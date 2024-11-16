Длинные выходные с дайвингом в Доминиканской Республике

Возможность посетить Доминиканскую Республику на несколько дней появилась внезапно и оказалась неотразимой для МАЙКЛя САЛЬВАРЕЦЦЫ и КРИСТОФЕРА Б. УИВЕРА. Но будет ли там достаточно всего интересного под водой, чтобы удовлетворить запросы дайверов, которые уже немало поплавали?

Прямой перелет из Нью-Йорка в Пунта-Кану длился три с половиной часа, и наши длинные выходные, посвященные дайвингу, начались.

Много лет назад мы путешествовали по этой стране. Это была отправная точка приключения на борту судна к легендарным Серебряным банкам, расположенным между островом Эспаньола, который Доминиканская Республика делит с Гаити, и островами Теркс и Кайкос.

Silver Banks — это зимнее место размножения североатлантической популяции горбатых китов, и в то время все наше внимание было приковано к китам. За долгую и обширную карьеру дайверов, последовавшую за этой поездкой, мы ни разу не возвращались в Доминиканскую Республику, и эта поездка на выходные стала возможностью наконец-то заняться дайвингом на этом часто упускаемом из виду (дайверами) острове.

Мы выбрали для погружения регион, известный как Байяибе, из-за его близости к известному месту кораблекрушения, Сейнт Джордж . По прибытии мы быстро связались с Подводное плавание Карибе, один из местных дайв-операторов, и организовал нам график погружений. Рано утром следующего дня мы были на лодке, направлявшейся к нашему первому месту погружения, рифу, известному как Guaraguao1.

Пляж в Байяибе

Посадка на дайв-бот

Guaraguao1 — это мелководный, волнистый риф с участками песка, смешанными с полосами рифа. Мы сразу заметили, что некоторые кораллы обесцвечиваются, что является результатом жестоко жаркого лета и напоминанием о разрушительных последствиях глобального изменения климата для чувствительных систем коралловых рифов мира. С приближением более прохладной зимней погоды мы надеемся, что кораллы восстановятся.

Однако здесь процветает множество кораллов, а рифы являются домом для обычного набора карибских рифовых обитателей. Чернополосая рыба-солдат нашла убежище под коралловыми навесами, вместе с красивым длинноспинным беличьим рыбом.

Застенчивая длинноспинная рыба-белка

Белопятнистый спинорог

Между коралловыми выступами метались несколько видов рыб-попугаев, а опытные дайверы могли заметить станции очистки рифов, на которых работали ярко-желтые рыбы-чистильщики, ожидавшие своей следующей работы. Мы также следили за парами четырехглазых рыб-бабочек, пробиравшихся среди морских вееров и горгонарий.

Краснополосые рыбы-попугаи имеют поразительную окраску.

Для дайверов, интересующихся историей, риф Гуарагуао является домом уникального подводного музея кораблекрушений. Пушка, большой якорь, мушкеты и пушечные ядра были перенесены сюда из близлежащих мест испанских галеонов.

Пушечное ядро ​​на конце пушки в подводном археологическом заповеднике Гваделупе

Действительно, именно у берегов Байяибе были обнаружены останки Нуэстра Сеньора де Гуадалупе были обнаружены останки корабля, которые сегодня считаются живым музеем подводного археологического заповедника Гваделупе.

Маркер в честь Нуэстра-Сеньора-де-Гуадалупе

Через Мелководье

Наше второе погружение было в Via Shallow, близлежащей рифовой системе, похожей на Guaraguao1. Здесь мы остановились, чтобы поздороваться со свирепой на вид пятнистой муреной, которая изо всех сил старалась напугать группу дайверов, соперничавших за возможность взглянуть на это прекрасное создание.

Пятнистая мурена пытается выглядеть свирепой

Рядом, спрятавшись под фиолетовой решеткой морского веера, мы нашли прекрасный язык фламинго каури, идеальный объект для наших 60-миллиметровых макрообъективов. Мы также нашли полосатую коралловую креветку с кладкой икры — еще одна прекрасная возможность для фото.

Каури с языком фламинго

Полосатая коралловая креветка с кладкой икры

Мы продолжали плавно плыть над рифом, глядя на обитателей коралловой системы, занимающихся своими ежедневными ритуалами. Затем мы заметили незваного гостя, инвазивную крылатку, неподвижно парящую рядом с коралловой насыпью.

Рыбы-крылатки проникли в Атлантику и Карибское море из Индо-Тихоокеанского региона и, несмотря на свою красивую внешность, нежеланны, поскольку они являются прожорливыми хищниками, у которых нет естественных врагов. Тем не менее, мы не можем удержаться и не нарисовать портрет этого нарушителя.

Рыбы-крылатки являются инвазивными и не подходят для Карибского бассейна.

Разноцветный креольский губан

Это были относительно неглубокие погружения, с максимальной глубиной 16 м, что делает их идеальными для дайверов всех уровней. Для нас они казались скорее местами для дайвинга, подходящими для начинающих дайверов, и внутри мы жаждали чего-то более сложного.

Однако местами погружения на второй день стали Пеньон Перфундо и Акуарио, еще одна пара мелководных рифов с покачивающимися морскими веерами и скоплениями твердых кораллов. В Пеньон Перфунно ласточки угрожали любым дайверам, которые приближались к их логовищам слишком близко.

Двухцветная ласточка

Старшины нервничали, когда мы проплывали над массой их фиолетовых яиц, а желтые скаты летали над песчаными участками, словно маленькие аравийские ковры-самолеты.

Вскоре после погружения в Акуарио была замечена акула-нянька размером с человека, отдыхающая под коралловым навесом, что вызвало восторг у тех дайверов из группы, которые никогда раньше не видели акул.

Неподалеку мы обнаружили более интересное, но менее очевидное зрелище. Там, на вершине довольно большого столбчатого коралла, кучка барджеков металась взад и вперед, явно преследуя что-то.

Мятный бычок на коралловой головке

И да, мы хотели сказать «куча», а не «стая», потому что эти рыбы действительно были в хаотичном скоплении, а не в организованной процессии. Мы не могли видеть, что они искали, или понять, что они делали, но одинокая испанская рыба-богомол была в центре схватки и, похоже, присоединилась к ней!

До того, как погружение закончилось, мы встретили пару больших капустных голожаберников, пятнистого кузовка, шершавого спинорога и рыбу-трубу. Яркие цвета, формы и размеры обитателей коралловых рифов никогда не перестают удивлять.

Голожаберник-капуста ползет вдоль рифа

Святой Георгий

Несмотря на эти встречи, это было Сейнт Джордж обломки судна, которые манили нас больше всего, и это место было запланировано на следующий день.

Команда Сейнт Джордж был построен в 1962 году в Шотландии, первоначально назывался НорбрейЕго целью была перевозка пшеницы и ячменя между Норвегией и Америкой, и он использовался в течение 20 лет, прежде чем был заброшен в порту Санто-Доминго.

Он был переименован Сейнт Джордж после разрушительного урагана, обрушившегося на Доминиканскую Республику (и на весь Карибский бассейн и Мексиканский залив) в сентябре 1998 года. В июне 1999 года судно затонуло примерно в полумиле от пляжа на глубине 40 м. Длина обломков составляет 72 м, а до вершины можно добраться примерно за 15 м.

Перила на месте крушения судна «Сент-Джордж»

Потребовалось некоторое время, пока мы спускались по швартовному канату к месту крушения, чтобы заметить неясные очертания затонувшего судна из-за ограниченной видимости на месте. Но наши улыбки стали шире, когда верхняя часть крушения стала более четкой. Привлекательная секция мостика привлекла наше внимание, и вскоре мы оказались внутри, исследуя надстройку.

Глубокая синева окружающих вод резко контрастировала с ржаво-коричневой внутренней частью затонувшего судна, когда мы смотрели через дверные проемы, люки и окна.

Оказавшись снаружи, мы проплыли вдоль кормовой части корабля, фотографируя перила, заросшие разноцветными морскими организмами. Здесь поселились фиолетовые губки, а также десятки более мелких рифовых рыб, которые кружились в воде над нами.

Фиолетовые губки на острове Святого Георгия

Команда Сейнт Джордж интригующий обломок, который требует многократных погружений. Для тех, у кого есть сертификаты Advanced, нос манит в более глубокую воду, вместе с грузовыми трюмами. Одного погружения на обломок недостаточно, но это были все наши длинные выходные, и мы жаждали вернуться.

Объектив нового дайвера

Позже, когда мы упаковывали снаряжение в номере отеля и готовились лететь домой, мы вспоминали дайвинг в Доминиканской Республике. У нас было немедленное впечатление, что рифы были более интересны для новичков в этом виде спорта. Наш опыт погружений по всему миру, возможно, приучил нас к этим рифам.

Но по мере того, как мы размышляли дальше, мы соединились с чем-то более глубоким, чем-то более важным. Действительно, мы начали смотреть на погружения через призму нового дайвера.

Остроносый иглобрюх

Злая улыбка ящерообразной рыбы

Мы вспоминали чудесные ощущения от наших первых вдохов под водой много лет назад и изумление, которое мы испытали, впервые проплыв над коралловым рифом или взглянув на кристально чистые воды тропиков с борта лодки.

Конечно, мы уже видели большую часть того, что видели в Доминиканской Республике; это было «ничего нового». Но на самом деле всегда есть что-то новое. Например, стая барджеков, которую мы видели неистово плавающими над кораллами в Акуарио. Мы до сих пор не знаем точно, что они там делали!

Морская собачка выглядывает из своей защитной норы

Сообщество дайверов объединяет дайверов всех уровней. И все постоянно учатся. Даже опытные дайверы видят новое и учатся с каждым погружением – даже если это просто изучение того, как обучать новых дайверов чудесам подводного мира.

Наши длинные выходные в Доминиканской Республике закончились слишком быстро. И мы узнали еще одну вещь: нам нужно планировать возвращение!

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