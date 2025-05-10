Подписки на журналы
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Вход

Проверка реальности: восстановление кораллов не спасет рифы мира

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Питомник коралловых «веревок» на Мальдивах (Лука Сапонари / Миланский университет, CC BY-ND)
Питомник коралловых «веревок» на Мальдивах (Лука Сапонари / Миланский университет, CC BY-ND)

Это не то сообщение, которое хотел бы услышать любой дайвер, но независимые исследования проектов по восстановлению кораллов по всему миру привели КОРИ ДЖА БРЭДШОУ из Университета Флиндерса, КЛЕЛИЮ МУЛУ из Университета Западной Австралии, ДЖОВАННИ СТРОНУ из Университета Хельсинки и их команду к сложному выводу.

Коралловые рифы — это не просто красивое место для посещения. Они входят в число самых богатых экосистем в мире, вмещая около треть всех морских видов.

Эти рифы также приносят прямую пользу более миллиарда человек, обеспечивая средства к существованию и продовольственную безопасность, а также защиту от штормов и прибрежной эрозии.

Без коралловых рифов мир был бы намного беднее. Поэтому, когда кораллы умирают или повреждаются, многие люди пытаются восстановить их. Но масштабность задачи растет по мере того, как климат продолжает теплеть.

In наше новое исследование, мы изучили весь масштаб существующих проектов по восстановлению кораллов по всему миру. Мы рассмотрели, что движет их успехом или неудачей, и сколько на самом деле будет стоить восстановление того, что уже было утрачено. Восстановление рифов, которые мы уже потеряли по всему миру, может обойтись в 26 триллионов австралийских долларов (12.5 триллионов фунтов стерлингов).

Крупный план обесцвеченного (белого) коралла в голубой воде
беленой Акропора Кораллы на Мальдивах (Давиде Севесо / Миланский университет)
Содержание
Содержание

Глобальные потери

К сожалению, коралловые рифы страдают по всему миру. Глобальное потепление и морские волны тепла являются главными виновниками, но перелов и загрязнение делать еще хуже.

Когда температура моря в течение продолжительных периодов времени превышает сезонную среднюю, кораллы могут стать... обесцвеченный. Они теряют цвет, когда выделяют симбиотические водоросли при стрессе обнажает белый скелет под ним. Сильное обесцвечивание может убить коралл.

Обесцвечивание кораллов и массовая гибель кораллов стали обычным явлением. В прошлом месяце массивный шлейф теплой воды обесцвеченные большие площади рифа Нингалу на северо-западном побережье Австралии, как раз большие участки северной части Большого Барьерного рифа обесцвечивались на северо-восточном побережье.

С начала 2023 года по всему миру наблюдается массовое обесцвечивание кораллов. тропики и части Индийского океана.

За последние 40 лет площадь коралловых рифов уменьшилось вдвое. Поскольку изменение климата продолжается, обесцвечивание и гибель кораллов будут стать более распространенным. Более 90% коралловых рифов к концу столетия подвергнутся риску долгосрочной деградации.

Подводный вид на мертвые кораллы на Мальдивах и несколько небольших рыбок вдалеке.
Мертвые кораллы на Мальдивах после обесцвечивания (Симоне Монтано / Миланский университет)

Прямое вмешательство

Восстановление коралловых рифов может занять многие формы, включая удаление видов, питающихся кораллами, таких как попугаи, перенос икры кораллов или даже манипулирование местное сообщество микробов для улучшения выживаемости кораллов.

Но наиболее распространенным типом реставрации является «коралловое садоводство», где фрагменты кораллов, выращенные в питомниках, пересаживаются обратно на риф.

Проблема в масштабе. Восстановление кораллов может быть успешно выполнено только в небольших масштабах. Большинство проектов работают только на нескольких сотнях или нескольких тысячах квадратных метров. Сравните это с почти 12,000 XNUMX кв. км потеря и деградация в период с 2009 по 2018 год. Проекты по восстановлению далеки от масштабов, необходимых для компенсации потерь от изменения климата и других угроз.

YouTube видео
Специалисты по охране природы работают над садоводством кораллов и помогают сохранить эти уникальные формы жизни.

Заоблачные цены

Восстановление кораллов - это завышенным ценам на API,, варьируясь от $10,000 226 до $4,800 млн (£109 XNUMX-£XNUMX млн) за гектар. Широкий диапазон отражает переменные затраты на различные используемые методы, простоту доступа и стоимость рабочей силы.

Например, коралловое садоводство (фрагменты кораллов, выращенные в питомниках и пересаженные обратно на риф) относительно дёшево (средняя стоимость $558,000 270,000 или £830,000 400,000 за гектар) по сравнению с посевом личинок кораллов (средняя стоимость $226 109 или £XNUMX XNUMX за гектар). Строительство искусственных рифов может стоить до $XNUMX миллионов (£XNUMX миллионов) за гектар.

Мы подсчитали, что это будет стоить более $ 1.6 млрд. (£772 млн) для восстановления всего 10% деградировавших коралловых зон по всему миру. Это с использованием самой низкой стоимости за гектар и при условии, что все проекты по восстановлению будут успешными.

Даже по нашим консервативным оценкам, общая сумма инвестиций в восстановление кораллов за последнее десятилетие (410 млн долларов США или 198 млн фунтов стерлингов) в четыре раза превышает объем инвестиций.

Но разумно использовать самую высокую стоимость за гектар, учитывая высокий уровень неудач, необходимость использования нескольких методов на одном участке и большие расходы на работу на удаленных рифах. Восстановление 10% деградировавших коралловых зон во всем мире, по 226 миллионов долларов за гектар, обойдется более чем в 26 триллионов долларов (12.5 триллиона фунтов стерлингов) — почти в 10 раз больше, чем в Австралии годовой ВВП.

Таким образом, финансово невозможно решить проблему продолжающейся утраты коралловых рифов путем их восстановления, даже если местные проекты все еще могут обеспечить некоторую выгоду.

Двое дайверов ухаживают за коралловыми (Acropora tenuis и Acropora muricata) «веревочными» питомниками на Мальдивах
В канатных питомниках фрагменты кораллов выращиваются до тех пор, пока они не будут готовы к высадке (Лука Сапонари / Миланский университет)

Расположение, местоположение, местоположение

Наша команда исследованиям также рассмотрели, что движет выбором мест восстановления. Мы обнаружили, что это в основном зависит от того, насколько близко риф находится к человеческим поселениям.

Само по себе это не обязательно плохо. Но мы также обнаружили, что восстановительные мероприятия с большей вероятностью проводились на рифах, уже деградировавших из-за деятельности человека, и с меньшим количеством видов кораллов.

Это означает, что мы не обязательно нацелены на те участки, где восстановление имеет наибольшие шансы на успех или которые имеют наибольшее экологическое значение.

Другим ограничением является то, что выращивание кораллов обычно включает в себя только несколько видов кораллов – самый простой для выращивания и пересадки. Хотя это все еще может увеличить покрытие кораллов, это не восстанавливает разнообразие кораллов в той мере, в какой необходимо для здоровых и устойчивых экосистем.

Измерение «успеха»

Еще одна печальная реальность заключается в том, что более трети всех усилий по восстановлению кораллов неудача. Причинами этого могут быть плохое планирование, непроверенные технологии, недостаточный мониторинг и последующие волны тепла.

К сожалению, не существует стандартного способа сбора данных или отчетности по проектам реставрации. Это затрудняет — или делает невозможным — выявление условий, ведущих к успеху, и снижает темпы улучшения.

Достигни успеха сейчас, потерпи неудачу позже

Большинство пересадок кораллов контролируются менее 18 месяцев. Даже если они переживут этот период, нет гарантии, что они продержатся дольше. Долгосрочный уровень успеха неизвестен.

Когда мы изучили вероятность экстремальных тепловых явлений сразу после восстановления и в ближайшие десятилетия, мы нашли что большинство восстановленных участков уже испытали сильное обесцвечивание вскоре после восстановления. Будет трудно найти места, которые будут защищены от будущего глобального потепления.

Питомник коралловых деревьев на Мальдивах с обесцвеченными _Pocillopora verrucosa_ между здоровыми колониями _Acropora tenuis_.
Иногда молодые кораллы обесцвечиваются еще до завершения реставрационного проекта (Давиде Севезо / Миланский университет)

Нет замены действиям по борьбе с изменением климата

Восстановление кораллов может стать ценным инструментом в определенных обстоятельствах: когда оно способствует вовлечению сообщества и удовлетворяет местные потребности. Но пока еще не представляется возможным — и, возможно, никогда не станет — масштабировать его в достаточной степени, чтобы оказать значимые долгосрочные положительные эффекты на экосистемы коралловых рифов.

Эта проверка реальности должна стимулировать конструктивные дебаты о том, когда и где стоит проводить реставрацию. Не останавливая темпы и масштабы изменения климата, у нас есть мало энергии для спасения коралловых рифов от огромных потерь в течение ближайшего столетия и далее.

Другие подходы к сохранению, такие как создание, поддержание и обеспечение соблюдения морские охраняемые районы и улучшение качество воды может повысить вероятность того, что проект по восстановлению кораллов будет работать. Эти усилия также могут поддержка местных человеческих сообществ со стимулами для сохранения природы.

Таким образом, укрепление взаимодополняющих стратегий может повысить устойчивость экосистемы, расширив охват и успешность проектов по восстановлению кораллов.

Кори Дж. А. Брэдшоу Мэтью Флиндерс, профессор глобальной экологии и руководитель Центра передового опыта ARC по истории и будущему коренных народов и окружающей среды в Университет Флиндерс; Клелия Мула является аспирантом по морской экологии в Университет Западной Австралии и Джованни Строна является руководителем докторской программы в Университет Хельсинки

Эта статья перепечатана с сайта The Conversation по лицензии Creative Commons. Прочтите здесь.

Также в Дивернете: Проект по выращиванию кораллов ReefSeed приветствуется на Мальдивах, Ученые обнаружили устойчивые к жаре кораллы, скрытые на виду, Наши цифровые 3D-модели могут помочь возродить огромные коралловые рифы, Значительное повышение термостойкости благодаря суперкораллам Secore

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@jaketarren #askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и не могу найти понятный пример того, как оснастить баллоны. Знаю, что это будет рассмотрено в обучении, но мне нужно знать, что нужно купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина с сайдмаунтом. Можете показать, как оснащаются сайдмаунт-баллоны и декомпрессионные/стейдж-баллоны? Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания с аквалангом вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание с аквалангом? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

@jaketarren
#askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и мне сложно найти понятный пример того, как оснащать баки. Я знаю, что это будет рассмотрено в обучении, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина сайдмаунта.

Можете ли вы показать, как монтируются сайдмаунт-баллоны и деко/стейдж-баллоны?

Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/

✅ Важные партнерские ссылки для перехода

🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 Оставайтесь с нами на связи.

Фейсбук: https://www.facebook.com/DivernetUK/
Инстаграм: https://www.instagram.com/diver_magazine/
Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine
Твиттер (X): https://x.com/DiverNetUK/
ТикТок: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

Сайт: https://divernet.com/
Сайт: https://godivingshow.com/
Сайт: https://rorkmedia.com/

📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com

=============================

🎬Рекомендуемые видео для вас:

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4wMUIwQkI1NEQ1RTFBNTND

Как установить цилиндр Sidemount?

@martink72 #askmark Как прикрепить мигающий фонарь к моему двух- или одноцилиндровому баллону, чтобы мой приятель мог видеть/находить меня даже в условиях плохой видимости или ночью? Типичный шнурок на таких штуках всегда позволяет свету падать вниз и затенять его. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительных новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания с аквалангом вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание с аквалангом? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

@martink72
#askmark Как прикрепить мигающий фонарь к моему двух- или однобаллонному фонарю, чтобы мой приятель мог видеть/находить меня даже в условиях плохой видимости или ночью? Типичный шнурок на таких штуках всегда позволяет свету падать вниз и загораживать его.
Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/

✅ Важные партнерские ссылки для перехода

🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 Оставайтесь с нами на связи.

Фейсбук: https://www.facebook.com/DivernetUK/
Инстаграм: https://www.instagram.com/diver_magazine/
Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine
Твиттер (X): https://x.com/DiverNetUK/
ТикТок: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

Сайт: https://divernet.com/
Сайт: https://godivingshow.com/
Сайт: https://rorkmedia.com/

📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com

=============================

🎬Рекомендуемые видео для вас:

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42MzYyQ0E2MUE4ODAzQkU5

Как прикрепить к себе мигающий световой маячок, чтобы мой напарник мог меня видеть? #askmark #scubadiving

Посетите сайт курорта Wakatobi: https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0 #scuba #scubadiving #scubadiver Скидка 15% на международные предложения eSIM Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show в Великобритании Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Посетите веб-сайт курорта Вакатоби:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Скидка 15% на международное предложение eSIM. Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

Это лучший дайвинг-центр? W\@wakatobidiveresort

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.
Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Майкл Герберг: Дайвер погиб, погнавшись за GoPro
Нил Саари: Дайвер погиб, погнавшись за GoPro
Реджи: Дайвер погиб, погнавшись за GoPro
Lina: Дайвер погиб, погнавшись за GoPro
радиомаяк с рамочным излучателем средней мощности: Дайвер погиб, погнавшись за GoPro
Cвежие новости
ФБР арестовало беглого инструктора по подводному плаванию по обвинению в сексуальных преступлениях ФБР арестовало беглого инструктора по подводному плаванию по обвинению в сексуальных преступлениях
Дайверы идентифицировали затонувшее в Австралии голландское судно времен золотой лихорадки Дайверы идентифицировали затонувшее в Австралии голландское судно времен золотой лихорадки
Дайвер погиб, погнавшись за GoPro Дайвер погиб, погнавшись за GoPro
Редкая запечатанная амфора раскроет секреты Редкая запечатанная амфора раскроет секреты
CMAS наказывает инструктора по подводной охоте CMAS наказывает инструктора по подводной охоте
Владелец дайвинг-центра рассказал о причинах смерти сына + вторая смерть в Онтарио Владелец дайвинг-центра рассказал о причинах смерти сына + вторая смерть в Онтарио
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Copyright 2025 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц