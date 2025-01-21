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Норонья: популярное место для дайвинга в Атлантике

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Скат в пещере
Скат в пещере

ПЬЕР КОНСТАНТ посетил остров Фернанду-ди-Норонья, расположенный к востоку от Бразилии, чтобы ощутить его уникальную атмосферу и, в частности, заняться подводным плаванием.


Если бы вы были южноамериканской морской птицей, вы могли бы пролететь 525 км от Ресифи или 350 км от Натала на северо-восточном побережье и сесть на крошечные пятнышки земли. Фернанду-ди-Норонья для Бразилии — то же самое, что Галапагосские острова для Эквадора на другой стороне континента. 

Красноногая олуша
Красноногая олуша

Эти два архипелага, в некотором смысле, очень похожи. Расположенные немного южнее экватора, оба являются вулканическими очагами, рожденными из зон разломов в океане, и плодородными убежищами для морских птиц. И в обоих случаях подводное плавание является одним из самых популярных занятий. 

21 остров Норонья намного старше Галапагосских островов. Они лежат на Южно-Американской плите, с серией вулканов, включая атолл Рокас, простирающийся на запад.

Архипелаг был открыт 24 июля 1503 года португальским исследователем Гонсалу Коэльо при финансовой поддержке Фернао де Норонья, но, как гласит история, его приписывают Америко Веспуччи, итальянскому участнику экспедиции, который первым описал острова. 

Водолазы в канале
Водолазы дрейфуют в канале

Позднее остров заняли голландцы, затем его захватили французы, а в 1737 году его окончательно захватили португальцы. Они построили несколько укреплений, в том числе крепость Носса-Сеньора-душ-Ремедиуш, а Фернанду-ди-Норонья стал известен как место ссылки политических заключенных. 

Чарльз Дарвин прибыл на HMS Гончая в 1832 году, а в начале 1900-х годов были основаны итальянские и французские поселения для торговли и прокладки подводных кабелей. Коммерческие рейсы Aeropostale связывали Южную Америку с Европой и Африкой, а во время Второй мировой войны Норонья стала базой ВВС США. 

Содержание
Содержание

Национальный морской парк

The Brazilian military administered the islands from 1942 to 1988, when the islands were declared a national marine park, and today tourism fuels the economy. Noronha has become a dream день отдыха island for wealthy Brazilians.

Вход в Национальный морской парк
Вход в национальный морской парк

Фернанду-ди-Норонья был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году и управляется Институтом сохранения биоразнообразия имени Чико Мендеса (ICMBio), прикрепленным к Департаменту окружающей среды. Рокас управляется отдельно как биологический заповедник, закрытый для посещений. 

Для морского парка был разработан план устойчивого развития, в котором принимало участие местное население. Туристические объекты и инфраструктура строго контролируются.

Дайвер с масляным скатом в канале
Дайвер с масляным скатом в канале

Перелет GOL из Ресифи занимает час. По прибытии вы платите TPA (налог на постоянство), который составляет 76 реалов (около 10 фунтов стерлингов) за ночь, но увеличивается с увеличением срока пребывания. Администрация морского парка взимает с неграждан въездной сбор в размере 222 реалов (30 фунтов стерлингов), действительный в течение 10 дней.

Большинство мест размещения находятся в поусады или гостевые дома. Жизнь и еда на острове дорогие. 

На северо-восточном побережье в Порту работают три дайвинг-центра, а магазины для дайвинга также расположены в колониальном португальском городе Вила-дус-Ремедиос с его историческими зданиями, такими как дворец Сан-Мигель и церковь Носа-Сеньора-дус-Ремедиос. 

Пристань для яхт в Порту
Пристань для яхт в Порту
Пляж Пику-ду-Мейо, вид со стороны Носса-Сра. Форт Дос Ремедиос
Пляж Пику-ду-Мейо, вид со стороны форта Носса-Сеньора-дус-Ремедиос.

С величественного форта Носа-Сеньора-душ-Ремедиуш, расположенного на утесе, возвышающемся над городом, открывается прекрасный вид на Порту, Прайя-ду-Мейо (Средний пляж) и знаменитую скалу в форме большого пальца Пику-ди-Мейо, привлекающую внимание на закате.

Острова подвержены восточно-западному Южно-экваториальному течению и юго-восточным пассатам. «Внутреннее море» на северном побережье спокойно с апреля по ноябрь, но в остальное время года северо-восточные пассаты берут под контроль. 

«Внешнее море» на южном побережье обычно неспокойное, но видимость лучше, поэтому водолазы выбирают места погружений в зависимости от времени года.

Температура воды круглый год составляет 28°C, видимость — от 25 до 40 м. Благодаря 25 местам для погружений дайвинг в Норонье считается лучшим в Бразилии.

Подводный ландшафт, состоящий в основном из черных вулканических базальтов, довольно унылый, с валунами, хребтами, иногда каньонами, протоками и пещерами. Там, где течения текут в каналах, губки покрывают камни, которые становятся очень красочными, часто ярко-красными. В противном случае нормой являются слои зеленых водорослей и морского винограда.

Губки обеспечивают постоянный цвет.
Губки обеспечивают постоянный цвет.

Дни дайвинга

Грузовики забирают водолазов на их гостиница в 7.15 утра гиды проводят инструктаж по лодочным сооружениям и местам погружения. Некоторые говорят по-английски или по-испански, хотя бразильский язык является нормой. Места погружения находятся в 10-30 минутах езды.

Во время моего пребывания в декабре большая часть погружений проходила во Внутреннем море между восточной и западной точками северного побережья Нороньи.

Кордильерас, около северо-восточной оконечности, представляет собой затопленный хребет с большим количеством водорослей. Обычное зрелище там — небольшая стая полосатых хрюшек в сине-золотую полоску (Haemulon chrysargyreum). Бразильская рыба-попугай (Спаризома амплум) имеют зеленый цвет на спине и красный на животе у самок, в то время как взрослые самцы становятся светло-голубыми с красным полумесяцем на хвосте. 

Желтополосый хрюкает в пещере
Желтополосый хрюкает в пещере
Молодь бразильской рыбы-попугая
Молодь бразильской рыбы-попугая

Серый бермудский морской голавль (Кифосус сектатрикс) передвигаются небольшими стаями, как и черные маргаты (Anisotremus surinamensis), высокое тело с крутой головой, серебристое с черным пятном за жабрами. 

Бермудский морской голавль
Бермудский морской голавль
Черные маргаты
Черные маргаты

Я наткнулся на черепаху бисса (Эретмохелис имбриката) не обращающий внимания на дайверов, и голубой хирург (Acanthurus coeruleus), один из самых редких видов рыб-хирургов.

Бисса пасется
Пасущаяся черепаха бисса

Ilha do Meio (Средний остров) находится между Ilha da Rata (остров Крысы) и Порту. Идея заключается в том, чтобы исследовать пещеры и проплывать через мелководье, пробираясь туда и обратно за дайв-гидом, пока подводный фотограф компании All Angle ждет вас на другой стороне. Фотографии можно приобрести в магазине дайвинга вечером по цене 30 долларов за штуку (около 4 фунтов стерлингов). 

Пещеры полны медных щеток (Пемферис Шомбургки), небольшой окунь с синими пятнами и желтым брюшком (Цефалофолис желтоватый), пары французских рыб-ангелов (Помакантус пару) и голубые хирурги. На поверхности весело летают черные кивсяки и желтохвостые фаэтоны.

кролик
кролик
Французская рыба-ангел в канале
Французская рыба-ангел в канале
Желтохвостый фаэтон
Желтохвостый фаэтон

На западной оконечности острова, Понта да Сапата является местом гнездования красноногих олуш. Каверна да Сапата, подводная арка с песчаным дном, служит убежищем для южных скатов (Дасьятис Американа), с шипами цвета перца на спине. Не беспокоясь о дайверах, они сохраняют дзен-настрой. 

Дайверы в пещере
Дайверы в пещере

«Некоторые черепахи теряются в отдаленных уголках пещеры и заканчивают тем, что превращаются в скелеты…», — подтверждает Хулио, с удовольствием позируя с улыбкой на лице рядом с черепом. Хорошая видимость способствует хорошим фотографиям. На небольшой стене снаружи видны три нацарапанные рыбки-спино (Aluterus scriptus) и бело-пятнистый оранжевый спинорог (Cantherhines macrocerus).

Три нацарапанные рыбки-филинчики
Три нацарапанные рыбки-спино…
Белопятнистый спинорог
…и бело-пятнистый оранжевый спинорог

Кагаррас, на восточной стороне Нороньи, к западу от острова Рат, является местом гнездования маскированных олуш. Более глубокое погружение в 32-метровой зоне, это также место обитания лангустов Кабо-Верде (Panulirus charlestoni), блэкджек (Caranx lugubris), французская рыба-ангел и заметная бразильская рыба-попугай.

Омар из Кабо-Верде
Лангуст Кабо-Верде

В канале

Бураку-дас-Кабрас, глубина 20 м, более продуктивен для фотографов. Блуждающая акула-нянька (Циркулярная гинглимостома) создает переполох, в конце концов приближаясь ко мне без страха. Большие скаты, покрытые песком, наблюдают за проплывающими мимо дайверами. 

Неистовое представление бразильских дайверов «youpie» устраивает представление с распростертыми объятиями позади черепахи и перед официальным фотографом. Я терпеливо жду своей очереди приблизиться к существу, пасущемуся между скал. 

Океанический спинорог (Кантидермис суффламен) проплывает мимо, и бермудские морские голавли вылетают небольшими облачками. В конце погружения в канале, между островами Рат и Мидл, мой взгляд привлекает большой старый португальский якорь, инкрустированный красными губками. Дрейфуя по течению, я пролетаю над прекрасной павлиньей камбалой (Ботус лунатус) покрывающий округлую скалу.

Старый якорь, покрытый губками
Старый якорь, покрытый губками

Кабритос, на северо-восточной оконечности, начинается в чистых водах Внешнего моря, чтобы войти в канал. Мелкий, красочный участок, он может похвастаться множеством грибовидных скал, покрытых губками. 

Блэк Джек и стая рыб-докторов (Acanthurus chirurgus), конеглазый джек (Caranx latus) с их раздвоенными желтыми хвостами и желтополосыми барабулями (Mulloidichthys martinicus) завершают шоу. Второй старый якорь, еще больше, заставляет меня разинуть рот.

Блэк Джек в плавании
Блэк Джек в плавании

Мое желание на последний день погружения будет исполнено Лео и Хулио. У западной оконечности острова подводная вершина Кабесу-да-Сапата обычно подвержена сильным течениям и движениям воды, но мы испытываем только легкую волну. 

Большая акула-нянька проплывает, словно тень, по белому песчаному дну. Небольшая стая джеков с конскими глазами проносится мимо. Собачий щелкальщик (Lujanus jocu), серебристые с полосами сзади, дрейфуют, как мирные дирижабли.

Акула-нянька
Акула-нянька

Облака желтого хромиса (Хромис многолинейный) качаются на течении над вершиной, в то время как стаи черных спинорогов (Melichthys niger) парят в синем.

Черный спинорог
Черный спинорог

Trinta Reis в Mar de Fora находится в середине южного побережья между выступающими скалистыми островками. Океан, как и ожидалось, неспокойный, но под водой все спокойно. Белый песок изрезан рябью на обширном пространстве для хорошего фотографического эффекта. 

Мы проплываем в пролив и входим в каньон с южными скатами и черными джеками. Вынырнув, я вижу рифовую акулу (Кархаринус перези) величественно бредущего по бескрайним просторам белого песка. 

Карибская рифовая акула
Карибская рифовая акула вдалеке
Лео пускает пузыри на остановке безопасности
Лео расслабляется на остановке безопасности

Это атмосферная среда с большим количеством света, заставляющая забыть, что Фернанду-ди-Норонья был местом интенсивной кустарной ловли акул в период с 1992 по 1998 год. Черная галловая, рифовая, шелковая, лимонная, нянька, тигровая и молотоголовая акулы, к сожалению, стали объектами охоты.

Жизнь на суше

Дикая природа на океанических островах крайне ограничена. Млекопитающие практически не встречаются в Норонье, за исключением крыс и слизь, грызун каштанового цвета, завезенный первыми поселенцами в пищу. 

Моко
Моко
Ящерица Теджу
Ящерица Теджу

Черно-белая ящерица Теджу, обитающая в основном в лесах, была завезена с северо-востока Бразилии в 1950-х годах для борьбы с крысами и достигает длины около 40 см. У нее розовый раздвоенный язык, как у варана, но поскольку она нападает на местных птиц, она является нежелательным хищником на острове.

Когда Чарльз Дарвин сошел на берег Нороньи 20 февраля 1832 года (за три года до посещения Галапагосских островов), он был поражен пышным тропическим лесом с магнолиями, лавровыми деревьями, украшенными нежными цветами, и деревьями, приносящими плоды. 

Лесной краб
Лесной краб

Эти первоначальные леса прекратили свое существование после того, как Норонья стала исправительной колонией, и к концу XIX века остров был почти полностью вырублен, но в 19 году началось медленное восстановление, и остров получил статус морского национального парка.

Проекты по сохранению управляются ICMBio. Помимо биологического заповедника атолла Рокас, существует проект Tamar по сохранению пяти видов морских черепах, которые, как известно, посещают острова: зеленая черепаха, бисса, головастая черепаха, оливковая черепаха и кожистая черепаха, хотя дайверы обычно видят только первые два.

Другой проект касается дельфинов-спиннеров (Стенелла лонгирострис), которые имеют постоянное население в уединенном заливе Байя-дос-Гольфиньос на северо-западе. Посетители приезжают рано утром, чтобы посмотреть на играющих в заливе дельфинов.

Залив Свиней
Залив Свиней

Доступно несколько маршрутов, хотя некоторые из них требуют предварительного бронирования, поскольку их ведет в определенное время лицензированный инструктор. ICMBio путеводитель. Большинство из них ведут к пляжам или смотровым площадкам и могут длиться от 15 минут до трех часов.

Ряд агентств также предлагают частные туры с собственным транспортом или даже круизы для сноркелинга или наблюдения за дельфинами. 

Самостоятельные путешественники с ограниченным бюджетом могут воспользоваться бесплатным автобусом «Coletivo», который курсирует туда и обратно между Порту на северо-востоке и Суэсте на юго-западе по трассе BR-363, обеспечивая доступ к началу всех маршрутов и экзотическим пляжам. Фернандо-де-Норонья это настоящий бразильский опыт, где иностранцы всегда желанны, но в то же время, безусловно, являются диковинкой!

Ближе к концу моего пребывания я прохожу мимо дома с красочной вывеской на воротах, на которой написано: «Извините, это в параисо«- Улыбнись, ты в раю».

Закат на Пику-ду-Мейу
Закат на Пику-ду-Мейу
Празднование дня рождения автора с командой
Празднование дня рождения автора с командой

ПЬЕР КОНСТАНТ бежит Жизненный опыт Калао. Другие функции автора на Divernet включают ДАЙВИНГ ЛИФОУ, ИСКОПАЕМЫЙ АТОЛЛ, ФЛОРЕС, ВОРОТА НА КОМОДО, АДСКИЕ КОЛОКОЛА И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕЩЕРАХ ЮКАТАНА, ВАНУАТУ ПОСЛЕ КУЛИДЖА и ДАЙВИНГ-ТУР: МУСАНДАМ-МАСКАТ

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
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#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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@fredr1 #AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Можешь ли ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между заправкой воздухом и найтроксом с CB или банкованным? Спасибо! #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@fredr1
#AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Не мог бы ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между воздухом и найтроксом, заправляться с CB или банкованным? Спасибо!
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как сделать найтрокс? #AskMark

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