Ночь — «самое подходящее время» в Вакатоби

Есть причина, по которой так много дайверов в Вакатоби считают ночь там такой невероятной.

С широко открытыми глазами и в поисках опасности миниатюрный кальмар-кубис выходит из своего дневного укрытия, чтобы начать ночную охоту за едой.

Вакатоби известно захватывающими закатами над водой, но это зрелище не является концом дня дайвинга. После наступления темноты знакомые места приобретают совершенно новый вид, когда из укрытий появляется другой состав персонажей. Дайверы могут сесть на лодку и отправиться к любимым местам или погрузиться в тени прямо с пляжа. Ночь может быть подходящим временем для ночное погружение в Вакатоби.

Что-то под другим светом

Одно из лучших мест в мире для наблюдения за морским цветением — рифы Вакатоби. Курорт не только стал пионером практики, которая теперь известна как флюо-дайвинг, но и является идеальной средой, чтобы увидеть и испытать это явление на собственном опыте. Рифы Вакатоби являются одними из самых здоровых и разнообразных на планете и богаты существами, которые раскрывают свою скрытую природу посредством флуоресценции.

Рыба-скорпион с кисточками под флуоресцентным освещением. Использование флуоресцентного освещения во время ночного погружения в Вакатоби может сделать вечер очень интересным. Освещение морских существ, таких как этот трехплавниковый бычок на лезвии коралла-свитка, флуоресцентным освещением часто заставляет это животное флуоресцировать, как что-то на черном световом постере.как что-то на черном световом постере.

Узнайте, как флуоресцирует морская жизнь под флуоресцентным освещением в Вакатоби, в их блоге. Вакатоби Флоу >здесь.