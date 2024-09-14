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Водолазы выслеживают жертву крушения судна 1850-х годов, скрывшегося с места происшествия

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Подготовка к одному из погружений в августе прошлого года (спасение затонувших объектов в Атлантике)
Подготовка к одному из погружений в августе прошлого года (спасение затонувших объектов в Атлантике)

Французский трансатлантический лайнер, затонувший при необычных обстоятельствах 168 лет назад, в результате чего погибло большинство из 132 пассажиров и членов экипажа, был обнаружен водолазной группой из Нью-Джерси в 320 км от побережья Массачусетса.

Капитан судна, столкнувшегося с Лионне в 1856 году продолжил свой путь, утверждая, что не знал, что он обречен.

Водолазы из группы Atlantic Wreck Salvage, работающие в Нью-Бедфорде на своем экспедиционном судне Цепкий, искали обломки в течение нескольких лет. Точная глубина и местоположение судна не разглашаются, но говорят, что оно находится «на большой глубине», большая часть его погребена в песчаном дне.

Члены команды Discovery включают (слева направо в заднем ряду): Эндрю Донн, Курт Минтелл, Джо Мазраани, Том Пэкер, (в первом ряду) Тим Уайтхед, Эрик Такакджян и Дженнифер Селлитти. Они держат иллюминаторы, извлеченные из обломков. Франсуа Мерль, Рик Саймон и Джо Сент-Аманд участвовали в предыдущих поисковых экспедициях.
Члены команды (сзади слева) Эндрю Донн, Курт Минтелл, Джо Мазраани, Том Пакер; и (передний левый) Тим Уайтхед, Эрик Такакджян и Дженнифер Селлитти с иллюминаторами, извлеченными из затонувшего судна (Франсуа Мерль, Рик Саймон и Джо Сент-Аманд участвовали в предыдущих поисковых экспедициях) (Atlantic Wreck Salvage)
Содержание

В переходный период

Лионне была построена в Англии для Compagnie Franco-Americaine в 1855 году, за год до ее затопления, компанией Laird & Sons из Биркенхеда. Она была одним из шести судов, предназначенных для перевозки пассажиров и почты через Атлантику — в ее случае между Гавром и New York.

В то время судостроение находилось на переходном этапе, и Лионне был построен как с парусами, так и с паровым двигателем.

«Будучи одним из первых французских пассажирских пароходов, осуществлявших регулярные рейсы по расписанию
Атлантика и ранний переходный пароход делают Лионне«Это важное открытие», — говорит Эрик Такакджян, член группы дайверов, которая дольше всех работала над поиском затонувшего судна.

«Методы строительства ее железного корпуса представляют собой одни из самых ранних известных примеров такого типа строительства корпуса для океанских судов.

Раскрашенный иллюстрированный рисунок газеты Times of London, изображающий тонущее судно Le Lyonnais (Дженнифер Селлитти)
Раскрашенный Иллюстрированная газета Times of London рисование Лионне тонущий (коллекция Дженнифер Селлитти)

«Его двигательная установка также уникальна тем, что она представляет собой одну из нескольких конструкций двигателей, которые были опробованы до того, как были созданы прецеденты для океанских пароходных установок.

Лионне«Горизонтальный двигатель прямого действия появился раньше двигателей с перевернутым компаундом, которые вскоре стали нормой», — говорит Такакджян.

Затопление по принципу «ударил и скрылся»

Лионне совершала свой первый обратный рейс во Францию, когда 2 ноября 1856 года столкнулась с американским барком Адриатический, который плыл на юг из Мэна в Джорджию. На лайнере находилось несколько пассажиров из известных New York и семьи Бостона.

Адриатический был поврежден, но смог добраться до порта в Массачусетсе для ремонта. Ее капитан предположил, что Лионне осталась целой, поскольку сохранила курс и не сообщила об инциденте. 

Однако небольшая дыра в корпусе Лионне В конечном итоге количество морской воды достигло такого уровня, что корабль затонул, и через несколько дней он затонул.

Эндрю Донн входит с помощью Джо Мазраани
Эндрю Донн с X-CCR готовятся к погружению к затонувшему судну, ему помогает Джо Мазраани (Atlantic Wreck Salvage)

Предполагается, что большинство из тех, кто был на борту, успели спастись в спасательных шлюпках, когда судно окончательно затонуло, но в конечном итоге спаслись только 18 человек, проведших неделю в море. Катастрофа упоминается в романе 20,000 лье под водой Жюля Верна. 

Дальше в море

Партнеры Atlantic Wreck Salvage Дженнифер Селлитти и Джо Мазраани, оба адвокаты по уголовным делам, работали с Такакджяном с 2016 года, чтобы найти место крушения, после того как их заинтересовала необычная история столкновения.

Несмотря на то, что современные газетные сообщения указывали на то, что Лионне наконец затонул к юго-востоку от Нантакетских отмелей, исследователи затонувших судов обнаружили, что свидетельства выживших и судебные документы все больше указывают на то, что они находились дальше в море, к отмелям Джорджес.

Место крушения было одним из нескольких потенциальных следов, которые год назад исследовала группа исследователей, и в августе этого года водолазы вернулись, чтобы исследовать их. 

Этот цилиндр двигателя сыграл ключевую роль в идентификации обломков (Эндрю Донн)
Этот цилиндр двигателя сыграл ключевую роль в идентификации обломков (Эндрю Донн)

Поиск совпадений

Мазраани, Эндрю Донн, Том Пакер и Тим Уайтхед 13 раз ныряли к месту крушения, чтобы провести измерения. видео и кадры. После изучения данных наверху они смогли провести предварительную идентификацию на основе размера судна, местоположения, железной обшивки, иллюминаторов и парового двигателя.

«Одна из больших головок цилиндров была направлена ​​горизонтально и не очень высоко над песком», — сказал Мазраани. Он и Пакер смогли подтвердить, что ее размер составлял 145 см — «точный размер цилиндров на Лионне' двигатель".

Во время последующего погружения он также заметил деревянный юферс, использовавшийся для такелажа и указавший на то, что это было судно, оборудованное как для паруса, так и для пара. «Эти подсказки, вместе с местоположением, данными гидролокатора и измерениями, еще больше укрепили то, что мы погружались к затерянному французскому лайнеру».

Фанаты Джо Мазраани разбегаются, чтобы показать дальнего броска (Эндрю Донн)
Поклонники Джо Мазраани разгребают песок, чтобы показать сохранившийся мёртвый глаз (Эндрю Донн)

Планы последующих действий

Теперь команда планирует посвятить больше времени исследованию и полному документированию обломков. «Мы вернемся на место крушения как можно скорее», — сказала Дженнифер Селлитти. Диверне.

«Наша экспедиция в августе 2024 года была сосредоточена на идентификации места крушения. Последующие погружения будут направлены на картографирование и документирование места крушения, а также на спасение артефактов.

«Северная Атлантика негостеприимна к кораблекрушениям. Штормы, течения и рыболовные снасти могут захоронить обломки и разорвать их на части. Это делает критически важным документировать и спасти то, что мы можем, прежде чем пройдет еще больше времени».

Спасение затонувших кораблей в Атлантике обнаружили ряд обломков, в том числе U-550, последняя немецкая подводная лодка времен Второй мировой войны, известная тем, что покоится в пригодных для погружений водах Северной Атлантики.

Книжная обложка

В феврале следующего года выйдет книга Селлитти в твердом переплете Адриатическое дело: морской инцидент с наездом и побегом с места преступления у берегов Нантакета, В настоящее время издание расширяется и включает главу с подробным описанием и фотографиями самого места крушения.

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@ValTaylor7 #askMark Привет, Марк, я недавно сертифицированный дайвер и совершил 10 погружений (все на арендованном снаряжении), и во время нескольких погружений у меня заклинило челюсть. Иногда это случается, если долго плаваешь с маской и трубкой, поэтому мне интересно, связано ли это с весом 2-й ступени или с менее удобным загубником. Если это загубник и я получаю хороший, который мне подходит (есть ли рекомендации?), будут ли дайвинг-центры вообще менять их, когда я арендую снаряжение? Спасибо за любые советы, Вэл #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу. 00:00 Введение 00:50 Вопрос 01:19 Ответ

@ValTaylor7
#askMark Привет, Марк, я недавно сертифицированный дайвер и совершил 10 погружений (все на арендованном снаряжении), и во время нескольких погружений у меня заклинило челюсть. Это также иногда случается, если долго плаваешь с маской и трубкой, поэтому мне интересно, связано ли это с весом 2-й ступени или с менее удобным загубником. Если это загубник и я получаю хороший, который мне подходит (есть ли рекомендации?), будут ли дайвинг-центры вообще менять их, когда я арендую снаряжение? Спасибо за любые советы
волна
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
00:50 Вопрос
01:19 Ответ

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Как предотвратить усталость челюсти? #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark При погружении с трансмиттером AI и SPG, когда трансмиттер AI использует порт HP через левое плечо, чтобы он находился с той же стороны, что и ваш подводный компьютер, как вы прокладываете шланг для SPG? Является ли проблемой то, что шланг SPG выходит из правого порта HP, но все равно должен быть на левом бедре D-Ring? Или вы бы рекомендовали надевать подводный компьютер на правую руку? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark При погружении с использованием как трансмиттера AI, так и SPG, когда трансмиттер AI использует порт HP через левое плечо, чтобы он находился с той же стороны, что и ваш подводный компьютер, как проложить шланг для SPG? Является ли проблемой то, что шланг SPG выходит из правого порта HP, но все равно должен быть на левом бедре D-Ring? Или вы бы рекомендовали надевать подводный компьютер на правую руку?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Могу ли я установить передатчик на дальней стороне моего подводного компьютера? #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

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На этой неделе в подкасте Джеймс Бонд подарил RNLI мотоциклы ограниченной серии, Британский клуб подводной аквакультуры просит дайверов подготовиться к очистке наших океанов в сентябре. И, судя по всему, все мы экстремальные спортсмены, поскольку подводное плавание с аквалангом занимает первое место в рейтинге экстремальных видов спорта, которые люди хотели бы попробовать, но не думают, что когда-нибудь попробуют


https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/
https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11
https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Подводное плавание заняло первое место в списке экстремальных видов спорта #подводное плавание #новости #подкаст

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