Дайверы обнаружили «вымершие» кораллы живыми и здоровыми на Галапагосских островах

Вид черного каменного коралла, считавшийся вымершим несколько десятилетий назад, был обнаружен на Галапагосских островах учеными-дайверами из Калифорнийская академия наук.

Их визит был первым Ризопсаммия веллингтони, который является эндемиком архипелага, был замечен с 2000 года, когда он был классифицирован как находящийся под угрозой исчезновения (возможно вымерший) МСОП Красный список.

Коралл был привлечен относительно прохладной водой Галапагосских островов, где он был впервые обнаружен на мелководье в 1975 году, но он внезапно исчез из-за потепления океана, вызванного явлением Эль-Ниньо 1982–83 годов.

В сотрудничестве с Фонд Чарльза Дарвина (CDF) и Управлением национального парка Галапагосских островов (GPND) исследователи зарегистрировали более 250 небольших колоний кораллов на четырех участках рифа.

Первое наблюдение было сделано во время экспедиции в январе 2024 года около бухты Тежу на острове Изабела, где вид был первоначально обнаружен. Дальнейшие исследования рифов выявили вид на двух других участках острова Изабела, а также на одном у острова Фернандина.

Ризопсаммия веллингтони (CAS)

Результаты исследования показывают, что более прохладные условия Ла-Нинья в 2020–23 годах могли дать кораллам передышку от термического стресса, что побудило их вновь появиться на мелководье.

Недавние исследования с использованием ROV на глубине более 100 м подтвердили, что этот вид также обитает в мезофотических рифах, что позволяет предположить, что во время сильной жары он мог найти временное убежище в более глубоких и прохладных местах обитания.

«Самые захватывающие открытия»

Остров Изабела на Галапагосских островах (CAS)

«Обнаружение чего-то, что ранее считалось вымершим, является одним из самых захватывающих открытий, которые может сделать биолог», — отметил соавтор исследования Терри Гослинер, куратор отдела зоологии беспозвоночных и геологии CAS.

«Всего за одно погружение мы обнаружили более 100 колоний R веллингтони на здоровом, биологически разнообразном коралловом рифе, многие из которых были усеяны почковавшимися полипами, что свидетельствовало об активном размножении.

«Это колоссально: доказательство того, что вид не просто цепляется за выживание, но и процветает в разных местах и ​​на разных глубинах. Это открытие является обнадеживающим примером устойчивости в условиях повышения температуры океана и ярким напоминанием о том, чего можно добиться от постоянной охраны природы и мониторинга коралловых рифов в очагах биоразнообразия, таких как Галапагосские острова».

Возвращение к жизни: Rhizopsammia wellingtoni (CAS)

В 2025 году исполняется 120 лет с момента первой экспедиции CAS на Галапагосские острова, когда группа «моряков-ученых» собрала 70,000 1906 биологических образцов — тяжелая работа оказалась напрасной, поскольку вскоре все они были практически уничтожены землетрясением в Сан-Франциско в XNUMX году.

Сегодня в академии хранится крупнейшая коллекция научных образцов с Галапагосских островов, включая оригинальные образцы R веллингтони найдено в 1975 году.

Исследование только что было опубликовано в журнале Морская биология. Ведущий автор Инти Кейт, главный исследователь CDF, прокомментировал, что открытие доказало, что «даже самые уязвимые виды могут выжить, если мы защитим правильные места обитания, — однако их крошечные, разрозненные колонии напоминают нам, как близко мы были к тому, чтобы потерять их навсегда, и о крайней необходимости в упреждающих стратегиях управления».

Собранные исследователями образцы сейчас изучаются в Лаборатории регенерации кораллов CAS.

Уход за кораллами в Роатане

(Вверху и внизу) Открытие лаборатории по разведению кораллов Роатан, июнь 2025 г. (Ник Колин © CAS)

В другом месте, 18 июня CAS открыла лабораторию по разведению кораллов в Роатане, Гондурас, которая, как говорят, является первой в своем роде в регионе. Исследователи будут использовать ее для сопровождения молодых кораллов на уязвимых ранних стадиях жизни, прежде чем самые выносливые будут повторно введены на Мезоамериканский риф для повышения генетического разнообразия и устойчивости.

Есть надежда, что пилотная программа с низкими издержками послужит моделью для глобальных усилий по восстановлению рифов.

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