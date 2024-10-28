Ураган задержал создание искусственного климатического рифа для дайверов

В своей последней работе британский дайвер-скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор намеревался подчеркнуть последствия изменения климата, и подводная инсталляция в Карибском море уже сделала это, поскольку именно катастрофические погодные условия задержали реализацию проекта с июля по настоящее время.

Серьезный ущерб, нанесенный ураганом пятой категории «Берилл» этим летом, оказался важнее искусства на Карриаку и Пти-Мартинике — небольших островах к северу от Гренады, где должна была разместиться новая инсталляция глубиной 4 метра.

Теперь Мир, дрейфующий Однако наконец-то все произошло, и драматические обстоятельства дают дайверам и любителям сноркелинга даже больше поводов для размышлений, чем предполагалось изначально.

Подготовка к погружению (Джейсон Декайрес Тейлор)

Иду вниз (Джейсон ДеКайрес Тейлор)

Британский подводный скульптор и фотограф приступил к работе над проектом в 2023 году, осознавая уязвимость «малых островных развивающихся государств» (МОРАГ) к повышению уровня моря, потеплению океанов, прибрежной эрозии и растущей угрозе экстремальных погодных явлений.

Джейсон де Кайрес Тейлор на месте

«К сожалению, инсталляция теперь стала живым свидетельством этих тем, поскольку последствия изменения климата разворачивались в реальном времени, в середине проекта», — говорит Тейлор.

Мир по течению (Джейсон Декайрес Тейлор)

Флотилия оригами (Джейсон де Кайрес Тейлор)

Хрупкий флот

Мир, дрейфующий состоит из монументального, но хрупкого флота из 30 лодок в форме оригами, которыми управляют фигурки, созданные по образу и подобию местных школьников, которые на время стали климатическими беженцами, оставшись без крова из-за шторма.

На глубине всего 4 метра акваланг не нужен (Джейсон Декайрес Тейлор)

Изготовленные из нержавеющей стали морского класса и нейтрального по pH зеленого цемента, лодки и их пассажиры предназначены для функционирования в качестве искусственных рифов, которые будут принимать разнообразную морскую жизнь. Паруса также несут данные о глобальной температуре, а такелаж также служит питомниками для кораллов и губок, помогая восстановлению видов.

Паруса несут данные о глобальной температуре (Джейсон Декайрес Тейлор)

Оснастка лодок служит рассадником кораллов и губок (Джейсон Декайрес Тейлор)

Эта инсталляция — вторая работа Тейлора, созданная для Гренады. Свою успешную карьеру он начал там в 2006 году, создав подводную скульптурную площадку в Молинере, а в прошлом году добавлена ​​новая серия из 25 скульптур на этом месте, основанных на культурном наследии Гренады.

После Молинере Тейлор продолжил устанавливать произведения искусства во многих местах по всему миру, включая Мексику, Австралию, Кипр и Канарские острова. Он фотографирует свои скульптуры до и после погружения, а затем запечатлевает различные живописные этапы колонизации морской жизни.

Тейлор надеется, что установка Карриаку будет поощрять дайверов и любители подводного плавания смогут вернуться в этот район, где имеется множество мест для подводного плавания, что будет способствовать экономическому восстановлению и созданию нового убежища для морской жизни.

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