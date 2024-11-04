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Одиночное погружение с акулами в Тайгер-Харбор

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Тигровая акула в Фувахмуле

ЭКРЕМ ПАРМАКСИЗ только что вернулся из культового места для дайвинга с акулами на юге Мальдивских островов, где, получив разрешение погружаться вне обычной групповой зоны, он надеялся глубже понять, как ведут себя тигровые акулы.

Впервые я отправился на Фувахмулу в феврале этого года, это была первая из двух поездок, которые я запланировал на 2024 год. Моя цель? Исследовать самое густонаселенное место обитания тигровых акул в мире и познакомиться с великолепными созданиями этого отдаленного острова. 

За последние восемь лет много говорили об этом месте на южной оконечности Мальдив. Раньше это место игнорировалось как туристическое направление, но теперь тысячи людей ежегодно приезжают в Фувахмулах, чтобы понырять с этим культовым видом. Мне было очень любопытно: настала моя очередь попробовать.

Тигровая акула в Фувахмуле

Середина февраля — лучшее время сезона в Фувахмуле, и все прошло безупречно. К концу поездки я совершил 14 погружений с тигровыми акулами с группой итальянских морских биологов под руководством Франчески Рейнеро. Они проводили лазерную фотограмметрию для измерения и идентификации особей. 

Для меня как для защитника акул было крайне важно наблюдать и фотографировать тигров своими глазами. Когда я покинул остров через неделю, у меня был четкий план вернуться в октябре для дальнейшего наблюдения.

Мне хотелось понаблюдать за взаимодействием тигровых акул в Фувахмуле, поскольку один и тот же вид акул может вести себя и действовать по-разному в разных местах обитания при определенных обстоятельствах.

Содержание

Специальное разрешение

Тигровая акула в Фувахмуле

Тигровые акулы известны как агрессивные хищники, уступающие по числу зарегистрированных нападений на людей только большим белым акулам. Они от природы очень любознательны, что помогает им находить источники пищи, но, к сожалению, это объясняет некоторые из этих инцидентов.

В Фувахмулахе круглый год обитает беспрецедентно большое скопление тигровых акул, идентифицировано 250 особей. Это идеальное место в мире не только для любительского дайвинга, но и для конкретных наблюдений и научных исследований.

Для тесного взаимодействия и наблюдения мне потребовалось специальное разрешение от дайв-центра. Получить его было непросто, поскольку островитяне и центры, естественно, обеспокоены любыми потенциальными инцидентами, которые могли бы поставить под угрозу дайв-туризм. 

Тигровая акула в Фувахмуле

Это разрешение дает определенную свободу, позволяя очень близко встречаться с этими величественными животными. Моя поездка в основном была посвящена одиночному погружению с тигровыми акулами, отдельно от дайв-гида, дайвера-страховщика или дайверов-любителей.

Обычно во время погружений за тиграми в Фувахмуле дайверы обязаны держаться группы, стоя на месте за обрывом, чтобы наблюдать за кормлением акул.

Дни в гавани

Получив необходимую свободу, я составил план с тремя дайв-гидами. После того, как кормление было завершено, я собирался нырнуть в одиночку на песчаное дно в Tiger Harbour (ранее известном как Tiger Zoo).

Как только акулы прибывали, я шел один и приближался. Для безопасности, два дайв-гида всегда прикрывали мою спину, так как движение акул усиливалось.

Кормление в Фувахмулахе производилось двумя способами: пряча остатки тунца под мелкими камнями и прикармливая с лодки. Оба способа применялись с уважением, и, как правило, при кормлении и прикармливании все дайв-гиды уходили с места из-за потенциальной опасности.

Тигровая акула в Фувахмуле

Всего я совершил 12 погружений с тигровыми акулами (26 зарегистрированных встреч, включая февральские погружения) в Tiger Harbour. Это место в форме подковы, глубиной 8-10 м, расположено недалеко от главной гавани. Обилие тигровых акул здесь делает его обязательным для посещения для любого дайвера. 

Все погружения были очень интенсивными. В то время как гиды рядом со мной были крайне напряжены из-за низкой вероятности нежелательного укуса, я чувствовал себя непринужденно во время каждой близкой встречи, благодаря моему 15-летнему опыту погружений с акулами и, возможно, хорошему настроению.

И в феврале, и в октябре тигровые акулы получали провизию ежедневно, круглый год, и в скоплении преобладали исключительно самки. Среди десятков акул, которых я наблюдал, только одна была самцом. И большинство самок были беременны. 

Тигровая акула в Фувахмуле

Мы знаем, что на острове Фувахмулах созданы подходящие условия для вынашивания потомства, поскольку здесь круглый год есть еда и теплая вода. 

Перед родами тигровые акулы предпочитают мелководные прибрежные места обитания для безопасности своих детенышей, хотя научно не известно, рожают ли они вокруг острова. Одно можно сказать наверняка: для беременности они выбирают защищенные воды Фувахмулы. 

Идеальные хищники высшего порядка

Я также наблюдал некоторых взрослых самок с очень глубокими шрамами от спаривания на теле. Некоторые самки демонстрировали зажившие раны, в то время как другие имели свежие и открытые травмы. 

Во время встреч я также часто замечал, что в то время как беременные акулы были спокойны, молодые особи были гиперлюбопытны. Молодняк также был довольно крупным, что подтверждает теорию о том, что более мелкие ювенильные особи, вероятно, избегают этой области до достижения определенного размера, чтобы избежать возросшего хищничества (тигровые акулы — известные каннибалы).

Тигровая акула в Фувахмуле

Явно прослеживалась четкая иерархия среди акул. Более мелкие всегда уступали поле, как только чувствовали величественное присутствие взрослых. В тех случаях, когда я стремился к близкому контакту с молодыми, они предпочитали внезапно убегать, тогда как взрослые самки были бесстрашны в том же контексте. 

Тигровые акулы также демонстрируют отличительное поведение по сравнению с другими видами. Они минимизируют расход энергии и увеличивают свои шансы на успех охоты, подкрадываясь к ничего не подозревающей добыче, избегая траты энергии на преследование добычи, которая уже знает о них и может легко убежать. 

Такое поведение справедливо и в их взаимодействии с людьми. Всякий раз, когда они замечали, что я осторожно приближаюсь, они резко меняли направление и уходили. Они никогда не пытались преследовать меня, когда я полностью осознавал их присутствие и смотрел на них. 

Любое едва заметное движение, например, медленный поворот головы или поднятие руки, всегда заставляло их ускользать или отклоняться. Это еще раз иллюстрирует, почему они являются идеальными хищниками скрытной охоты. Они как будто могли чувствовать малейшее физическое изменение в толще воды на расстоянии.

Повышенная бдительность

Тигровая акула в Фувахмуле

В некоторых случаях я насчитал более 10 акул в одном месте. Во время определенных встреч некоторые особи казались чрезмерно смелыми и авантюрными, заставляя меня отводить их руками, что требовало повышенной бдительности, когда они приближались. Спасатели-дайверы позади меня непрерывно отталкивали тех, кто приближался скрытно. 

Самые лучшие встречи в тесном контакте происходили, когда акулы хватали куски тунца (рыбьи головы, кишки и т. д.), которые дайв-гиды клали под небольшие камни. В этот момент они становились по-настоящему свирепыми. 

Это был момент, когда нужно было быть особенно осторожным, так как они начали направляться прямо ко мне без колебаний. Но обычно, как только они насытились, они покидали это место, плавно скользя в темноту. Другие скользили мимо с настороженным взглядом. Некоторые осторожно приближались, любопытные, но осторожные.

Как и люди, тигровые акулы имеют различные черты характера. Каждая акула — это личность со своими уникальными предпочтениями и поведением.

Тигровая акула в Фувахмуле

Наблюдение за их реакциями в различных ситуациях помогает лучше интерпретировать и предсказывать, как определенные виды хищников ведут себя по отношению к людям. 

Ни разу я не чувствовал угрозы, даже во время экстремально крупных планов. В большинстве случаев я был фактически в их власти, но ни одной попытки укуса не было. Тигровые акулы очень умны, и я никогда не верил, что мы в меню.

Несмотря на то, что это место считается крупнейшим в мире известным скоплением тигров (более 250 особей), воды этого отдаленного острова безопасны и интересны для дайвинга.

Зарегистрировав эти 26 погружений за два сезона в течение одного года и пообщавшись с местными морскими биологами, местными гидами и рыбаками, я пришел к выводу, что такая большая скопленность и низкая вероятность агрессии, скорее всего, обусловлены не требующими больших усилий источниками пищи, кормлением рыбаками и дайвинг-центрами, обилием тунца (Thunnus albacares , так и Katsuwonus pelamis) и других видов пелагических рыб, а также чувство защищенности, которое обеспечивают воды Фувахмулы.

Несмотря на то, что известно, что тигровые акулы могут мигрировать на огромные расстояния (более тысяч километров), научные данные показывают четкую привязанность к месту обитания у взрослых особей и к месту жительства у молодых. 

Большая мама

Тигровая акула в Фувахмуле

Очень интересный анекдот: знаменитая взрослая самка акулы по имени Большая Мама была замечена в водах вокруг столицы Мале. Пробыв там неделю, она вернулась в Фувахмулах. Это произошло за десять дней до моего прибытия. Я думаю, это обрисовывает общую картину динамики популяции тигровых акул здесь.

В Фувахмуле вы можете столкнуться с тигровыми акулами при каждом погружении, потому что они буквально везде, даже в отдаленных местах для дайвинга. Несмотря на то, что их считают хищниками высшего порядка и скрытными охотниками, в водах Фувахмулы не было зафиксировано ни одного инцидента. Это в основном связано с такими факторами, как выбор добычи, использование среды обитания и уровень активности. 

Дайверы, не-дайверы, фридайверы и даже любители снорклинга наслаждаются присутствием этих великолепных животных без страха. Они действительно спокойные и легкие в общении существа.

Во время всех погружений меня сопровождала группа энтузиастов-дайв-гидов: Сафдхар, Иззу и Асфхаг из Клуб подводного плавания Фувахмулах. Дайвинг-центр предоставил исключительную поддержку и помощь на каждом этапе, как под водой, так и над ней. Они обеспечили безопасные и всеобъемлющие встречи, не нарушая основные протоколы погружений. 

Тигровая акула в Фувахмуле

Этот прекрасно подготовленный дайвинг-центр может похвастаться шестью дайв-гидами, двумя большими лодками, уютным дайв-центром и отелем. 

Не так давно здесь был только один дайвинг-центр и три отеля. Сейчас их 11 и более 30 отелей.

Фувахмулах стремительно развивается как новое место для дайвинга по всему миру, поскольку его богатые воды кишат не только тигровыми акулами, но и другими пелагическими видами, такими как бронзовая акула-молот, лисья и китовая акулы, океанические манты и дыноголовые киты.

Кстати, Netflix очень заинтересован в этом отдаленном раю и планирует снять там новое реалити-шоу в июне 2025 года.

Экрем Пармаксиз
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00: 00 Введение
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02:13 Распаковка
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09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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