Водолазы выслеживают жертву крушения судна 1850-х годов, скрывшегося с места происшествия

Французский трансатлантический лайнер, затонувший при необычных обстоятельствах 168 лет назад, в результате чего погибло большинство из 132 пассажиров и членов экипажа, был обнаружен водолазной группой из Нью-Джерси в 320 км от побережья Массачусетса.

Капитан судна, столкнувшегося с Лионне в 1856 году продолжил свой путь, утверждая, что не знал, что он обречен.

Водолазы из группы Atlantic Wreck Salvage, работающие в Нью-Бедфорде на своем экспедиционном судне Цепкий, искали обломки в течение нескольких лет. Точная глубина и местоположение судна не разглашаются, но говорят, что оно находится «на большой глубине», большая часть его погребена в песчаном дне.

Члены команды (сзади слева) Эндрю Донн, Курт Минтелл, Джо Мазраани, Том Пакер; и (передний левый) Тим Уайтхед, Эрик Такакджян и Дженнифер Селлитти с иллюминаторами, извлеченными из затонувшего судна (Франсуа Мерль, Рик Саймон и Джо Сент-Аманд участвовали в предыдущих поисковых экспедициях) (Atlantic Wreck Salvage)

В переходный период

Лионне была построена в Англии для Compagnie Franco-Americaine в 1855 году, за год до ее затопления, компанией Laird & Sons из Биркенхеда. Она была одним из шести судов, предназначенных для перевозки пассажиров и почты через Атлантику — в ее случае между Гавром и New York.

В то время судостроение находилось на переходном этапе, и Лионне был построен как с парусами, так и с паровым двигателем.

«Будучи одним из первых французских пассажирских пароходов, осуществлявших регулярные рейсы по расписанию

Атлантика и ранний переходный пароход делают Лионне«Это важное открытие», — говорит Эрик Такакджян, член группы дайверов, которая дольше всех работала над поиском затонувшего судна.

«Методы строительства ее железного корпуса представляют собой одни из самых ранних известных примеров такого типа строительства корпуса для океанских судов.

Раскрашенный Иллюстрированная газета Times of London рисование Лионне тонущий (коллекция Дженнифер Селлитти)

«Его двигательная установка также уникальна тем, что она представляет собой одну из нескольких конструкций двигателей, которые были опробованы до того, как были созданы прецеденты для океанских пароходных установок.

Лионне«Горизонтальный двигатель прямого действия появился раньше двигателей с перевернутым компаундом, которые вскоре стали нормой», — говорит Такакджян.

Затопление по принципу «ударил и скрылся»

Лионне совершала свой первый обратный рейс во Францию, когда 2 ноября 1856 года столкнулась с американским барком Адриатический, который плыл на юг из Мэна в Джорджию. На лайнере находилось несколько пассажиров из известных New York и семьи Бостона.

Адриатический был поврежден, но смог добраться до порта в Массачусетсе для ремонта. Ее капитан предположил, что Лионне осталась целой, поскольку сохранила курс и не сообщила об инциденте.

Однако небольшая дыра в корпусе Лионне В конечном итоге количество морской воды достигло такого уровня, что корабль затонул, и через несколько дней он затонул.

Эндрю Донн с X-CCR готовятся к погружению к затонувшему судну, ему помогает Джо Мазраани (Atlantic Wreck Salvage)

Предполагается, что большинство из тех, кто был на борту, успели спастись в спасательных шлюпках, когда судно окончательно затонуло, но в конечном итоге спаслись только 18 человек, проведших неделю в море. Катастрофа упоминается в романе 20,000 лье под водой Жюля Верна.

Дальше в море

Партнеры Atlantic Wreck Salvage Дженнифер Селлитти и Джо Мазраани, оба адвокаты по уголовным делам, работали с Такакджяном с 2016 года, чтобы найти место крушения, после того как их заинтересовала необычная история столкновения.

Несмотря на то, что современные газетные сообщения указывали на то, что Лионне наконец затонул к юго-востоку от Нантакетских отмелей, исследователи затонувших судов обнаружили, что свидетельства выживших и судебные документы все больше указывают на то, что они находились дальше в море, к отмелям Джорджес.

Место крушения было одним из нескольких потенциальных следов, которые год назад исследовала группа исследователей, и в августе этого года водолазы вернулись, чтобы исследовать их.

Этот цилиндр двигателя сыграл ключевую роль в идентификации обломков (Эндрю Донн)

Поиск совпадений

Мазраани, Эндрю Донн, Том Пакер и Тим Уайтхед 13 раз ныряли к месту крушения, чтобы провести измерения. видео и кадры. После изучения данных наверху они смогли провести предварительную идентификацию на основе размера судна, местоположения, железной обшивки, иллюминаторов и парового двигателя.

«Одна из больших головок цилиндров была направлена ​​горизонтально и не очень высоко над песком», — сказал Мазраани. Он и Пакер смогли подтвердить, что ее размер составлял 145 см — «точный размер цилиндров на Лионне' двигатель".

Во время последующего погружения он также заметил деревянный юферс, использовавшийся для такелажа и указавший на то, что это было судно, оборудованное как для паруса, так и для пара. «Эти подсказки, вместе с местоположением, данными гидролокатора и измерениями, еще больше укрепили то, что мы погружались к затерянному французскому лайнеру».

Поклонники Джо Мазраани разгребают песок, чтобы показать сохранившийся мёртвый глаз (Эндрю Донн)

Планы последующих действий

Теперь команда планирует посвятить больше времени исследованию и полному документированию обломков. «Мы вернемся на место крушения как можно скорее», — сказала Дженнифер Селлитти. Диверне.

«Наша экспедиция в августе 2024 года была сосредоточена на идентификации места крушения. Последующие погружения будут направлены на картографирование и документирование места крушения, а также на спасение артефактов.

«Северная Атлантика негостеприимна к кораблекрушениям. Штормы, течения и рыболовные снасти могут захоронить обломки и разорвать их на части. Это делает критически важным документировать и спасти то, что мы можем, прежде чем пройдет еще больше времени».

Спасение затонувших кораблей в Атлантике обнаружили ряд обломков, в том числе U-550, последняя немецкая подводная лодка времен Второй мировой войны, известная тем, что покоится в пригодных для погружений водах Северной Атлантики.

В феврале следующего года выйдет книга Селлитти в твердом переплете Адриатическое дело: морской инцидент с наездом и побегом с места преступления у берегов Нантакета, В настоящее время издание расширяется и включает главу с подробным описанием и фотографиями самого места крушения.

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