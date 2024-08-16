Планы Мальдивских островов по ярусной ловле ставят под угрозу репутацию сторонников акул 

Международные ученые, в том числе из Великобритании, призывают правительство Мальдив пересмотреть свои планы по восстановлению разрушительного ярусного промысла – и надеются рассчитывать на поддержку обеспокоенных аквалангистов, которые посещают острова Индийского океана в поисках опыта с крупными животными.

Ярусный промысел угрожает целевым видам и видам прилова, а также увеличивает нагрузку на и без того переловленные популяции тунца, от которых зависят местные мелкие рыболовы, говорят ученые.

Проект постановления Мальдивских островов позволит выгружать прилов акул, что поставит под угрозу их статус как своего рода заповедника акул и скатов.

Ярусный промысел фактически возобновит промысел акул на атоллах и, также угрожая важнейшим запасам рыбы, отрицательно повлияет на здоровье океана, средства к существованию одиночных рыбаков, которые ведут устойчивую деятельность, а также доходы от туризма, утверждают участники кампании.

Скат-манта (Саймон Хилбурн / Ocean Image Bank)

На доходы рыбаков повлияет конкуренция со стороны зарубежного рыболовства, а истощение рыбных запасов, необходимых для питания прибрежных сообществ, может стать гуманитарной проблемой.

Ярусный промысел известен высоким уровнем прилова, в том числе уязвимых видов, что может серьезно повлиять на морское биоразнообразие. «Ярусный промысел представляет собой де-факто снятие давнего запрета на вылов акул, который сыграл важную роль в восстановлении здоровья морской жизни на Мальдивах», — говорят участники кампании.

Прилов затрагивает виды акул, находящихся под угрозой исчезновения, а также скатов, черепах и морских птиц, в отличие от традиционных методов рыболовства, таких как удочка и леска, которые сводят к минимуму уровень прилова.

Черепахи также окажутся под угрозой исчезновения (Дэвид П. Робинсон / Ocean Image Bank)

Суда под иностранным флагом начали ярусный промысел на Мальдивах в 1985 году. Эта практика была запрещена в 2010 году из-за проблем с управлением, но вновь открылась в следующем году, прежде чем в ответ на дальнейшие нарушения правительство решило прекратить выдачу новых лицензий в 2019 году.

Мальдивский океанический альянс (MOA) предприятий и НПО установил партнерские отношения с Союзом рыбаков желтоперого тунца, чтобы создать петицию через OnlyOne, призывая международное сообщество довести до сведения правительства экологические, экономические и репутационные последствия ярусного промысла.

Кампания #Против ярусного лова

В число британских ученых, поддерживающих кампанию #AgainstLonglining, входят Дэниел Поли, морской биолог, который считается одним из самых цитируемых ученых-рыболовов в мире, и профессор Каллум Робертс, биолог по сохранению морской среды из Университета Эксетера.

«Мальдивы являются мировым лидером в сохранении океана: с 2009 года они защищают свои воды от промысла акул, мант и черепах», — говорит Робертс.

«Возобновление ярусного лова было бы очень эффективным способом уничтожить культовую дикую природу океана и растратить эту с трудом заработанную репутацию». Дайверы могут подписать петиция здесь.

Также в Дивернете: МАЛЬДИВЫ ОТРИЦАЮТ ПЛАНЫ УГРОЗИТЬ АКУЛ, НОРМАЛЬНЫЕ АКУЛЫ, ЗОНА ОТЛОВА: ТАЙНАЯ СТОЛОВАЯ ДЛЯ МАЛЬДИВСКИХ АКУЛ