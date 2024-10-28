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Пойдем в зоопарк

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Любимое место для дайвинга среди поклонников курорта Wakatobi Dive Resort — зоопарк.
Любимое место для дайвинга среди поклонников курорта Wakatobi Dive Resort — зоопарк.

Дайв-сайт Вакатоби №3, Зоопарк

Зоопарк — это место, где может развлечься каждый. Так что это подходящее название для одного из любимых мест для дайвинга в Вакатоби. В зоопарке есть что-то для каждого. Он расположен довольно близко к курорту. Прогулки на лодке короткие, а состояние океана, как правило, спокойное. Разнообразный диапазон глубин делает это место идеальным как для дайверов, так и для любителей снорклинга, включая новичков и семьи, которые хотят поделиться подводными чудесами с детьми.

То, что делает это место особенным, — это богатство твердых кораллов и обилие макро-жизни, которая наверняка заинтересует охотников за тварями и подводных фотографов. 

В зоопарке сады твердых кораллов простираются от мелководья до более глубоких участков рифа.
В зоопарке сады твердых кораллов простираются от мелководья до более глубоких участков рифа.

Зоопарк расположен в небольшой бухте. Под водой риф имеет форму амфитеатра со склонами, обрамляющими центральную долину, которая начинается на мелком плато на глубине от 3 до 10 футов (1-3 метра) и спускается на глубину более 100 футов/30 метров. Недалеко от берега любители подводного плавания могут исследовать рощи, населенные оленевидными кораллами, многочисленными твердыми кораллами семейства Porites и салатовыми кораллами. Эта область, как правило, густо населена разнообразными рифовыми рыбами, а также множеством донных обитателей, предпочитающих песчаные участки между кораллами. 

Пара каракатиц Broadclub на мелководье в зоопарке
Пара каракатиц Broadclub на мелководье в зоопарке

Находясь в мелководной зоне зоопарка, будьте начеку в поисках каракатиц-ширококлювов, так как их почти всегда несколько. Это также идеальное место для поиска уникальных находок, таких как раки-богомолы, которые щеголяют вращающимися глазами, похожими на глаза инопланетян.

По мере продвижения на среднюю глубину склон становится более крутым, а плотность кораллов увеличивается. Линия рифа переходит в серию холмистых склонов, и к множеству верхневодных рифовых рыб, которые кишат на этом участке, присоединяются более экзотические отдельные находки, такие как рыба-лягушка, рыба-призрак и листовая скорпена.

Помимо обширного кораллового покрова, на средней глубине зоопарка обитает множество актиний с Фото- готовые пары рыб-клоунов. Еще одним фаворитом любителей макроса являются грибные кораллы, в которых обычно обитает одноименная коралловая рыба-игла. У этой маленькой белой иглы треугольная голова, которая придает ей вид маленького подводного питона.

Дайвер рассматривает большую бочкообразную губку с ярко-оранжевым криноидеем наверху.
Дайвер рассматривает большую бочкообразную губку с ярко-оранжевым криноидеем наверху.

Дальше вниз по склону обрыва рифа начинают появляться большие бочкообразные губки на глубине от 50 до 80 футов (от 15 до 25 метров). Эти большие губки дают любопытным дайверам возможность охотиться за крошечными сокровищами, которые прячутся внутри бочек.

Фиолетовые волосатые приземистые омары (Lauriea siagiani) являются обычными обитателями крупных бочкообразных губок.
Фиолетовые волосатые приземистые омары (Lauriea siagiani) являются обычными обитателями крупных бочкообразных губок.

Один из обитателей губок, которого относительно легко обнаружить, — это розовый волосатый приземистый омар, которого также называют сказочным крабом. Это нежное существо, которое технически не является ни крабом, ни лобстером, является любимым объектом макрофотографов. Его почти полупрозрачное тело сияет жемчужным светом и интенсивными розовато-фиолетовыми акцентами, а шерсть нежных белых волос создает сказочный вид.

Дайвер исследует более глубокую часть (глубина 18.3 м/60 футов) покрытого кораллами склона зоопарка.
Дайвер исследует более глубокую часть (глубина 18.3 м/60 футов) покрытого кораллами склона зоопарка.


Разнообразный рельеф и широкий диапазон глубин зоопарка создают идеальные условия для длительных многоуровневых профилей погружений, и большинству дайверов довольно легко совершить 70-минутное погружение, не впадая в декомпрессию — или не скучая, потому что здесь никогда нет недостатка в интересных объектах. И шоу не заканчивается с заходом солнца.

Крылатка-близнец (Dendrochirus biocellatus) — ночные охотники, которые обычно выходят далеко после захода солнца.
Крылатка-близнец (Dendrochirus biocellatus) — ночные охотники, которые обычно выходят далеко после захода солнца.

Зоопарк — одно из любимых мест ночного дайвинга в Вакатоби. Шоу начинается прямо на закате с последнего всплеска активности дневной смены, прежде чем они отправятся в ночные убежища. Затем, когда сумерки сменяются темнотой, ночные охотники и падальщики выходят из своих дневных логовищ. Каракатицы и кальмары-бобтейлы рыщут по рифам, а крылатки-рыбы с двумя пятнами курсируют в поисках ужина. Octopus выползают на открытое пространство, ракообразные используют покров темноты, чтобы рыскать по морскому дну, а блестящие плоские черви и голожаберники медленно перемещаются по дну. Зоопарк также является излюбленным местом для фирменных флуоресцентных погружений Вакатоби, которые демонстрируют рифы в совершенно новом свете, открывая кораллы и морскую жизнь в призрачных оттенках светящейся флуоресценции.

Вакатоби

Вид на Вакатоби с высоты птичьего полета демонстрирует преимущества постоянного сохранения рифов и удаления мусора.
Вид с воздуха на дайв-курорт Вакатоби и его знаменитый домашний риф прямо у его дверей.

Вакатоби Дайв Резорт расположен на юго-востоке Сулавеси, Индонезия, в самом сердце кораллового треугольника. Этот идиллический райский остров, известный своими великолепными и тщательно охраняемыми коралловыми рифами, включая знаменитый Домашний риф и более 40 других участков, расположенных на территории частного морского заповедника, легко доступен через частный гостевой рейс курорта

Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию о дайвинг-курорте Wakatobi.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@adefrutos63 #askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@adefrutos63
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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Пол Моликен
Пол Моликен
1 год назад

Но это не похоже на зоопарк, потому что животные не в клетках.

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Сюзанна Янг
Сюзанна Янг
1 год назад

Зоуи! Неудивительно, что люди заходят так далеко, чтобы нырять. Такая красота и возможность для встреч один на один.

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Уолт Стернс
Уолт Стернс
Автор
1 год назад

Это правда. И это чудесное место для всех, как для дайверов, так и для любителей подводного плавания. Твердые кораллы и богатая макро-жизнь делают это место идеальным для подводных фотографов. Я так понимаю, вам раз или два понравилось нырять в зоопарке? Спасибо, Пол!

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Уолт Стернс
Уолт Стернс
Автор
1 год назад

Это победитель для дайверов и любителей подводного плавания.

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