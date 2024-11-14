Самый большой в мире коралл обнаружен на Соломоновых островах

На Соломоновых островах обнаружен мегакоралл, который в три раза больше предыдущего рекордсмена и настолько огромен, что его можно увидеть из космоса. Предполагается, что его возраст составляет около 300 лет.

Группа ученых National Geographic Pristine Seas во время экспедиции на исследовательском судне Аргон заметил – или не мог не заметить – огромного Павона клавус Организм, размеры которого составляют 34 x 32 м, возвышается над морским дном на высоту 5.5 м. Его общая окружность составляет 183 м.

Кораллы на островах Три сестры в юго-западной части Тихого океана на протяжении столетий незаметно набирали вес.

Вид с воздуха на крупнейший в мире коралл (Seve Spence / National Geographic Pristine Seas)

Команда описала его как окрашенный в основном в коричневый цвет с вкраплениями ярко-желтого, синего и красного цветов, и представляющий собой просторную среду обитания для множества видов молоди рифовых рыб, крабов, креветок и других рифовых беспозвоночных.

«Когда мы думаем, что на планете Земля уже нечего открывать, мы обнаруживаем огромный коралл, состоящий из почти миллиарда маленьких полипов, пульсирующих жизнью и цветом», — сказал Энрик Сала, местный исследователь National Geographic и основатель Pristine Seas.

«Это важное научное открытие, как и обнаружение самого высокого дерева в мире, но есть повод для беспокойства. Несмотря на свою удаленность, этот коралл не защищен от глобального потепления и других угроз со стороны человека».

Дайвер измеряет кораллы (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Коралл начинается на глубине 13 м и опускается до максимальной глубины 39 м. Когда команда впервые заметила структуру, они подумали, что это может быть затонувшее судно, пока подводный оператор Ману Сан Феликс не погрузился, чтобы провести более детальный осмотр.

«Генетический код этих простых полипов — это огромная энциклопедия, в которой описано, как выживать в различных климатических условиях, и до сих пор им это удается даже несмотря на потепление океана», — сказал Сан-Феликс.

Кораллы покрывают площадь, равную пяти теннисным кортам (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

«Крупные взрослые колонии кораллов, подобные этой, вносят значительный вклад в восстановление экосистем коралловых рифов благодаря своему высокому репродуктивному потенциалу», — отметил Эрик Браун, коралловый ученый из экспедиции Pristine Seas на Соломоновы острова. Именно Браун идентифицировал и измерил предыдущий мировой рекорд по размеру коралла в Американском Самоа.

«Хотя близлежащие мелководные рифы деградировали из-за потепления морей, наблюдение за этим большим здоровым коралловым оазисом в немного более глубоких водах является лучом надежды», — сказал он.

Измерение кораллов оказалось непростой задачей (Ману Сан Феликс / National Geographic Pristine Seas)

«Двадцать лет назад, работая в NOAA, во время буксировки на буксире на западной стороне Тау в Американском Самоа я неожиданно увидела то, что сейчас известно как Большая Мамочка, один из крупнейших зарегистрированных на сегодняшний день кораллов», — вспоминает Молли Тиммерс, ведущий научный сотрудник экспедиции Pristine Seas.

Считается, что Большой Мамочке более 500 лет, а ее высота составляет более 6 метров, хотя ее окружность составляет лишь малую часть окружности коралла Соломоновых островов — 41 метр.

«Сегодня у меня была невероятная возможность увидеть еще более крупный коралл на Соломоновых островах», — продолжил Тиммерс. «В то время как Большая Мамочка выглядела как огромный шарик мороженого, брошенный на риф, этот недавно обнаруженный коралл похож на мороженое, которое начало таять, навсегда растекаясь по морскому дну».

«Мороженое начало таять» (Ману Сан Феликс, National Geographic Pristine Seas)

На Соломоновых островах находится второе по величине разнообразие кораллов на планете: здесь насчитывается более 490 известных твердых и мягких видов.

Месячная экспедиция на Соломоновы острова началась в середине октября, 18 ученых и кинематографистов изучали здоровье океана. В их распоряжении имеются такие инструменты, как глубоководные фото- и видеокамеры, подводные съемки, подсчеты морских птиц, подводные визуальные съемки, отбор проб ДНК из окружающей среды и новый подводный аппарат, рассчитанный на глубину 1,300 м, Argonauta.

Члены команды на батискафе Argonauta (National Geographic Pristine Seas)

«Сделать новое открытие такой значимости — заветная мечта каждого ученого и исследователя, и мы рады, что этот мегакоралл, который поможет вдохновить на принятие решений по сохранению океана, был найден здесь, на прекрасных Соломоновых островах», — сказал Пол Роуз, руководитель экспедиции Pristine Seas.

Предприятие представляет собой партнерство между National Geographic Нетронутые моря и правительство Соломоновых Островов. «Океан обеспечивает нам средства к существованию и внес огромный вклад в нашу национальную экономику и сообщества», — сказал премьер-министр Соломоновых Островов Джеремайя Манеле.

«Наше выживание зависит от здоровья коралловых рифов, поэтому это захватывающее открытие подчеркивает важность их защиты и поддержания для будущих поколений».

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