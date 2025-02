Кораблекрушения в южной части моря Кортеса

Этот водоем на тихоокеанском побережье Мексики ассоциируется с впечатляющей морской жизнью, но его обломки не следует упускать из виду, говорят МАЙКЛ САЛЬВАРЕЗЦА и КРИСТОФЕР П. УИВЕР. Хотя многие из них были намеренно затоплены в качестве искусственных рифов, это не означало, что они не сделали блестящую карьеру, часто начиная с времен Второй мировой войны

The Sea of Cortez, sometimes referred to as the Gulf of Калифорния, is a favourite destination for scuba divers. It is home to inquisitive sea-lions, migrating whales, schooling hammerhead sharks, swirling baitballs of fish and a palette of marine life so intriguing that Jacques Cousteau referred to its waters as “the world’s aquarium”.

Здесь есть множество возможностей для дайвинга как с суши, так и с борта. Дайверы, отправляющиеся из южного города Кабо-Сан-Лукас, могут насладиться прекрасными погружениями в окрестностях и вернуться на обед или отправиться дальше от берега к легендарным банкам Гордо.

Красочный каменистый склон

Там богатая питательными веществами вода протекает через ряд подводных гор и привлекает ослепительные стаи акул, скатов-мобул, тунцов, ваху и марлинов.

В Ла-Пасе дайверы и любители снорклинга имеют возможность встретиться с китовыми акулами, в то время как в Национальный парк Кабо Пульмо, бычьи акулы являются добычей дайверов. Недавно были обнаружены стаи косаток, и некоторые сафари-дайвингисты строят свои приключения в надежде встретить этих настоящих хищников высшего порядка.

Море Кортеса обычно имеет каменистое дно.

Для нашей экспедиции по исследованию вод южной части моря Кортеса мы покинули Кабо-Сан-Лукас и направились на север на борту судна Nautilus Adventures. Галантная леди.

Ярко-красная рыба-кардинал прячется в каменистых обломках

Рыбы используют обломки затонувших кораблей в качестве убежища.

Большинство судоходных водоемов хранят под своей поверхностью секреты кораблей, и море Кортеса не исключение. В то время как большинство посетителей заворожены морской жизнью в этом районе, мы хотели исследовать эти затонувшие реликвии и узнать их истории.

С-54

Первым был затонувший корабль, известный как C-54 Агустин Мельгар, старый тральщик, затонувший в 2000 году к югу от места под названием Пуэрто-Эскондидо. При длине 56 м и ширине 11 м это одно из наименее известных и недооцененных мест погружения к затонувшим кораблям в море Кортеса.

Майк Сальварецца исследует C-54

Корабль был построен в Тампе, штат Флорида, в 1944 году и спущен на воду под довольно неромантичным названием USS Устройство (AM-220). После первоначального назначения в зону Панамского канала она перешла в Перл-Харбор для сопровождения других кораблей и конвоев.

Замаскированный C-54 в Тампе, июль 1944 г. (Национальный архив / Джон Х. Костелло через navsource.org)

В конце 1944 года она патрулировала воды вокруг Палау в Микронезии, а затем вернулась к выполнению обязанностей эскорта в таких тихоокеанских пунктах, как Коссол-Роудс, Манус, Улити, Гуам, Сайпан, Филиппины и, наконец, на острове Окинава, где она сопровождала несколько военных грузовых и десантных судов.

6 апреля 1945 г. AM-220 был вызван на помощь военный корабль USS Маллани, которая была поражена японскими камикадзе и спасла 16 выживших. Она продолжала тралить мины по всему Дальнему Востоку и поддерживала операцию 3-го флота США против Японии. Судно было награждено тремя боевыми звездами за службу во Второй мировой войне.

USS Device (AM-220), более известный как C-54 (Национальный архив / Джон Х. Костелло через navsource.org)

In 1950 she was recommissioned as a обучение vessel, operating on the US east coast, Canada and the Caribbean, before becoming MSF-220 в 1955 и в 1962 была продана мексиканскому правительству. Ее надводная история закончилась только в 2000 году, когда ее намеренно затопили, чтобы создать искусственный риф в национальном парке залива Лорето.

Этот отсек на борту C-54 ведет под палубу.

Сегодня как C-54 обломки делают погружение отличным для исследователей кораблекрушений. Мы всегда размышляем об истории корабля, когда проходим через его призрачные останки или прикасаемся к металлу его надстройки, потому что у каждого есть своя история. В C-54В случае с , когда мы проплываем по ее длинным безмолвным коридорам, на ум приходят ужасные бои Второй мировой войны.

Маленькие рифовые рыбки обосновались внутри C-54

Коралловые ястребки часто сидят на верхушках кораллов.

Обломки судна находятся на глубине 21 м и покрыты морской растительностью. Яркие желтые горгонарии и красные корковые губки украшают его структуру, а множество рыб используют судно в качестве убежища.

Поскольку судно было хорошо подготовлено перед затоплением, проникновение в него было простым, на протяжении всего погружения было видно множество проходов и легких выходов, что делает его идеальным для знакомства с затонувшими объектами южной части моря Кортеса.

Фан Мин

Зелёные мурены водятся в море Кортеса.

Рядом с подводной горой Эль-Бахо, Фан Мин имеет более темное наследие. Это китайское рыболовное судно было арестовано мексиканскими властями 18 апреля 1995 года за попытку контрабанды рабочих-мигрантов в США. На борту судна в замкнутом пространстве содержались 88 мужчин и семь женщин.

Дайвер исследует Фан Мин

Спустя четыре года правительство решило, что захваченное судно ему не нужно, и 18 ноября 1999 года затопило 56-метровое судно. Фан Мин недалеко от острова Баллена как первый искусственный риф в Латинской Америке.

Это популярное место для дайвинга находится на западном побережье острова Эспириту-Санто, напротив Эль-Корралито на глубине 23 м. Здесь обитает множество морских обитателей, в том числе большие зеленые черепахи, которые, кажется, наслаждаются тихим отдыхом на палубах.

Дайверы исследуют подводную гору Эль-Бахо

Во время погружения мы столкнулись с термоклином на глубине около 18 м, где температура воды упала с 24 до 21°C, ниже которой вода была намного мутнее. Это добавило таинственности крушению корабля, который когда-то использовался для контрабанды людей.

С-59

Еще одна затонувшая тайна южной части моря Кортеса — это то, что обычно называют C-59 обломки, хотя на самом деле это USS Диплом (AM221), минный тральщик класса «Адмирал», награжденный тремя боевыми звездами за службу на Тихом океане во время Второй мировой войны.

Диплом USS (AM221), он же C-59 (Карлос Пизано через navsource.org)

В 1962 году он был продан ВМС Мексики и переименован в ARM. DM-17 а затем в 1994 году ARM Кадет Франсиско Маркес (C-59). К 2004 году судно устарело и было затоплено как искусственный риф недалеко от Ла-Паса.

Останки судна лежат на левом борту на глубине от 21 до 9 метров — еще один пример корабля, который пережил ожесточенные бои, а теперь тонет в волнах моря Кортеса.

As on other purposely sunk ships, large cut-outs enable easy penetration. During a late-afternoon dive we were busy exploring the interior when a large Калифорния sea-lion rocketed through the wreck, diving deep into the cargo holds and then shooting out just as fast.

Самцы морских львов будут бросать вызов дайверам, которые подойдут слишком близко к самкам

Вид этого морского млекопитающего, исследующего затонувший корабль, вызвал улыбки на наших лицах. Если бы мы только могли бегать так же ловко, как морской лев!

Внутри — ржавый остов C-59 уныло и илисто, темнота создает мрачное настроение для дайверов. Мы на мгновение задумываемся о том, как этот корабль когда-то был частью усилий по победе над злом.

Сальватьерра

97m Salvatierra была построена во время Второй мировой войны как паром для перевозки рабочих верфи через Чесапикский залив в Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния. Она никогда не участвовала в боевых действиях, но каждый вклад в военные усилия, большой или малый, был необходим.

Пропеллер Сальватьерра

После войны корабль был продан на аукционе, учитывая Salvatierra название и ходил под мексиканским флагом как паром, курсирующий между Ла-Пасом и Тополобампо (недалеко от Лос-Мочис в штате Синалоа).

В июне 1976 года Salvatierra затонула после столкновения с рифом Сувани в темноте ночи. Поскольку она перевозила легковоспламеняющийся груз бензина, авиакеросина, бутана и дизельного топлива, на борту не было пассажиров.

Он затонул на глубине 18 м, но несколько месяцев спустя, 30 сентября, ураган Лиза прошел над Ла-Пасом со скоростью ветра до 120 миль в час и был достаточно мощным, чтобы перевернуть судно. Salvatierra на дно, под действием волн, отрывающих весь корпус от палубы. Несмотря на то, что он потрепан и избит, он все еще может совершить потрясающее погружение в обломки.

Разбитые обломки рассказывают историю затопления «Сальватьерры» и последовавшего за этим урагана.

Мы исследовали этот темный и мрачный корабль. Проплывая вдоль перекрученного корпуса, мы увидели шины, детали грузовиков, бочки и контейнеры. Ближе к корме винт покрыт морскими растениями. Salvatierraсо сломанной спиной и проколотыми и разорванными металлическими боками, принимает мучительную позу.

Внутри затонувшего судна «Сальватьерра» находятся бочки и различные обломки.

Машины внутри Сальватьерры

Проникновение внутрь и плавание по темным коридорам возвращает нас в тот роковой день, когда судно было смертельно ранено близлежащим рифом. Это не обломки, которые были «подготовлены» для дайверов, поэтому им нужно быть осторожными, перемещаясь по внутренним помещениям.

Мы вынырнули и увидели огромного южного ската, длиной около 3 м от носа до хвоста, а также скорпеновых рыб и территориальных старшин, усердно защищавших свои кладки яиц. Salvatierra, ныне процветающий риф, наслаждался своим последним актом превращения в убежище для морских обитателей.

Большой южный скат прячется в песке

При посещении Море Кортеса, непременно насладитесь зрелищем морской жизни, но не упускайте из виду затонувшие корабли под водой — их истории нужно изучать, переживать и делиться ими.

