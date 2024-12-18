Присоединяйтесь к Scuba Scene в начале 2025 года и сэкономьте £££s

Величественный Все звезды подводного плавания несомненно, является одним из лучших судов для дайвинга, работающих в настоящее время в египетском Красном море, с превосходным сочетанием великолепного мореходного судна, безупречного обслуживания экипажа, восхитительных блюд от четырех шеф-поваров на борту и потрясающей команды дайверов во главе с Элке Бояновски и Ахмедом Фаделем.

Теперь All Star Liveaboards предлагает потрясающие предложения на начало сезона, чтобы вы могли лично испытать подводное плавание на 48.5-метровой лодке со стальным корпусом, с колоссальной скидкой 35 процентов на поездки в марте и апреле 2025 года. Это невероятная цена за такую ​​превосходную лодку.

Просторный салон с кондиционером и гигантским экраном для брифингов и презентаций.

Поездки, на которые действует эта фантастическая 35-процентная скидка:

3-10 марта – Север – 1,187 долларов США

10-17 марта – North & Brothers – 1,232 долл. США

17–24 марта – North & Brothers (TECH Week) – 1,232 долл. США

24-31 марта – North & Brothers – 1,232 долл. США

31 марта-7 апреля – Север – 1,187 долларов США

7-14 апреля – Север и Тиран – 1,187 долларов США

14-21 апреля – Север – 1,187 долларов США

Да, в Scuba Scene есть бассейн… ну ладно, вы не будете там плавать, но ничто не сравнится с отдыхом здесь в конце дня, проведенного за погружениями, с прохладительным напитком…

Присоединяйтесь к звездному дайвинг-сообществу в лучшем Красном море

Также осталось несколько мест на грандиозное двухнедельное приключение на борту судна All Star Scuba Scene в июле 2025 года, которое охватит ВСЕ лучшие места для дайвинга в Египте.

Это уникальный маршрут, который команда All-Star подготовила специально для редактора Scuba Diver Марка Эванса, и теперь у вас есть шанс присоединиться к приключению. Отправившись из Порт-Галиба, мы отправимся в Абу-Даббаб и Марса-Алам, Рокки-Айленд, Забаргад, Фьюри-Шолс, Дедалус, Эльфинстоун, Бразерс, Сафага, Рас-Мохаммед, рифы Тиран, Тистлегорм, Розали Моллер, Абу-Нухас и Умм-Гамар, прежде чем наконец вернуться в Хургаду.

Каюты, расположенные на главной палубе или на палубе у бассейна, просторны и хорошо оборудованы.

Марк прозвал его «The Ultimate Red Sea», поскольку он охватывает все основные достопримечательности. Это обещает быть выдающейся поездкой — зачем выбирать север, дальний юг или морские парки, когда можно посетить их все за одну мегадве недели?

Поездка проходит с 14 по 28 июля 2025 года, поэтому Рас-Мохаммед будет в самом разгаре сезона размножения (самое любимое время Марка для погружений в этом потрясающем месте). Цена на человека составляет 4,200 долларов США (примерно 3,300 фунтов стерлингов).

Для получения дополнительной информации о скидках на поездки в начале сезона или о грандиозной двухнедельной июльской одиссее (осталось всего несколько кают, и когда они закончатся, их не будет), свяжитесь с All Star Liveaboards по телефону: info@allstarliveaboards.com