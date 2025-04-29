Дорога из желтого кирпича привела к датскому рабовладельческому кораблю

Два затонувших корабля, обнаруженных на мелководье у берегов Коста-Рики в 1970-х годах, наконец-то были идентифицированы как датские рабовладельческие суда начала 1700-х годов — с помощью датирования по годичным кольцам деревьев и нескольких кирпичей особой окраски.

Долгое время предполагалось, что затонувшие суда принадлежат пиратам, но это предположение было подвергнуто сомнению только после 2015 года, когда американские морские археологи обнаружили желтые кирпичи на одном из участков недалеко от Пуэрто-Лимона в национальном парке Кауита.

В 2023 году археологические водолазы из Дании Национальный музей и его Музей кораблей викингов провели раскопки на месте крушения, лежащем на глубине около 4 м. Они взяли образцы древесины и кирпичей из груза, а также подняли несколько глиняных труб, но только сейчас их выводы были опубликованы.

Раскопки на месте крушения (Йохн Фэр Энгедаль Ниссен, Национальный музей Дании)

Проанализировано экспертами Национального музея и Университет Южной Дании, образцы подтвердили исторические источники, описывающие потерю печально известных датских судов Фридерикус Квартус и Кристиан Квинт в 1710 году.

Эти корабли вышли из Копенгагена в декабре 1708 года, направляясь в Датскую Вест-Индию и перевозя ткани, металлические изделия и оружие, предназначенные для торговли в Западной Африке по пути почти с 700 рабами.

В 1710 году оба судна потерпели крушение на рифах Коста-Рики из-за навигационных ошибок. Фридерикус Квартус Сообщается, что его подожгли, в то время как Кристиан Квинт у него перерезали якорный канат, прежде чем он затонул в прибое.

Согласно историческим записям, многие из рабов сбежали, хотя 100 были пойманы и отправлены работать на плантации какао. Места крушений не были зарегистрированы.

Использование авиалиний (Национальный музей Дании)

«Анализы очень убедительны, и у нас больше нет никаких сомнений в том, что это обломки двух датских рабовладельческих кораблей», — сказал морской археолог Дэвид Грегори, профессор-исследователь Национального музея, где он возглавляет новый Ньорд Центр морских исследований. Он руководил подводными раскопками вместе с коллегой-морским археологом Андреасом Каллмейером Блохом.

«Кирпичи датские, то же самое касается и древесины, которая к тому же обуглилась и покрылась сажей от пожара», — сказал Грегори. «Это прекрасно соответствует историческим свидетельствам, в которых говорится, что один из кораблей сгорел».

Дэвид Грегори (справа) работает на месте с местным водолазом Питом Стивенсом (Национальный музей Дании)

«Это был долгий процесс, и я был близок к тому, чтобы сдаться по ходу дела, но это, несомненно, самые безумные археологические раскопки, в которых я когда-либо принимал участие», — прокомментировал Блох. «Не только потому, что это имеет большое значение для местного населения, но и потому, что это одно из самых драматичных кораблекрушений в истории Дании, и теперь мы точно знаем, где это произошло.

«Это дает нам две части, которых не хватало в истории Дании».

Годовой анализ обугленных дубовых бревен одного из затонувших кораблей показал, что дерево было срублено между 1690 и 1695 годами в западной части Прибалтики, на территории, охватывающей немецкие провинции Мекленбург, Шлезвиг-Гольштейн, Данию и Сконе.

Дэвид Грегори документирует и собирает образцы кирпичей на морском дне (Йон Фэр Энгедаль Ниссен, Национальный музей Дании)

Кирпичи имели те же размеры, что и желтые кирпичи «Фленсбург». Анализ глины показал, что она была доставлена ​​либо из Иллер-Штранда, либо из Эгернсунда в Фленсбургском фьорде, где кирпичи производились в больших количествах для использования в Дании и ее колониях в XVIII и XIX веках. В то время такие кирпичи не использовались в строительстве в других местах Европы.

Глиняные трубки были стандартными трубками голландского производства, которые использовались на датских кораблях. Их размер, форма и рисунок указывали на то, что они были изготовлены в период до 1710 года. Глиняные трубки редко служили дольше пяти лет.

Грегори и Блох с раскопанными бревнами в Коста-Рике. (Йон Фэр Энгедаль Ниссен, Национальный музей Дании)

В расследовании крушения также принимали участие Национальный музей Коста-Рики, Археологическая комиссия Коста-Рики и другие коста-риканские органы. Проект ознаменовал первые в стране подводные археологические раскопки.

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