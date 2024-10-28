Пойдем в зоопарк

Дайв-сайт Вакатоби №3, Зоопарк

Зоопарк — это место, где может развлечься каждый. Так что это подходящее название для одного из любимых мест для дайвинга в Вакатоби. В зоопарке есть что-то для каждого. Он расположен довольно близко к курорту. Прогулки на лодке короткие, а состояние океана, как правило, спокойное. Разнообразный диапазон глубин делает это место идеальным как для дайверов, так и для любителей снорклинга, включая новичков и семьи, которые хотят поделиться подводными чудесами с детьми.

То, что делает это место особенным, — это богатство твердых кораллов и обилие макро-жизни, которая наверняка заинтересует охотников за тварями и подводных фотографов.

В зоопарке сады твердых кораллов простираются от мелководья до более глубоких участков рифа.

Зоопарк расположен в небольшой бухте. Под водой риф имеет форму амфитеатра со склонами, обрамляющими центральную долину, которая начинается на мелком плато на глубине от 3 до 10 футов (1-3 метра) и спускается на глубину более 100 футов/30 метров. Недалеко от берега любители подводного плавания могут исследовать рощи, населенные оленевидными кораллами, многочисленными твердыми кораллами семейства Porites и салатовыми кораллами. Эта область, как правило, густо населена разнообразными рифовыми рыбами, а также множеством донных обитателей, предпочитающих песчаные участки между кораллами.

Пара каракатиц Broadclub на мелководье в зоопарке

Находясь в мелководной зоне зоопарка, будьте начеку в поисках каракатиц-ширококлювов, так как их почти всегда несколько. Это также идеальное место для поиска уникальных находок, таких как раки-богомолы, которые щеголяют вращающимися глазами, похожими на глаза инопланетян.

По мере продвижения на среднюю глубину склон становится более крутым, а плотность кораллов увеличивается. Линия рифа переходит в серию холмистых склонов, и к множеству верхневодных рифовых рыб, которые кишат на этом участке, присоединяются более экзотические отдельные находки, такие как рыба-лягушка, рыба-призрак и листовая скорпена.

Помимо обширного кораллового покрова, на средней глубине зоопарка обитает множество актиний с Фото- готовые пары рыб-клоунов. Еще одним фаворитом любителей макроса являются грибные кораллы, в которых обычно обитает одноименная коралловая рыба-игла. У этой маленькой белой иглы треугольная голова, которая придает ей вид маленького подводного питона.

Дайвер рассматривает большую бочкообразную губку с ярко-оранжевым криноидеем наверху.

Дальше вниз по склону обрыва рифа начинают появляться большие бочкообразные губки на глубине от 50 до 80 футов (от 15 до 25 метров). Эти большие губки дают любопытным дайверам возможность охотиться за крошечными сокровищами, которые прячутся внутри бочек.

Фиолетовые волосатые приземистые омары (Lauriea siagiani) являются обычными обитателями крупных бочкообразных губок.

Один из обитателей губок, которого относительно легко обнаружить, — это розовый волосатый приземистый омар, которого также называют сказочным крабом. Это нежное существо, которое технически не является ни крабом, ни лобстером, является любимым объектом макрофотографов. Его почти полупрозрачное тело сияет жемчужным светом и интенсивными розовато-фиолетовыми акцентами, а шерсть нежных белых волос создает сказочный вид.

Дайвер исследует более глубокую часть (глубина 18.3 м/60 футов) покрытого кораллами склона зоопарка.



Разнообразный рельеф и широкий диапазон глубин зоопарка создают идеальные условия для длительных многоуровневых профилей погружений, и большинству дайверов довольно легко совершить 70-минутное погружение, не впадая в декомпрессию — или не скучая, потому что здесь никогда нет недостатка в интересных объектах. И шоу не заканчивается с заходом солнца.

Крылатка-близнец (Dendrochirus biocellatus) — ночные охотники, которые обычно выходят далеко после захода солнца.

Зоопарк — одно из любимых мест ночного дайвинга в Вакатоби. Шоу начинается прямо на закате с последнего всплеска активности дневной смены, прежде чем они отправятся в ночные убежища. Затем, когда сумерки сменяются темнотой, ночные охотники и падальщики выходят из своих дневных логовищ. Каракатицы и кальмары-бобтейлы рыщут по рифам, а крылатки-рыбы с двумя пятнами курсируют в поисках ужина. Octopus выползают на открытое пространство, ракообразные используют покров темноты, чтобы рыскать по морскому дну, а блестящие плоские черви и голожаберники медленно перемещаются по дну. Зоопарк также является излюбленным местом для фирменных флуоресцентных погружений Вакатоби, которые демонстрируют рифы в совершенно новом свете, открывая кораллы и морскую жизнь в призрачных оттенках светящейся флуоресценции.

Вакатоби

Вид с воздуха на дайв-курорт Вакатоби и его знаменитый домашний риф прямо у его дверей.

Вакатоби Дайв Резорт расположен на юго-востоке Сулавеси, Индонезия, в самом сердце кораллового треугольника. Этот идиллический райский остров, известный своими великолепными и тщательно охраняемыми коралловыми рифами, включая знаменитый Домашний риф и более 40 других участков, расположенных на территории частного морского заповедника, легко доступен через частный гостевой рейс курорта.

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