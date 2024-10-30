Что случилось с Seaduction?

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Дайвинг-сафари Seaduction в Красном море

Египетское жилое судно Соблазнение набрал воды и затонул в конце октября на рифе Эльба недалеко от границы с Суданом. ДЖОН БАНТИН объясняет, почему следует проявлять особую осторожность при использовании деревянных судов в Красном море

Аквалангисты и опытные мореплаватели убедят вас, что Красное море — это два совершенно разных места. 

Главные судоходные пути, которые формируют важную транспортную артерию между Индийским океаном и Суэцким заливом и Суэцким каналом, расположены между Аравийским полуостровом и североафриканскими пустынями. В Пустошной четверти Аравии становится чрезвычайно жарко, и воздух, следовательно, поднимается. 

Это затягивает воздух с африканской стороны Красного моря, что приводит к сильным ветрам, обычно около 8 баллов, с болезненно неприятными короткими волнами. Только в самую жаркую часть года пустыни на обоих континентах находятся в равновесии, со спокойной водой в течение нескольких недель.

С другой стороны, те, кто ныряет у рифов Египта, наслаждаются спокойной водой, защищенной от ветра с запада. Но не те, кто отваживается выйти из Джидды на саудовской стороне, которая страдает от прибрежного ветра.

Расчетное время прибытия: Никогда

В начале 1990-х я был в команде судна, которое шло на юг по всему Красному морю. Было лето, и мы надеялись на спокойную погоду. Тем не менее, нам не повезло с погодой на севере от Порт-Судана. 

Тонкому корпусу нашего судна было 60 лет, но он был сделан из прочной немецкой стали и рассчитан на менее гостеприимные моря Северной Европы, поэтому мы двинулись вперед.

Хотя у нас была предполагаемая крейсерская скорость восемь узлов, были моменты, когда недавно установленный GPS показывал «Расчетное время прибытия: Никогда», потому что мы не продвигались вперед.

Спустя годы я совершил то же самое путешествие на египетском моторном судне. Королевский император. Это было судно со стальным корпусом, которое было введено в эксплуатацию в качестве судна для дайвинга. Путешествие на север от Порт-Судана было настолько трудным, что нам пришлось укрыться на некоторое время за рифом, пока команда вычерпывала воду из кают под палубой. 

Трюмные насосы не справлялись с натиском. Из-за постоянного столкновения с волнами некоторые кондиционеры даже упали со стен салона.

Таким образом, вы можете наслаждаться морем, плывя на юг, но есть только один путь назад.

Безопасность в цифрах

После того, как египетская индустрия дайвинга набрала обороты, несколько построенных в Египте лодок с дайвингом с оптимизмом отправились в плавание к островам Бразер. Путешествие обратно на север было настолько интенсивным, что часто случались жертвы. 

Египетские власти тогда постановили, что такие лодки должны идти в конвое, чтобы вместе они могли осуществить спасение любого судна, потерпевшего крушение во время путешествия.

Египтяне делают красивые лодки, но они делают их из древесины. Если они сталкиваются с рифом, это обычно фатально для корпуса, но если они остаются в спокойных водах вокруг рифов с подветренной стороны египетского побережья, они должны быть в порядке.

Выходите на главные морские пути, которые так популярны среди океанских моряков, и, если вы поплывете в море на север, это часто приведет к разрушению конструкции и возможной потере судна.

Суда с деревянным корпусом, не предназначенные и не предназначенные для использования в открытом море, которые пытаются совершить такое путешествие, страдают от невежества или высокомерия оператора.

Мы знаем только об одном египетском судне для дайвинга, построенном и эксплуатируемом в соответствии с правилами SOLAS, пригодном для обратного путешествия от рифа Эльба. Это не было судно m/y Соблазнение. Это стальной корпус яхты. Королевская Эволюция.

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@adefrutos63
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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