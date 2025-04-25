Погружение на глубину 5 км выявило самолет, карту и загадочный автомобиль

Таинственный автомобиль, первые военные самолеты битвы за Мидуэй, найденные под водой, и фреска, отражающая гордость моряков за свой авианосец, стали неожиданными находками на месте кораблекрушения времен Второй мировой войны в прошлые выходные.

Именно тогда ROV нырнул на глубину 5 км под обломки USS Йорктаун, в рамках экспедиции, проводимой Исследование океана NOAA .

Открытия были сделаны 19-20 апреля с использованием Глубинный первооткрыватель ROV, развернутый с корабля NOAA Океанос ИсследовательПогружения были частью экспедиции Papahanaumokuakea ROV & Mapping, которая проходила примерно в 1,600 км от Гонолулу на северо-западе Гавайских островов Тихого океана.

Военный корабль США Yorktown (CV-5) участвовал в ряде операций Второй мировой войны, прежде чем был потоплен японской подводной лодкой после битвы за Мидуэй, в результате чего погибло 2 человек. Обломки были найдены в 141 году во время совместной экспедиции ВМС США и National Geographic под руководством Роберта Балларда.

В сентябре 2023 года Диверне сообщил о «характеристике» миссия к останкам 250-метрового авианосца под руководством Ocean Exploration Trust с исследовательского судна Nautilus, но недавние погружения были первыми, в ходе которых исследовалась ангарная палуба судна.

«Погружения 2025 года будут основаны на этой предыдущей работе, предоставив ответы на существующие вопросы и породив новые загадки, которые предстоит разгадать историкам и ученым», — заявило NOAA.

Это был Вуди?

Вид на автомобиль с ROV (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Большим сюрпризом для команды стало то, что, заглянув на кормовую палубу ангара с левого борта, они заметили слабые очертания автомобиля.

С помощью экспертов на берегу они позже предварительно идентифицировали его как черный Ford Super Deluxe «Woody» 1940–41 годов, но попросили других сообщить им, если у них есть другие идеи.

Автомобиль с прямоугольными задними окнами, разделенным лобовым стеклом, габаритными огнями над фарами и хромированным бампером (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Слова «SHIP SERVICE – NAVY» можно было увидеть на части передней пластины автомобиля. Одна из теорий заключается в том, что контр-адмирал Фрэнк Флетчер, капитан Эллиот Бакмастер или другие офицеры могли использовать его во время ведения дел в иностранных портах.

Однако загадкой остается то, почему он оставался на ангарной палубе после 48-часовой остановки корабля в Перл-Харборе для ремонта, когда было известно, что он направлялся на битву за Мидуэй.

На передней табличке написано «СУДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ» (Исследование океана NOAA, 2025 Beyond the Blue)

У квадратного автомобиля был брезентовый верх, хромированный бампер и запасное колесо сзади (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Во время боя пришлось предпринимать отчаянные попытки исправить крен авианосца, сбрасывая самолеты и орудия, поэтому команда задавалась вопросом, имела ли машина какое-то значение, которое помешало бы выбросить ее за борт.

Восстановленный 41 Ford Super Deluxe «Woody» (Sicnag)

Самолеты и карта мира

Также в результате погружений ROV впервые в истории был обнаружен самолет, лежащий под водой на поле боя у атолла Мидуэй.

Несмотря на многочисленные опасности запутывания, пилоты ROV Глобального фонда исследования океана смогли получить доступ Yorktownчерез шахту лифта № 3. Там, в кормовой части правого борта, они обнаружили беспорядочно сваленные обломки по меньшей мере трех пикирующих бомбардировщиков Douglas SBD Dauntless.

Deep Discoverer осматривает поврежденный пикирующий бомбардировщик SBD Dauntless, хранящийся в ангаре Yorktown (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Один из них был все еще полностью вооружен, лежа перевернутым с бомбой в люльке сброса. Другой самолет, четко обозначенный «B5» на фюзеляже, как считалось, был БуНо 4581, SBD-3, приписанный к бомбардировочной эскадрилье XNUMX с авианосца USS Предприятие (CV-6).

В суматохе битвы, Yorktown восстановил два из Предприятиесамолет, который был сильно поврежден во время атаки на японский авианосец Кага. Позже они были подожжены, когда три вражеские бомбы упали Yorktown.

Dauntless пикирующий бомбардировщик с маркировкой «B5» на фюзеляже под кольцевой установкой стрелка (в центре) и еще одной «5» на верхней поверхности правого крыла (внизу). Считается, что это один из двух самолетов с USS Enterprise, которые приземлились на Йорктауне (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

По крайней мере три самолета были обнаружены в кормовом лифте № 3, включая перевернутый и все еще вооруженный SBD Dauntless (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Также впервые были получены изображения фрески размером 13 x 3.5 м, изображающей карту мира со всеми кораблями ВМС США. Yorktownпутешествия. Это было нарисовано вручную внутри шахты лифта, хотя на исторических фотографиях это было видно лишь частично.

Deep Discoverer освещает нарисованную вручную фреску (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Фрагмент фрески (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

«Его мотивы демонстрируют гордость, которую Yorktownморяки имели для своего корабля глобальный масштаб Yorktown«Деятельность и стратегическая роль, которую корабль сыграл в защите Соединенных Штатов», — заявили в NOAA.

Ярко-красная медуза может быть новым видом (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Крушение USS Yorktown является охраняемым затонувшим военным судном, находящимся под управлением Командования по истории и наследию ВМС США и имеющим статус Место необычайного характера.

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