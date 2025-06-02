Почему Мальдивы мне никогда не надоедают

Камера наготове, РИЧАРД АСПИНАЛЛ расслабляется в Северном Мале Атолле, где яркие цвета ниже ватерлинии гарантированно оставят неизгладимое впечатление. В любом случае, что плохого в игре с рыбой?

Мало что может быть прекраснее в жизни, чем просыпаться с видом на океан, который нежно плещется у белого песчаного пляжа в нескольких метрах от вас, а лазурное небо простирается до горизонта. Пышная тропическая листва и пальмы над головой отбрасывают желанную тень, покачиваясь на легком ветру.

Какое это огромное удовольствие — наблюдать восход солнца, зная, что работа далеко, и все, что вам нужно сделать, это насладиться прекрасным завтраком и найти дайвинг-центр. Добро пожаловать на Мальдивы.

Эта чудесная страна островов на вершине хребта в Индийском океане давно определила «тропическую роскошь». Учитывая, что здесь одни из лучших мест для дайвинга в мире, ее славная полоса атоллов, едва касающаяся экватора, делает ее местом, которое вы можете посещать снова и снова, особенно когда вы чувствуете, что заслуживаете расслабленных погружений и немного побаловать себя.

Когда появилась возможность остановиться на курорте OBLU NATURE на острове Хеленгели, я с радостью ею воспользовался. Я был на мальдивском сафари год назад, и, пока я

всегда в восторге от энергичных погружений с сильным течением на одном из маршрутов «Best Of»,

Идея построить роскошную виллу на острове казалась идеальной.

Это также означало, что мой партнер, не занимающийся дайвингом, тоже мог поехать со мной. Возможность побыть вместе и насладиться дайвингом: лучшее из обоих миров.

Красочная сцена рифа

Поездка пролегала из Ньюкасла через Дубай в Мале, столицу Мальдив. Мы провели ночь в отеле недалеко от аэропорта, чтобы выспаться после поездки, прежде чем быстро сесть на катер и отправиться на север в Хеленгели. Остров представляет собой тонкую полоску кораллового песка и тропической зелени, которая образует небольшую часть северо-восточного края атолла Северный Мале (Каафу).

Приближаясь к OBLU NATURE, вы сначала увидите виллы над водой и небольшой причал, где находятся традиционные деревянные рабочие лошадки Индийского океана, Дхонис, отдохните между погружениями и прогулками на лодке на закате.

Быстрое приветствие от персонала и предложение установить приложение курорта на наши телефоны были быстро удовлетворены, и нам показали наше размещение. Я попросил виллу на пляже, чтобы воспользоваться преимуществами тени пальм. Как рыжеволосый человек, живущий в Шотландии, я должен держаться подальше от солнца.

Виллы над водой позволяют любоваться восходом или закатом солнца в зависимости от направления, в котором они находятся, и находятся немного дальше от центрального ресторана курорта, бара, консьержа и дайвинг-центра, хотя по ним очень легко передвигаться пешком, а также курсирует шаттл-кар типа гольф-кара.

Дхони — рабочие лошадки Мальдив (OBLU NATURE Helengeli от SENTIDO)

Курорт (OBLU NATURE Helengeli от SENTIDO)

Дайв-центр

Быстро проверив свое фотооборудование и проведя испытание корпуса на герметичность (как же я люблю этот «мигающий зеленый огонек счастья»), я прошел по центральной дорожке, усаженной пальмами, и нашел TGI Helengeli.

Центр хорошо затенен — идеально подходит для примерки снаряжения для дайвинга — и находится всего в нескольких минутах ходьбы от причала и Дхонис. Сотрудники приготовили для меня 15-литровый баллон, заполненный на 30%.

После обычной бумажной волокиты мне выдали комплект снаряжения — стандартный набор дайв-центра от известных поставщиков — и я отправился на первое погружение в этой поездке.

Дайв-центр TGI Maldives (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

TGI использует довольно стандартную систему из двух утренних погружений, дневного погружения и ночного погружения по запросу. Около 30 регулярно посещаемых мест являются частью внешней цепи небольших островов и рифов, которая определяет северо-восток атолла Северный Мале.

Эти сайты имеют несколько замечательных названий, таких как Каги Куда Кангу и Бода Гаа Фару. Если вы все еще регистрируете свои погружения, то это слова, которые приятно писать.

Молодая черепаха бисса наблюдает за Ричардом Аспинеллом

Послеобеденные погружения часто проводятся ближе к курорту, в более защищенных местах. Течения могут быть сильнее во второй половине дня, хотя сезон и приливы делают прогноз очень сложным. Перед каждым погружением гид проверяет течение, которое определяет, как будет достигнуто место. К счастью, движение по течению является нормой.

Наше первое погружение было у стены, образующей одну сторону канала или канду. Каналы могут быть очень интересными с быстрым течением, но часто не подходят для фотографов, так как их уносит от объектов съемки!

К счастью, течение в тот день было слабым, и уже через несколько минут я увидел свою первую черепаху и с радостью погрузился в ритм дайвинга.

Я выстрелил в несколько коралловых брызг, прежде чем спуститься на мелководье, чтобы полюбоваться косяками цезий, сине-линейных люцианов и рыб-бабочек в последние полчаса 60-минутного погружения.

Для меня отмели — это то место, где мальдивские рифы действительно сияют. Песчаное дно, уходящее в глубину, не представляет особого интереса, хотя всегда стоит быть начеку, потому что мы могли увидеть несколько черноперых и белоперых рифовых акул, проплывающих под нами.

Кандус являются одними из типичных мест для дайвинга на Мальдивах. Даже при умеренном течении они могут быть очень расслабляющими: держитесь рифа с одной стороны от себя, следуйте за гидом и оставайтесь с вашим напарником.

Да, нужно следовать всем обычным правилам, но это легкий дайвинг. Мне пришло в голову, что если это был ваш первый дайвинг после получения квалификации, или, возможно, поездка для дальнейшего обучения и повышения квалификации, это погружение было практически идеальным.

Рыба-бабочка с воротником

Даже при ярком тропическом солнце искусственный свет (здесь он обеспечивается вспышками Ричарда) подчеркивает захватывающие цвета рифа.

Я хорошо спал той ночью, чему способствовало несколько Мохитов баре, и моя жена очень хорошо отзывалась о спа-салоне.

Маха Тила

Изюминкой следующего дня станет Maha Thila, погружение с большим количеством рыб-клоунов местного вида черноногих и более распространенного клоуна Кларка. Последние гораздо более кипучие и их легко сфотографировать, когда они сбиваются в пузырчатую актинию – в данном случае это великолепный красный экземпляр.

Черноногая рыба-клоун

Когда течение немного усиливается, оно приподнимает юбки этого анемона.

Тилаs — это тип рифа, который лучше всего описать как подводные вершины, и который отличается от гири в том, что они не прорываются на поверхность. Оба подходят для отличных погружений, а более мелкие идеально подходят для осмотра вокруг перед тем, как сделать остановку безопасности на мелководье, где часто можно увидеть отдыхающих черепах.

Среди каналов, углов и стенных погружений кандус, мне не терпелось достать свой макрообъектив. Первое погружение «для наблюдения за существами» на углу домашнего рифа закончилось дрейфом на среднем течении среди косяков люцианов — красиво, но не то, что я хотел.

Мне пришлось ждать до следующего дня, прежде чем я смог исследовать местный сайт под названием Trix Caves. Не совсем пещеры, скорее глубокие выступы, где кораллы сверху отбрасывают постоянную тень на то, что кажется большими выбоинами, выбитыми из стороны рифа.

Эти затененные «пещеры» были покрыты жизнью, и среди кнутообразных кораллов, гидрозоев и горгонарий. Я прекрасно провел время, охотясь на крошечных бычков и голожаберников.

Очень хорошая видимость позволяет Ричарду попытаться запечатлеть более широкий рифовый ландшафт.

Факелы необходимы для таких мест, как это; в противном случае это скучные, неинтересные места, затерянные во мраке своих теней. Даже небольшой факел открывает богатство красных, розовых и фиолетовых оттенков и удивительный уровень детализации в любящих тень видах, которые покрывают скалу.

Бычок-хлыст

Черви на рождественской елке

Как и во время всех погружений на Мальдивах, может случиться все, что угодно, и на глубине около 20 м и на полпути к погружению мы обнаружили пару акул-нянек, отдыхающих вместе. Эти толерантные рыбы могут быть доступны, но после одного Фото Я оставил их одних вздремнуть.

Акула-нянька

Пещеры Дорис

Подобное погружение в пещерах Дорис однажды днем ​​открыло больше макро-жизни, хотя я и проклинал свое все ухудшающееся зрение. Я остановился на нескольких портретах рыб и взял на себя задачу запечатлеть очень пугливых огненных бычков, которые живут в норах в коралловом песке.

Пара красных огненных бычков

Рыбы-ястребы, как и бычки, являются хорошими объектами для портретов.

Прежде чем я это осознал, я был уже на полпути к поездке, и мне нужно было посетить спа. Я не

прирожденный любитель спа, но я начинаю ценить синергию спа/дайвинга и, поскольку моя ноющая спина

меня избивала и толкала крошечная женщина с нечеловеческой силой, я размышлял о том,

что предлагают такие курорты, как OBLU NATURE на этом чудесном острове Хеленгели.

Доступны различные процедуры, включая горячие камни и балийский массаж. Я забронировал еще одну процедуру через приложение на утро нашего отъезда, чтобы облегчить перелет домой. Это было великолепно!

Спа (OBLU NATURE Helengeli от SENTIDO)

Это было спокойное, плавное погружение, свободное от стресса и идеально подходящее как для опытных дайверов, ищущих легкой роскоши, так и для новичков, желающих расширить свои возможности и обрести уверенность, возможно, остановившись у членов семьи или любимого человека (я говорил, что есть вилла для молодоженов?) и совершив достаточно много погружений, а также приятно проведя время вместе.

Говоря об этом, я должен упомянуть рестораны. The Grill, как его называют, находится рядом с пляжем, ловит лучшее из вечернего бриза и подходит для всех диет. Если вы едите рыбу, это идеальное место для вас.

Мой любимый из трех ресторанов называется Raga Route. В некотором смысле он немного похож на Мальдивы в целом — под влиянием индийской культуры и еды, но со своей изюминкой. Еда была роскошной, деликатно приправленной и богатой. Обязательно.

Более крупный ресторан курорта, работающий по системе «шведский стол», также был превосходен, с различными «станциями», предлагающими блюда мировой кухни. К счастью, тренажерный зал курорта поможет с новыми приобретенными калориями!

Домашний риф

Для многих гостей домашний риф может стать первым знакомством с подводным миром. Гости могут бесплатно взять напрокат набор для сноркелинга и, если они останутся в обозначенных зонах, провести весь день, наблюдая за подводным миром.

Сам риф по сути является продолжением подводной части острова, длинный и тонкий, между двумя более крупными рифовыми структурами. Я ожидаю, что многие гости попробуют свои силы в сноркелинге, прежде чем решиться на пробное погружение с TGI. Получение базовой сертификации здесь для многих, безусловно, лучше холодной карьеры в Великобритании, хотя я знаю, что некоторые люди не согласятся.

мурена

Колючий лобстер

Домашний риф идеально подходит для ночных погружений и дальнейшего наблюдения за обитателями океана, и я бы с радостью провел там гораздо больше времени, чем стандартные 45 минут ночного погружения.

Я также хорошо справлялся с газом и мог бы отказаться от запрошенного мной 15-литрового баллона, но приятно знать, что они есть. Недельные профили погружений подразумевали, что часовые погружения с давлением более 50 бар на поверхности были нормой.

Чего я не ожидал во время ночного погружения, так это короткой, но замечательной встречи с белоперой рифовой акулой. Обычно пугливая, эта особая рыба, охотящаяся в темноте, подплыла ко мне и быстро проверила мою камеру, прежде чем умчаться.

Белоперые рифовые акулы часто встречаются на Мальдивах, но редко можно увидеть их так близко.

Дайвинг у домашнего рифа днем ​​также доставляет удовольствие, и в ярком тропическом свете и при великолепной видимости я провел несколько счастливых погружений среди стай сине-линейных люцианов, которые расступались и снова собирались вокруг меня, не доверяя полностью этому неуклюжему пришельцу.

Характерная стая сине-линейных люцианов

Восточные сладкогубы

Краски Мальдив

Snapper часто обитают на большой глубине, поэтому встреча на мелководье очень приятна, поскольку их может быть несколько тысяч. Они и восточные сладкогубы являются типичными рыбами Индийского океана, их яркие желтые цвета на фоне синего цвета представляют собой такое же мощное сочетание, как бирюзовый океан на фоне белого кораллового песка на поверхности.

Анемоновая рыба

Помимо дружелюбия персонала, превосходной еды, замечательного спа-салона и даже крыланов, которые летают между островами в поисках еды, я думаю, что на Мальдивах в изобилии есть и яркие цвета.

Цвета океана, песка, зелени деревьев на фоне неба — все это исключительно, но опуститесь под поверхность воды и исследуйте рифы. Цвет повсюду.

Рыба-клоун-спинороги

хирурговые

От желтых и серебристых оттенков рыб до красных губок и розовых кораллов, посреди глубокой синевы океана — цвет присутствует везде.

Почти два десятилетия назад я сказал парню в моем дайвинг-клубе, что собираюсь на Мальдивы. Он, будучи закаленным развалиной болельщик, назвал это «просто игрой с рыбой».

Дело в том, что он был прав, это игра с рыбами. Тысячи рыб, всех размеров, цветов и форм, с великолепной тропической роскошью наверху. Если вы не были на Мальдивах, сделайте это. Это сказочно!

Вилла класса люкс на пляже с бассейном (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) ФАКТ ФАЙЛ ПОПАСТЬ ТУДА: Ричард летел с Emirates из Ньюкасла в Мале через Дубай. Бесплатный трансфер на катере до Хеленгели занимает около 50 минут. ЖИЛЬЕ: OBLU NATURE Helengeli от SENTIDO (Курорты «все включено» на Мальдивах). ДАЙВИНГ: TGI Мальдивы. Одиночные погружения начинаются от 114 долларов США (85 фунтов стерлингов). Доступна аренда снаряжения, а также 15-литровых баллонов и нитрокса. Также доступны водные мотоциклы, байдарки и другие водные виды спорта. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: Везде используются розетки британского образца. ВАЛЮТА: Мелкие купюры в мальдивских руфиях или долларах США могут оказаться полезными, хотя большинство посетителей используют для оплаты всех покупок карты. ЦЕНЫ: Все гости останавливаются на OBLU Island Plan, который включает размещение, удобства, питание и неограниченные напитки, мероприятия и экскурсии. Ричард остановился в Sunrise Water Villa с бассейном, цены на которую в настоящее время начинаются от $630 (£470) за ночь. Ожидайте, что заплатите от $525 (£390) за Deluxe Beach Villa до $1,335 (£1,000) за Beach Suite с бассейном (все вместе). Водные виллы на закате (OBLU NATURE Helengeli от SENTIDO)

Также Ричард Аспиналл на Divernet: НОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КРАСНОМ МОРЕ, ДАЙВИНГ С САФАРИ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ НОВИЧКОВ К УСПЕХУ, РОСКОШЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЬ-ГУНЕ: УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ, НУДИ КОЛЛЕКТОР