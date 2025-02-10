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Легкие ужины: новое устройство улучшает рацион кораллов

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Соавторы Энн Мари Халвер и Шеннон Диксон из UZELA (Университет штата Огайо)
Соавторы Энн Мари Халвер и Шеннон Диксон из UZELA (Университет штата Огайо)

Ученые из Университета штата Огайо разработали устройство для сохранения коралловых рифов, используя свет для привлечения зоопланктона и ускорения его питания. 

Подводная система освещения для улучшения зоопланктона (UZELA) — это система программируемого освещения, которая может работать шесть месяцев от одной батареи. Если она работает не более часа после наступления темноты, она может оптимизировать время кормления кораллов, сообщает исследовательская группа, которая ее разработала. 

Ограниченное время работы считается не только экономичным, но и благоразумным, поскольку искусственное освещение может нарушить поведение других морских существ. Однако в исследовании подчеркивается, что UZELA, по-видимому, не наносит вреда окружающей среде и не прерывает поток другого зоопланктона в окружающей зоне. 

Андреа Гроттоли наблюдает за экспериментом UZELA (Университет штата Огайо)
Андреа Гроттоли наблюдает за экспериментом UZELA (OSU)

Испытывая инструмент на двух видах кораллов, произрастающих на Гавайях, в течение шести месяцев, ученые обнаружили, что он может «значительно повысить» плотность зоопланктона, увеличив скорость питания как здоровых, так и обесцвеченных кораллов. 

В результате кораллы стали сильнее и, по-видимому, более устойчивыми к таким угрозам, как тепловой стресс или закисление океана. 

«Если представить себе зоопланктон в виде столба, плавающего над кораллами, то вместо того, чтобы рассеиваться естественным образом, UZELA просто тянет его вниз, но не забирает его у кораллов, расположенных рядом с ним», — объясняет профессор наук о Земле Андреа Гроттоли, ведущий автор исследования. 

«Мы показываем, что если поместить кораллы близко к свету, они получат пользу от этого концентрированного зоопланктона, и скорость питания увеличится в 10–50 раз».

UZELA освещает ночью, а управление без освещения (OSU)
UZELA освещает помещение ночью, а также элементы управления без огней (OSU)

Это эквивалентно увеличению на 18-68% количества метаболических потребностей, которые могут быть удовлетворены только зоопланктоном, помогая дополнять большую часть рациона кораллов и повышая их выживаемость. Говорят, что UZELA широко адаптируется к различным морским средам, и, как только он будет подходящим образом расположен, его смогут легко обслуживать аквалангисты.

Команда из Огайо вручную собрала свои нынешние UZELA, но теперь сотрудничает с инжиниринговой компанией, чтобы сделать устройства легкодоступными для производства в течение следующих трех лет, если не раньше.

Андреа Гроттоли: «Думайте об этом как о пластыре» (Университет штата Огайо)
Андреа Гроттоли: «Подумайте об UZELA как о пластыре» (OSU)

При нынешних темпах потепления на Земле коралловые рифы и экосистемы, которые они поддерживают, могут быть опустошены уже к 2050 году. Гроттоли говорит об UZELA: «Думайте об этом как о пластыре на пару десятилетий. Иногда он может защитить некоторые кораллы в некоторых местах». 

«Настоящая цель этого проекта — привнести новые технологии и энергию в успешное восстановление кораллов. Это то, что можно стратегически использовать для высокоценных рифов или проектов, в которые уже вложены большие инвестиции».

«Мы не смягчаем последствия изменения климата достаточно быстро, чтобы спасти кораллы, и UZELA не спасет коралловые рифы мгновенно, но это интересное решение, которое выиграет нам время, пока мы работаем над более устойчивой окружающей средой».

Команда Университет штата ОгайоИсследование, проведенное при поддержке Фонда Гавайского университета, Национального научного фонда и Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны, только что было опубликовано в журнале Лимнология и океанография: Методы

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
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18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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