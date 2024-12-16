Загрязняющие затонувшие корабли — это бомба замедленного действия

Они скрываются на дне наших океанов, говорит ФРЕЙЗЕР СТЁРТ из Университета Саутгемптона

На дне океанов и морей лежат более 8,500 затонувших кораблей двух мировых войн. По оценкам, эти затонувшие корабли содержат до 6 миллиардов галлонов (22.7 миллиарда литров) нефти, так же как военное снаряжениетоксичный тяжелых металлов и даже химическое оружие.

Десятилетиями эти обломки в основном лежали вне поля зрения и памяти. Но все это время их структуры деградируют, неумолимо увеличивая вероятность внезапных выбросов токсичных веществ в морскую среду охрана окружающей среды.

В некоторых частях земного шара изменение климата усугубляет этот риск. Повышение температуры океана, закисление и усиление штормов ускоряют разрушение этих обломков.

Конечно, обломки кораблей мировых войн — далеко не единственные, которые можно найти на дне моря, и многие другие усугубляют проблему. Стоимость решения этой глобальной проблемы оценивается в 340 млрд долларов США (261 млрд фунтов стерлингов).

Сколько из этих затонувших судов представляют угрозу безопасности людей, прибрежным сообществам и окружающей среде? Что можно сделать — и почему мы не сделали этого раньше?

Картографирование проблемы

Сухие цифры в долларах и количество обломков на карте справедливо вызывают беспокойство. Работы таких исследователей, как Пол Хеерсинк собрали вместе различные наборы данных, чтобы помочь визуализировать масштаб проблемы. Однако эти цифры и положение точек на картах также могут дать ложное чувство уверенности.

Остается фактом, что мировые океаны и моря не так хорошо картографированы, как нам бы хотелось, около 23% были описаны и нанесены на карту в деталях. Даже этот уровень детализации часто недостаточен для того, чтобы точно идентифицировать затонувшее судно, не говоря уже об определении риска, который оно может представлять.

Медленно протекающий корабль «Перл-Харбор» по-прежнему привлекает морскую жизнь (Джилл ДеВито)

В настоящее время ведется глобальная работа по улучшению картографирования океанического пространства под эгидой Проект «Морское дно 2030», который стремится достичь универсального разрешения 100 x 100 м. Это означает, что один «пиксель» информации будет эквивалентен примерно двум футбольным полям.

Это изменит наше понимание дна океана, но не раскроет подробности всех тех вещей, которые можно спрятать на этих двух футбольных полях (включая немало затонувших кораблей).

Многие из затонувших кораблей, которые могут представлять наибольшую проблему, находятся в мелководных прибрежных водах, где правительственные инициативы по картографированию и работа промышленности обеспечивают гораздо более высокое разрешение. Тем не менее, проблема идентификации все еще остается.

А как насчет архивных записей? Исторические записи, например, те, которые хранятся Фонд Регистра Ллойда в Лондоне, имеют основополагающее значение для придания большей определенности масштабу и характеру проблемы. Они содержат детали конструкций судна, перевозимых грузов и последние известные позиции до потери.

Однако точность этих позиций варьируется, что означает, что точное знание того, где на морском дне может находиться затонувший корабль, и, следовательно, как его обследовать и оценить его риск, не является простым. Это наглядно продемонстрировано работой британского морского археолога Иннес Маккартни и океанограф Майк Робертс, чьи подробные геофизические и архивные исследования в Ирландском море продемонстрировали, что исторические затонувшие корабли часто неправильно приписывались и локализовались. Это означает, что точки на карте часто находятся в неправильных местах, и до 60% могут находиться в неизвестных местах на морском дне.

Кораблекрушение (Паскаль Ингельрест / Pexels)

Гонка со временем

Большинство обломков, вызывающих наибольшее беспокойство, имеют конструкцию из металла или металла и дерева. Сталь в этих обломках медленно разрушается, увеличивая вероятность утечки грузов и поломки компонентов. Однако это лишь часть риска.

Море становится все более оживленным местом, поскольку мы осуществляем более интенсивный промысел и наращиваем строительство ветряных электростанций и других энергетических установок в целях выполнения обязательств по нулевому уровню выбросов. Все это влияет на морское дно и может физически нарушить или изменить динамику мест кораблекрушений.

Там есть растущее мировое признание необходимости решения этой проблемы. Она осталась нерешенной до сих пор из-за сложного международного и междисциплинарного вызова, который она представляет.

Многие из затонувших кораблей лежат в водах стран, которые не имеет никакого отношения к первоначальному владельцу судна. Как же тогда определить, кто несет ответственность? И кто платит за очистку – особенно когда первоначальный владелец пользуется юридической лазейкой суверенного иммунитета?

Согласно этой концепции государство флага (страна, где зарегистрировано судно) не может нести ответственность по международному праву и, следовательно, не обязано по закону выплачивать компенсацию.

Помимо этих фундаментальных вопросов ответственности, существуют технические проблемы. Трудно точно знать, сколько обломков, вызывающих беспокойство, есть и как их найти. Так как же нам оценить их состояние и определить, требуется ли вмешательство? И если да, то как нам вмешаться?

Каждый из этих вопросов представляет собой сложную задачу, и для их решения требуются усилия историков, археологов, инженеров, биологов, геофизиков, геохимиков, гидрографов, аналитиков геопространственных данных и инженеров.

Это уже происходит, региональные проекты достигают решающего прогресса и демонстрируют, чего можно достичь. Однако колоссальный масштаб проблемы перевешивает объем проделанной на сегодняшний день работы.

Новые технологии, несомненно, критически важны, как и новые подходы. В основе проблемы лежит вопрос знания и уверенности: является ли это той развалиной, о которой мы думаем, представляет ли она проблему и если да, то в течение какого времени?

Достижения в области подводных беспилотных летательных аппаратов, известных как автономные подводные аппараты (AUV), которые оснащены набором датчиков для измерения морского дна и обнаружения загрязняющих веществ, мог бы помочь расширить наши знания о местоположении затонувших объектов, их грузе и степени их изношенности. AUV могут предоставить относительно дешевые данные с высоким разрешением, которые производят меньше выбросов, чем сопоставимая исследовательская кампания, проводимая с большого исследовательского судна.

Развертывание АПА (MBARI)

Но нам также нужно делиться этой информацией и сравнивать ее с данными из архивов, чтобы помочь генерировать знания и более высокие уровни уверенности. Слишком часто подводные исследования и расследования проводятся изолированно, с данными, хранящимися отдельными агентствами или компаниями, что препятствует быстрому и кумулятивному росту понимания.

Серьезность экологического и безопасного риска, создаваемого затонувшими судами на дне океана, и то, как он меняется со временем, до конца не изучены. Но это проблема, которую мы можем решить.

Действия необходимы сейчас, основанные на надежной нормативной и финансовой базе, а также технических стандартах для восстановления. Глобальное партнерство – под кодовым названием Проект Тангароа – был созван для стимулирования этой структуры – но для того, чтобы сделать ее реальностью, необходимы политическая воля и финансирование.

Благодаря целенаправленной архивной и исследовательской работе, а также обмену данными и идеями мы можем наметить курс в будущее, в котором море не будет местом, где мы сегодня игнорируем вещи, которые будут угрожать нам завтра.

ФРЕЙЗЕР СТЕРТ является профессором археологии в Университет Саутгемптона. Эта статья переиздана The Conversation по лицензии Creative Commons. Прочтите здесь.

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