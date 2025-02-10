Легкие ужины: новое устройство улучшает рацион кораллов

Ученые из Университета штата Огайо разработали устройство для сохранения коралловых рифов, используя свет для привлечения зоопланктона и ускорения его питания.

Подводная система освещения для улучшения зоопланктона (UZELA) — это система программируемого освещения, которая может работать шесть месяцев от одной батареи. Если она работает не более часа после наступления темноты, она может оптимизировать время кормления кораллов, сообщает исследовательская группа, которая ее разработала.

Ограниченное время работы считается не только экономичным, но и благоразумным, поскольку искусственное освещение может нарушить поведение других морских существ. Однако в исследовании подчеркивается, что UZELA, по-видимому, не наносит вреда окружающей среде и не прерывает поток другого зоопланктона в окружающей зоне.

Андреа Гроттоли наблюдает за экспериментом UZELA (OSU)

Испытывая инструмент на двух видах кораллов, произрастающих на Гавайях, в течение шести месяцев, ученые обнаружили, что он может «значительно повысить» плотность зоопланктона, увеличив скорость питания как здоровых, так и обесцвеченных кораллов.

В результате кораллы стали сильнее и, по-видимому, более устойчивыми к таким угрозам, как тепловой стресс или закисление океана.

«Если представить себе зоопланктон в виде столба, плавающего над кораллами, то вместо того, чтобы рассеиваться естественным образом, UZELA просто тянет его вниз, но не забирает его у кораллов, расположенных рядом с ним», — объясняет профессор наук о Земле Андреа Гроттоли, ведущий автор исследования.

«Мы показываем, что если поместить кораллы близко к свету, они получат пользу от этого концентрированного зоопланктона, и скорость питания увеличится в 10–50 раз».

UZELA освещает помещение ночью, а также элементы управления без огней (OSU)

Это эквивалентно увеличению на 18-68% количества метаболических потребностей, которые могут быть удовлетворены только зоопланктоном, помогая дополнять большую часть рациона кораллов и повышая их выживаемость. Говорят, что UZELA широко адаптируется к различным морским средам, и, как только он будет подходящим образом расположен, его смогут легко обслуживать аквалангисты.

Команда из Огайо вручную собрала свои нынешние UZELA, но теперь сотрудничает с инжиниринговой компанией, чтобы сделать устройства легкодоступными для производства в течение следующих трех лет, если не раньше.

Андреа Гроттоли: «Подумайте об UZELA как о пластыре» (OSU)

При нынешних темпах потепления на Земле коралловые рифы и экосистемы, которые они поддерживают, могут быть опустошены уже к 2050 году. Гроттоли говорит об UZELA: «Думайте об этом как о пластыре на пару десятилетий. Иногда он может защитить некоторые кораллы в некоторых местах».

«Настоящая цель этого проекта — привнести новые технологии и энергию в успешное восстановление кораллов. Это то, что можно стратегически использовать для высокоценных рифов или проектов, в которые уже вложены большие инвестиции».

«Мы не смягчаем последствия изменения климата достаточно быстро, чтобы спасти кораллы, и UZELA не спасет коралловые рифы мгновенно, но это интересное решение, которое выиграет нам время, пока мы работаем над более устойчивой окружающей средой».

Команда Университет штата ОгайоИсследование, проведенное при поддержке Фонда Гавайского университета, Национального научного фонда и Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны, только что было опубликовано в журнале Лимнология и океанография: Методы

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