллиарда человек, обеспечивая средства к существованию и продовольственную безопасность, а также защиту от штормов и прибрежной эрозии.

Без коралловых рифов мир был бы намного беднее. Поэтому, когда кораллы умирают или повреждаются, многие люди пытаются восстановить их. Но масштабность задачи растет по мере того, как климат продолжает теплеть.

In наше новое исследование, мы изучили весь масштаб существующих проектов по восстановлению кораллов по всему миру. Мы рассмотрели, что движет их успехом или неудачей, и сколько на самом деле будет стоить восстановление того, что уже было утрачено. Восстановление рифов, которые мы уже потеряли по всему миру, может обойтись в 26 триллионов австралийских долларов (12.5 триллионов фунтов стерлингов).

беленой Акропора Кораллы на Мальдивах (Давиде Севесо / Миланский университет)

Глобальные потери

К сожалению, коралловые рифы страдают по всему миру. Глобальное потепление и морские волны тепла являются главными виновниками, но перелов и загрязнение делать еще хуже.

Когда температура моря в течение продолжительных периодов времени превышает сезонную среднюю, кораллы могут стать... обесцвеченный. Они теряют цвет, когда выделяют симбиотические водоросли при стрессе обнажает белый скелет под ним. Сильное обесцвечивание может убить коралл.

Обесцвечивание кораллов и массовая гибель кораллов стали обычным явлением. В прошлом месяце массивный шлейф теплой воды обесцвеченные большие площади рифа Нингалу на северо-западном побережье Австралии, как раз большие участки северной части Большого Барьерного рифа обесцвечивались на северо-восточном побережье.

С начала 2023 года по всему миру наблюдается массовое обесцвечивание кораллов. тропики и части Индийского океана.

За последние 40 лет площадь коралловых рифов уменьшилось вдвое. Поскольку изменение климата продолжается, обесцвечивание и гибель кораллов будут стать более распространенным. Более 90% коралловых рифов к концу столетия подвергнутся риску долгосрочной деградации.

Мертвые кораллы на Мальдивах после обесцвечивания (Симоне Монтано / Миланский университет)

Прямое вмешательство

Восстановление коралловых рифов может занять многие формы, включая удаление видов, питающихся кораллами, таких как попугаи, перенос икры кораллов или даже манипулирование местное сообщество микробов для улучшения выживаемости кораллов.

Но наиболее распространенным типом реставрации является «коралловое садоводство», где фрагменты кораллов, выращенные в питомниках, пересаживаются обратно на риф.

Проблема в масштабе. Восстановление кораллов может быть успешно выполнено только в небольших масштабах. Большинство проектов работают только на нескольких сотнях или нескольких тысячах квадратных метров. Сравните это с почти 12,000 XNUMX кв. км потеря и деградация в период с 2009 по 2018 год. Проекты по восстановлению далеки от масштабов, необходимых для компенсации потерь от изменения климата и других угроз.

Специалисты по охране природы работают над садоводством кораллов и помогают сохранить эти уникальные формы жизни.

Заоблачные цены

Восстановление кораллов - это завышенным ценам на API,, варьируясь от $10,000 226 до $4,800 млн (£109 XNUMX-£XNUMX млн) за гектар. Широкий диапазон отражает переменные затраты на различные используемые методы, простоту доступа и стоимость рабочей силы.

Например, коралловое садоводство (фрагменты кораллов, выращенные в питомниках и пересаженные обратно на риф) относительно дёшево (средняя стоимость $558,000 270,000 или £830,000 400,000 за гектар) по сравнению с посевом личинок кораллов (средняя стоимость $226 109 или £XNUMX XNUMX за гектар). Строительство искусственных рифов может стоить до $XNUMX миллионов (£XNUMX миллионов) за гектар.

Мы подсчитали, что это будет стоить более $ 1.6 млрд. (£772 млн) для восстановления всего 10% деградировавших коралловых зон по всему миру. Это с использованием самой низкой стоимости за гектар и при условии, что все проекты по восстановлению будут успешными.

Даже по нашим консервативным оценкам, общая сумма инвестиций в восстановление кораллов за последнее десятилетие (410 млн долларов США или 198 млн фунтов стерлингов) в четыре раза превышает объем инвестиций.

Но разумно использовать самую высокую стоимость за гектар, учитывая высокий уровень неудач, необходимость использования нескольких методов на одном участке и большие расходы на работу на удаленных рифах. Восстановление 10% деградировавших коралловых зон во всем мире, по 226 миллионов долларов за гектар, обойдется более чем в 26 триллионов долларов (12.5 триллиона фунтов стерлингов) — почти в 10 раз больше, чем в Австралии годовой ВВП.

Таким образом, финансово невозможно решить проблему продолжающейся утраты коралловых рифов путем их восстановления, даже если местные проекты все еще могут обеспечить некоторую выгоду.

В канатных питомниках фрагменты кораллов выращиваются до тех пор, пока они не будут готовы к высадке (Лука Сапонари / Миланский университет)

Расположение, местоположение, местоположение

Наша команда исследованиям также рассмотрели, что движет выбором мест восстановления. Мы обнаружили, что это в основном зависит от того, насколько близко риф находится к человеческим поселениям.

Само по себе это не обязательно плохо. Но мы также обнаружили, что восстановительные мероприятия с большей вероятностью проводились на рифах, уже деградировавших из-за деятельности человека, и с меньшим количеством видов кораллов.

Это означает, что мы не обязательно нацелены на те участки, где восстановление имеет наибольшие шансы на успех или которые имеют наибольшее экологическое значение.

Другим ограничением является то, что выращивание кораллов обычно включает в себя только несколько видов кораллов – самый простой для выращивания и пересадки. Хотя это все еще может увеличить покрытие кораллов, это не восстанавливает разнообразие кораллов в той мере, в какой необходимо для здоровых и устойчивых экосистем.

Измерение «успеха»

Еще одна печальная реальность заключается в том, что более трети всех усилий по восстановлению кораллов неудача. Причинами этого могут быть плохое планирование, непроверенные технологии, недостаточный мониторинг и последующие волны тепла.

К сожалению, не существует стандартного способа сбора данных или отчетности по проектам реставрации. Это затрудняет — или делает невозможным — выявление условий, ведущих к успеху, и снижает темпы улучшения.

Достигни успеха сейчас, потерпи неудачу позже

Большинство пересадок кораллов контролируются менее 18 месяцев. Даже если они переживут этот период, нет гарантии, что они продержатся дольше. Долгосрочный уровень успеха неизвестен.

Когда мы изучили вероятность экстремальных тепловых явлений сразу после восстановления и в ближайшие десятилетия, мы нашли что большинство восстановленных участков уже испытали сильное обесцвечивание вскоре после восстановления. Будет трудно найти места, которые будут защищены от будущего глобального потепления.

Иногда молодые кораллы обесцвечиваются еще до завершения реставрационного проекта (Давиде Севезо / Миланский университет)

Нет замены действиям по борьбе с изменением климата

Восстановление кораллов может стать ценным инструментом в определенных обстоятельствах: когда оно способствует вовлечению сообщества и удовлетворяет местные потребности. Но пока еще не представляется возможным — и, возможно, никогда не станет — масштабировать его в достаточной степени, чтобы оказать значимые долгосрочные положительные эффекты на экосистемы коралловых рифов.

Эта проверка реальности должна стимулировать конструктивные дебаты о том, когда и где стоит проводить реставрацию. Не останавливая темпы и масштабы изменения климата, у нас есть мало энергии для спасения коралловых рифов от огромных потерь в течение ближайшего столетия и далее.

Другие подходы к сохранению, такие как создание, поддержание и обеспечение соблюдения морские охраняемые районы и улучшение качество воды может повысить вероятность того, что проект по восстановлению кораллов будет работать. Эти усилия также могут поддержка местных человеческих сообществ со стимулами для сохранения природы.

Таким образом, укрепление взаимодополняющих стратегий может повысить устойчивость экосистемы, расширив охват и успешность проектов по восстановлению кораллов.

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