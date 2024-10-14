Как мы нашли новое существо на Каймановых островах

Известные британские дайверы и писатели-фотографы ЛОУСОН ВУД и ЛИЗА КОЛЛИНЗ столкнулись с чем-то неожиданным во время совместной работы над иллюстрацией новой книги. Лоусон объясняет

Прожив много лет на Кайман-Браке, а затем вернувшись в Шотландию, и написав несколько книг о Каймановых островах, я получил предложение от издательства Bloomsbury Publishing написать и проиллюстрировать фотографиями новую книгу: Руководство по идентификации морской жизни в Карибском море, Флориде, островах Мексиканского залива и западной части Атлантического океана.

Это будет третья из серии идентификационных книг, которую я сделал для компании (первая была посвящена Средиземному морю, а вторая — Северному морю и проливу Ла-Манш), охватывающая территорию вплоть до Бермудских островов и Барбадоса на востоке.

Новая идентификационная книга морских обитателей в разработке

Это казалось непростой задачей, но по опыту пребывания на Каймановых островах я знал, что они являются идеальной базой для исследования остальной части Карибского бассейна.

У меня уже были опубликованы путеводители по дайвингу на Бермудских островах, в Тринидаде и Тобаго, на Американских и Британских Виргинских островах, на островах Косумель, Юкатан и Багамы, и в процессе работы я собрал огромное количество фотоматериалов о костистых рыбах, акулах и скатах, морских травах, водорослях и беспозвоночных — ракообразных, иглокожих, моллюсках, губках и червях.

Мой очень хороший друг, профессор Мэри Викстен из Техасского университета A&M, в прошлом помогала мне в идентификации странных ракообразных, поэтому было вполне естественно, что я снова обратился к ее опыту в своем стремлении сделать новую книгу как можно более полной.

Я также позвонила еще одной хорошей подруге, Лизе Коллинз из Capture Cayman, чтобы спросить, есть ли у нее фотографии животных, в которых она не уверена. На самом деле, я просила у нее фотографии любых странных вещей!

Лиза приложила все усилия и, несмотря на свой очень плотный рабочий график, смогла прислать мне удивительное разнообразие рыб и беспозвоночных, многих из которых я никогда раньше не видела.

Еще одна фотография неопознанной «креветки» от Лизы Коллинз.

В ее выбор вошли морские собачки; замаскированная деревушка; несколько видов Элисия морские слизни; креветки, улитки — и одно очень любопытное существо, напоминающее креветку и, очевидно, принадлежащее к суперсемейству ракообразных.

Ошибочно принимают за креветку

Фотография Лизы была должным образом отправлена ​​профессору Викстену, который смог идентифицировать существо. Она также была очень взволнована, обнаружив, что вид никогда ранее не фотографировался и не регистрировался в Карибском море, не говоря уже о Каймановых островах.

То, что изначально его ошибочно приняли за разновидность креветки, неудивительно, поскольку по внешнему виду он весьма похож на креветку, хотя вы можете заметить, что у самой большой клешни (клешни) на конце имеется отчетливый крючок.

Профессор Викстен провела дополнительные исследования и обнаружила, что один из ее коллег на самом деле зарегистрировал этот вид на Кубе совсем недавно.

В том же районе есть еще два вида. Пагуротанаис семейная группа: П бурый и П гитарти, хотя ранее их регистрировали только в северо-западной части Атлантического океана. По форме они очень похожи на существо, найденное Лизой на Каймановых островах, поэтому могла быть вероятность ошибочной идентификации, но профессор Викстен сказал, что его в основном идентифицировали по клешне.

Однако никаких записей о нем в Карибском море не было, поэтому то, что сфотографировала Лиза, было новым видом для Каймановых островов. Существо было определенно идентифицировано как обитающее в трубке изопод, Пагуротанаис ларгоенсис.

Более детальный вид Pagurotanais largoensis

Агрессивный характер

Ранее этот морской изопод был зарегистрирован только в прибрежной зоне северо-восточной части Тихого океана, а впоследствии его также обнаружили вдоль побережья Флориды, где он, как известно, обитает в старых трубках трубчатых червей и раковинах небольших брюхоногих моллюсков.

Об этом виде было известно очень мало, и фотография Лизы стала для морского научного сообщества достаточным доказательством того, что он обитает в водах Каймановых островов.

Она наткнулась на крошечных животных, когда искала голожаберников среди листьев водорослей, часто встречающихся на песчаных участках на дайв-сайтах вокруг Каймана. Она также заметила их агрессивную натуру, поскольку они сражались друг с другом и обильно питались.

Фотографировать их оказалось проблематично из-за того, как быстро они двигались и насколько они были крошечными. Лиза думала, что это вид креветок, и была поражена, узнав, что это были изоподы, не описанные ранее в водах Каймановых островов.

Для любого дайвера, заинтересованного в поиске этих существ, Лиза доступна для погружения с берега, чтобы показать вам, где они находятся. Как инструктор по подводной фотографии, она также может помочь вам сфотографировать их. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите Захват Каймана.

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