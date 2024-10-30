Что случилось с Seaduction?

Египетское жилое судно Соблазнение набрал воды и затонул в конце октября на рифе Эльба недалеко от границы с Суданом. ДЖОН БАНТИН объясняет, почему следует проявлять особую осторожность при использовании деревянных судов в Красном море

Аквалангисты и опытные мореплаватели убедят вас, что Красное море — это два совершенно разных места.

Главные судоходные пути, которые формируют важную транспортную артерию между Индийским океаном и Суэцким заливом и Суэцким каналом, расположены между Аравийским полуостровом и североафриканскими пустынями. В Пустошной четверти Аравии становится чрезвычайно жарко, и воздух, следовательно, поднимается.

Это затягивает воздух с африканской стороны Красного моря, что приводит к сильным ветрам, обычно около 8 баллов, с болезненно неприятными короткими волнами. Только в самую жаркую часть года пустыни на обоих континентах находятся в равновесии, со спокойной водой в течение нескольких недель.

С другой стороны, те, кто ныряет у рифов Египта, наслаждаются спокойной водой, защищенной от ветра с запада. Но не те, кто отваживается выйти из Джидды на саудовской стороне, которая страдает от прибрежного ветра.

Расчетное время прибытия: Никогда

В начале 1990-х я был в команде судна, которое шло на юг по всему Красному морю. Было лето, и мы надеялись на спокойную погоду. Тем не менее, нам не повезло с погодой на севере от Порт-Судана.

Тонкому корпусу нашего судна было 60 лет, но он был сделан из прочной немецкой стали и рассчитан на менее гостеприимные моря Северной Европы, поэтому мы двинулись вперед.

Хотя у нас была предполагаемая крейсерская скорость восемь узлов, были моменты, когда недавно установленный GPS показывал «Расчетное время прибытия: Никогда», потому что мы не продвигались вперед.

Спустя годы я совершил то же самое путешествие на египетском моторном судне. Королевский император. Это было судно со стальным корпусом, которое было введено в эксплуатацию в качестве судна для дайвинга. Путешествие на север от Порт-Судана было настолько трудным, что нам пришлось укрыться на некоторое время за рифом, пока команда вычерпывала воду из кают под палубой.

Трюмные насосы не справлялись с натиском. Из-за постоянного столкновения с волнами некоторые кондиционеры даже упали со стен салона.

Таким образом, вы можете наслаждаться морем, плывя на юг, но есть только один путь назад.

Безопасность в цифрах

После того, как египетская индустрия дайвинга набрала обороты, несколько построенных в Египте лодок с дайвингом с оптимизмом отправились в плавание к островам Бразер. Путешествие обратно на север было настолько интенсивным, что часто случались жертвы.

Египетские власти тогда постановили, что такие лодки должны идти в конвое, чтобы вместе они могли осуществить спасение любого судна, потерпевшего крушение во время путешествия.

Египтяне делают красивые лодки, но они делают их из древесины. Если они сталкиваются с рифом, это обычно фатально для корпуса, но если они остаются в спокойных водах вокруг рифов с подветренной стороны египетского побережья, они должны быть в порядке.

Выходите на главные морские пути, которые так популярны среди океанских моряков, и, если вы поплывете в море на север, это часто приведет к разрушению конструкции и возможной потере судна.

Суда с деревянным корпусом, не предназначенные и не предназначенные для использования в открытом море, которые пытаются совершить такое путешествие, страдают от невежества или высокомерия оператора.

Мы знаем только об одном египетском судне для дайвинга, построенном и эксплуатируемом в соответствии с правилами SOLAS, пригодном для обратного путешествия от рифа Эльба. Это не было судно m/y Соблазнение. Это стальной корпус яхты. Королевская Эволюция.

Джон Бантин — старший редактор Минимального тока

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