Ураган задержал создание искусственного климатического рифа для дайверов

В своей последней работе британский дайвер-скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор намеревался подчеркнуть последствия изменения климата, и подводная инсталляция в Карибском море уже сделала это, поскольку именно катастрофические погодные условия задержали реализацию проекта с июля по настоящее время.
Серьезный ущерб, нанесенный ураганом пятой категории «Берилл» этим летом, оказался важнее искусства на Карриаку и Пти-Мартинике — небольших островах к северу от Гренады, где должна была разместиться новая инсталляция глубиной 4 метра.
Теперь Мир, дрейфующий Однако наконец-то все произошло, и драматические обстоятельства дают дайверам и любителям сноркелинга даже больше поводов для размышлений, чем предполагалось изначально.
Британский подводный скульптор и фотограф приступил к работе над проектом в 2023 году, осознавая уязвимость «малых островных развивающихся государств» (МОРАГ) к повышению уровня моря, потеплению океанов, прибрежной эрозии и растущей угрозе экстремальных погодных явлений.
«К сожалению, инсталляция теперь стала живым свидетельством этих тем, поскольку последствия изменения климата разворачивались в реальном времени, в середине проекта», — говорит Тейлор.
Хрупкий флот
Мир, дрейфующий состоит из монументального, но хрупкого флота из 30 лодок в форме оригами, которыми управляют фигурки, созданные по образу и подобию местных школьников, которые на время стали климатическими беженцами, оставшись без крова из-за шторма.
Изготовленные из нержавеющей стали морского класса и нейтрального по pH зеленого цемента, лодки и их пассажиры предназначены для функционирования в качестве искусственных рифов, которые будут принимать разнообразную морскую жизнь. Паруса также несут данные о глобальной температуре, а такелаж также служит питомниками для кораллов и губок, помогая восстановлению видов.
Эта инсталляция — вторая работа Тейлора, созданная для Гренады. Свою успешную карьеру он начал там в 2006 году, создав подводную скульптурную площадку в Молинере, а в прошлом году добавлена новая серия из 25 скульптур на этом месте, основанных на культурном наследии Гренады.
После Молинере Тейлор продолжил устанавливать произведения искусства во многих местах по всему миру, включая Мексику, Австралию, Кипр и Канарские острова. Он фотографирует свои скульптуры до и после погружения, а затем запечатлевает различные живописные этапы колонизации морской жизни.
Тейлор надеется, что установка Карриаку будет поощрять дайверов и любители подводного плавания смогут вернуться в этот район, где имеется множество мест для подводного плавания, что будет способствовать экономическому восстановлению и созданию нового убежища для морской жизни.
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