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Адские колокола и другие достопримечательности пещер Юкатана

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Макс среди «Адских колоколов», Эль Сапоте
Макс среди «Адских колоколов», Эль Сапоте

ПЬЕР КОНСТАНТ был в Мексике, всегда стремясь глубже вникнуть в ее сенотов – особенно в то время, когда по крайней мере некоторые из них могли оказаться под угрозой. Он написал отчет и сделал все фотографии…

Юкатан — удивительная земля не только благодаря своей культуре, уникальной природе и дикой природе или древним археологическим памятникам майя, но и потому, что это рай для любителей пещерного дайвинга.

Это был мой пятый визит за последние пять лет. В 2017 году я принял участие в курсе TDI sidemount cave в Плайя-дель-Кармен. В 2018 году я нырнул сенотов вокруг Мериды и вернулся на следующий год за добавкой. 

В 2020 году моя пещера-обучение продвинулся на шаг дальше с этапным курсом в Плайя и DPV обучение в Тулуме. Это было более захватывающе, но и сложно — на этом уровне вы не сможете использовать подводную камеру, потому что вам понадобятся обе руки, чтобы управляться с оборудованием. 

Эллиот на глубине в соленой воде пролива Алексис в Реджайне
Эллиот на глубине в соленой воде пролива Алексис в Реджайне

Вряд ли можно утверждать, что вы посетили Юкатан после одной поездки. Open Water Дайвер в сенот разрешено только нырять в пещеры, при этом дневной свет всегда виден. Все, что находится в надголовной среде, требует определенных пещерных обучение за которым следует продвинутая пещера обучение, все это задолго до достижения полного уровня пещерного сайдмаунта и так далее. 

Большинство дайверов, испытывающих сенотов впервые будет пользоваться только ограниченным доступом и знакомиться с классическими местами погружений, посещаемыми большинством туристов. С тысячами сенотов Чтобы все это изучить, понадобится целая жизнь.

Самые преданные, хардкорные местные пещерные дайверы продолжат открывать новые сенотов время от времени или продвигаться все дальше в неизведанные глубины существующих пещерных систем. 

Эллиотт между колоннами в Тортуге
Эллиотт между колоннами в Тортуге
Содержание

Гондвана

До распада древней Гондваны, включавшей континенты Северной и Южной Америки и Африки, Юкатан был временно присоединен к тому, что однажды станет Венесуэлой. Когда 140 миллионов лет назад начали формироваться прото-Атлантика и Мексиканский залив, он отделился и стал изолированной плитой. 

Вращаясь против часовой стрелки и дрейфуя на запад в течение следующих 50 миллионов лет, Юкатан столкнулся с Мексикой. На востоке полуострова возникла зона разлома и образовался Юкатанский бассейн.

Плато Юкатан было образовано из мелового известняка, без поверхностных рек, но с подпочвой, через которую просачивалась вода. Удар метеорита, оставивший огромный кратер на Юкатане и вызвавший второе массовое вымирание в мире, также создал обширную сеть разломов под землей, и за миллионы лет дожди еще больше растворили известняк, создав подземные водные потоки и карстовые воронки. 

Самые длинные подземные реки в мире, классифицируемые как «системы», находятся в прибрежном регионе Кинтана-Роо, к востоку от Юкатана. 

Макс освещает ряд колонн в Чуло
Макс освещает коллекцию колонн в Xulo

Ледниковые периоды затронули полуостров между 150,000 20,000 и 65 XNUMX лет назад. В последний из них люди прибыли из Азии по сухопутному мосту через Берингов пролив. В экстремально холодных условиях они были вынуждены жить под землей. Уровень моря был на XNUMX м ниже, чем сегодня.

В пещерах обитали такие доисторические животные, как медведи, гигантские наземные ленивцы и саблезубые тигры, а на поверхности бродили мамонты, мастодонты и глиптодонты, а также ламы, верблюды и лошади.

В конце последнего ледникового периода, около 8,000 лет назад, уровень моря поднялся, и большинство пещер были затоплены морской водой. Пресная вода от дождей поднялась наверх в виде отчетливого слоя, образовав размытый галоклин, где соль и пресная вода смешиваются между собой. 

Макс сталкивается со сталактитами и колоннами в Чуло
Макс сталкивается со сталактитами и колоннами в Ксуло

Гораздо позже пещеры играли важную роль в культуре майя. Слово сенот происходит от майя дзонт, что означает пропасть или пещеру, заполненную водой, символизирующую вход в Шибальбу, подземный мир мертвых, но также и плодородное место, где зарождается жизнь — символический путь между Землей и инфрамиром. 

Большой Акрополь, Яшчилан
Большой Акрополь, Яшчилан

В карстовых воронках были обнаружены керамические изделия, а также останки жертвоприношений, в том числе молодых девушек. Cenotes иногда предоставляли места захоронения для пожилых людей или сановников. В настоящее время майя считают сенотов с уважением, как место для духов пещер.

Мой освежитель

Рейс Air France приземлился в Канкуне ночью. Я разобрался с арендованной машиной и, несмотря на дождь на шоссе, добрался до отеля в Плайя-дель-Кармен через час, лёг спать далеко за полночь. 

Обязательным был день перехода, чтобы подготовить мое снаряжение для дайвинга и подводную камеру. На следующий день я должен был встретиться с Максом, моим гидом по дайвингу в пещерах. Мы познакомились четыре года назад во время поездки в Мериду. 

Спелеолог Макс на деревянной лестнице в сеноте Маравилла
Макс, дайвер в пещерах

Макс очень профессионально начал с тщательной ревизии моего снаряжения, жалуясь на некоторые аспекты, такие как отсутствие длинного шланга на моем втором регулятор, лескорез и катушки.

Я не занимался пещерным дайвингом два года, поэтому требовалось освежить знания. Я чувствовал некоторое напряжение при мысли о том, чтобы снова оказаться в надголовной среде, и знал, что мне нужно полностью сосредоточиться. Если не практиковаться регулярно, то вещи могут забываться, а с этим направлением деятельности нет места для ошибок. 

Я сделал 25 сенотов / пещеры и искали что-то новое, захватывающее и, если возможно, «особенное».

Наш первый путь привел нас на север в Пуэрто-Морелос, откуда мы повернули на запад по Рута-де-лос-Сенотес. Джунгли Юкатана довольно сухие, с максимальной высотой деревьев 15 м, и они являются домом для удивительных птиц и интересных животных, таких как ягуары и пумы, которых Макс любит фотографировать с помощью инфракрасных камер, размещенных в отдаленных местах.

Сапоте: дерево и колокольчики

Вывеска на сеноте Сапоте
Вывеска в Сапоте сенот
Сенот Сапоте в солнечном свете
Zapote сенот в солнечном свете

Мы планировали погрузиться в Сапоте, карстовую воронку в форме песочных часов, которая оказалась довольно темной, когда мы оказались под водой, с ядовитым слоем сероводорода глубиной 30-35 м. Из нее, словно призрак, показался ствол 4,500-летнего дерева сапоте, растущий из 54-метрового ложа. 

Макс и перевернутые грибовидные сталактиты в Сапоте
Макс и перевернутые грибовидные сталактиты в Сапоте

Уникальность Сапоте в том, что здесь есть «Адские колокола» или перевернутые грибовидные сталактиты, свисающие со стен. Эти образования образуются в воде с помощью биогеохимического механизма, хотя колокола создаются бактериями, попавшими в слой сероводорода.

Известные как «экстремофилы», эти бактерии процветают в экстремальных условиях, перерабатывая серу и повышая pH воды, чтобы создавать уникальные образования над галоклином. Таким образом, колокола остаются живыми снаружи, а организмы, питающиеся серой, способствуют накоплению кальция. 

Колокола Ада крупным планом
Адские колокола крупным планом
Дайвер среди грибовидных сталактитов
Дайвер среди грибовидных сталактитов

Колоколам требуется среда с низким уровнем освещенности, и они формируются только вблизи слоя до 35 м. В 2020 году исследователь предположил, что они образовались таким образом из-за пузырьков углекислого газа, поднимающихся из глубины и застревающих у почти горизонтального потолка. 

Радиометрическое датирование некоторых колоколов показывает, что они росли в период среднего и позднего голоцена. Некоторые из этих забавных CO2-потребляющие грибы могут достигать 1-2 м в длину и 80 см в ширину, а соседние карстовые воронки содержат похожие структуры. Само дерево сапоте демонстрирует «детские колокольчики».

Ствол дерева Сапоте с погружающимися водолазами
Ствол дерева Сапоте с погружающимися водолазами
Макс на остановке безопасности в Сапоте
Макс на остановке безопасности в Сапоте

Купол Маравиллы

Рядом находился сенот Маравилла — круглая воронка, частично взорванная владельцем, в которую вела крутая деревянная лестница. Под водой стала видна бросающаяся в глаза куполообразная форма.

Никаких заслуживающих упоминания образований не наблюдалось, но была отличная видимость и великолепный луч раннего послеполуденного света, пронизывающий глубину. 

Сайт предлагает атмосферу для подводная фотография а также быть обучение Место для фридайверов. Температура воды 25°C.

Обучение фридайверов в Маравилле
Обучение фридайверов в Маравилле
Окаменелость моллюска на стене, Маравилла
Окаменелость моллюска на стене, Маравилла

Мы направились на юг на следующие пару дней, в район Дос Охос и системы Сак Актун. Это было установленный в 2018 как самая длинная в мире известная подводная пещерная система, соединяющая 187 сенотов и умопомрачительная длина в 365 км.

В марте 2008 года три члена Proyecto Espeleogico de Tulum исследовали карьер Ойо-Негро и обнаружили останки мастодонта на глубине 60 м. На глубине 43 м были найдены череп и кости юной женщины-майя, палеоамериканки, которую теперь называют Найя, возраст которой составлял 12–13,000 XNUMX лет.

Платформа в сенот Так Ба Ха
Платформа в Так Бе Ха сенот

Секретная Вода

В сеноте Так Бе Ха (Secret Water) наши резервуары были доставлены на веревке через дымоходное отверстие в потолке на уровень воды. Крутая каменная лестница позволила спуститься в большую, широкую камеру с большим количеством декора и искусственным освещением.

Пробираясь сквозь сталагмиты в Так Бе Ха
Пробираясь сквозь сталагмиты в Так Бе Ха
Колонны в Так Бе Ха
Колонны в Так Бе Ха
Предупреждающий знак, Tak Be Ha
Предупреждающий знак, Tak Be Ha
Под потолком из сталактитов и геликтитов, Так Бе Ха
Под потолком из сталактитов и геликтитов, Так Бе Ха

Дальше, 8-километровая грунтовая дорога с выбоинами вела через лес к месту Конча — полузатопленной воронке с огромным деревом Аламо, протягивающим свои корни, словно щупальца ползающего существа. осьминогОщущение джунглей было ошеломляющим. 

Столбы и сталактиты в Конче
Столбы и сталактиты в Конче
Под геликтитами в Конче
Под геликтитами в Конче
Макс направляется в туннель в Конче
Макс направляется в туннель в Конче
Спелеологи выходят из погружения в сеноте Конча
Спелеологи выходят из погружения в сеноте Конча

Вход в воду был очень мелким по белому песку. Снаружи пещеры были высокие лиственные деревья и красивые птицы момоты летали мимо. Пробравшись через узкий проход в известняке, мы немедленно нырнули на глубину 14 м на оставшуюся часть погружения. Видимость была джиново-чистой. 

На первом Т-образном перекрестке мы пошли по левой линии, петляя через различные помещения с колоннами, сталагмитами, сталактитами и геликтитами, свисающими с крыши, словно дротики. 

Через 30 минут, когда мои датчики показывали 140 бар, Макс указал на выступ над полом пещеры. К моему удивлению, я увидел полный скелет гигантского наземного ленивца, Шибальба яйцевидная мышца, лежащий там, где он погиб более 10,000 XNUMX лет назад во время последнего ледникового периода. 

Скелет гигантского наземного ленивца в Конче
Скелет гигантского наземного ленивца в Конче
Гигантский наземный ленивец (Музей Преистории)
Гигантский наземный ленивец (Музей Преистории)

На обратном пути Макс отвел меня в сторону, в маленькую комнату. Маленькая табличка с номером «285» обозначала кости небольшого гомфотерия, Кювьеронус тропикус, внушительный мастодонт с прямыми, направленными вперед бивнями.

Идя по узкой тропе через джунгли обратно к машине с баком на плече, я с благоговением заметил крошечную змею, аккуратно свернувшуюся на камне, и поспешил вернуться, чтобы сделать снимок. 

«Будьте очень осторожны, это науяка!” предупредил проходящий мимо мексиканский пещерный дайвер. Самая большая ямкоголовая гадюка Ботропс аспер очень ядовитая змея, также известная как фер-де-ланс который может плеваться ядом на расстояние до 2 м. «Моего друга укусили, и он пролежал в реанимации четыре дня…». 

Самая большая змея отдыхает на камне в Конче
Самая большая змея отдыхает на камне в Конче

Я был не дальше 50 см, когда сделал снимок. Вскоре после этого Макс наткнулся на мохнатого юкатекского тарантула, Brachypelma epicureanum, на лесной подстилке. Черный с красноватым брюшком, он быстро спрятался в своей норе.

Танин впечатляющий

На четвертый день моего пещерного дайвинга Макс отвез меня на одно из его любимых мест, в 20 км от Тулума и в 8 км от побережья. Еще один тарантул приветствовал нас на парковке, пока мы готовили снаряжение и баллоны, и на 50-метровой прогулке к Кои сенот 60-сантиметровая южно-юкатанская изменчивая коралловая змея, Micrurus apiatus, скользнул по лесной подстилке. 

Волосатый тарантул пришёл посмотреть на кои
Волосатый тарантул пришёл посмотреть на кои

Темно-красное с черными полосами, окаймленными узкими желтыми полосками, это было великолепное существо, довольно пугливое, но ядовитое. 

Ржавая железная лестница спиралью спускалась вниз сенотмаленькое отверстие, прямо к уровню грунтовых вод. Цементные блоки помогли при установке резервуаров на мелководье. Там был широкий купол, низкий потолок со сталактитами и несколько летучих мышей — пол был сделан из черного, летучего гуано летучих мышей, а стены были из белого известняка. 

Двойное преломление света в сеноте Кои
Двойное преломление света у кои сенот

На глубине 10-14 метров Макс повел меня под воду к Сюйси сеноте. «Я покажу тебе кое-что особенное», — сказал он, и теперь я восхищался этим зрелищем. 

Макс крупным планом на фоне танина в сеноте Сюйси
Макс крупным планом на фоне танина в сеноте Сюйси

В сезон дождей наличие почвы и листьев приводит к образованию большого количества танина, который просачивается в подповерхностный слой воды. Это приводит к захватывающим красным, оранжевым, желтым и зеленым цветам в толще воды — апокалиптическое видение. Мы продвинулись дальше в различные камеры.

После пикника тако, мы вернулись к Кои, но на этот раз прыгнули влево, а затем вправо к нечеткой куче слоновьих костей, до которой мы добрались после 30-минутного плавания. Маленькие белые конусы INAH (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) были расставлены в качестве индикаторов для научного исследования.

Отметины указывают на окаменелые кости слона.
Отметины указывают на окаменелые кости слона.

На пути к Xulo

К югу от Тулума, незадолго до Муйиля, находится Уку-Кузам, также называемый Ксуло в честь местного майя-владельца. Первоначально исследованный Альваро Ролданом в 2013 году, он теперь соединен с Системой Катерпиллар и находится ниже по течению от нее. «Пятизвездочный сенот!», воскликнул Макс. 

Лестница вниз к сеноту Шуло
Лестница вниз к Xulo сенот

Пожилой мужчина по имени Эмилио был смотрителем этого места, вместе со своими двумя собаками. Заплатив 300 песо за вход (£11.60), мы спустились по лестнице в низменный сенот. Уровень грунтовых вод был скрыт в темноте, и мне пришлось включить фонарь на каске, чтобы настроиться. 

Очень быстро линия опустилась на 10 метров, и появились богато украшенные помещения с величественными колоннами, ливнями сталактитов, сталагмитами в форме пальцев или люстр, а также стенами из драпировок и геликтитов. 

Очарование длилось недолго. Макс внезапно прыгнул вправо, в коридор ограничений под низким потолком. Развернуться было немыслимо, и мне пришлось положить камеру с выдвинутыми вспышками вбок, чтобы продвинуться вперед. Это было довольно неудобно. 

В конце концов мы догнали основную линию, проходящую через боковой туннель. Еще один прыжок, и оттуда мы вернулись на базу, 56-минутное погружение. Стробы перестали работать должным образом, и я заподозрил, что батарейки разряжены. Я решил оставить камеру для следующего погружения.

Это оказалось мудрым решением, так как мой дайв-гид сделал прыжок влево после третьего набора двойных стрелок и провел меня через ограничения и очень узкие проходы под крышей, петляя боком без остановки. Он даже подал мне сигнал остановиться в ключевые моменты, чтобы он мог заснять меня на видео с помощью своей GoPro.

Макс выходит из пещеры в Ксуло
Макс выходит из пещеры в Ксуло

Спустя 67 минут, довольный моим выступлением и плавучестью, Макс пожал мне руку, прежде чем уйти. 

Эмилио мирно сидел перед своей деревянной хижиной и ждал нас с Кагуама, литровая бутылка пива, его собаки лежат на земле. Пара туканов пролетела над головой, приземлилась на ветку, чтобы поглазеть на нас, и улетела, как только я схватил камеру.

Эмилио наслаждается пивом перед своим домом в Чуло
Эмилио наслаждается пивом перед своим домом в Чуло

Алексис Пассаж

Находясь в Тулуме в течение следующих трех ночей, мой последний день погружения был с Эллиотом и сайтом Cenote Regina. Первоначально исследованный в 2004 году Робби Шмиттнером, он теперь соединен с Sistema Ox Bel Ha (через Mayan Blue), но малоизвестен, за исключением счастливчиков! 

В главный туннель под сводом сталактитов в Реджайне
В главный туннель под сводом сталактитов в Реджайне

Большой бассейн с водой и деревянным настилом был окружен пальмами. Мрачный вход-отверстие начиналось в ограничении, затем открывалось в довольно темную пещеру с широким туннелем. План был T-left, T-left, пока мы не нырнули глубоко в каньон на глубине 25 м.

Внезапно, как по волшебству, в проходе Алексис, подземном русле реки в белом и светло-голубом цветах, где находится галоклин, все стало светлее, и все стало размытым на 30 секунд. Это была завораживающая среда – но мне уже пора было поворачиваться.

Светло-голубой туннель вперед, Чуло
Светло-голубой туннель вперед
Столбы и сталагмиты, Регина
Столбы и сталагмиты, Регина

Для следующего погружения план действий был T-right, T-left и T-right. Мы снова нырнули в глубокий проход с соленой водой за 18 м. 

Пока я смотрел, как Эллиот исчезает в дымке галоклина, мое правое ухо стало болеть от давления, и я понял, что не могу погрузиться глубже, не рискуя получить серьезные проблемы. Это могло стать кошмаром за считанные секунды. 

Я отчаянно махал Эллиоту фонариком, пока он не понял, что это сигнал об отмене погружения. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

Пьер Констант после погружения в сеноте Конча
Пьер Констан после погружения в Конче сенот

Поезд Майя

В сентябре 2018 года избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о проекте «Поезда майя» протяженностью 1,525 км вокруг полуострова Юкатан. Принадлежащий мексиканским вооруженным силам, он соединит в петлю города Паленке, Эскарсега, Мерида, Канкун, Тулум и Бакалар.

Референдум в городах показал, что 92% людей высказались за, после того как им пообещали развитие туризма и другие выгоды, а также финансирование в размере 321 млрд песо (около 16 млрд долларов США) в основном за счет регионального налога на туризм. Строительство началось в июне 2020 года и, по прогнозам, должно было быть завершено в этом году, 

Попугай

Активисты движения за охрану окружающей среды и права коренных народов выступили против строительства новых дорог через джунгли и предсказали катастрофу для природы. 

По мере реализации проекта они утверждали, что джунгли вырубаются без проведения каких-либо экологических исследований. Однако в ноябре 2021 года Департамент внутренних дел освободил поезд Майя и другие инфраструктурные проекты от экологической экспертизы. 

В январе 2021 года в ходе раскопок археологи обнаружили более 8,000 древних артефактов и сооружений. 

Сообщество любителей спелеоподводного плавания предсказывало, что проект приведет к краху многих сенотов и пещеры, и, к сожалению, говорят, что это уже произошло по крайней мере в 100 точках. 

В Кинтана-Роо, где прошли протесты против работ, 1,800 км пещер и подземных рек дышат через тысячи сенотов который будет нарушен поездом Майя. Дикие животные, такие как ягуары, пумы, паукообразные обезьяны, оцелоты, агути и птицы пьют из сенотов Однако водоносный горизонт майя сейчас находится под высоким риском загрязнения. 

Паук обезьяна

Первоначальные планы включали электровозы для тяги поездов, хотя позже правительство объявило о переходе на дизельное топливо для сокращения расходов. В 2020 году оно заявило, что половина маршрута Мерида-Канкун-Четумаль все равно будет электрифицирована. 

Однако негативные аспекты проекта, похоже, тщательно скрываются от общественности, и президент Мексики АМЛО полон решимости завершить работу до конца своего срока. 

На моем пути к различным сенотов Я видел широкие дороги разрушений, пролегающие через джунгли Юкатана, и масштабы вырубки лесов кажутся ужасающими. 

ПЬЕР КОНСТАНТ бежит Жизненный опыт Калао. Другие функции автора на Divernet включают ВАНУАТУ ПОСЛЕ КУЛИДЖА и ДАЙВИНГ-ТУР: МУСАНДАМ-МАСКАТ

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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