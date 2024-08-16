Крупнейший онлайн-ресурс для дайверов
Крупнейший онлайн-ресурс для дайверов
Поиск
Закройте это окно поиска.

Планы Мальдивских островов по ярусной ловле ставят под угрозу репутацию сторонников акул 

1 Пользователь прочитав этот пост.
Следите за Дивернетом в Новостях Google
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Тигровая акула на Мальдивах (Винсент Нифель / Ocean Image Bank)
Тигровая акула на Мальдивах (Винсент Нифель / Ocean Image Bank)

Международные ученые, в том числе из Великобритании, призывают правительство Мальдив пересмотреть свои планы по восстановлению разрушительного ярусного промысла – и надеются рассчитывать на поддержку обеспокоенных аквалангистов, которые посещают острова Индийского океана в поисках опыта с крупными животными.

Ярусный промысел угрожает целевым видам и видам прилова, а также увеличивает нагрузку на и без того переловленные популяции тунца, от которых зависят местные мелкие рыболовы, говорят ученые. 

Проект постановления Мальдивских островов позволит выгружать прилов акул, что поставит под угрозу их статус как своего рода заповедника акул и скатов. 

Ярусный промысел фактически возобновит промысел акул на атоллах и, также угрожая важнейшим запасам рыбы, отрицательно повлияет на здоровье океана, средства к существованию одиночных рыбаков, которые ведут устойчивую деятельность, а также доходы от туризма, утверждают участники кампании. 

Скат-манта (Саймон Хилбурн / Ocean Image Bank)
Скат-манта (Саймон Хилбурн / Ocean Image Bank)

На доходы рыбаков повлияет конкуренция со стороны зарубежного рыболовства, а истощение рыбных запасов, необходимых для питания прибрежных сообществ, может стать гуманитарной проблемой.

Ярусный промысел известен высоким уровнем прилова, в том числе уязвимых видов, что может серьезно повлиять на морское биоразнообразие. «Ярусный промысел представляет собой де-факто снятие давнего запрета на вылов акул, который сыграл важную роль в восстановлении здоровья морской жизни на Мальдивах», — говорят участники кампании.

Прилов затрагивает виды акул, находящихся под угрозой исчезновения, а также скатов, черепах и морских птиц, в отличие от традиционных методов рыболовства, таких как удочка и леска, которые сводят к минимуму уровень прилова.   

Черепахи также находятся под угрозой исчезновения (Дэвид П. Робинсон / Ocean Image Bank)
Черепахи также окажутся под угрозой исчезновения (Дэвид П. Робинсон / Ocean Image Bank)

Суда под иностранным флагом начали ярусный промысел на Мальдивах в 1985 году. Эта практика была запрещена в 2010 году из-за проблем с управлением, но вновь открылась в следующем году, прежде чем в ответ на дальнейшие нарушения правительство решило прекратить выдачу новых лицензий в 2019 году. 

Мальдивский океанический альянс (MOA) предприятий и НПО установил партнерские отношения с Союзом рыбаков желтоперого тунца, чтобы создать петицию через OnlyOne, призывая международное сообщество довести до сведения правительства экологические, экономические и репутационные последствия ярусного промысла.

Кампания #Против ярусного лова
Кампания #Против ярусного лова

В число британских ученых, поддерживающих кампанию #AgainstLonglining, входят Дэниел Поли, морской биолог, который считается одним из самых цитируемых ученых-рыболовов в мире, и профессор Каллум Робертс, биолог по сохранению морской среды из Университета Эксетера. 

«Мальдивы являются мировым лидером в сохранении океана: с 2009 года они защищают свои воды от промысла акул, мант и черепах», — говорит Робертс. 

«Возобновление ярусного лова было бы очень эффективным способом уничтожить культовую дикую природу океана и растратить эту с трудом заработанную репутацию». Дайверы могут подписать петиция здесь.

Также в Дивернете: МАЛЬДИВЫ ОТРИЦАЮТ ПЛАНЫ УГРОЗИТЬ АКУЛ, НОРМАЛЬНЫЕ АКУЛЫ, ЗОНА ОТЛОВА: ТАЙНАЯ СТОЛОВАЯ ДЛЯ МАЛЬДИВСКИХ АКУЛ

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте Федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате пожара на калифорнийском дайв-сафари Conception в 2019 году, однако в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан оплатить счет остается неясным. Колыбели для детенышей кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- поддержка/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- Cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ Станьте фанатом: https://www.scubadivermag .com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, Веб-сайт обзоров подводного снаряжения: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, Веб-сайт «Советы и советы», «Отчеты о путешествиях»: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт «Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве»: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ------- -------------------------------------------------- -------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего вашего необходимого снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате возгорания калифорнийского дайв-сафари Conception в 2019 году – хотя в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан? оплатить счет остается неясным. Колыбели для молодых кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками.


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/

https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg
https://fourthelement.com/product/tech-fin/


Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5CNTQ4NEJFQThFNzg4Q0Qz

Компенсация всего в 34 тысячи долларов за 5 лет #scuba #news #podcast

Посетите Scuba.com по этой ссылке: https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www .scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------- ------------------------------------------ НАШИ САЙТЫ Сайт: https:/ /www.scubadivermag.com ➡️ Веб-сайт подводного плавания, подводной фотографии, подсказок и рекомендаций, обзоров подводного снаряжения: https://www.divernet.com ➡️ Веб-сайт новостей подводного плавания, подводной фотографии, советов и советов, веб-сайт отчетов о путешествиях: https:// www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании. Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ------------------- -------------------------------------------------- -------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www .instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу. 00:00 Введение 00:52 Scuba.com 02:09 Уход за ногами перед погружением 08:20 Уход за ногами после погружения

Посетите Scuba.com по этой ссылке:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
00:52 Scuba.com
02:09 Уход за ногами перед погружением
08:20 Уход за ногами после погружения

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS40MzQwRDA4N0ZGRTNBNTE2

Уход за ногами при подводном плавании #scuba #howto

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything @denisb8426 #askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, снаряжение для подводного плавания Веб-сайт с обзорами: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, веб-сайт с отчетами о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов -------------------------------------- --------------------------------------------- ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything

@denisb8426
#askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
ССЫЛКИ

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41QUU4MjI2RjNBNjFENEY3

Как проложить шланг сухого костюма? @denisb8426 #askmark

Больше... Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политике конфиденциальности для дополнительной информации.

Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Найджел Хейнс: Плененного дельфина выбросили вместе с водой из ванны
Я qqqqqq: Плененного дельфина выбросили вместе с водой из ванны
Стив Вайнман: Тайна «всплеска» Титаника раскрыта
Adi: Тайна «всплеска» Титаника раскрыта
Adi: Тайна «всплеска» Титаника раскрыта
Cвежие новости
Иск Титана: Раш считал себя «индивидуальным гением глубоководных погружений» Иск Титана: Раш считал себя «индивидуальным гением глубоководных погружений»
Кораблекрушение в Дорсете: ссылки на Вордсворта защищены Кораблекрушение в Дорсете: ссылки на Вордсворта защищены
Грант расширяет возможности дайв-клуба острова Мэн Грант расширяет возможности дайв-клуба острова Мэн
ООН одобрила мальтийский проект WreckLife ООН одобрила мальтийский проект WreckLife 
Дайвер наслаждается редкой встречей с акулой в Британской Колумбии Дайвер наслаждается редкой встречей с акулой в Британской Колумбии
Данные Кораллового моря за 400 лет бросают вызов позиции ООН Данные Кораллового моря за 400 лет бросают вызов позиции ООН

Связаться с нами

Facebook X-твиттер Instagram Youtube

Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.

Copyright 2024 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.

0
Буду рад вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x