На доме - Домашний риф Вакатоби

Что именно делает домашний риф Вакатоби достойным стольких похвал?

Это сочетание факторов, включающих легкий доступ, здоровье среды обитания, разнообразие экосистем, обилие уникальных морских обитателей и огромные размеры этого места.

На домашнем рифе Вакатоби вы найдете другой вид карты отшельника. Вместо того, чтобы использовать выброшенную раковину улитки в качестве своего дома, коралловые отшельники (род Paguritta) на самом деле живут в крошечной дырке в коралле. Требуется острый глаз, чтобы заметить одного из них, поскольку они редко бывают больше семечка подсолнечника.

Таким образом, известно, что гости посвящают целые дни до поздней ночи дайвингу с берега перед курортом, и многие возвращаются из года в год, чтобы повторить этот опыт.

Детская площадка на мелководье

Между пляжем и глубокой водой находится обширная полоса мелководья, заполненная травяными зарослями, песчаными отмелями, красочными зарослями мягких кораллов и разбросанными твердыми коралловыми образованиями, все это на удивление здорово и местами довольно густо. Это то, чего вы не ожидаете так близко к курорту. Это гораздо больше, чем просто переплыв между берегом и рифом, эта область является главным местом для изобилия морской жизни, которая включает в себя рыбу-лягушку, рыбу-камень, декоративную, крепкую и рыбу-призрак Halimeda, мурен, сине-пятнистых скатов, различных головоногих моллюсков (осьминог, кальмары, каракатицы), пары челюстей, креветок и бычков, множество голожаберных моллюсков, каракатиц, орлячьих скатов, пролетающих в определенное время года, и многое другое.

Сноркелинг на мелководье Домашнего рифа.

Небольшие глубины этой области Домашнего рифа позволяют обильному солнечному свету заливать морское дно, открывая яркие цвета, которые теряются на большей глубине. Такое щедрое освещение в сочетании с обилием объектов создает для фотографов идеальную подводную студию. Мелководье также привлекает любителей подводного плавания, которые могут насладиться вблизи морского дна, не отходя далеко от берега.

Дайвинг на краю

Причал Вакатоби простирается до самого края обрыва Хаус-Рифа.

Примерно в 70 метрах (80 ярдов) от пляжа контуры Домашнего рифа резко переходят от мелководья. Потрясающая стена расходится на север и юг от конца пристани Вакатоби. Здесь гребень рифа начинается всего в двух метрах от поверхности и погружается на глубину более 70 метров. Эта впечатляющая топография создает прекрасную возможность для многоуровневых профилей дайвинга. Этот подводный вал пронизан выступами и расщелинами. Процветающее множество губок, твердых и мягких кораллов приютило разнообразную популяцию беспозвоночных и рыб, причем состав видов меняется по мере увеличения глубины.

Место, где мелководье встречается с обрывом на домашнем рифе Вакатоби.

Прозрачность воды на глубине более 30 метров позволяет достаточному окружающему свету проникать в глубину, добавляя визуальной драматичности стенам и подрезанным склонам. Этот разнообразный ландшафт предоставляет бесконечные возможности для охоты на животных среди кораллов и покрытых тенями убежищ, рассекающих склоны. Дайверы могут следовать своим интересам до выбранной глубины, а затем медленно продвигаться обратно к поверхности, создавая профили, позволяющие провести на дне более часа и завершиться остановками безопасности среди живых коралловых образований. Зеленых черепах и черепах Хоксбилла обычно можно увидеть путешествующими по кромке воды или дремлющими под выступами стены.

Рядом с пристанью

Морская жизнь под причалом Wakatobi House Reef.

Причал в Вакатоби простирается до внешнего края Домашнего рифа, предоставляя дайверам, которые не хотят плыть с берега, удобный доступ к месту спуска. Причал также сам по себе является примечательным местом для погружения. Поддерживающие сваи причала создают укрытие и тень, в которых собираются большие стаи рыб. При более близком рассмотрении открывается множество макрообъектов. Большие бетонные колонны и балки причала являются домом для множества креветок, крабов и крокодиловых рыб, а окружающая территория известна многочисленными колониями анемонов и сопровождающих их рыб-клоунов и рыб-ласточек. Более полудюжины видов этих фотогеничных маленьких рыбок можно найти среди щупалец их хозяина, что обеспечивает легкие возможности для одного из самых знаковых подводных изображений.

Эта пара белолистных скорпен была найдена у подножия пристани Вакатоби.

Под причалом и вокруг него также скрываются более экзотические существа, в том числе листовая скорпена, рыба-призрак, каракатицы, часто парами, а для тех, у кого острый глаз, морской пегас. Заплыв на мелководье также может привести к встрече с некоторыми местными полосатыми морскими крайтами, которые предпочитают это место для охоты.

Лодки-такси и дрифты

Аквалангист, путешествуя по стене, наткнулся на большой вишневый коралл на Домашнем рифе.

Пристань — это всего лишь центр Домашнего рифа, который простирается до других названных мест для дайвинга к северу и югу от курорта. Это обширное пространство рифов и мелководий предоставляет практически безграничные возможности для исследования. Чтобы помочь дайверам добраться до более отдаленных участков рифа, Вакатоби содержит парк лодок-такси для спуска течения с пристани. В зависимости от того, в каком направлении движется вода, катера-такси доставят дайверов к северу или югу от курорта для продолжительного дрейфующего погружения, которое заканчивается у лестницы причала. Эти 5-7-метровые катера оснащены электрическим приводом, что обеспечивает минимальное воздействие на окружающую среду, и могут с комфортом доставить пять дайверов или любителей подводного плавания в выбранное место. Лодки-такси курсируют каждый день с рассвета до заката, и гости могут забронировать поездку или просто спросить в дайв-центре и дождаться следующей доступной лодки для высадки. Это обеспечивает потрясающий дрейф вдоль рифа обратно к пристани. Уточняйте изменения приливов в дайв-центре.

На домашнем рифе Вакатоби можно найти очень редкие находки, например, белого бычка (Lotilia graciliosa) и его соседа по комнате, креветку Alpheus (Alpheus Rubromaculatus).

Чтобы совершать заносы продолжительностью более 90 минут, дайверы могут запросить в дайв-центре баллоны большого объема, чтобы обеспечить достаточный запас газа. Эти дрифты также нравятся дайверам с ребризерами, которые могут превратить погружения в многочасовые экскурсии. Текущий рекорд дрейфового погружения с ребризером на Домашнем рифе составляет более шести часов!

Темная сторона дома

Домашний риф доступен для гостей Вакатоби днем ​​и ночью. Для некоторых, закат — лучшее время для посещения. Когда свет угасает, существа, активные в течение дня, начинают искать убежище, в то время как другие выходят из своих логовищ, чтобы кормиться в темноте. Хитрые, меняющие цвет головоногие моллюски, такие как каракатицы и кальмары, могут приобретать различные яркие розовые, фиолетовые, красные и желтые оттенки, а также узоры, которые можно использовать для маскировки, общения или даже для гипноза потенциальной добычи.

Завернутая в защитный кокон рыба-попугай укладывается на ночь.

Огни для дайвинга позволяют увидеть угрей, скользящих среди кораллов, черепах, дремлющих, спрятав головы в выступах на стене. Наблюдательные дайверы могут обнаружить рыб-хирургов и других членов дневной смены, спрятавшихся глубоко в углублениях и расщелинах рифа. Поскольку у рыб нет век, которые они могли бы закрыть, может показаться, что они не спят, но на самом деле они наслаждаются своим вариантом ночного отдыха. Некоторые рыбы делают больше, чем просто ложатся спать на ночь. Рыбы-попугаи совершают на рифах один из самых известных ритуалов перед сном, выделяя желеобразный слизистый пузырь, который окутывает все их тело.

Рыба-скорпион (Scorpaenopsis oxycephala) флуоресцирует интересным сочетанием зеленого и оранжевого цветов под флуоресцентным освещением во время ночного погружения на Домашнем рифе.

Ночные погружения также представляют собой уникальную возможность стать свидетелем феномена морской флуоресценции с программой Fluo-dive курорта. Вместо обычных дайв-фонарей флуо-дайверам и флуо-снорклерам предоставляются специальные синие фонари, а также желтые фильтры, которые надеваются поверх маска для дайвинга. Когда лучи этих огней скользят по рифу, некоторые кораллы и животные загораются жуткими светящимися цветами, превращая ночь в причудливое световое шоу.

Хотите добавить House Reef в свой репертуар для дайвинга? Вакатоби уже принимает заявки на 2024 год и далее. Но поскольку временные интервалы быстро заполняются, лучше всего свяжитесь с представителем Вакатоби скоро, если вы планируете поездку. Уверяю вас, риф Вакатоби-Хаус, а также стены и рифовые системы за его пределами стоят посещения. Фактически, гости возвращаются в это волшебное место год спустя, некоторые повторяют свое посещение более полудюжины раз.

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Эл. адрес: (office@wakatobi.com)

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