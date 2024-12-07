Новые карты показывают зоны повышенного риска столкновений китобойных судов

Ограничения скорости судов и изменение маршрутов могут снизить количество жертв среди китов, считает Анна НИСИ из Вашингтонского университета

Представьте, что вы — синий кит, плывущий вдоль побережья Калифорнии, как вы это делаете каждую весну. Вы ищете криль в Канал Санта-Барбара, зона, которая кишит рыбой, водорослевыми лесами, водорослями и другой подводной жизнью, но также вибрирует от шума от движения судов. Внезапно шум становится громче.

Вы начинаете медленно и неглубоко погружаться, но без особой срочности – в конце концов, ваш вид развивался миллионы лет без этого загадочного шума, так почему бы вам не знать, что делать, когда вы его слышите? Через минуту вас фатально сбивает контейнеровоз.

Ваше тело медленно опустится на дно океана, где оно будет питать глубоководных существ на протяжении десятилетий но будет никогда не будет замечен людьми снова. Действительно, твоя смерть остается незамеченным; судно едва ощущает удар от столкновения с представителем самого крупного вида животных на Земле.

Столкновения с судами представляют собой серьезную угрозу для многих крупных видов китов. Хотя эти события трудно изучать, ученые подсчитали, что Ежегодно корабли убивают тысячи китовВ некоторых регионах киты гибнут от столкновений с судами такими темпами, что превышает то, что считается устойчивым после десятилетий китобойного промысла. Столкновения с судами угрожают некоторым виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

Исследования и опыт показывают, что Простые меры могут уменьшить количество таких столкновений. – например, изменение маршрутов судоходства, чтобы обойти важные для китов районы, или снижение скорости судов. Но для реализации этих мер ученым и политикам необходимо знать, где киты подвергаются наибольшему риску. Столкновение с круизными и контейнерными судами является одной из самых серьезных угроз для исчезающих видов китов.

Картографирование риска для китов

В недавно опубликованном исследовании в Наука, коллеги и я картографированный глобальный риск столкновения с судном для четырех видов крупнейших китов Земли: синего, финвала, горбатого и кашалота. В пределах ареала каждого вида мы обнаружили, что суда ежегодно проплывали расстояние, эквивалентное тысячам расстояний до Луны и обратно.

Наши карты показывают широко распространенный риск столкновений судов в таких районах, как западное побережье США, Средиземное море и северная часть Индийского океана. Эти зоны уже задокументировали высокий уровень столкновений судов.

Мы также обнаружили много других регионов с похожими уровнями риска, которые менее изучены и признаны. Они включают несколько участков вдоль береговых линий Южной Америки и юга Африки, а также область вокруг Азорских островов у побережья Португалии.

Прогнозируемые модели столкновений китов с судами. Фиолетовым цветом обозначены места с высоким риском столкновения с судами, с высоким уровнем судоходства и высокой пригодностью среды обитания для каждого вида. Риск столкновения с судами был спрогнозирован для каждого вида по всей карте его ареала — как определено МСОП — который для финвалов исключает тропики (Анна Ниси, CC BY-ND)

Большинство зон повышенного риска не защищены

Киты в значительной степени не защищены от столкновений судов по всему миру. Мы определили горячие точки риска столкновений — области в верхнем 1% прогнозируемого риска в мире, которые представляют собой самые рискованные места для каждого вида.

Мы обнаружили, что менее 7% горячих точек риска столкновений ввели меры по сокращению столкновений, такие как ограничение скорости судов или требование к судам избегать определенных районов. Исключения включают западное и восточное побережье Северной Америки, а также Средиземноморье, где уровень управления столкновениями судов выше.

Там, где такие меры существуют, они часто являются добровольными. Обязательные ограничения скорости охватывают всего 0.54% горячих точек риска столкновений для синих китов, 0.27% для горбатых китов и ни одной из горячих точек для финвалов или кашалотов.

Для каждого вида мы обнаружили, что риск столкновения с судном был выше в пределах исключительные экономические зоны (ИЭЗ) – зоны до 200 морских миль от береговой линии, в которых каждая страна имеет исключительную юрисдикцию над морскими ресурсами – чем в открытом море. Это может облегчить реализацию мер по сохранению и управлению в этих зонах.

В пределах ИЭЗ отдельные страны могут либо принимать добровольные меры в отношении судов, либо предлагать обязательные изменения через Международная морская организация, который регулирует международное судоходство. У стран есть много возможностей защитить китов в своих национальных водах.

Однако, поскольку политические границы ничего не значат для китов, наиболее эффективным подходом для соседних стран была бы координация усилий по снижению риска столкновений с судами. через пути миграции китов. На видео ниже показано, как киты используют пространство в океане, затененное от синего (зоны с меньшей интенсивностью использования) до белого (зоны с высокой интенсивностью использования), с наложенным на него мировым движением судов, окрашенным в зависимости от скорости судна.

Мы также обнаружили высокий уровень риска столкновения с судами в существующих морские охраняемые районы (МОР) — зоны, в которых страны приняли различные меры по сохранению и управлению морской жизнью.

Большинство из этих MPA были созданы для защиты морской жизни от рыболовства, но очень немногие устанавливают какие-либо ограничения или правила для судоходства. Когда MPA содержат высокие уровни риска столкновения с судами, правительства могли бы добавить такие меры к миссиям охраняемых территорий.

Преимущества защиты китов

Защита китов от кораблей пойдет на пользу и другим видам. Суда могут нанести удар многие морские виды, включая тюленей, морских черепах, акул, рыб, пингвинов и дельфинов.

Морские перевозки являются основным источником подводный шум, Которая является серьезная угроза морской жизни. Подводный шум может мешать кормлению, мешать общению и вызывать стресс у многих видов. Суда работать тише на более низких скоростях, поэтому меры по снижению скорости могут снизить уровень шумового загрязнения, а также риск столкновений.

Люди также могут извлечь выгоду из замедления и изменения маршрута судов. Когда суда движутся медленнее, их топливная эффективность увеличивается, что снижает их Выбросы парниковых газов. В настоящее время отрасль морского судоходства производит выбросы углерода. сопоставимые с авиационными.

Замедление движения судов также снижает выбросы вредные загрязнители воздуха которые угрожают здоровью человека в прибрежных районах и, по оценкам, способствуют сотни тысяч преждевременных смертей в год.

В 2023 году, например, суда, сотрудничающие с Добровольное замедление в Калифорнии Они сократили выбросы парниковых газов на 45,000 1,250 тонн и оксидов азота на XNUMX XNUMX тонн, а также снизили риск для китов более чем вдвое.

Изменение маршрутов судов может сделать воды более безопасными для местных рыбаков. Например, в Шри-Ланке интенсивное судоходство идет вдоль побережья, пересекаясь с местными рыбаками, а также с кормящимися синими китами. Столкновения с грузовыми судами погибло несколько рыбаков там в последние годы.

В ответ на это некоторые судоходные компании добровольное изменение своей полосы движения дальше от берега, чтобы снизить риск столкновения с людьми и китами.

В нашем взаимосвязанном мире 90% потребительских товаров путешествие на корабле до того, как они попадут на рынок. Большинство товаров, которые потребители в богатых странах покупают в своей повседневной жизни, в какой-то момент пересекли океан.

Наше исследование показывает, что риск столкновения с судами широко распространен, но, по нашему мнению, защита китов от этих столкновений является разрешимой проблемой. И защищая китов, люди также могут защитить себя.

АННА НИСИ является научным сотрудником в области биологии в Университет Вашингтона. Эта статья переиздана The Conversation по лицензии Creative Commons. Прочтите здесь.

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