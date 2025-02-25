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ИНСАЙДЕРСКИЕ ВЗГЛЯДЫ О ПЕЛАГИЯНЕ

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Яхта Pelagian Dive от Wakatobi в Индонезии. | Яхта Pelagian Dive | Директора круизов Pelagian Рамон Кривиллес и Джудит Терол Ото. | Яхта Pelagian Dive на якоре (вверху)
.|Pelagian Dive Yacht|Руководители круизов Pelagian Рамон Кривиллес и Джудит Терол Ото.|Pelagian Dive Yacht на якоре (вверху)

Pelagian — это настоящий пятизвездочный опыт дайвинга на борту.«…»7-звездочный опыт дайвинга»…«Лучшая команда, которую мы когда-либо видели». Это лишь малая часть из сотен похвал, которые гости удостоили. Вакатобияхта для дайвинга Пелагиан.

Круизные директора Pelagian Рамон Кривиллес и Джудит Терол Ото.
Круизные директора Pelagian Рамон Кривиллес и Джудит Терол Ото.

Так что же такого особенного в этой высококлассной яхте, которая получает столь постоянные похвалы? Чтобы ответить на этот вопрос, мы встретились с директорами круизов яхты Рамоном Кривиллесом и Джудит Терол Ото, которые поделились своими мыслями, основанными на восьмилетнем опыте приема гостей на Пелагиан круизы через архипелаг Вакатоби.

Личное прикосновение

Наиболее хвалимыми аспектами круиза Pelagian являются теплое гостеприимство экипажа и повышенный уровень индивидуального обслуживания, который стал возможным благодаря ограничению каждого круиза максимум десятью гостями, обслуживаемыми экипажем из 12 человек».Каждый член экипажа, от стюардов до водителей тендеров и менеджеров по дайвингу (DEM), находится в прямом контакте с гостями.— говорит Джудит. «Они обеспечивают идеальный баланс между профессионализмом и дружелюбным отношением, создавая для наших гостей домашнюю атмосферу.".

Дайв-яхта Pelagian стоит на якоре (вверху), интерьер главного салона (внизу слева) и повара, готовящие еду на камбузе (внизу справа).
Дайв-яхта Pelagian стоит на якоре (вверху), интерьер главного салона (внизу слева), начальники, работающие на камбузе (внизу справа).

Что нам больше всего нравится в нашей должности директора круиза на Пелагиане, так это возможности для общения с гостями один на один.», — добавляет Рамон. «Это позволяет нам сосредоточить внимание на удовлетворении запросов и предвидении потребностей, не спрашивая, и, конечно же, нам также очень нравится иметь руководящую должность, которая позволяет нам погружаться каждый день.".

Частный, эксклюзивный и расслабляющий

Мастер-каюта Pelagian (вверху), сабин суперлюкс (слева внизу) и стандартная каюта (справа внизу).
Мастер-каюта Pelagian (вверху), сабин суперлюкс (слева внизу) и стандартная каюта (справа внизу).

Конфиденциальность и эксклюзивность — две основные причины, по которым гости выбирают Pelagian. В отличие от дайв-бордов такого размера, которые включают 10 или более компактных кают, пятикаютная планировка и ограниченный список гостей Pelagian создают больше личного пространства в каютах и ​​других помещениях яхты. Эксклюзивность вступает в игру при дайвинге. «Мы посещаем места, где мы являемся единственными круизными судами в этом районе,— объясняет Джудит. «Это означает, что поблизости нет других дайверов, и рифы менее подвержены воздействию человека.   Пелагианские маршруты продемонстрировать разнообразие подводной среды», — говорит Рамон. «Мы комбинируем различные топографии дайвинга, чтобы у гостей не возникало ощущения, что они всегда ныряют в одном и том же месте.

A typical Pelagian cruise will take in coral slopes, sandy lagoons, walls, pinnacles, piers, and muck diving sites. “We can find many unique creatures in the muck environment that are not often found at the resort,” he says. To enhance the experience, the crew stages a muck diving presentation the night before making these dives, and once in the water the DEMs seek out and share the best marine life finds with everyone.
ИНСАЙДЕРСКИЕ ВЗГЛЯДЫ О ПЕЛАГиане 11

Типичный пелагийский круиз пройдет по коралловым склонам, песчаным лагунам, стенам, вершинам, пирсам и местам для дайвинга. «В грязной среде можно найти множество уникальных существ, которых нечасто можно встретить на курорте.," он говорит. Чтобы усилить впечатления, накануне вечером команда устраивает презентацию по грязному дайвингу, а, оказавшись в воде, DEM ищут и делятся со всеми лучшими находками морской жизни.

Еще одним ярким моментом пелагийского круиза, часто упоминаемым гостями, является расслабляющая атмосфера. С многоуровневыми профилями, которые могут превышать один час, тремя запланированными погружениями в день плюс ночные погружения, есть достаточно времени в воде, чтобы удовлетворить даже самых восторженных любителей подводного мира. Но даже со всем этим доступным временем на дне, все еще есть достаточно времени каждый день, чтобы расслабиться и насладиться опытом частной яхты. Рамон отмечает, что расписание позволяет почти два часа между первым и вторым погружением, два с половиной часа между вторым и третьим погружением и часы между третьим и ночным погружением. Такое расписание способствует атмосфере релаксации, а также повышает безопасность с большими интервалами на поверхности, которые позволяют совершать более длительные повторные погружения.

Призыв к еде

По словам Джудит, ни одно обсуждение удовлетворенности гостей Pelagian не будет полным без упоминания еды. Все блюда подаются в индивидуальном порядке, с меню на обед и ужин из трех блюд. «Всегда есть закуска. Салаты на обед — салаты из овощей, салат из киноа, салат «Цезарь», салат из помидоров и боккончини с бальзамическим уксусом, салат из пасты и многое другое — а ужин начинается с выбора супа — тыквенный суп, зеленый горошек, бычий хвост, овощной ассорти, спаржа и т. д.Всегда есть три варианта основного блюда — мясо, рыба или креветки, а также вегетарианские варианты — и вы всегда можете предложить другие блюда, которые шеф-повар с удовольствием приготовит.".

Ужин со стейком, приготовленный шеф-поваром Pelagian.
Ужин со стейком, приготовленный шеф-поваром Pelagian.

Помимо широкого спектра любимых вкусов интернациональной кухни и свежих фруктов, гости, которым нравится индонезийская кухня, могут попробовать традиционные региональные блюда в сопровождении пряных соусов самбал. Кроме того, всегда учитываются любые диетические ограничения или потребности; гости могут просто сообщить нам об этом заранее.

Любимые погружения

Two male mandarinfish spar as dusk approaches at the dive site Magic Pier. Photo Walt Stearns
С приближением сумерек на дайв-сайте Magic Pier два самца мандаринки сбегают с каждым.

Click these links for more info on the Mandarinfish Pier Dive with Wakatobi’s Dive Yacht, Пелагиан и Советы по фотографированию мандаринок.

Хотя гости обычно описывают весь опыт дайвинга в Пелагиане как «исключительный», некоторые места часто упоминаются как особые фавориты. К ним относятся охраняемые бухты острова Бутон. Джудит подтверждает. «Вокруг Волшебного пирса вы найдете сотни рыб-мандаринок и множество других интересных существ, таких как каракатицы, осьминоги, скорпены, маленькие желтые коробочки, различные виды мурен, расписная рыба-лягушка и кольчатая игла». Еще один близлежащий фаворит — пляж Чики-Бич, который является главным местом охоты на голожаберников, рыб-призраков, крабов-декораторов, змеиных угрей и креветок-богомолов.". 

A young male blue ribbon eel, captured at New Pier during Pelagian's tour in Pasar Wajo Bay.
A young male blue ribbon eel, captured at New Pier during Pelagian's tour in Pasar Wajo Bay.
Вершина рифа в лагуне Каранг Капота.
Вершина рифа в лагуне Каранг Капота.

Популярное мелководное погружение и любимое место фотографов, снимающих на широкоугольные камеры, — лагуна Каранг-Капота, где монолитные коралловые рифы возвышаются над белым песчаным дном. Не менее фотогеничен Радужный риф Каранг-Каледупы, представляющий собой цепь подводных гор, соединенных хребтами. Эти образования делают эффектные широкоугольные снимки, а плотный коралловый покров на вершинах хребтов содержит множество макрообъектов, таких как карликовые морские коньки и рыбы-лягушки.

Эффектный вертикальный профиль Orange Wall густо украшен мягкими кораллами и морскими веерами и увенчан нетронутой вершиной рифа, поросшей многочисленными разновидностями твердых кораллов. Красочные морские веера и губки также являются ключевыми особенностями гребней вершин Хога, которые поднимаются с глубины 35 метров. Вершины этих сооружений кишат стрелками, краснозубыми спинорогами, пирамидальными рыбами-бабочками и стрекозами.
Дайв-сайт Fish Market, Вакатоби, Индонезия

Эффектный вертикальный профиль Orange Wall густо украшен мягкими кораллами и морскими веерами и увенчан нетронутой вершиной рифа, поросшей многочисленными разновидностями твердых кораллов. Красочные морские веера и губки также являются ключевыми особенностями гребней вершин Хога, которые поднимаются с глубины 35 метров. Вершины этих сооружений кишат стрелками, краснозубыми спинорогами, пирамидальными рыбами-бабочками и стрекозами.

Все размещены

Дайверы любого уровня опыта могут насладиться пелагианом, говорит Рамон, добавляя при этом: «чем более опытны они, тем больше они могут получать удовольствие от дайвинга и тем больше они понимают и ценят качество рифов.». Приветствуются новые дайверы, и понятно, что им может потребоваться дополнительное внимание и помощь, чтобы максимально эффективно провести время в воде. «Мы компенсируем недостаток опыта дополнительным личным вниманием со стороны одного из наших DEM, который поможет им с такими навыками, как плавучесть, поможет им чувствовать себя в безопасности во время погружений, а также проведет хорошие брифинги и презентации о поведении морских обитателей, среде обитания и разнообразии кораллов.".

Рамон говорит, что еженедельные маршруты круизов составляются с учетом лучших сезонных условий, и все поездки планируются и корректируются в соответствии с погодными условиями, приливами, течениями и желаемым дайвинг-опытом гостей. Маршруты также могут включать поездки, когда на борту есть любители снорклинга.У нас на Пелагиане три DEM, — говорит Рамон, — поэтому мы можем одновременно заботиться о дайверах и снорклингах.".

Преимущество раннего сезона

Wakatobi's Pelagian Dive Yacht.
Пелагианская дайв-яхта

По словам Рамона, билеты на пелагианские круизы иногда распродаются заранее, но в определенные периоды бронирования сочетаются большая вероятность наличия мест с отличными условиями для дайвинга. «С марта по май у нас обычно спокойное море, безветренно, хорошая видимость и теплая вода. Это время, когда мы можем погружаться в местах, которые мы не посещаем в другие месяцы». Этот период времени известен как сезон дождей, но Рамон говорит, что это не означает, что дождь идет круглосуточно, 24 дней в неделю. «Большую часть времени по ночам идет дождь, поэтому для дайвинга это не имеет большого значения.". 

  Мы всегда планируем поездки по прогнозу погоды,— говорит Рамон. «У нас есть более 100 различных мест для дайвинга на выбор, поэтому мы всегда можем погружаться в местах, где мы защищены от ветра и волн.".

Узнайте больше о дайвинге от Pelagian на wakatobi.com/dive-yacht

Спросите представителя по работе с гостями о бронировании круиза на Пелагиане. 
www.wakatobi.com Электронная почта: info@wakatobi.com

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Как долго можно удерживать воздух в баллоне? #AskMark #scubadiving

Полный список дайвинг-шоу со ссылками: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18–26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок) 1–2 ФЕВРАЛЯ: Duikvaker 21–23 ФЕВРАЛЯ: European Dive Show (EUDI) 21–23 ФЕВРАЛЯ: Diving Resort Travel (DRT) Show, Малайзия 1–2 МАРТА: GO Diving Show (The UK Dive Show) 15–16 МАРТА: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia 28–30 МАРТА: Mediterranean Diving Show 4–6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX) 22–25 МАЯ: Thailand Dive Expo (TDEX) 31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Scuba Show 13–15 ИЮНЯ: Malaysia International Dive Expo (MIDE) 6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ 17-19 ОКТЯБРЯ: Разговоры о дайвинге 11-14 НОЯБРЯ: Шоу DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в наших брендах ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования. 00:00 Введение 01:35 Реклама Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 GO Diving Show UK 06:24 ADEX OZTek 07:06 Mediterranean 07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 Scuba Show 09:36 MIDE 10:06 GO Diving ANZ 11:09 Diving Talks 11:58 DEMA

Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
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#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yNkZBOTQyMkYxQkQyMzc2

Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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