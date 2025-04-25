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Погружение на глубину 5 км выявило самолет, карту и загадочный автомобиль

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Исследование авианосца USS Yorktown времен Второй мировой войны на глубине около 2 м (NOAA Ocean Exploration, 5,000 Beyond the Blue)
Исследование авианосца USS Yorktown времен Второй мировой войны на глубине около 2 м (NOAA Ocean Exploration, 5,000 Beyond the Blue)

Таинственный автомобиль, первые военные самолеты битвы за Мидуэй, найденные под водой, и фреска, отражающая гордость моряков за свой авианосец, стали неожиданными находками на месте кораблекрушения времен Второй мировой войны в прошлые выходные.

Именно тогда ROV нырнул на глубину 5 км под обломки USS Йорктаун, в рамках экспедиции, проводимой Исследование океана NOAA .

Открытия были сделаны 19-20 апреля с использованием Глубинный первооткрыватель ROV, развернутый с корабля NOAA Океанос ИсследовательПогружения были частью экспедиции Papahanaumokuakea ROV & Mapping, которая проходила примерно в 1,600 км от Гонолулу на северо-западе Гавайских островов Тихого океана.

Военный корабль США Yorktown (CV-5) участвовал в ряде операций Второй мировой войны, прежде чем был потоплен японской подводной лодкой после битвы за Мидуэй, в результате чего погибло 2 человек. Обломки были найдены в 141 году во время совместной экспедиции ВМС США и National Geographic под руководством Роберта Балларда. 

В сентябре 2023 года Диверне сообщил о «характеристике» миссия к останкам 250-метрового авианосца под руководством Ocean Exploration Trust с исследовательского судна Nautilus, но недавние погружения были первыми, в ходе которых исследовалась ангарная палуба судна.

«Погружения 2025 года будут основаны на этой предыдущей работе, предоставив ответы на существующие вопросы и породив новые загадки, которые предстоит разгадать историкам и ученым», — заявило NOAA.

Это был Вуди?

Автомобиль, вид с ROV (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)
Вид на автомобиль с ROV (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Большим сюрпризом для команды стало то, что, заглянув на кормовую палубу ангара с левого борта, они заметили слабые очертания автомобиля.

С помощью экспертов на берегу они позже предварительно идентифицировали его как черный Ford Super Deluxe «Woody» 1940–41 годов, но попросили других сообщить им, если у них есть другие идеи.

Автомобиль с прямоугольными задними окнами, разделенным лобовым стеклом, габаритными огнями над фарами и хромированным бампером (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)
Автомобиль с прямоугольными задними окнами, разделенным лобовым стеклом, габаритными огнями над фарами и хромированным бампером (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Слова «SHIP SERVICE – NAVY» можно было увидеть на части передней пластины автомобиля. Одна из теорий заключается в том, что контр-адмирал Фрэнк Флетчер, капитан Эллиот Бакмастер или другие офицеры могли использовать его во время ведения дел в иностранных портах.

Однако загадкой остается то, почему он оставался на ангарной палубе после 48-часовой остановки корабля в Перл-Харборе для ремонта, когда было известно, что он направлялся на битву за Мидуэй. 

На передней табличке написано «СУДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ» (Исследование океана NOAA, 2025 Beyond the Blue)
На передней табличке написано «СУДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ» (Исследование океана NOAA, 2025 Beyond the Blue)
У квадратного автомобиля был брезентовый верх, хромированный бампер и запасное колесо сзади (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)
У квадратного автомобиля был брезентовый верх, хромированный бампер и запасное колесо сзади (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Во время боя пришлось предпринимать отчаянные попытки исправить крен авианосца, сбрасывая самолеты и орудия, поэтому команда задавалась вопросом, имела ли машина какое-то значение, которое помешало бы выбросить ее за борт.

Восстановленный 41 Ford Super Deluxe «Woody» (Sicnag)
Восстановленный 41 Ford Super Deluxe «Woody» (Sicnag)

Самолеты и карта мира

Также в результате погружений ROV впервые в истории был обнаружен самолет, лежащий под водой на поле боя у атолла Мидуэй.

Несмотря на многочисленные опасности запутывания, пилоты ROV Глобального фонда исследования океана смогли получить доступ Yorktownчерез шахту лифта № 3. Там, в кормовой части правого борта, они обнаружили беспорядочно сваленные обломки по меньшей мере трех пикирующих бомбардировщиков Douglas SBD Dauntless. 

Deep Discoverer осматривает поврежденный пикирующий бомбардировщик SBD Dauntless, хранящийся в ангаре Yorktown (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)
Deep Discoverer осматривает поврежденный пикирующий бомбардировщик SBD Dauntless, хранящийся в ангаре Yorktown (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Один из них был все еще полностью вооружен, лежа перевернутым с бомбой в люльке сброса. Другой самолет, четко обозначенный «B5» на фюзеляже, как считалось, был БуНо 4581, SBD-3, приписанный к бомбардировочной эскадрилье XNUMX с авианосца USS Предприятие (CV-6). 

В суматохе битвы, Yorktown восстановил два из Предприятиесамолет, который был сильно поврежден во время атаки на японский авианосец Кага. Позже они были подожжены, когда три вражеские бомбы упали Yorktown

Dauntless пикирующий бомбардировщик с маркировкой «B5» на фюзеляже под кольцевой установкой стрелка (в центре) и еще одной «5» на верхней поверхности правого крыла (внизу). Считается, что это один из двух самолетов с USS Enterprise, которые приземлились на Йорктауне (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)
Dauntless пикирующий бомбардировщик с маркировкой «B5» на фюзеляже под кольцевой установкой стрелка (в центре) и еще одной «5» на верхней поверхности правого крыла (внизу). Считается, что это один из двух самолетов с USS Enterprise, которые приземлились на Йорктауне (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)
По крайней мере три самолета были обнаружены в кормовом лифте № 3, включая перевернутый и все еще вооруженный SBD Dauntless (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)
По крайней мере три самолета были обнаружены в кормовом лифте № 3, включая перевернутый и все еще вооруженный SBD Dauntless (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Также впервые были получены изображения фрески размером 13 x 3.5 м, изображающей карту мира со всеми кораблями ВМС США. Yorktownпутешествия. Это было нарисовано вручную внутри шахты лифта, хотя на исторических фотографиях это было видно лишь частично. 

Deep Discoverer освещает нарисованную вручную фреску (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)
Deep Discoverer освещает нарисованную вручную фреску (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)
Фрагмент фрески (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)
Фрагмент фрески (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

«Его мотивы демонстрируют гордость, которую Yorktownморяки имели для своего корабля глобальный масштаб Yorktown«Деятельность и стратегическая роль, которую корабль сыграл в защите Соединенных Штатов», — заявили в NOAA.

Ярко-красная медуза может быть новым видом (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)
Ярко-красная медуза может быть новым видом (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Крушение USS Yorktown является охраняемым затонувшим военным судном, находящимся под управлением Командования по истории и наследию ВМС США и имеющим статус Место необычайного характера.

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@sennacher #askmark Привет, по поводу DSMB. Я совсем не эксперт и обычно применяю его правильно. В эти выходные мы ныряли при очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, пока надувал его ртом, так как он немного запутался в моем поводке. Меня это так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», которая позволит мне держать регулятор во рту и безопаснее его использовать? Я не пробовал делать это с помощью LPI… но предполагаю, что он тоже запутается. Спасибо. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@сеннахер
#askmark Привет, по поводу DSMB. Я вообще не эксперт и обычно правильно его развертываю. В эти выходные мы ныряли на очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, развертывая его (надувая ртом), так как он немного запутался в моем регуляторе. Это меня так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», чтобы держать регулятор во рту, чтобы его развертывать безопаснее? Я не пробовал делать это с моим LPI… но предполагаю, что он тоже запутается.
Спасибо
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Есть ли более простой способ развертывания dSMB?

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Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Как работают двухсекционные клапаны при подводном плавании с аквалангом | Объяснение отработки выключения и советов по использованию изоляторов

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