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Как мы нашли новое существо на Каймановых островах

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Известные британские дайверы и писатели-фотографы ЛОУСОН ВУД и ЛИЗА КОЛЛИНЗ столкнулись с чем-то неожиданным во время совместной работы над иллюстрацией новой книги. Лоусон объясняет

Прожив много лет на Кайман-Браке, а затем вернувшись в Шотландию, и написав несколько книг о Каймановых островах, я получил предложение от издательства Bloomsbury Publishing написать и проиллюстрировать фотографиями новую книгу: Руководство по идентификации морской жизни в Карибском море, Флориде, островах Мексиканского залива и западной части Атлантического океана

Это будет третья из серии идентификационных книг, которую я сделал для компании (первая была посвящена Средиземному морю, а вторая — Северному морю и проливу Ла-Манш), охватывающая территорию вплоть до Бермудских островов и Барбадоса на востоке.

Новая книга идентификации морских животных Карибского бассейна находится в разработке
Новая идентификационная книга морских обитателей в разработке

Это казалось непростой задачей, но по опыту пребывания на Каймановых островах я знал, что они являются идеальной базой для исследования остальной части Карибского бассейна.

У меня уже были опубликованы путеводители по дайвингу на Бермудских островах, в Тринидаде и Тобаго, на Американских и Британских Виргинских островах, на островах Косумель, Юкатан и Багамы, и в процессе работы я собрал огромное количество фотоматериалов о костистых рыбах, акулах и скатах, морских травах, водорослях и беспозвоночных — ракообразных, иглокожих, моллюсках, губках и червях.

Мой очень хороший друг, профессор Мэри Викстен из Техасского университета A&M, в прошлом помогала мне в идентификации странных ракообразных, поэтому было вполне естественно, что я снова обратился к ее опыту в своем стремлении сделать новую книгу как можно более полной.  

Я также позвонила еще одной хорошей подруге, Лизе Коллинз из Capture Cayman, чтобы спросить, есть ли у нее фотографии животных, в которых она не уверена. На самом деле, я просила у нее фотографии любых странных вещей!

Лиза приложила все усилия и, несмотря на свой очень плотный рабочий график, смогла прислать мне удивительное разнообразие рыб и беспозвоночных, многих из которых я никогда раньше не видела. 

Еще одна фотография трубчатого изопода, сделанная Лизой Коллинз.
Еще одна фотография неопознанной «креветки» от Лизы Коллинз.

В ее выбор вошли морские собачки; замаскированная деревушка; несколько видов Элисия морские слизни; креветки, улитки — и одно очень любопытное существо, напоминающее креветку и, очевидно, принадлежащее к суперсемейству ракообразных. 

Ошибочно принимают за креветку

Фотография Лизы была должным образом отправлена ​​профессору Викстену, который смог идентифицировать существо. Она также была очень взволнована, обнаружив, что вид никогда ранее не фотографировался и не регистрировался в Карибском море, не говоря уже о Каймановых островах. 

То, что изначально его ошибочно приняли за разновидность креветки, неудивительно, поскольку по внешнему виду он весьма похож на креветку, хотя вы можете заметить, что у самой большой клешни (клешни) на конце имеется отчетливый крючок.

Профессор Викстен провела дополнительные исследования и обнаружила, что один из ее коллег на самом деле зарегистрировал этот вид на Кубе совсем недавно.  

В том же районе есть еще два вида. Пагуротанаис семейная группа: П бурый и П гитарти, хотя ранее их регистрировали только в северо-западной части Атлантического океана. По форме они очень похожи на существо, найденное Лизой на Каймановых островах, поэтому могла быть вероятность ошибочной идентификации, но профессор Викстен сказал, что его в основном идентифицировали по клешне.

Однако никаких записей о нем в Карибском море не было, поэтому то, что сфотографировала Лиза, было новым видом для Каймановых островов. Существо было определенно идентифицировано как обитающее в трубке изопод, Пагуротанаис ларгоенсис.

Найден на Каймановых островах: более детальный вид Pagurotanais largoensis
Более детальный вид Pagurotanais largoensis

Агрессивный характер

Ранее этот морской изопод был зарегистрирован только в прибрежной зоне северо-восточной части Тихого океана, а впоследствии его также обнаружили вдоль побережья Флориды, где он, как известно, обитает в старых трубках трубчатых червей и раковинах небольших брюхоногих моллюсков. 

Об этом виде было известно очень мало, и фотография Лизы стала для морского научного сообщества достаточным доказательством того, что он обитает в водах Каймановых островов.

Она наткнулась на крошечных животных, когда искала голожаберников среди листьев водорослей, часто встречающихся на песчаных участках на дайв-сайтах вокруг Каймана. Она также заметила их агрессивную натуру, поскольку они сражались друг с другом и обильно питались. 

Фотографировать их оказалось проблематично из-за того, как быстро они двигались и насколько они были крошечными. Лиза думала, что это вид креветок, и была поражена, узнав, что это были изоподы, не описанные ранее в водах Каймановых островов.

Для любого дайвера, заинтересованного в поиске этих существ, Лиза доступна для погружения с берега, чтобы показать вам, где они находятся. Как инструктор по подводной фотографии, она также может помочь вам сфотографировать их. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите Захват Каймана.

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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