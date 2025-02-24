Погружение на пирсе Мандаринфиш на дайв-яхте Вакатоби, Пелагиан

Закат был уже совсем близко, и мы готовились к сумеречному погружению на пирсе Мэджик в заливе Пасар-Вахо на юго-восточном побережье острова Бутон на юго-востоке Сулавеси, Индонезия. Регулярно посещают Дайв-яхта Pelagian с живым бортом Вакатоби, Пирс известен чем-то особенным – рыбой-мандаринкой!

Рыба-мандаринка (Synchiropus splendidus) принадлежит к семейству драконовых.

Если вы еще не видели рыбу-мандаринку (Synchiropus splendidus), вот что вам не хватает. Рыба-мандаринка, принадлежащая к семейству Драконовых, поражает яркой окраской, состоящей из ярко-зеленых завитков на преимущественно оранжевом теле с темно-синей бахромой с желтыми вставками вокруг головы.

Хотя рыбы-мандаринки не являются особенно редкими в западной тропической зоне и Индо-Тихоокеанском регионе, найти их с какой-либо надежной консистенцией несколько ограничено. Это особенно верно, если ваша цель — запечатлеть их во время их самых любовных подвигов.

Во время поездки на Филиппины в Пуэрта Галера меня отвезли в «горячую точку мандаринок». К сожалению, это место также было хорошо известно каждому дайверу. Для меня этот опыт не был ни продуктивным, ни приятным из-за большого количества присутствующих дайверов, что также превратило это место в гигантский снежный шар из твердых частиц.

Самец и самка Мандаринка (Synchiropus splendidus) из семейства драконовых.

Для сравнения, средняя часть недельного маршрута Пелагиана включает два дня в бухте Пасар Вахо в Бутоне. Этот район находится вдали от проторенных маршрутов других дайв-лодок, а также от дайв-курортов. Основным элементом здесь является дайвинг в грязи, который обслуживает множество морских обитателей, которых обычно не найти в местах обитания коралловых рифов. А фирменной достопримечательностью является множество рыб-мандаринок, обитающих у подножия Волшебного пирса.

Погружение начинается за 15 минут до захода солнца, чтобы дайверы могли правильно расположиться на дне на полпути вниз по большой куче обломков под пирсом.

Совершив это погружение дважды, я до сих пор поражаюсь тому, как много этих богато окрашенных рыб размером примерно в половину моего большого пальца находится здесь, в этом месте.

Рыба-мандаринка (Synchiropus splendidus), выходящая из множества трещин в куче камней под Волшебным пирсом.

Видео о рыбе-мандаринке Magic Pier: https://youtu.be/JRdHeTgruao

Помимо группы из семи человек, участвовавших в этом погружении, из множества трещин справа и слева от меня выныривали еще несколько человек. Большинство из них были женщинами, слонявшимися в ожидании прибытия жениха – или, в данном случае, женихов, которые появились в кратчайшие сроки.

Единственный реальный способ определить пол мандаринки — это, как правило, ее размер, поскольку взрослые самцы обычно крупнее самок. В большинстве книг по идентификации рыб средний размер самки мандаринки составляет 1-1/2 дюйма в длину, а самцы лишь немного крупнее. Что меня удивляет, так это то, что большое количество самцов на Волшебном пирсе… ну, выше среднего и на вид около 3 дюймов в длину, что заставляет меня задуматься, что эти парни едят.

Выставление напоказ своих вещей

С беззастенчивой уверенностью самцы отметят свое прибытие легким движением и трепетанием грудных плавников, как у колибри. И в то же время они «работают в комнате», плотно окружая дам в ухаживающей манере.

Тройка рыб-мандаринок (Synchiropus splendidus) во время ухаживания.

Обычно на этом этапе ухаживания в танце могут участвовать до трех рыб – один самец и две самки. Но по мере того, как более желающие особи группы возьмут на себя управление, пары начнут спиральное восхождение на два-три фута над кораллом. Цель этого маневра состоит в том, что рыбы-мандаринки являются широковещательными производителями; и яйцеклетки, и сперма одновременно выбрасываются в толщу воды и уносятся течением. Чтобы добиться оптимального оплодотворения, самка должна подойти как можно ближе к брюшным плавникам самца в пиковый момент их подъема, где она затем выпустит икру.

Мандаринки являются широковещательными производителями; и яйцеклетки, и сперма одновременно выбрасываются в толщу воды и уносятся течением.

С моей камерой, оснащенной моделирующим светом, установленным в режим красного света, я мог легко следить за восходящим движением пар, не теряя их в кадре во время съемки. В тот момент, когда можно было подумать, что они продолжат восхождение, пары внезапно разорвали контакт и быстро опустились обратно в исходное место.

Я опубликовал небольшую статью о фотографировании этих красивых рыб, которых вы можете увидеть. Нажимая Здесь

Два крупных самца рыбы-мандаринки (Synchiropus splendidus) оценивают друг друга перед возможной схваткой.

Глядя вниз и ожидая, что шоу закончится, я был удивлен, увидев, что другой самец уже снова занимается этим, нанося удары следующему доступному малышу. В то же время два крупных самца пришли к разногласию по поводу того, кому следует остаться, а кому уйти. С поднятыми спинными плавниками эти двое оценивали друг друга, пытаясь определить, кто из них больший задира, что мне показалось забавным, учитывая их чрезмерно яркую окраску. Ожидая увидеть, как летает мех, а не плавники, их поведение в борьбе внезапно закончилось ничьей.

В течение примерно 35–40 минут вся территория внутри этой каменной насыпи под пирсом выглядела как качающийся клуб одиночек мандаринок, в котором от 3 до 4 разных самцов успешно спаривались с 6 разными самками. Поговорим о некоторых парнях, которым повезло.

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