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Погружение на дальний запад Кубы

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Желтая трубчатая губка в Ancla de François
Желтая трубчатая губка в Ancla de François

ПЬЕР КОНСТАНТ совершил еще одно из своих эпических погружений в неожиданных местах – на этот раз он встречался с обитателями моря, суши и воздуха вдали от проторенных дорог, от западной Кубы до залива Свиней. 

Куба представляет собой архипелаг из 4,195 островов и рифов в северной части Карибского моря, расположенный в месте слияния Мексиканского залива и Атлантического океана. 

Ки-Уэст находится в 150 км к северо-западу через Флоридский пролив, Багамские острова — в 22 км к северу, Гаити — в 77 км к востоку, Ямайка — в 140 км к югу, а Мексика — в 210 км к западу через Юкатанский пролив. 

Самый большой остров Карибского моря, Куба, имеет длину 1,250 км, в основном ровный, но с некоторыми холмистыми равнинами. Его самая высокая точка находится в горах Сьерра-Маэстра на юго-востоке. Население в 11.3 млн человек говорит в основном на испанском, гаитянском креольском и английском языках.

Карибское течение приносит теплую воду с экватора, и на Кубе тропический климат, с северо-восточными пассатами, дующими большую часть года. Сухой сезон длится с ноября по апрель, а средняя температура воздуха составляет 21°C в январе и 27°C в июле.

Западная и центральная Куба представляет собой «орогенический пояс» — горный хребет поднятием — созданный в меловой период. Юрский и меловой известняк заметен на западе в виде массивных хребтов и выходов. 

Поднятый коралловый риф, Баия-де-Корриентес
Поднятый коралловый риф, Баия-де-Корриентес

Активные системы разломов вызывают несколько землетрясений каждый год, а последнее крупное землетрясение магнитудой 7 баллов и выше произошло в январе 2020 года.

Содержание
Содержание

Путешествие из Гаваны

Автобус Yutong Chinese компании Viazul добрался из Гаваны до Пинар-дель-Рио за три часа. Оттуда преодоление извилистой дороги через холмы до Виньялеса заняло 45 минут. 

Расположенный в пышном зеленом горном пейзаже, этот маленький городок был изюминкой любой туристической карты. Я арендовал машину, чтобы продолжить свое путешествие в Марию-ла-Горду на дальнем западе, и появился в агентстве в тот же день, чтобы проверить, будет ли она готова к следующему утру.

«Мы не можем сейчас заключить договор на компьютере, потому что у нас нет электричества», — сказали мне. «Он включен на три часа и выключен на девять часов. Возвращайтесь до 6 вечера». Мужчина был недружелюбен. 

Бьенвенидос на Кубе, да здравствует революция!«Подумал я. 

Когда электричество снова включили, потребовалось больше часа, чтобы оформить контракт. Мужчина был грубияном, и я вышел оттуда в состоянии возбуждения. Hyundai Grand i10, за который я заплатил высокую цену, был помят и поцарапан со всех сторон. Это было не самое лучшее начало.

Отель Мария Ла Горда, на пляже
Отель Мария Ла Горда на пляже

На следующий день рано утром я отправился в путь. Мне потребовалось три с половиной часа по ужасной ухабистой дороге, чтобы добраться до Марии-ла-Горды и государственного отеля в заливе Корриентес. 

Он выходил на Юкатанский пролив на западе и на Карибское море на юге, с белым песчаным пляжем и линией кокосовых пальм, окаймляющих бирюзовые воды. Солнце стояло высоко, и вокруг почти не было ни души. 

Мой номер на верхнем этаже в старом желтом цементном здании был в порядке. Я почувствовал себя как дома после посещения спокойного дайвинг-центра, рядом с пляжным баром и рестораном. После суматошной Гаваны все это казалось расслабляющим. 

У причала были пришвартованы два больших стальных дайв-бота, а также новые алюминиевые баки. С кубинской сигарой в руке у Рафаэля, менеджера по дайвингу, было холодное лицо Ричарда Гира.

Дайвинг-бот, Мария Ла Горда
Дайвинг-бот в Мария-ла-Горда

6,000 лет истории

Охотники и собиратели из северо-восточной части Южной Америки, народ гуанахатабеев, поселились на Кубе 6,000 лет назад, что привело к вымиранию эндемичной фауны, такой как ленивец. 

Затем, 1,700 лет назад, прибыли говорящие на языке аравакан ​​предки таино. Они занимались земледелием и производили керамику. Вытесненные на запад, потомки гуанахатабеев бродили по западной Кубе, в то время как таино выращивали маниоку, хлопок и табак. 

Христофор Колумб исследовал северо-восточное побережье в 1492 году, а южное побережье — два года спустя. Куба была полностью нанесена на карту Себастьяном де Окампо в 1508 году. 

После победы над свирепыми таино остров пал перед испанцами в 1514 году, и было основано поселение на южном побережье. Местное население, возможно, было дружелюбным, но его все равно вырезали или поработили захватчики. 

В 1519 году Эрнан Кортес начал завоевание империи ацтеков из Сантьяго-де-Куба через Юкатан. Местные жители были в значительной степени уничтожены болезнями, такими как корь и оспа после 1550 года, в то время как захватчики научились выращивать табак и курить его в сигарах. 

Испанские колонисты разделили ДНК с коренными женщинами. Они основали плантации сахара и табака и импортировали рабов из Африки. Колониальная Куба часто становилась целью пиратов и французских корсаров.

Сине-полосатый и французский ворчун, Алехо де Моро
Сине-полосатый и французский ворчун, Алехо де Моро

В 1741 году британцы захватили залив Гуантанамо, а затем Гавану и взяли под контроль запад, открыв торговлю с североамериканскими и карибскими колониями. Затем британцы обменяли Кубу на Флориду. 

Испания последовала примеру Британии и официально отменила работорговлю в 1820 году, но на Кубе рабство сохранялось до конца XIX века, к концу которого наступил бум кубинского сахара. Большая его часть ушла в США и на строительство новых дорог и железных дорог.

После успеха Французской революции и восстания черных рабов на Гаити, в 1868 году Куба провозгласила свою независимость, за которой последовала война за независимость (1895) и передача США (1898). Наконец, в 1902 году родилась независимая Республика Куба. 

Кубинская революция произошла между 1953 и 1959 годами, когда марксистский лидер Фидель Кастро вместе с Че Геварой открыли новую страницу кубинской истории.

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Погружение в дальний запад Кубы 57

Параисо Пердидо

Это был мой первый день погружений, солнце светило, небо было голубым, а залив был как озеро, и едва дул бриз. Группа из 12 американских студентов со своим университетским профессором, работающим в сфере охраны природы, присоединилась к лодке. Имея небольшой опыт погружений, им потребовалось много времени, чтобы подготовиться к «обновлению». 

Paraiso Perdido находился в 25 минутах езды на лодке по направлению к Кабо-Корриентес, следуя по береговой линии поднятого кораллового известняка. Вода была теплая, 27°C, так что мне не понадобился бы shorty. 

Видимость под водой была превосходной. Риф у берега был окружен белым песком. Дно было полно коричневых горгонарий, с некоторыми розовыми губками-вазами, золотисто-желтыми трубчатыми губками и бочкообразными губками. 

Желтоперый люциан
Желтоперый люциан

Морская жизнь была яркой. Стаи рыб включали сине-полосатую хрюшку (Haemulon sciurus) и французское ворчание (Haemulon flavolineatum) с желтыми диагональными полосами. 

Креольский губан (Клептикус паррае) был типичным карибским видом в смеси синего, черного, фиолетового, желтого и белого цветов. Маленький, но привлекательный, синеголовый губан ((Талассома двуфасциальная) были очень активны. 

Чудеса включали испанскую рыбу-кабана (Бодианус руфус), наполовину пурпурно-розовый сверху и наполовину желтый на животе. Спинная сторона черная с белыми ромбами и броским красным животом, самка рыбы-попугая-стопора (Спаризома зелёная) был ошеломляющим. 

Самка рыбы-попугая Soplight
Самка рыбы-попугая-светофора

Фиолетовые обыкновенные морские веера (Горгония венталина) изобиловали. Небольшая стая серебристых бар-джеков (Каранкс красный) с черной полосой на спине и еще одной на нижнем хвостовом плавнике пронеслась мимо меня в мгновение ока.

Школа бармена в Параисо Пердидо
Школа бармена в Параисо Пердидо
Креольский губан, круиз, Параисо Пердидо
Круизирующий креольский губан Paraiso Perdido
Рыба-труба в Параисо Пердидо
Рыба-труба в Параисо Пердидо

Акуарио и Альмиранте

Акуарио был настоящим аквариумом на глубине 8 м. Гладкая рыба-корпус (Lactpphrys trinqueter) был изысканным, как и неуловимая французская рыба-ангел (Помакантус пару). Четырехглазая рыба-бабочка (Chaetodon capistratus) с черным пятном на задней стороне были очаровательны. Голубой хирург (Acanthurus coeruleus) были повсюду.

Белый ворчун в Акуарио
Белый ворчун в Акуарио

Альмиранте был прибрежным рифом, которому предшествовало белое песчаное дно. Я скользил по прерии садовых угрей, прежде чем достичь обрыва, падающего в глубину. Нитчатые губки оранжевого, пурпурно-красного или коричневого цвета были многочисленны, и я видел кусты медно-коричнево-черных кораллов хорошего размера. 

Одинокая большая барракуда и кревальская барракуда (бегемоты каранксы) проплыл в синеве. Тридцать четыре метра вниз, привлекательная рыба-свинина (Anisotremus virginicus) с желтыми горизонтальными полосами и двойной черной полосой на голубовато-белом лице заставил меня затаить дыхание. 

Я восхищался королевой рыб-ангелов (Holacantus ciliaris), сине-желтое лицо с волнами желтоокаймленных чешуек по бокам. Креольский губан (Клептикус паррае), темно-синие с черной головой, проплывали строем. Бермудский голавль (Кифосус сектатрикс) и белый хрюкающий (Haemulon plumieri) с любопытством наблюдал за дайверами.

Королева рыб-ангелов, Анкла де Франсуа
Королева рыб-ангелов

Patio de Vanessa был неглубоким погружением. Я приземлился у морского веера, в котором находились две прекрасные раковины-языка фламинго (Цифома горбатая) желто-оранжевого цвета с квадратным узором вдоль спинного хребта. Полосатая рыба-бабочка (Chaetodon striatus) напомнил мне Галапагосы. Серая рыба-ангел (Помакантус дугообразный) выглядел как принц.

Языки фламинго на веере, Патио де Ванесса
Языки фламинго на веере, Патио де Ванесса
Серые рыбы-ангелы над рифом, Патио де Ванесса
Серый ангел «как принц» над рифом, Патио де Ванесса
Бермудский голавль, Патио де Ванесса
Бермудский голавль, Патио де Ванесса
Французский хрюканье, Патио де Ванесса
Французский хрюканье, Патио де Ванесса

Кабесо де Лудо

Неподалеку от Мария-ла-Горда старый цементный пирс принимал коллекцию королевских крачек, греющихся на солнце. Пляж простирался на юг к Кабо-Корриентес, заканчиваясь коралловыми обломками. 

Королевские крачки
Королевские крачки

Я вошел в лес флоридских пальмовых соломенных крыш, известный местным жителям как Гуано де Коста. Черные с красными головами, стервятники-индейки летали туда-сюда над береговой линией. Тропа в пальмовый лес очерчивала край соленой лагуны, в которой обитали кайманы: «Они не агрессивны!» — сказали мне.

Гриф-индейка, Паленке-де-лос-Симарронес
Гриф-индейка, Паленке-де-лос-Симарронес

Мыс Кабесо-де-Лудо находится недалеко от мыса Корриентес и представляет собой место для погружения вдоль стены, где я встретил пятнистого лангуста приличных размеров и большого тигрового окуня (Mycteroperca tigris). Рыба-ангел, красавица-камень (Холакантус трехцветный) имел золотисто-желтую голову и черное тело.

Мимо пролетел орляковый скат, а на другом конце шкалы я с удивлением увидел кремово-белого салатового морского слизняка (Элизия криспейт).

Пятнистый лангуст Кабесо де Людо
Пятнистый лангуст Кабесо де Людо
Губки на стене, Кабесо де Людо
Губки на стене, Кабесо де Людо
Салатный слизень, Кабесо де Лудо
Салатный морской слизень, Кабесо де Людо

Мне стало скучно от еды в ресторане Maria La Gorda, где уже несколько дней не было выбора, было мало овощей и замороженная рыба, поэтому я отправился в близлежащую деревню, но обнаружил, что машина не заводится! 

Проезжавший мимо механик определил, что топливный насос перестал работать, а аккумулятор разряжен. Мне пришлось позвонить в компанию по прокату в Пинар-дель-Рио за запасными частями, а грузовик появился только после наступления темноты.

Кадена Мистериоса

Cadena Misteriosa — еще один дайвинг у стены, граничащей с внутренней лагуной. Алмазный скат взлетел с песка с рыбой наверху.

Желтоголовый губан (Halichoeres garnoti) привлекли мое внимание, как и краснополосая рыба-попугай (Scarus aurofrenatum). Возвращаясь через вершину рифа, мы столкнулись с сильным течением с юга и нам пришлось нелегко, так как в нас бешено качало воздух!

Ancla de François был мелким и тихим. Рафаэль, дайв-лидер, показал ручного малька крылатки между руками и указал на устрашающего малька пятнистого барабанщика (Equetus punctatus) в черно-белом исполнении, с изысканной формой полумесяца.

Дайвмастер Рафаэль с молодью крылаток Анкла де Франсуа
Дайвмастер Рафаэль с молодью крылаток Анкла де Франсуа
Молодой пятнистый барабанщик
Молодой пятнистый барабанщик
Французский ангел, Анкла де Франсуа
Французский ангел, Анкла де Франсуа
Дайверы в каньоне Куэвас-де-Педро
Дайверы в каньоне Куэвас-де-Педро
Четырехглазая рыба-бабочка, Куэвас-де-Педро
Четырехглазая рыба-бабочка, Куэвас-де-Педро
Красная лань в Моби Дике
Красная лань в Моби Дике
Нитчатые губки и водолаз, Моби Дик
Нитчатые губки и водолаз, Моби Дик

Теперь моя машина снова на ходу, и я добрался до деревни Ла-Бахада на обед. В Maité's частный дом, кубинской гостинице типа «постель и завтрак», они согласились предоставить мне рыбное блюдо, если я буду готов ждать его 90 минут. 

«Идите по тропе вдоль берега моря к Поса-де-Агуа-Дульсе», — сказали мне. Это была пресноводная воронка у берега моря в национальном парке Гуанахакабибес, идеально подходящая для купания. Вернувшись в дом Майте, меня ждал королевский обед: люциан с рисом, черными бобами, овощами и папайей на десерт.

Пресноводная воронка у берега моря в Ла-Бахаде
Пресноводная воронка на берегу моря в Ла-Бахада
Обед с лобстером в ресторане casa particular в Порто-Эсперанса
Обед в частном доме

Закончив погружение в Мария-ла-Горда, я направился в Кабо-Сан-Антонио. Самая западная точка Кубы находится в 75 км езды вглубь дикой природы Национального парка Гуанахакабибес. Возле центра для посетителей в Ла-Бахаде я наткнулся на миграцию красных крабов на дороге. 

«У вас есть запасное колесо?» — спросил гид. 

"Да, почему вы спрашиваете?"

«С вероятностью 50% краб проколет шину», — сказали мне. 

Красные крабы в движении в центре для посетителей национального парка Гуанахакабибес
Красные крабы в движении в центре для посетителей национального парка Гуанахакабибес
Красные крабы
Красные крабы

Шел дождь, и мне не хотелось нарываться на неприятности, поэтому я отложил поездку и вместо этого пошел в лес с местным егерем. Эндемичные птицы были очаровательны: колибри-пчелка; кубинский изумруд, колибри с темно-зеленым оперением; головастая королевская птица и кубинская пиви. В неглубокой пещере кубинский удав охотился на летучих мышей.

Кубинский изумрудный колибри Пунта Пердикс.
Кубинский изумрудный колибри Пунта Пердикс.

Финал в Виньялесе

На следующий день я вернулся в национальный парк Гуанахакабибес, где по обочинам дороги бродили дикие свиньи, а также хутия Десмарест — толстый коричневый грызун с мордой капибары, и белохвостый олень. 

Хутия Демареста на Плайя-Хирон
Демарест хутиа в Плайя-Хирон

Эндемичная кубинская игуана грелась на ветке на солнце, а кайманы лениво плавали на поверхности лагуны. Кабо-Корриентес и Кабо-Сан-Антонио были убежищами для британских, голландских и французских пиратов в 16-м и 17-м веках.

Выступая против правления Испании и коммерческой монополии порта Севильи, их контрабанда была нормой в те времена. В этом районе было обнаружено несколько затонувших кораблей.

Я вернулся к машине, нервничая, что у меня закончится топливо до того, как я доберусь до Пинар-дель-Рио. Несколько дней в Виньялесе оказались отличными для прогулок на природе, посещения табачной плантации и дегустации уникального рома, приготовленного из крошечных плодов гуаябы. Среди известняковых пещер была захватывающая Куэва-де-Пальмарито, подземная река и озеро.

Озеро и натечные породы в Куэва-дель-Пальмарито
Озеро и натечные породы в Куэва-де-Пальмарито
Каверна-де-Санто-Томас, Виньялес
Каверна-де-Санто-Томас, Виньялес
Изготовление кубинских сигар в Виньялесе
Изготовление кубинских сигар в Виньялесе

Плайя-Хирон

Playa Giron на заливе Кочинос (Baia de Cochinos) на южном побережье был второй частью моего путешествия. Чтобы добраться туда, потребовалось несколько поездок на автобусе Viazul через Гавану.

один частный дом управлял собственным дайвинг-центром, а его владелец Хулио имел давнюю репутацию человека, предоставляющего индивидуальные услуги. 

Хуан Карлос, помощник Хулио, появился на своей старинной матово-серебристой машине, тянущей самодельный прицеп. «Русская Волга, модель 1989 года, из лучшей страны в мире», — провозгласил он. 35-летняя машина отслужила свое, но «она отлично едет с новым двигателем Hyundai».

Хуан Карлос со своим русским автомобилем «Волга» и прицепом
Хуан Карлос со своей русской Волгой

Мы добрались до Пунта Пердикс, лавируя между стаями красных сухопутных крабов, известных как зомби-крабы. Они бывают четырех цветовых морфов: черного, красного, желтого и зеленого, и они направляются к морю, чтобы метать икру, хотя многие из них в процессе раздавливаются и становятся бесплатной едой для индюков-стервятников. 

Яйца тех, кто это делает, вылупляются в море, где личинки живут как планктон и возвращаются на сушу в виде мегалопа личинки.

В Плайя-Хирон погружение было береговым. Дайверы оснащаются на приподнятом известняковом шельфе, прыгают в море и проплывают 100-150 м по песчаным отмелям. Состояние поверхности обычно идеальное, хотя может быть неспокойно, если дует ветер. 

Берег моря в Плайя-Хирон
Берег моря в Плайя-Хирон

Одетый в свой 7-миллиметровый гидрокостюм, Хулио повел меня прямо к обрыву. Видимость была хорошей, а склон был полон фиолетово-сине-красных нитевидных губок, оранжевых губок, губок-ваз и классических желтых трубчатых губок, хотя рыбы было мало. «Людям надо жить, понимаешь», — сказали мне. 

Мы прошли мимо затонувшей перевернутой рыбацкой лодки, где плавали два больших краба Сантойо (Митракс спиносиссимус) с впечатляющими клешнями спрятался. Серая рыба-ангел проплыла мимо, когда я опустился на 27 м, и большой кубера-снэппер (Лутянус цианоптерус) проявил любопытство. 

Дайвер и затонувшая рыбацкая лодка, Алехо де Моро
Дайвер и затонувшая рыбацкая лодка, Алехо де Моро
Синий хирург, Алехо де Моро
Синий хирург, Алехо де Моро

Лангуст был начеку у своей норы. Сине-белая креветка-чистильщик с длинными клешнями (Периклимен юкатаник) танцевал в своем анемоне.

Длинноклешневые креветки-чистильщики в анемоне, Алехо де Моро
Креветка-чистильщик в анемоне, Алехо де Моро

В зависимости от погоды, Хулио брал меня с собой на дайв-сайты с каньонами и проплывами на глубине. Это была возможность познакомиться с новыми представителями Гипоплектр Род, который насчитывает не менее 18 видов. Родственные груперу, эти небольшие деревушки встречаются от Багамских островов до Юкатана. 

Я сделал снимки индиго (Гипоплектрус индиго); застенчивый (H гуттавариус); золотой (H гуммигутта); запрещённый (H пуэлла) и Баттер Гамлет (H одноцветный) сорта.

Место погружения Лос-Туннелес, Пунта-Пердикс
Место погружения Лос-Туннелес, Пунта-Пердикс
Деревня Индиго, Лос-Туннелес
Деревня Индиго, Лос-Туннелес
Большая барракуда, Лос-Туннелес
Большая барракуда, Лос-Туннелес
Медузы против солнца, Лос-Туннелес
Медузы против солнца, Лос-Туннелес
Нитчатые губки и дайвер на обрыве, Лос-Туннелес
Нитчатые губки и дайвер на обрыве, Лос-Туннелес
Крушение рыболовного судна, Лос-Туннелес
Еще одно затонувшее рыболовное судно, Лос-Туннелес

Рыбная пещера

Cueva de los Peces описывалась как пещерное погружение. Находясь всего в 100 метрах от берега моря, этот водоем имел пресную воду наверху и соленую воду внизу. Тектонический разлом, проходящий вдоль побережья, соединял различные сенотов.

Школа голубого Тана Куэва де лос Песес
Школа голубого запаха, Куэва-де-лос-Песес.
Океанская рыба-хирург, Куэва-де-лос-Песес
Океанская рыба-хирург, Куэва-де-лос-Песес

Глубина этого места достигала 70 метров, и оно представляло собой темную бездну между прямыми стенами, но не представляло особого интереса для тех, кто наслаждался великолепным пещерным дайвингом на Юкатане.

Карстовая воронка Куэва-де-Песес
Карстовая воронка Куэва-де-лос-Песес
В разлом между стенами Куэва-де-лос-Песес.
В разлом между стенами Куэва-де-лос-Песес.
Выход из пещеры
Выход из пещеры

Более полезной оказалась прогулка по лесу с опытным наблюдателем за птицами Леонсио. Она позволила мне увидеть эндемичного кубинского карликового сыча; великолепного кубинского трогона, национальную птицу; и восхитительного кубинского тоди в яблочно-зеленом, белом и красном цветах. 

Кубинский трогон в лесу на Плайя-Хирон
Кубинский трогон
Кубинский тоди в лесу на Плайя-Хирон
Кубинский тоди в лесу на Плайя-Хирон

В пещере, полной ямайских крыланов, кубинский удав крадется в темноте. Куба полна природных чудес для тех, у кого есть время и самоотверженность.

Ближе к концу поездки я был на автовокзале Сьенфуэгоса, ожидая автобус Viazul в Тринидад. Зал был переполнен, люди громко разговаривали по телефонам, а другие кричали на заднем плане. Местный автобус отменили, и пассажиры сердито собирались вокруг ответственного. 

В пустом офисе неустанно звонил телефон – все это напоминало сумасшедший дом. Сердобольный кубинец вдруг наклонился ко мне и прошептал: «Извините, сеньор, это Куба… все сложно».

Пьер с Хулио и Лидией в Плайя-Хирон
Пьер с Лидией и Хулио в их частном доме в Плайя-Хирон

ПЬЕР КОНСТАНТ бежит Жизненный опыт Калао. Другие функции автора на Divernet включают НОРОНЬЯ: АТЛАНТИЧЕСКОЕ МЕСТО ДЛЯ ДАЙВИНГА,  ДАЙВИНГ ЛИФОУ, ИСКОПАЕМЫЙ АТОЛЛФЛОРЕС, ВОРОТА НА КОМОДОАДСКИЕ КОЛОКОЛА И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕЩЕРАХ ЮКАТАНАВАНУАТУ ПОСЛЕ КУЛИДЖА и ДАЙВИНГ-ТУР: МУСАНДАМ-МАСКАТ

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@timpell49
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как долго можно удерживать воздух в баллоне? #AskMark #scubadiving

Полный список дайвинг-шоу со ссылками: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18–26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок) 1–2 ФЕВРАЛЯ: Duikvaker 21–23 ФЕВРАЛЯ: European Dive Show (EUDI) 21–23 ФЕВРАЛЯ: Diving Resort Travel (DRT) Show, Малайзия 1–2 МАРТА: GO Diving Show (The UK Dive Show) 15–16 МАРТА: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia 28–30 МАРТА: Mediterranean Diving Show 4–6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX) 22–25 МАЯ: Thailand Dive Expo (TDEX) 31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Scuba Show 13–15 ИЮНЯ: Malaysia International Dive Expo (MIDE) 6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ 17-19 ОКТЯБРЯ: Разговоры о дайвинге 11-14 НОЯБРЯ: Шоу DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в наших брендах ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования. 00:00 Введение 01:35 Реклама Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 GO Diving Show UK 06:24 ADEX OZTek 07:06 Mediterranean 07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 Scuba Show 09:36 MIDE 10:06 GO Diving ANZ 11:09 Diving Talks 11:58 DEMA

Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
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СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

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Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yNkZBOTQyMkYxQkQyMzc2

Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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