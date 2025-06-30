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Косатки приглашают людей на обед и делают массаж

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Косатки полны сюрпризов (Orca Research Trust)
Косатки полны сюрпризов (Orca Research Trust)

Более 30 случаев, когда дикие косатки пытались поделиться своей добычей с людьми, стали предметом исследования, опубликованного сегодня (30 июня). Инциденты, распространенные в четырех океанах, были задокументированы в течение двух десятилетий и включали в себя предложение косатками людям разнообразной свежей рыбы, млекопитающих и беспозвоночных. 

По словам ученых, которые своими глазами наблюдали такое поведение и потратили время на то, чтобы его объяснить, косатки подходили к людям, бросали предмет и ждали ответа. 

Косатка в Новой Зеландии предлагает дайверу кусок печени орляка (Orca Research Trust)
Косатка в Новой Зеландии предлагает дайверу кусок печени орляка (Orca Research Trust)
Косатка предлагает целого ската мобулы человеку на лодке у побережья Мексики, вид сверху и снизу (Люсия Корраль / Леонардо Гонсалес)
Косатка предлагает человеку на лодке целую мобулу у побережья Мексики, вид сверху и снизу (Люсия Корраль / Леонардо Гонсалес)

Они пришли к выводу, что косатки использовали возможности для практики усвоенного культурного поведения, исследования или игры в попытке узнать больше о людях и, возможно, развить отношения с ними. 

«Косатки очень общительны, и мы часто видим, как они делятся едой», — сказала второй автор исследования доктор Ингрид Виссер. «Документировать и описывать поведение, когда они пытаются делиться едой с людьми в разных местах по всему миру, — это увлекательно».

«Косатки — высшие хищники, которые часто поедают других крупных млекопитающих, но когда дело касается людей, они иногда предпочитают делиться, что свидетельствует об их заинтересованности в построении отношений за пределами своего вида», — добавила третий автор Ванесса Приголлини.

Косатка с удовольствием взаимодействует с людьми (Orca Research Trust)
Косатка с удовольствием взаимодействует с людьми (Orca Research Trust)

«Похоже, в этих случаях присутствует просоциальный элемент, указывающий на межвидовую генерализованную взаимность, что крайне необычно для любого животного, кроме человека, и свидетельствует об эволюционной конвергенции между косатками и людьми», — сказал ведущий автор Джаред Тауэрс.

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Теория ума

Эколог и автор доктор Карл Сафина, который не принимал участия в исследовании, прокомментировал: «Из множества разнообразных разумов в море, вероятно, самые великие — у косаток. Существует множество повседневных историй об их почти сюрреалистическом интеллекте. 

«Но здесь эти ученые систематически собрали впечатляющий список случаев, когда свободно живущие косатки показали, что обладают «теорией разума», то есть их разум понимает, что у людей тоже есть разум. Психологи часто настаивали на том, что «теория разума» принадлежит только людям.

«Косатки не согласны. Косатки неоднократно пытались взаимодействовать с нами, и мы им интересны. Прожив миллионы лет в море, мы в наших лодках должны казаться им пришельцами. 

«И, действительно, мы чужаки в странном месте, которое мы едва знаем, о котором нам еще предстоит узнать почти все». В исследовании приняли участие организации Bay Cetology, Orca Research Trust и Marea, а также исследование опубликовано открытый доступ в Журнал сравнительной психологии.

Косатки делятся едой (Джаред Тауэрс)
Косатки делятся едой (Джаред Тауэрс)

Ты чешешь мне спину, я почешу тебе.

Тем временем одна из популяций косаток попала в заголовки газет из-за своей неожиданной склонности использовать водоросли для массажа друг друга. Говорят, что это первое свидетельство изготовления орудий труда среди морских млекопитающих.  

Кадры с дрона, на которых запечатлены южные косатки-резиденты в море Салиш, во внутренних водах штата Вашингтон, показали поведение. Косатки откусывали конец стебля водоросли, помещали его между своим телом и телом партнера и катали его между собой в течение длительного времени.

Хотя популяция официально изучалась в течение 50 лет и описывалась как «самая изученная косатка на планете», эта практика не была замечена на прошлых кадрах, полученных с самолетов, из-за ее относительно плохой четкости. 

Известно, что некоторые виды китов занимаются «ламинарией», перемещая водоросли головой. плавников и тела для игры или поддержания здоровой кожи. Однако в том, что теперь называют «аллокелпингом», водоросли выбираются, обрезаются и обрабатываются двумя косатками, работающими в унисон.

Две косатки плывут друг к другу — между их телами можно увидеть водоросли (Центр исследований китов)
Две косатки плывут друг к другу – между их телами можно увидеть водоросли (Центр исследований китов)

Исследование проводилось Центром исследований китов совместно с Эксетерским университетом Великобритании. «Мы были поражены, когда впервые заметили такое поведение», — сказал КВР Директор по исследованиям д-р Майкл Вайс. «Стебель ламинарии твердый, но гибкий, как наполненный садовый шланг, со скользкой внешней поверхностью. Я подозреваю, что эти особенности делают его идеальным инструментом для ухода.

«Что я нахожу примечательным в этом поведении, так это то, насколько оно распространено в популяции. Самцы и самки всех стадий жизни и из всех трех южных резидентных групп были замечены использующими водоросли таким образом. Все доказательства указывают на то, что это важная часть их социальной жизни».

Не могу перестать аллокелпинговать

Команда наблюдала аллокелпинг в течение восьми из 12 дней, охваченных исследованием, и считает, что это может быть универсальным поведением в этой популяции. Косатки с наибольшей вероятностью выбирали в качестве партнеров по аллокелпингу близких родственников по материнской линии и тех, кто был примерно того же возраста.

«У приматов, включая людей, прикосновения смягчают стресс и помогают строить отношения», — прокомментировал профессор Даррен Крофт из Эксетерского университета и исполнительный директор CWR.

«Мы знаем, что косатки часто контактируют с другими членами своей группы, касаясь их телами и плавников – но использование ламинарии таким образом может улучшить этот опыт.

Слева во рту косатки можно увидеть лопасть водоросли (Центр исследований китов)
Слева во рту косатки можно увидеть лопасть водоросли (Центр исследований китов)

«Это также может быть важно для здоровья кожи. У китов и дельфинов есть множество стратегий, помогающих им сбрасывать омертвевшую кожу, и это может быть еще одной адаптацией для этой цели.

«Бурые водоросли, такие как бычья ламинария, также обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами, которые могут принести дополнительную пользу китам. Сейчас мы работаем над дополнительными исследованиями, чтобы подтвердить эти первоначальные выводы и изучить социальные и кожно-здоровые преимущества такого поведения».

Было замечено, что косатки из некоторых популяций трутся своими телами о гладкие каменные пляжи, возможно, для того, чтобы удалить омертвевшую кожу и паразитов, однако южная популяция к ним не относится.

YouTube видео

Мрачное будущее

По последним подсчетам CWR в 2024 году осталось всего 73 южных жителя, критически малое число. Их ждет «очень мрачное» будущее, говорит Вайс, усугубленное низкой рождаемостью. 

Их основная добыча, чавыча, находится в упадке из-за чрезмерного вылова рыбы, изменения климата и разрушения мест нереста, а также леса водорослей, в которых косатки находят свои инструменты для ухода за собой. Загрязнение и шум от деятельности человека являются дополнительными нарушителями.

«Аллокелпинг — еще одно доказательство уникальности южных жителей», — говорит Вайс. «Если мы их потеряем, мы потеряем гораздо больше, чем 73 отдельных животных или генетическую линию. Мы потеряем сложное общество и глубокий, уникальный набор культурных традиций».

Исследование, в котором также принял участие Северо-Восточный университет в Бостоне, опубликован in Current Biology.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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