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Ураган задержал создание искусственного климатического рифа для дайверов

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Водолазы работают на установке Карриаку (Джейсон Декайрес Тейлор)
Водолазы работают на установке Карриаку (Джейсон Декайрес Тейлор)

В своей последней работе британский дайвер-скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор намеревался подчеркнуть последствия изменения климата, и подводная инсталляция в Карибском море уже сделала это, поскольку именно катастрофические погодные условия задержали реализацию проекта с июля по настоящее время.

Серьезный ущерб, нанесенный ураганом пятой категории «Берилл» этим летом, оказался важнее искусства на Карриаку и Пти-Мартинике — небольших островах к северу от Гренады, где должна была разместиться новая инсталляция глубиной 4 метра.

Теперь Мир, дрейфующий Однако наконец-то все произошло, и драматические обстоятельства дают дайверам и любителям сноркелинга даже больше поводов для размышлений, чем предполагалось изначально.

Подготовка к погружению (Джейсон Декайрес Тейлор)
Подготовка к погружению (Джейсон Декайрес Тейлор)
Иду вниз (Джейсон ДеКайрес Тейлор)
Иду вниз (Джейсон ДеКайрес Тейлор)

Британский подводный скульптор и фотограф приступил к работе над проектом в 2023 году, осознавая уязвимость «малых островных развивающихся государств» (МОРАГ) к повышению уровня моря, потеплению океанов, прибрежной эрозии и растущей угрозе экстремальных погодных явлений.

Джейсон де Кайрес Тейлор на месте
Джейсон де Кайрес Тейлор на месте

«К сожалению, инсталляция теперь стала живым свидетельством этих тем, поскольку последствия изменения климата разворачивались в реальном времени, в середине проекта», — говорит Тейлор.

Мир по течению (Джейсон Декайрес Тейлор)
Мир по течению (Джейсон Декайрес Тейлор)
Флотилия оригами (Джейсон де Кайрес Тейлор)
Флотилия оригами (Джейсон де Кайрес Тейлор)

Хрупкий флот

Мир, дрейфующий состоит из монументального, но хрупкого флота из 30 лодок в форме оригами, которыми управляют фигурки, созданные по образу и подобию местных школьников, которые на время стали климатическими беженцами, оставшись без крова из-за шторма.

На глубине всего 4 метра акваланг не нужен (Джейсон Декайрес Тейлор)
На глубине всего 4 метра акваланг не нужен (Джейсон Декайрес Тейлор)

Изготовленные из нержавеющей стали морского класса и нейтрального по pH зеленого цемента, лодки и их пассажиры предназначены для функционирования в качестве искусственных рифов, которые будут принимать разнообразную морскую жизнь. Паруса также несут данные о глобальной температуре, а такелаж также служит питомниками для кораллов и губок, помогая восстановлению видов.

Паруса несут данные о глобальной температуре (Джейсон Декайрес Тейлор)
Паруса несут данные о глобальной температуре (Джейсон Декайрес Тейлор)
Оснастка лодок служит рассадником кораллов и губок (Джейсон Декайрес Тейлор)
Оснастка лодок служит рассадником кораллов и губок (Джейсон Декайрес Тейлор)

Эта инсталляция — вторая работа Тейлора, созданная для Гренады. Свою успешную карьеру он начал там в 2006 году, создав подводную скульптурную площадку в Молинере, а в прошлом году добавлена ​​новая серия из 25 скульптур на этом месте, основанных на культурном наследии Гренады.

После Молинере Тейлор продолжил устанавливать произведения искусства во многих местах по всему миру, включая Мексику, Австралию, Кипр и Канарские острова. Он фотографирует свои скульптуры до и после погружения, а затем запечатлевает различные живописные этапы колонизации морской жизни.

YouTube видео

Тейлор надеется, что установка Карриаку будет поощрять дайверов и любители подводного плавания смогут вернуться в этот район, где имеется множество мест для подводного плавания, что будет способствовать экономическому восстановлению и созданию нового убежища для морской жизни.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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