Гибель кораллов в Карибском море

Морской биолог ДЖОН КРИСТОФЕР ФАЙН в последние месяцы занимался подводным плаванием и сноркелингом не менее чем на 15 островах Карибского моря. Звучит неплохо — за исключением того, что везде, куда он проверял, его тенью тянулась удручающая гниль на морском пейзаже

«Что является причиной?» — такой вопрос возникает, когда я описываю смерть каменных кораллов другим дайверам и любителям снорклинга. Нет однозначного ответа и быстрого решения. Гибель кораллов напрямую связана с большим количеством людей и нашей деятельностью, загрязняющей моря и океаны.

Исправление: некоторые предлагают смешивать пенициллин с липким веществом и наносить его на умирающий коралл, чтобы спасти то, что еще не пострадало от изнуряющей болезни. Это трудоемкий этап исправления, но он не имеет долгосрочной ценности в устранении причины.

Мертвый коралл лосерог в Теркс и Кайкос

Остановить безудержное развитие нетронутых Карибских островов? Там, где речь идет о больших деньгах, этого никогда не произойдет. Сдержать рост населения? Никогда.

Не используйте инсектициды, пестициды, гербициды и удобрения на полях для гольфа, в траве и сельском хозяйстве? Тогда не будет никаких растений, кроме тех, которые природой созданы для жизни в тропическом климате. В этом нет ничего плохого.

Не имея четкого ответа, давайте рассмотрим ситуацию на некоторых из 15 островов, которые я проверил в декабре 2024 года и январе 2025 года. Нет никакой жесткой и быстрой статистики, с которой можно было бы иметь дело: кораллы мертвы. Они были живы год назад в тех же местах.

Начнем с хороших новостей. На Багамском острове Эльютера до сих пор сохранились яркие живые кораллы-мозговики, растущие на небольшой глубине.

Эльютера омывается ветром и прибоем вдоль своей длинной береговой линии. Сельское развитие минимально; в то время как туризм популярен, курорты обслуживают посетителей, и в то время как круизные лайнеры высаживают тысячи гостей на пляжи Эльютеры, обширная морская среда острова смогла справиться без существенной гибели каменных кораллов на южном полуострове, как это наблюдалось в течение нескольких лет.

С другой стороны, на Гранд-Тёрке не было заметных живых каменных кораллов. Давно мертвые насаждения кораллов лосерогов и оленерогов заросли водорослями. Все мозговые и звездчатые кораллы были мертвы в тех местах, которые я посетил.

Гранд-Терк в TCI: мертвый мозговой коралл

На глубоком обрыве уступа, где когда-то процветали нетронутые кораллы, где преобладали мозговые кораллы, наблюдение выявило только мертвые коралловые головы. Мелководные участки вокруг Horseshoe Reef также выявили только мертвые каменные кораллы.

Ни одной живой коралловой головы не было замечено ни там, ни на участке под названием Library Reef, где стена уходит глубоко. Эти рифы когда-то были полны живых твердых кораллов.

Намазался солнцезащитным кремом

Рифы Американских Виргинских островов у островов Сент-Томас и Сент-Джон, некогда нетронутые и изобилующие твердыми кораллами, пережили не лучшие времена, чем Гранд-Терк.

Операторы лодок для сноркелинга подчеркивают, что на островах не продается солнцезащитный крем, убивающий кораллы, однако тысячи туристов обмазываются всем, что привезли с собой, и большая часть этого вредна для кораллов.

Возможно, этого бы не произошло, если бы всего несколько человек плавали с маской и трубкой над рифами, только что натерев лицо солнцезащитным кремом, но эти рифы еженедельно посещают тысячи любителей плавания с маской и трубкой и пловцов.

Использование вредных солнцезащитных кремов может быть одним из объяснений гибели кораллов, и, безусловно, объем выбрасываемых вредных химических веществ создает на воде пленку, видимую невооруженным глазом каждый день.

Дайвинг на рифе Шампань у острова Доминика, прекрасного вулканического острова, снова показал мертвые каменные кораллы, а также обесцвечивание коралловых голов. Год назад на том же рифе этого не было.

Мертвый мозговой коралл в Доминике

Отбеливание в Доминике

Целые коралловые головы были мертвы; другие находились в процессе обесцвечивания. Гибель была неизбежна. Глубокие жерла в Земле создают газовые пузырьки, которые привлекают дайверов и любителей подводного плавания с маской и трубкой к этим скалистым рифам у берега. Гибель кораллов была очевидна повсюду в прибрежной зоне этих популярных зон дайвинга.

На великолепном вулканическом острове Мартиника также была очевидна гибель кораллов. Зеленые черепахи пожирали морские водоросли, которые казались здоровыми, несмотря на то, что каменистые кораллы были обесцвечены.

Мартиника выделила обширные морские пространства в качестве заповедников, что является важным шагом для обеспечения сохранения ресурсов. Те же болезни, которые поражают кораллы от Флориды до Южной Америки, распространены и в открытом море.

Кораллы затонувших кораблей

Сент-Китс и Невис — волшебные острова, представляющие собой независимое государство. Туризм здесь имеет большое значение, а прибрежные рифы — это актив, который островитянам необходимо беречь, если они хотят, чтобы этот туризм был устойчивым.

Было отмечено множество случаев обнаружения мертвых кораллов, что свидетельствует о том, что эти острова не застрахованы от гибели кораллов.

Окружающие рифы Сен-Мартена, которые я посетил в то же время в прошлом году, теперь тоже показывают мертвые и обесцвеченные кораллы. Мадрепоры обесцвечены на камнях, которые поддерживали живые кораллы.

Мертвый мадрепор в Сен-Мартене

Этот голландско-французский остров очарователен и является излюбленным местом отдыха туристов. Горгонарии остаются здоровыми, но твердые кораллы пострадали до такой степени, что не было замечено ни одной живой коралловой головы.

Занимаясь сноркелингом у берегов Кюрасао в Голландских Карибах, одном из трех охраняемых островов ABC, включая рай для дайверов Бонайре и популярное туристическое направление Аруба, я видел кораллы, которые были выращены и посажены мертвыми. Твердые кораллы были мертвы.

Красивая живая ветвь коралла-оленьего рога осталась на внешней стороне полуострова, где она подверглась омыванию океаном. Это хороший знак, доказательство того, что там, где океан может эффективно промывать прибрежные зоны, среда твердых кораллов здорова.

Погружения на Арубе на двух известных затонувших кораблях показали больше мертвых каменных кораллов. Рост кораллов на и вокруг затонувших кораблей Антилла показали болезнь. Кораллы среди разбросанных остатков кораблекрушения Педерналис были мертвы. Мягкие кораллы были в изобилии и здоровы.

Гренада также является великолепным островом, его рифы также в трудном положении, как и рифы у Барбадоса. Одно из любимых туристических направлений в Карибском море, Барбадос долгое время страдал от чрезмерного вылова рыбы и злоупотреблений коралловыми рифами.

Обесцвеченные кораллы на затонувшем корабле у берегов Барбадоса

Затонувший буксир в прошлом году щеголял живыми кораллами, но в этом году он был мертв и обесцвечен. Грустный комментарий об острове, поддерживаемом его естественной красотой и морской средой.

Немое свидетельство

Не лучше обстоят дела и в Сент-Люсии. Гибель кораллов на мелководных рифах в открытом море является немым свидетельством того, что когда-то было процветающей морской экосистемой. На популярном пляже для сноркелинга и купания было проведено лишь ограниченное наблюдение, поэтому нельзя сделать никаких общих выводов об общем состоянии кораллов на острове.

Антигуа — еще один великолепный остров, который привлекает посетителей своим городом скатов, прибрежной песчаной отмелью, где кормление скатов приводит их к близкому контакту с туристами. Большинство туристов просто плавают, а некоторые носят . и возьмите с собой камеры.

Мертвый мозговой коралл в Антигуа

Болезнь, приводящая к истощению тканей в Антигуа

Операторы лодок каждую неделю привозят тысячи посетителей на песчаную отмель, и каждая группа кормит скатов. Туристы намазываются солнцезащитным кремом, который смывается, как только они входят в воду, все это токсично для кораллов на прибрежных рифах.

Рифы вокруг песчаной отмели обнажили мертвые кораллы. Водоросли покрыли часть из них, мертвые мадрепоры выцвели добела. Не слишком заманчиво для этого важного туристического объекта.

Мертвые кораллы-оленьи рога в Антигуа

Беглое обследование тех же мест всего год назад выявило сокращение коралловой жизни. Дайвинг и сноркелинг вносят существенный вклад в экономику острова. Не начнут ли туристы избегать отпуска на Карибах без нетронутой морской среды?

В то время как выращивание кораллов в лабораторных условиях перед их пересадкой на рифы вселяет надежду; в то время как благонамеренные исследователи пытаются смягчить болезнь, вызывающую истощение тканей кораллов, нанося на пораженные участки липкую массу с добавлением антибиотиков; в то время как бактериологи продолжают пытаться точно определить, почему возникает болезнь, вызывающая истощение тканей кораллов, совокупность вероятных причин достаточно очевидна.

Слишком большое развитие, слишком много потоков отходов с суши, от сброса отходов, испаряющиеся химикаты, которые возвращаются в океан через дождь: все это несет ответственность за ущерб окружающей среде. Это всего лишь один отчет, добавленный к многочисленным наблюдениям дайверов по всему миру: коралловые рифы в опасности.

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