Фильм «Челюсти» подстегнул рыболовный ажиотаж: как обстоят дела с акулами после их выпуска в 1975 году?

Фильм вдохновил ДЭВИДА СИМСА из Университета Саутгемптона стать ученым, изучающим акул, но каков был общий эффект изображения акул как серийных убийц спустя 50 лет после его выхода?

Стивена Спилберга Че́люсти Премьера состоялась в Северной Америке 20 июня 1975 года, и фильм сразу же затронул первобытный человеческий страх стать жертвой охоты огромного и хитрого хищника.

Действие фильма происходит на вымышленном острове у побережья Новой Англии. В нем рассказывается об эпической битве между тремя мужчинами на лодке и огромной белой акулой. Че́люсти Фильм пользовался огромной популярностью, собрав рекордные 100 миллионов долларов США за первые 59 дней.

Молодой и уже свихнувшийся на акулах, я вышел из фильма, желая узнать больше об их поведении и экологии. Но фильмы влияют на людей по-разному, и с тех пор фильм породил то, что социологи называют "THE Че́люсти эффект".

В нем утверждалось, что акулы стали широко демонизироваться в результате того, что в фильме их изобразили как безжалостных убийц, одержимых желанием нападать на людей.

Вдохновенное использование режиссером Спилбергом мимолетных образов акулы плавник Пронзание воды ножом, сопровождаемое зловещей и незабываемой музыкой фильма, усиливало эти чувства. Вот как Че́люсти повлияло на нас. Но как обстоят дела с популяциями акул 50 лет спустя?

Общественного восприятия

Оба формата Спилберг и Питер Бенчли, Че́люсти автор и соавтор сценария выразил сожаление по поводу влияния фильма на общественное восприятие акул.

Действительно, Бенчли стал сторонником сохранения акул, которому нравилось работать с учеными (меня пригласили на его радиошоу, чтобы обсудить мою исследованиями (слежение со спутника за гигантскими акулами).

В последующие годы после выхода фильма на экраны все большее число акул, включая большую белую акулу из фильма, было обнаружено , по имеющимся данным погибли в ходе турниров по ловле акул, которые имели выросла в популярности.

Акулы растут медленно, долго достигают половой зрелости и имеют относительно немного потомства. Это делает многие виды уязвимыми для чрезмерного вылова.

Рыбалка на этом уровне слишком быстро удаляет слишком много акул из популяции, так что оставшиеся акулы не могут заменить их достаточно быстро, и популяция сокращается. Зарегистрированное сокращение может быть относительно большим, если начальный размер популяции уже невелик, как у высших хищников, таких как большая белая акула.

Несколько источники данных, включая ловлю удочками и ярусами, указывают на значительное снижение численности белых акул в 1970-х и 1980-х годах вдоль восточного побережья США, где происходит действие фильма. Че́люсти эффект в действии?

Большая белая акула в Гваделупе (Pterantula)

На самом деле, быстрое снижение не ограничивалось водами США. Белая акула ловит в сетях для защиты купальщиков У юго-восточного побережья Австралии зафиксировано аналогичное большое снижение в середине 1970-х годов. И этот конкретный источник предполагает, что популяция белой акулы начала сокращаться с середины 1950-х годов, за 20 лет до этого Че́люсти.

Дополнительные факторы, такие как коммерческий перелов, очевидно, сыграли свою роль. Влияние фильма, вероятно, усугубило сокращение популяции белых акул, которое было уже происходит.

Признаки восстановления

Во всем мире белая акула была оценивается как уязвимый экологами, с тенденцией к снижению популяции. К счастью, есть признаки восстановления.

В 1990-х годах в странах, где раньше эти животные водились в изобилии, например, в США, Южной Африке и Австралии, были приняты национальные меры по защите белых акул, а несколько лет спустя были приняты меры по защите на всемирном уровне.

С 1990-х годов были видимое увеличение численности у восточного побережья США (когда популяция столь мала, а данные столь скудны, краткосрочный рост может не стать долгосрочной тенденцией). Приветственные признаки того, что меры, такие как запрет на вылов в 1997 году, оказывают положительное влияние после десятилетий чрезмерной эксплуатации.

Однако этот вид по-прежнему уязвим к случайному отлову, поэтому необходимо поддерживать и усиливать меры защиты, чтобы обеспечить восстановление популяции.

Команда Че́люсти Эффект не ограничивался большими белыми акулами. Многие другие крупные акулы были пойманы и убиты в турнирах по ловле акул, которые стали более распространенными после фильма. К сожалению, убийства продолжаются и в оставшихся турнирах США сегодня.

Однако за последние несколько десятилетий основной причиной сокращения численности крупных акул во всем мире, особенно в открытом океане вдали от берега, стало расширение промысловое рыболовство в промышленных масштабах нацеливание акул на их плавников и мясо.

По оценкам, в 2024 году рыболовные суда убивают около 100 миллионов акул в год – число, которое выросло за последнее десятилетие. Почти треть видов акул сейчас находятся под угрозой вымирание.

Океаническая длиннокрылая акула – крупная жертва (Йохан Ланц)

Это было оценивается в 2021 что мировая численность видов акул и скатов, обитающих в открытом океане (например, длиннокрылая акула или мако), сократилась в среднем на 71% с 1970 года из-за резко возросшего рыболовного прессинга в открытом море (районы за пределами национальной юрисдикции).

Мой собственный исследованиями анализ спутниковых траекторий движения акул в сотрудничестве с более чем 150 учеными, изучающими акул показал что в среднем 24% пространства, используемого этими акулами ежемесячно, попадает под зону ярусного промысла.

К ним относятся суда, которые могут выставлять линии длиной 100 км, перевозя 1,000 крючков с наживкой в ​​течение 24 часов. Мы обнаружили, что перекрытие было еще больше, около 75%, для коммерчески ценных видов, таких как синяя акула.

Больше акул умирают Согласно более поздним исследованиям, в этих перекрывающихся горячих точках больше, чем в соседних районах.

Жертва ярусного перекрытия – синяя акула

Разоблачение Челюстей

Есть ли какие-либо признаки восстановления этих видов при существующих мерах управления? Для многих океанических акул ответ по-прежнему отрицательный.

В настоящее время меры, принимаемые в открытом море (если таковые имеются), недостаточны для защиты населения. очень слабая или нулевая защита очагов активности акул. И некоторые меры, такие как запрет на отрезание плавников у акул, как было показано, являются неэффективно.

Мои коллеги и я показало, что уловы видов, находящихся под международной защитой, иногда в 90 раз превышают официальные отчеты. Так что предстоит еще очень долгий путь, чтобы восстановить глобальные популяции акул.

Че́люсти способствовали продвижению негативного образа акул, который не имеет под собой никакой основы в реальности. Скорее, поведение акул кажется как сложный в некоторых случаях как у птиц и млекопитающих.

Отслеживание акул показало, что они могут мигрировать на тысячи километров кормиться в определенных отдаленных местах обитания, прежде чем вернуться в то же самое место, которое они покинули несколько месяцев назад.

Некоторые предпочитают проводить время с знакомые лица, и акулы даже образуют постоянные социальные сети. Гигантские гигантские акулы принимают участие в поведение, похожее на быстрое свидание когда они образуют брачные плавательные круги в конце лета.

Образ серийного убийцы, вероятно, затруднил убеждение людей проявить сочувствие к тяжелому положению акул. Че́люсти Это произошло в то время, когда об акулах было известно очень мало, поэтому пустоту заполнила художественная литература.

Но теперь ученых, изучающих акул, стало больше благодаря Че́люсти. Демистификация этих существ стала первым шагом к их потенциальному восстановлению.

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Дэвид Симс является профессором морской экологии в Университет Саутгемптона. Эта статья переиздана The Conversation по лицензии Creative Commons. Прочтите здесь.

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