Ночь — «самое подходящее время» в Вакатоби

Есть причина, по которой так много дайверов в Вакатоби считают ночь там такой невероятной.
Вакатоби известно захватывающими закатами над водой, но это зрелище не является концом дня дайвинга. После наступления темноты знакомые места приобретают совершенно новый вид, когда из укрытий появляется другой состав персонажей. Дайверы могут сесть на лодку и отправиться к любимым местам или погрузиться в тени прямо с пляжа. Ночь может быть подходящим временем для ночное погружение в Вакатоби.
Что-то под другим светом
Одно из лучших мест в мире для наблюдения за морским цветением — рифы Вакатоби. Курорт не только стал пионером практики, которая теперь известна как флюо-дайвинг, но и является идеальной средой, чтобы увидеть и испытать это явление на собственном опыте. Рифы Вакатоби являются одними из самых здоровых и разнообразных на планете и богаты существами, которые раскрывают свою скрытую природу посредством флуоресценции.
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