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Максимум в Вакатоби

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Дайв-сайт Вакатоби, пляж Турции
Дайв-сайт Вакатоби, пляж Турции

Посетители Вакатоби часто хвалят первозданное состояние коралловых рифов и исключительное разнообразие морской жизни, обитающей в частном морском заповеднике курорта.

Красивый букет твердых и мягких кораллов на краю обрыва домашнего рифа Вакатоби.
Красивый букет твердых и мягких кораллов на краю обрыва домашнего рифа Вакатоби.

А для некоторых заядлых дайверов и любителей снорклинга не только качество подводного опыта ставит Вакатоби в отдельный класс, но и количество. Они узнали, что при правильном планировании можно провести большую часть дня безопасно и комфортно в воде и под водой на курорте.

Длинноносый ястреб красиво сидит на мягком коралле.
Длинноносый ястреб красиво сидит на мягком коралле.

Как описывает это гость Пол Моликен: «Мое расписание в Вакатоби на один замечательный день таково: встать, заняться сноркелингом среди морской травы, позавтракать, сесть на дайв-бот, перекусить на лодке во время перерыва на поверхности, снова нырнуть, пообедать, трубка на Домашний риф, совершить третье погружение с лодки, поужинать, заняться сноркелингом на пристани после наступления темноты, поспать.

Хотя расписание Пола в воде может показаться кому-то амбициозным, оно подчеркивает возможности для дайвинга и сноркелинга, созданные уникальным сочетанием подводного рельефа и курортных услуг Вакатоби. В частности, речь идет о местах для погружений, которые идеально подходят для многоуровневых профилей, расписаниях, которые предусматривают длительное время на дне, и полном доступе к домашнему рифу, который еще больше расширяет возможности для подводного плавания. 

На многих местах для дайвинга в частном морском заповеднике Вакатоби рифовые образования начинаются в нескольких футах от поверхности и быстро падают в глубину вдоль крутых склонов или стен.
На многих местах для дайвинга в частном морском заповеднике Вакатоби рифовые образования начинаются в нескольких футах от поверхности и быстро падают в глубину вдоль крутых склонов или стен.

На многих дайв-сайтах в частном морском заповеднике Вакатоби рифовые образования начинаются в нескольких футах от поверхности и быстро обрываются в глубину вдоль крутых склонов или стен. Используя преимущества многоуровневых профилей, которые стали возможны благодаря этой топографии, можно значительно продлить время на дне, не прибегая к поэтапной декомпрессии. Такое щедрое время на дне также стало возможным благодаря расписанию дайвинга с лодки курорта, которое дает гостям достаточно времени, чтобы насладиться двумя неспешными погружениями перед обедом и погружением после обеда. 

Пол говорит, что ключ к более продолжительному и приятному времени на дне в Вакатоби — это погружение на большую часть глубины в пределах среднего диапазона. «Некоторые дайверы хотят опуститься сразу на 100 футов», — говорит он, «но реальность такова, что цвета там внизу менее яркие, и, что самое важное, время на дне намного короче. На самом деле нет необходимости погружаться глубоко и заканчивать погружением на 20–30 минут, когда отличное действие происходит на глубине более 70 футов, что позволяет погружаться на 70 минут».

На многих местах для дайвинга в частном морском заповеднике Вакатоби рифовые образования начинаются в нескольких футах от поверхности и быстро падают в глубину вдоль крутых склонов или стен.
На многих местах для дайвинга в частном морском заповеднике Вакатоби рифовые образования начинаются в нескольких футах от поверхности и быстро падают в глубину вдоль крутых склонов или стен.

«Wakatobi получает много похвал от своих гостей», — говорит Пол, «но один аспект отдыха, который, кажется, недооценивается, это то, как приятно иметь три погружения по 70 минут в день. Это так неторопливо и приятно, и вам не нужно беспокоиться о том, что вы израсходуете свой воздух или декомпрессируетесь».

Второй элемент стратегии Пола по максимальному времени нахождения в воде находится прямо перед курортом в виде рифа House Reef. «Если вы выберете пакет погружений в Вакатоби, у вас также будет неограниченное использование невероятного рифа House Reef длиной в два футбольных поля», — говорит он, который неизменно называют одним из лучших в мире. «Он, безусловно, более здоровый, более красочный, более полный рыб и более потрясающий, чем любой другой, который я видел, как в Лембехе, так и на Карибах».

Помимо того, что причал курорта служит местом посадки флота дайв-лодок Вакатоби, он также является ключевой точкой доступа для дайвинга на Домашнем рифе, который простирается на сотни футов в обоих направлениях.
Помимо того, что причал курорта служит местом посадки флота дайв-лодок Вакатоби, он также является ключевой точкой доступа для дайвинга на Домашнем рифе, который простирается на сотни футов в обоих направлениях.

«Вы и ваш приятель можете нырять на великолепный домашний риф Вакатоби столько раз, сколько вы компьютер позволит», — говорит Пол. «И даже если вы не будете заниматься дайвингом, снорклинг на рифе House Reef никогда не разочарует. Вы можете начать прямо с берега или проскользнуть с пристани, когда захотите. А еще есть лодки-такси курорта, которые доступны каждый день. Просто прыгайте, совершите короткую поездку до своей любимой части рифа, а затем возвращайтесь обратно в свое удовольствие».

Лучшее время для поиска мягких коралловых крабов-леденцов среди ветвей мягких кораллов — после захода солнца, добавляя множество незабываемых находок, которые вы можете сделать во время ночного погружения в Вакатоби.
Лучшее время для поиска мягких коралловых крабов-леденцов среди ветвей мягких кораллов — после захода солнца, добавляя множество незабываемых находок, которые вы можете сделать во время ночного погружения в Вакатоби.

Пол говорит, что ему также нравятся возможности для подводного плавания с маской и трубкой после наступления темноты, которые можно найти вокруг длинного причала Вакатоби. «Во время моих вечерних поездок для подводного плавания с маской и трубкой я увидел список личных первых впечатлений, включая спаривание осьминог, личинка угря и сотни пиросом».

«Побывав в Вакатоби много раз с тех пор, как он впервые позвонил мне в 2015 году, я могу засвидетельствовать многие удивительные аспекты курорта: еду, роскошь, дружелюбие и многое другое», — говорит Пол. «Это лишь некоторые из причин, по которым я возвращаюсь в декабре и не могу дождаться!»

Для получения дополнительной информации о дайвинг-курорте Wakatobi посетите wakatobi.com

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
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@fredr1 #AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Можешь ли ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между заправкой воздухом и найтроксом с CB или банкованным? Спасибо! #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@fredr1
#AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Не мог бы ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между воздухом и найтроксом, заправляться с CB или банкованным? Спасибо!
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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