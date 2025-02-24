Подписки на журналы
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Вход

Погружение на пирсе Мандаринфиш на дайв-яхте Вакатоби, Пелагиан

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Мандаринка (Synchiropus splendidus)
Снято с помощью Nauticam, установленной на Nikon D850 и 60 мм Macro. Настройки камеры: 1/180 сек. при f/22

Закат был уже совсем близко, и мы готовились к сумеречному погружению на пирсе Мэджик в заливе Пасар-Вахо на юго-восточном побережье острова Бутон на юго-востоке Сулавеси, Индонезия. Регулярно посещают Дайв-яхта Pelagian с живым бортом Вакатоби, Пирс известен чем-то особенным – рыбой-мандаринкой!

Рыба-мандаринка (Synchiropus splendidus) принадлежит к семейству драконовых.
Рыба-мандаринка (Synchiropus splendidus) принадлежит к семейству драконовых.

Если вы еще не видели рыбу-мандаринку (Synchiropus splendidus), вот что вам не хватает. Рыба-мандаринка, принадлежащая к семейству Драконовых, поражает яркой окраской, состоящей из ярко-зеленых завитков на преимущественно оранжевом теле с темно-синей бахромой с желтыми вставками вокруг головы. 

Хотя рыбы-мандаринки не являются особенно редкими в западной тропической зоне и Индо-Тихоокеанском регионе, найти их с какой-либо надежной консистенцией несколько ограничено. Это особенно верно, если ваша цель — запечатлеть их во время их самых любовных подвигов. 

Во время поездки на Филиппины в Пуэрта Галера меня отвезли в «горячую точку мандаринок». К сожалению, это место также было хорошо известно каждому дайверу. Для меня этот опыт не был ни продуктивным, ни приятным из-за большого количества присутствующих дайверов, что также превратило это место в гигантский снежный шар из твердых частиц.

Самец и самка Мандаринка (Synchiropus splendidus) из семейства драконовых.
Самец и самка Мандаринка (Synchiropus splendidus) из семейства драконовых.

Для сравнения, средняя часть недельного маршрута Пелагиана включает два дня в бухте Пасар Вахо в Бутоне. Этот район находится вдали от проторенных маршрутов других дайв-лодок, а также от дайв-курортов. Основным элементом здесь является дайвинг в грязи, который обслуживает множество морских обитателей, которых обычно не найти в местах обитания коралловых рифов. А фирменной достопримечательностью является множество рыб-мандаринок, обитающих у подножия Волшебного пирса. 

Погружение начинается за 15 минут до захода солнца, чтобы дайверы могли правильно расположиться на дне на полпути вниз по большой куче обломков под пирсом. 

Совершив это погружение дважды, я до сих пор поражаюсь тому, как много этих богато окрашенных рыб размером примерно в половину моего большого пальца находится здесь, в этом месте. 

Рыба-мандаринка (Synchiropus splendidus), выходящая из множества трещин в куче камней под Волшебным пирсом.
Рыба-мандаринка (Synchiropus splendidus), выходящая из множества трещин в куче камней под Волшебным пирсом.

Видео о рыбе-мандаринке Magic Pier: https://youtu.be/JRdHeTgruao

Помимо группы из семи человек, участвовавших в этом погружении, из множества трещин справа и слева от меня выныривали еще несколько человек. Большинство из них были женщинами, слонявшимися в ожидании прибытия жениха – или, в данном случае, женихов, которые появились в кратчайшие сроки.

Единственный реальный способ определить пол мандаринки — это, как правило, ее размер, поскольку взрослые самцы обычно крупнее самок. В большинстве книг по идентификации рыб средний размер самки мандаринки составляет 1-1/2 дюйма в длину, а самцы лишь немного крупнее. Что меня удивляет, так это то, что большое количество самцов на Волшебном пирсе… ну, выше среднего и на вид около 3 дюймов в длину, что заставляет меня задуматься, что эти парни едят. 

Выставление напоказ своих вещей

С беззастенчивой уверенностью самцы отметят свое прибытие легким движением и трепетанием грудных плавников, как у колибри. И в то же время они «работают в комнате», плотно окружая дам в ухаживающей манере. 

Тройка рыб-мандаринок (Synchiropus splendidus) во время ухаживания.
Тройка рыб-мандаринок (Synchiropus splendidus) во время ухаживания.

Обычно на этом этапе ухаживания в танце могут участвовать до трех рыб – один самец и две самки. Но по мере того, как более желающие особи группы возьмут на себя управление, пары начнут спиральное восхождение на два-три фута над кораллом. Цель этого маневра состоит в том, что рыбы-мандаринки являются широковещательными производителями; и яйцеклетки, и сперма одновременно выбрасываются в толщу воды и уносятся течением. Чтобы добиться оптимального оплодотворения, самка должна подойти как можно ближе к брюшным плавникам самца в пиковый момент их подъема, где она затем выпустит икру.

Мандаринки являются широковещательными производителями; и яйцеклетки, и сперма одновременно выбрасываются в толщу воды и уносятся течением.
Мандаринки являются широковещательными производителями; и яйцеклетки, и сперма одновременно выбрасываются в толщу воды и уносятся течением.

С моей камерой, оснащенной моделирующим светом, установленным в режим красного света, я мог легко следить за восходящим движением пар, не теряя их в кадре во время съемки. В тот момент, когда можно было подумать, что они продолжат восхождение, пары внезапно разорвали контакт и быстро опустились обратно в исходное место. 

Я опубликовал небольшую статью о фотографировании этих красивых рыб, которых вы можете увидеть. Нажимая Здесь

Два крупных самца рыбы-мандаринки (Synchiropus splendidus) оценивают друг друга перед возможной схваткой.
Два крупных самца рыбы-мандаринки (Synchiropus splendidus) оценивают друг друга перед возможной схваткой.

Глядя вниз и ожидая, что шоу закончится, я был удивлен, увидев, что другой самец уже снова занимается этим, нанося удары следующему доступному малышу. В то же время два крупных самца пришли к разногласию по поводу того, кому следует остаться, а кому уйти. С поднятыми спинными плавниками эти двое оценивали друг друга, пытаясь определить, кто из них больший задира, что мне показалось забавным, учитывая их чрезмерно яркую окраску. Ожидая увидеть, как летает мех, а не плавники, их поведение в борьбе внезапно закончилось ничьей.

В течение примерно 35–40 минут вся территория внутри этой каменной насыпи под пирсом выглядела как качающийся клуб одиночек мандаринок, в котором от 3 до 4 разных самцов успешно спаривались с 6 разными самками. Поговорим о некоторых парнях, которым повезло.

Узнайте больше о дайвинге от Pelagian на wakatobi.com/dive-yacht

Спросите представителя по работе с гостями о бронировании круиза на Пелагиане. 
www.wakatobi.com Эл. почта: info@wakatobi.com

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41ODI2RjhGOTVBODI2NDE5

Как долго можно удерживать воздух в баллоне? #AskMark #scubadiving

Полный список дайвинг-шоу со ссылками: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18–26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок) 1–2 ФЕВРАЛЯ: Duikvaker 21–23 ФЕВРАЛЯ: European Dive Show (EUDI) 21–23 ФЕВРАЛЯ: Diving Resort Travel (DRT) Show, Малайзия 1–2 МАРТА: GO Diving Show (The UK Dive Show) 15–16 МАРТА: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia 28–30 МАРТА: Mediterranean Diving Show 4–6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX) 22–25 МАЯ: Thailand Dive Expo (TDEX) 31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Scuba Show 13–15 ИЮНЯ: Malaysia International Dive Expo (MIDE) 6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ 17-19 ОКТЯБРЯ: Разговоры о дайвинге 11-14 НОЯБРЯ: Шоу DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в наших брендах ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования. 00:00 Введение 01:35 Реклама Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 GO Diving Show UK 06:24 ADEX OZTek 07:06 Mediterranean 07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 Scuba Show 09:36 MIDE 10:06 GO Diving ANZ 11:09 Diving Talks 11:58 DEMA

Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yNkZBOTQyMkYxQkQyMzc2

Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.
Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
John: Смертельный случай при погружении в сухом костюме – создание реальных уроков с учетом человеческого фактора
МАРК СМИЛЕН: Почему дайвинг в Дорсете Кьярра является национальным достоянием
Джеймс Роджерс: Дептерапия – путь вперед
Джеймс: Выплюнутый: почему киты не глотают людей
Саймон Уолш: Гибель кораллов в Карибском море
Cвежие новости
Дайверы исследуют старейшее в Северной Европе судно, построенное методом карвелинга Дайверы исследуют старейшее в Северной Европе судно, построенное методом карвелинга 
Австралийские водолазы нашли затонувшую голландскую подлодку времен Второй мировой войны Австралийские водолазы нашли затонувшую голландскую подлодку времен Второй мировой войны
Крушение корабля «Игл» спасло шотландские сокровища на 166 лет Крушение корабля «Игл» спасло шотландские сокровища на 166 лет
Косаток отстрелили после их массового выброса на берег Косаток отстрелили после их массового выброса на берег
Дайверы, дикие рыбы знают, кто вы! Дайверы, дикие рыбы знают, кто вы!
Дон Силкок назначен послом Seacam Дон Силкок назначен послом Seacam
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Copyright 2025 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц